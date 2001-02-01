Меню
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 2001 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 25 февраля 2001
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Все номинанты
Билли Эллиот 7.5
Билли Эллиот Billy Elliot
Greg Brenman, Jon Finn
Почти знаменит 7.7
Почти знаменит Almost Famous
Кэмерон Кроу, Ian Bryce
Крадущийся тигр, затаившийся дракон 7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Энг Ли, Li-Kong Hsu, William Kong
Эрин Брокович 7.2
Эрин Брокович Erin Brockovich
Дэнни ДеВито, Michael Shamberg, Stacey Sher
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
Крадущийся тигр, затаившийся дракон 7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Энг Ли, Li-Kong Hsu, William Kong
Победитель
Все номинанты
Малена 7.7
Малена Malena
Харви Вайнштейн, Carlo Bernasconi, Джузеппе Торнаторе
Любовное настроение 7.3
Любовное настроение In The Mood For Love
Вонг Кар-Вай
With a Friend Like Harry... Harry, un ami qui vous veut du bien
Доминик Молль, Michel Saint-Jean
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Shadowscan Shadowscan
Gary Holding, Тиндж Кришнан, Justine Leahy
Победитель
Все номинанты
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
Father and Daughter Father and Daughter
Майкл Дадок де Уит, Claire Jennings, Willem Thijssen
Победитель
Все номинанты
Cloud Cover Cloud Cover
Lisbeth Svärling
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Джейми Белл
Джейми Белл
Билли Эллиот
Победитель
Все номинанты
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Перо маркиза де Сада
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Гладиатор
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Вундеркинды
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Изгой
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Эрин Брокович
Победитель
Все номинанты
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Шоколад
Мишель Йео
Мишель Йео
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Хилари Суонк
Хилари Суонк
Парни не плачут
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон
Почти знаменит
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Траффик
Победитель
Все номинанты
Гари Льюис
Гари Льюис
Билли Эллиот
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Гладиатор
Оливер Рид
Оливер Рид
Альберт Финни
Эрин Брокович
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Джули Уолтерс
Джули Уолтерс
Билли Эллиот
Победитель
Все номинанты
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Почти знаменит
Джуди Денч
Джуди Денч
Шоколад
Лена Олин
Лена Олин
Шоколад
Чжан Цзыи
Чжан Цзыи
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Все номинанты
Билли Эллиот 7.5
Билли Эллиот Billy Elliot
Brian Tufano
О, где же ты, брат? 7.9
О, где же ты, брат? O Brother, Where Art Thou?
Roger Deakins
Шоколад 7.7
Шоколад Chocolat
Roger Pratt
Крадущийся тигр, затаившийся дракон 7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Peter Pau
BAFTA в области кино / Лучший звук
Все номинанты
Билли Эллиот 7.5
Билли Эллиот Billy Elliot
Zane Hayward, Mark Holding, Mike Prestwood Smith
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Все номинанты
The House of Mirth The House of Mirth
Monica Howe
Перо маркиза де Сада 8.0
Перо маркиза де Сада Quills
Jacqueline West
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
Все номинанты
Эрин Брокович 7.2
Эрин Брокович Erin Brockovich
Anne V. Coates
Билли Эллиот 7.5
Билли Эллиот Billy Elliot
John Wilson
Траффик 8.0
Траффик Traffic
Stephen Mirrione
Крадущийся тигр, затаившийся дракон 7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Тим Скуайрес
BAFTA в области кино / Лучшие визуальные эффекты
Все номинанты
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
Почти знаменит 7.7
Почти знаменит Almost Famous
Кэмерон Кроу
Победитель
Все номинанты
Гладиатор 8.6
Гладиатор Gladiator
David Franzoni, Джон Логан, Уильям Николсон
Эрин Брокович 7.2
Эрин Брокович Erin Brockovich
Сюзанна Грант
Билли Эллиот 7.5
Билли Эллиот Billy Elliot
Lee Hall
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
Траффик 8.0
Траффик Traffic
Стивен Гейган
Победитель
Все номинанты
Вундеркинды 7.2
Вундеркинды Wonder Boys
Стивен Кловз
BAFTA в области кино / Best Make Up/Hair
Все номинанты
Шоколад 7.7
Шоколад Chocolat
Naomi Donne
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
Все номинанты
Крадущийся тигр, затаившийся дракон 7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Tim Yip
О, где же ты, брат? 7.9
О, где же ты, брат? O Brother, Where Art Thou?
Dennis Gassner
Перо маркиза де Сада 8.0
Перо маркиза де Сада Quills
Martin Childs
Шоколад 7.7
Шоколад Chocolat
David Gropman
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
Все номинанты
The Sins The Sins
William Ivory, Liza Marshall
Fat Friends Fat Friends
Greg Brenman, Kay Mellor, David Reynolds
Stanton Blues The Cops
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон
Longitude
Победитель
Все номинанты
Пит Постлетуэйт
The Sins
Кен Стотт
Кен Стотт
The Vice
Стивен Макинтош
Стивен Макинтош
Care
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Джуди Денч
Джуди Денч
The Last of the Blonde Bombshells
Победитель
Все номинанты
Элисон Стедман
Элисон Стедман
Fat Friends
Аманда Редман
At Home with the Braithwaites
Fay Ripley
Cold Feet
Джеральдин Джеймс
Джеральдин Джеймс
The Sins
BAFTA в области телевидения / Best Comedy (Programme or Series)
Али Джи шоу
Али Джи шоу Da Ali G Show
Саша Барон Коэн, Дэн Мазер
Победитель
Все номинанты
Baddiel & Skinner Unplanned Baddiel & Skinner Unplanned
Robyn O'Brien, Peter Orton
Victoria Wood: With All the Trimmings Victoria Wood: With All the Trimmings
John Birkin, Jemma Rodgers, Victoria Wood
Smack the Pony Smack the Pony
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Performance
Али Джи шоу
Али Джи шоу Da Ali G Show
Саша Барон Коэн
Победитель
Все номинанты
The Vicar of Dibley The Vicar of Dibley
Дон Френч
The Royle Family The Royle Family
Caroline Aherne
Gimme Gimme Gimme Gimme Gimme Gimme
Кэти Бёрк
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
Лига джентльменов 8.9
Лига джентльменов The League of Gentlemen
Yves Barre
Победитель
Все номинанты
Madame Bovary Madame Bovary
Anushia Nieradzik
Longitude Longitude
Shirley Russell
Gormenghast Gormenghast
Odile Dicks-Mireaux
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
Longitude Longitude
Selwyn Roberts, Чарльз Стёрридж
Победитель
Bryan Elsley, Catherine Wearing, Джо Райт
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Factual)
Omnibus Omnibus
Andrew Fegen
Победитель
Все номинанты
A History of Britain A History of Britain
Britain at War in Colour Britain at War in Colour
Stephen Moore
I Love 1970's I Love 1970's
For episode "1974".
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Fiction/Entertainment)
North Square North Square
Jon Costelloe
Победитель
Все номинанты
Clocking Off Clocking Off
Nick Arthurs, Tony Cranstoun, Edward Mansell
Gormenghast Gormenghast
Paul Tothill
Longitude Longitude
Peter Coulson
Clocking Off Clocking Off
Nick Arthurs, Tony Cranstoun, Edward Mansell
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment (Programme or Series)
So Graham Norton So Graham Norton
Jon Magnusson, Стив Смит, Graham Stuart
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Performance
So Graham Norton So Graham Norton
Грэм Нортон
Победитель
Все номинанты
Have I Got News for You Have I Got News for You
Ангус Дейтон
Have I Got News for You Have I Got News for You
Paul Merton
BAFTA в области телевидения / Best Features
Голый повар
Голый повар The Naked Chef
Patricia Llewellyn, Джейми Оливер, Paul Ratcliffe
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Make Up & Hair Design
Gormenghast Gormenghast
Christine Greenwood, Joan Hills
Победитель
Все номинанты
Madame Bovary Madame Bovary
Vivien Riley
Лига джентльменов 8.9
Лига джентльменов The League of Gentlemen
Vanessa White
Longitude Longitude
Christine Beveridge
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Factual)
Sarah MacDonald
Newsnight
Победитель
Все номинанты
Jonah Weston
Anatomy of Disgust
Lucy Carter
Britain at War in Colour
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Fiction)
Доминик Сэвадж
Nice Girl
Победитель
Все номинанты
Джон Джонс
Cold Feet
Caroline Aherne
The Royle Family
Кристофер Моррис
Кристофер Моррис
Jam
BAFTA в области телевидения / Best New Writer
Tinsel Town Tinsel Town
Ed McCardie
Победитель
Все номинанты
The Bill The Bill
Дэмиэн Уэйлинг
Cold Feet Cold Feet
Дэвид Николс
BAFTA в области телевидения / Best News and Current Affairs Journalism
Out of Africa Out of Africa
Sorious Samura, Ron McCullagh
Победитель
Все номинанты
Panorama Panorama
John Ware, Eamon Hardy
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
Longitude Longitude
Geoffrey Burgon
Победитель
Все номинанты
Gormenghast Gormenghast
Richard Rodney Bennett
Elizabeth Elizabeth
Andy Price
The War Behind the Wire The War Behind the Wire
Daemion Barry
BAFTA в области телевидения / Best Photography (Factual)
Wisconsin Death Trip Wisconsin Death Trip
Eigil Bryld
Победитель
Все номинанты
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
Longitude Longitude
Peter Hannan
Победитель
Все номинанты
Clocking Off Clocking Off
Peter Greenhalgh
Lorna Doone Lorna Doone
Chris Seager
Anna Karenina Anna Karenina
Ryszard Lenczewski
BAFTA в области телевидения / Best Production Design
Longitude Longitude
Eileen Diss, Chris Lowe
Победитель
Все номинанты
Gormenghast Gormenghast
Кристофер Хоббс
Anna Karenina Anna Karenina
Rob Harris
The Scarlet Pimpernel The Scarlet Pimpernel
Maurice Cain
BAFTA в области телевидения / Best Soap
Emmerdale Farm Emmerdale Farm
Oliver Horsbrugh, Kieran Roberts, Karin Young
Победитель
Все номинанты
Coronation Street Coronation Street
EastEnders EastEnders
Hollyoaks Hollyoaks
Jo Hallows, Phil Redmond
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
The South Bank Show The South Bank Show
Paul Vigars, Alex Thompson
Победитель
Michael Lax
Dave Gordon
Победитель
Martin Hopkins
Победитель
Все номинанты
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects & Graphic Design
Gormenghast Gormenghast
Alan Church, Simon Giles, Nigel Stone
Победитель
Все номинанты
Longitude Longitude
Farouk: Last of the Pharaohs Farouk: Last of the Pharaohs
Horizon Horizon
Neil Cunningham, Gareth Edwards
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
Britain at War in Colour Britain at War in Colour
Lucy Carter, Adrian Wood
Победитель
Все номинанты
Horizon Horizon
John Lynch, Bettina Lerner
Castaway 2000 Castaway 2000
Chris Kelly
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Specialised Programme or Series (Arts, History, Religion and Science)
Big Bangs Big Bangs
Ховард Гудолл, Paul Sommers, Jan Younghusband
Победитель
Все номинанты
BAFTA в области телевидения / Innovation
Big Brother Big Brother
Conrad Green, Ruth Wrigley
Победитель
BAFTA в области телевидения / Richard Dimbleby Award for the Best Presenter (Factual, Features and News)
Louis Theroux's Weird Weekends Louis Theroux's Weird Weekends
Louis Theroux
Победитель
Все номинанты
State of the Planet State of the Planet
Дэвид Аттенборо
Parkinson Parkinson
Michael Parkinson
Newsnight Newsnight
Jeremy Paxman
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
Care Care
Антония Берд, Kieran Prendiville
Победитель
Все номинанты
BAFTA в области телевидения / Situation Comedy Award
Книжный магазин Блэка 7.3
Книжный магазин Блэка Black Books
Грэм Лайнхэн, Дилан Моран, Nira Park
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Билли Эллиот 7.5
Билли Эллиот Billy Elliot
Greg Brenman, Стивен Долдри, Jon Finn
Победитель
Anthony Asquith Award for Film Music
Крадущийся тигр, затаившийся дракон 7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Dun Tan
Победитель
Все номинанты
Почти знаменит 7.7
Почти знаменит Almost Famous
Nancy Wilson
Билли Эллиот 7.5
Билли Эллиот Billy Elliot
Stephen Warbeck
О, где же ты, брат? 7.9
О, где же ты, брат? O Brother, Where Art Thou?
Carter Burwell, T Bone Burnett
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Last Resort Last Resort
Павел Павликовский
Победитель
Все номинанты
Билли Эллиот 7.5
Билли Эллиот Billy Elliot
Lee Hall
Спасите Грейс! 7.1
Спасите Грейс! Saving grace
Mark Crowdy
Билли Эллиот 7.5
Билли Эллиот Billy Elliot
Стивен Долдри
Голоса 6.4
Голоса Some Voices
Саймон Селлан Джоунс
David Lean Award for Direction
Крадущийся тигр, затаившийся дракон 7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Энг Ли
Победитель
Все номинанты
Эрин Брокович 7.2
Эрин Брокович Erin Brockovich
Стивен Содерберг
Траффик 8.0
Траффик Traffic
Стивен Содерберг
Билли Эллиот 7.5
Билли Эллиот Billy Elliot
Стивен Долдри
Гладиатор 8.6
Гладиатор Gladiator
Ридли Скотт
Детская премия BAFTA / Best Animation
A Story from Taiwan: Aunt Tiger A Story from Taiwan: Aunt Tiger
Mike Mort
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Drama
Custer's Last Stand Up Custer's Last Stand Up
Michael McGowan, Грэм Харпер, Gail Renard
Победитель
Все номинанты
Harry and Cosh Harry and Cosh
Georgia Dussaud, Daniel Peacock
Byker Grove Byker Grove
Mervyn Cumming, Chris Fewtrell, Morag Bain
My Parents Are Aliens My Parents Are Aliens
Bernard Krichefski, Джастин Молотников, Andy Watts
Byker Grove Byker Grove
Mervyn Cumming, Chris Fewtrell, Morag Bain
Harry and Cosh Harry and Cosh
Georgia Dussaud, Daniel Peacock
My Parents Are Aliens My Parents Are Aliens
Bernard Krichefski, Джастин Молотников, Andy Watts
Детская премия BAFTA / Best Feature Film
Детская премия BAFTA / Best International
Teacher's Pet Teacher's Pet
Gary Baseman, Cheri Steinkellner, Bill Steinkellner
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Presenter
SM:TV Live SM:TV Live
Кэт Дили
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Schools Drama
Beyond the Boundary Beyond the Boundary
Vincent O'Connell, Colin McKeown
Победитель
The Quick Trick Show The Quick Trick Show
Эндрю О`Коннор, Tony Nicholson, David Crichton
Победитель
Academy Fellowship
Альберт Финни
Победитель
Джуди Денч
Джуди Денч
Победитель
Джон То
Победитель
Audience Award
Гладиатор 8.6
Гладиатор Gladiator
Победитель
Michael Balcon Award
Mary Selway
Победитель
Flaherty Documentary Award (TV)
100 Per Cent White 100 Per Cent White
Leo Regan
Победитель
Все номинанты
Lew Grade Award
Inspector Morse Inspector Morse
For episode "The Remorseful Day".
Победитель
Все номинанты
A Touch of Frost A Touch of Frost
Hero of the Hour Hero of the Hour
Seeing Red Seeing Red
The Vicar of Dibley The Vicar of Dibley
Alan Clarke Award
Ruth Caleb
Победитель
Dennis Potter Award
Lynda La Plante
Победитель
Special Award
Coronation Street Coronation Street
Победитель
Writers' Award (Children's)
Roy Apps
Победитель
Special Award (Children's)
Grange Hill Grange Hill
Победитель
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Console
Gran Turismo 3: A-Spec Gran Turismo 3: A-Spec
Победитель
Все номинанты
SSX SSX
Tony Hawk's Pro Skater 2 Tony Hawk's Pro Skater 2
Red Faction Red Faction
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Mobile
Tony Hawk's Pro Skater 2 Tony Hawk's Pro Skater 2
Победитель
Все номинанты
Mario Kart: Super Circuit Mario Kart: Super Circuit
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Networked
Phantasy Star Online Phantasy Star Online
Победитель
Все номинанты
Black & White Black & White
Gran Turismo 3: A-Spec Gran Turismo 3: A-Spec
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - PC
Max Payne Max Payne
Победитель
Все номинанты
Black & White Black & White
Hitman: Codename 47 Hitman: Codename 47
Startopia Startopia
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Music
Shogun: Total War Shogun: Total War
Won by the Warlord Edition of the game.
Победитель
Все номинанты
Independence War 2: Edge of Chaos Independence War 2: Edge of Chaos
Black & White Black & White
Undying Undying
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Sound
Conker's Bad Fur Day Conker's Bad Fur Day
Победитель
Все номинанты
Max Payne Max Payne
Medal of Honor: Underground Medal of Honor: Underground
SSX SSX
BAFTA Interactive Entertainment Award / Enhancement of Linear Media
Walking with Prehistoric Beasts Walking with Beasts
Marc Goodchild, Sandra Gorel
Победитель
BAFTA Interactive Entertainment Award / Interactivity
Black & White Black & White
Победитель
BAFTA Interactive Entertainment Award / Moving Images
Black & White Black & White
Победитель
Все номинанты
Driver 2 Driver 2
BAFTA Interactive Entertainment Award / Sports
Все номинанты
Championship Manager 2001/02 Championship Manager 2001/02
Tony Hawk's Pro Skater 2 Tony Hawk's Pro Skater 2
BAFTA Interactive Entertainment Award / Technical Innovation
Все номинанты
Black & White Black & White
