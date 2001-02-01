Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
BAFTA - премия Британской киноакадемии
События
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 2001 году
Место проведения
Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения
25 февраля 2001
BAFTA в области кино / Лучший фильм
8.6
Гладиатор
Gladiator
David Franzoni, Бранко Лустиг, Douglas Wick
Победитель
Смотреть трейлер
8.6
Гладиатор
Gladiator
David Franzoni, Бранко Лустиг, Douglas Wick
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.5
Билли Эллиот
Billy Elliot
Greg Brenman, Jon Finn
7.7
Почти знаменит
Almost Famous
Кэмерон Кроу, Ian Bryce
7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Энг Ли, Li-Kong Hsu, William Kong
7.2
Эрин Брокович
Erin Brockovich
Дэнни ДеВито, Michael Shamberg, Stacey Sher
7.7
Почти знаменит
Almost Famous
Кэмерон Кроу, Ian Bryce
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Энг Ли, Li-Kong Hsu, William Kong
Победитель
Все номинанты
7.7
Малена
Malena
Харви Вайнштейн, Carlo Bernasconi, Джузеппе Торнаторе
Смотреть трейлер
7.5
Девушка на мосту
La fille sur le pont
Christian Fechner, Патрис Леконт
7.5
Девушка на мосту
La fille sur le pont
Christian Fechner, Патрис Леконт
7.7
Малена
Malena
Харви Вайнштейн, Carlo Bernasconi, Джузеппе Торнаторе
Смотреть трейлер
7.3
Любовное настроение
In The Mood For Love
Вонг Кар-Вай
With a Friend Like Harry...
Harry, un ami qui vous veut du bien
Доминик Молль, Michel Saint-Jean
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Shadowscan
Shadowscan
Gary Holding, Тиндж Кришнан, Justine Leahy
Победитель
Shadowscan
Shadowscan
Gary Holding, Тиндж Кришнан, Justine Leahy
Победитель
Все номинанты
Sweet
Sweet
Rob Mercer, James Pilkington
Je t'aime John Wayne
Je t'aime John Wayne
Тоби МакДональд, Luke Morris, Luke Ponte
The Last Post
The Last Post
Dominic Santana, Raf Santana
Going Down
Going Down
Soledad Gatti-Pascual, Том Шэнкленд, Jane Harris
The Last Post
The Last Post
Dominic Santana, Raf Santana
Going Down
Going Down
Soledad Gatti-Pascual, Том Шэнкленд, Jane Harris
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
Father and Daughter
Father and Daughter
Майкл Дадок де Уит, Claire Jennings, Willem Thijssen
Победитель
Все номинанты
Cloud Cover
Cloud Cover
Lisbeth Svärling
Lounge Act
Lounge Act
Teun Hilte, Gareth Love
Six of One
Six of One
Tim Webb, Phil Davies
Lounge Act
Lounge Act
Teun Hilte, Gareth Love
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Джейми Белл
Билли Эллиот
Победитель
Все номинанты
Джеффри Раш
Перо маркиза де Сада
Рассел Кроу
Гладиатор
Майкл Дуглас
Вундеркинды
Том Хэнкс
Изгой
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Джулия Робертс
Эрин Брокович
Победитель
Все номинанты
Жюльетт Бинош
Шоколад
Мишель Йео
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Хилари Суонк
Парни не плачут
Кейт Хадсон
Почти знаменит
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Бенисио Дель Торо
Траффик
Победитель
Все номинанты
Гари Льюис
Билли Эллиот
Хоакин Феникс
Гладиатор
Оливер Рид
Гладиатор
Posthumously.
Альберт Финни
Эрин Брокович
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Джули Уолтерс
Билли Эллиот
Победитель
Все номинанты
Фрэнсис МакДорманд
Почти знаменит
Джуди Денч
Шоколад
Лена Олин
Шоколад
Чжан Цзыи
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
8.6
Гладиатор
Gladiator
John Mathieson
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.5
Билли Эллиот
Billy Elliot
Brian Tufano
7.9
О, где же ты, брат?
O Brother, Where Art Thou?
Roger Deakins
7.7
Шоколад
Chocolat
Roger Pratt
Смотреть трейлер
7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Peter Pau
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший звук
7.7
Почти знаменит
Almost Famous
Doug Hemphill, Rick Kline, Paul Massey, Jeff Wexler, Michael D. Wilhoit
Победитель
7.7
Почти знаменит
Almost Famous
Doug Hemphill, Rick Kline, Paul Massey, Jeff Wexler, Michael D. Wilhoit
Победитель
Все номинанты
7.5
Билли Эллиот
Billy Elliot
Zane Hayward, Mark Holding, Mike Prestwood Smith
8.6
Гладиатор
Gladiator
Bob Beemer, Per Hallberg, Scott Millan, Ken Weston
Смотреть трейлер
7.3
Идеальный шторм
The Perfect Storm
Kelly Cabral, David E. Campbell, Keith A. Wester, John T. Reitz, Gregg Rudloff, Wylie Stateman
7.3
Идеальный шторм
The Perfect Storm
Kelly Cabral, David E. Campbell, Keith A. Wester, John T. Reitz, Gregg Rudloff, Wylie Stateman
7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Robert Fernandez, Eugene Gearty, Drew Kunin, Reilly Steele, Robert Fernandez
7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Robert Fernandez, Eugene Gearty, Drew Kunin, Reilly Steele, Robert Fernandez
7.5
Билли Эллиот
Billy Elliot
Zane Hayward, Mark Holding, Mike Prestwood Smith
8.6
Гладиатор
Gladiator
Bob Beemer, Per Hallberg, Scott Millan, Ken Weston
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Tim Yip
Победитель
Все номинанты
8.6
Гладиатор
Gladiator
Janty Yates
Смотреть трейлер
7.7
Шоколад
Chocolat
Renee Ehrlich Kalfus
Смотреть трейлер
The House of Mirth
The House of Mirth
Monica Howe
8.0
Перо маркиза де Сада
Quills
Jacqueline West
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
8.6
Гладиатор
Gladiator
Pietro Scalia
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.2
Эрин Брокович
Erin Brockovich
Anne V. Coates
7.5
Билли Эллиот
Billy Elliot
John Wilson
8.0
Траффик
Traffic
Stephen Mirrione
7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Тим Скуайрес
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшие визуальные эффекты
7.3
Идеальный шторм
The Perfect Storm
Tim Alexander, Walt Conti, Стефан Фэнгмайер, John Frazier, Habib Zargarpour
Победитель
7.3
Идеальный шторм
The Perfect Storm
Tim Alexander, Walt Conti, Стефан Фэнгмайер, John Frazier, Habib Zargarpour
Победитель
Все номинанты
7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Travis Baumann, Rob Hodgson, Jonathan F. Styrlund, Bessie Cheuk, Kwok-Shing Lo
7.1
Побег из курятника
Chicken Run
Paddy Eason, Mark Nelmes, Dave Alex Riddett
6.0
Вертикальный предел
Vertical Limit
Tricia Henry Ashford, Neil Corbould, John Paul Docherty, Dion Hatch, Kent Houston
8.6
Гладиатор
Gladiator
Tim Burke, Neil Corbould, Rob Harvey, John Nelson
Смотреть трейлер
8.6
Гладиатор
Gladiator
Tim Burke, Neil Corbould, Rob Harvey, John Nelson
Смотреть трейлер
6.0
Вертикальный предел
Vertical Limit
Tricia Henry Ashford, Neil Corbould, John Paul Docherty, Dion Hatch, Kent Houston
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
7.7
Почти знаменит
Almost Famous
Кэмерон Кроу
Победитель
Все номинанты
8.6
Гладиатор
Gladiator
David Franzoni, Джон Логан, Уильям Николсон
Смотреть трейлер
7.9
О, где же ты, брат?
O Brother, Where Art Thou?
Итан Коэн, Джоэл Коэн
7.9
О, где же ты, брат?
O Brother, Where Art Thou?
Итан Коэн, Джоэл Коэн
7.2
Эрин Брокович
Erin Brockovich
Сюзанна Грант
7.5
Билли Эллиот
Billy Elliot
Lee Hall
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
8.0
Траффик
Traffic
Стивен Гейган
Победитель
Все номинанты
7.2
Вундеркинды
Wonder Boys
Стивен Кловз
7.3
Высшая верность
High Fidelity
Джон Кьюсак, Скотт Розенберг, Д. В. Де Винсентис, Стив Пинк
7.7
Шоколад
Chocolat
Robert Nelson Jacobs
Смотреть трейлер
7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Джеймс Шеймус, Kuo Jung Tsai, Hui-Ling Wang
7.3
Высшая верность
High Fidelity
Джон Кьюсак, Скотт Розенберг, Д. В. Де Винсентис, Стив Пинк
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Make Up/Hair
6.5
Гринч: похититель Рождества
How the Grinch Stole Christmas
Рик Бейкер, Toni G, Sylvia Nava, Gail Rowell-Ryan, Kazu Hiro
Победитель
Смотреть трейлер
6.5
Гринч: похититель Рождества
How the Grinch Stole Christmas
Рик Бейкер, Toni G, Sylvia Nava, Gail Rowell-Ryan, Kazu Hiro
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Siu-Mui Chau, Yun Ling Man
8.0
Перо маркиза де Сада
Quills
Nuala Conway, Peter Swords King
7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Siu-Mui Chau, Yun Ling Man
8.6
Гладиатор
Gladiator
Paul Engelen, Graham Johnston
Смотреть трейлер
8.0
Перо маркиза де Сада
Quills
Nuala Conway, Peter Swords King
7.7
Шоколад
Chocolat
Naomi Donne
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
8.6
Гладиатор
Gladiator
Arthur Max
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Tim Yip
7.9
О, где же ты, брат?
O Brother, Where Art Thou?
Dennis Gassner
8.0
Перо маркиза де Сада
Quills
Martin Childs
7.7
Шоколад
Chocolat
David Gropman
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
Clocking Off
Clocking Off
Пол Эбботт, Ann Harrison-Baxter, Nicola Shindler
Победитель
Clocking Off
Clocking Off
Пол Эбботт, Ann Harrison-Baxter, Nicola Shindler
Победитель
Все номинанты
The Sins
The Sins
William Ivory, Liza Marshall
Fat Friends
Fat Friends
Greg Brenman, Kay Mellor, David Reynolds
Stanton Blues
The Cops
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Майкл Гэмбон
Longitude
Победитель
Все номинанты
Пит Постлетуэйт
The Sins
Кен Стотт
The Vice
Стивен Макинтош
Care
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Джуди Денч
The Last of the Blonde Bombshells
Победитель
Все номинанты
Элисон Стедман
Fat Friends
Аманда Редман
At Home with the Braithwaites
Fay Ripley
Cold Feet
Джеральдин Джеймс
The Sins
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Comedy (Programme or Series)
Али Джи шоу
Da Ali G Show
Саша Барон Коэн, Дэн Мазер
Победитель
Все номинанты
Baddiel & Skinner Unplanned
Baddiel & Skinner Unplanned
Robyn O'Brien, Peter Orton
Victoria Wood: With All the Trimmings
Victoria Wood: With All the Trimmings
John Birkin, Jemma Rodgers, Victoria Wood
Smack the Pony
Smack the Pony
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Performance
Али Джи шоу
Da Ali G Show
Саша Барон Коэн
Победитель
Все номинанты
The Vicar of Dibley
The Vicar of Dibley
Дон Френч
The Royle Family
The Royle Family
Caroline Aherne
Gimme Gimme Gimme
Gimme Gimme Gimme
Кэти Бёрк
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
8.9
Лига джентльменов
The League of Gentlemen
Yves Barre
Победитель
Все номинанты
Madame Bovary
Madame Bovary
Anushia Nieradzik
Longitude
Longitude
Shirley Russell
Gormenghast
Gormenghast
Odile Dicks-Mireaux
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
Longitude
Longitude
Selwyn Roberts, Чарльз Стёрридж
Победитель
Longitude
Longitude
Selwyn Roberts, Чарльз Стёрридж
Победитель
Все номинанты
Never Never
Never Never
Lynn Horsford, Джулиан Джаррольд, Tony Marchant
Never Never
Never Never
Lynn Horsford, Джулиан Джаррольд, Tony Marchant
This Is Personal: The Hunt for the Yorkshire Ripper
This Is Personal: The Hunt for the Yorkshire Ripper
Mike Dormer, Neil McKay, David Richards
This Is Personal: The Hunt for the Yorkshire Ripper
This Is Personal: The Hunt for the Yorkshire Ripper
Mike Dormer, Neil McKay, David Richards
Nature Boy
Nature Boy
Bryan Elsley, Catherine Wearing, Джо Райт
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Factual)
Omnibus
Omnibus
Andrew Fegen
For "Dudley Moore - After the Laughter".
Победитель
Все номинанты
A History of Britain
A History of Britain
Britain at War in Colour
Britain at War in Colour
Stephen Moore
I Love 1970's
I Love 1970's
For episode "1974".
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Fiction/Entertainment)
North Square
North Square
Jon Costelloe
Победитель
Все номинанты
Clocking Off
Clocking Off
Nick Arthurs, Tony Cranstoun, Edward Mansell
Gormenghast
Gormenghast
Paul Tothill
Longitude
Longitude
Peter Coulson
Clocking Off
Clocking Off
Nick Arthurs, Tony Cranstoun, Edward Mansell
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment (Programme or Series)
So Graham Norton
So Graham Norton
Jon Magnusson, Стив Смит, Graham Stuart
Победитель
So Graham Norton
So Graham Norton
Jon Magnusson, Стив Смит, Graham Stuart
Победитель
Все номинанты
Who Wants to Be a Millionaire
Who Wants to Be a Millionaire
Colman Hutchinson, Paul Smith
The Weakest Link
Weakest Link
Richard Valentine, Ruth Davis
Have I Got News for You
Have I Got News for You
Giles Pilbrow, Colin Swash, Richard Wilson
Have I Got News for You
Have I Got News for You
Giles Pilbrow, Colin Swash, Richard Wilson
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Performance
So Graham Norton
So Graham Norton
Грэм Нортон
Победитель
Все номинанты
Have I Got News for You
Have I Got News for You
Ангус Дейтон
Have I Got News for You
Have I Got News for You
Paul Merton
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Features
Голый повар
The Naked Chef
Patricia Llewellyn, Джейми Оливер, Paul Ratcliffe
Победитель
Голый повар
The Naked Chef
Patricia Llewellyn, Джейми Оливер, Paul Ratcliffe
Победитель
Все номинанты
What the Romans Did for Us
What the Romans Did for Us
House of Horrors
House of Horrors
Sarah Caplin, Kate Middleton
Faking It
Faking It
Stephen Lambert, Mike Warner
Faking It
Faking It
Stephen Lambert, Mike Warner
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Make Up & Hair Design
Gormenghast
Gormenghast
Christine Greenwood, Joan Hills
Победитель
Gormenghast
Gormenghast
Christine Greenwood, Joan Hills
Победитель
Все номинанты
Madame Bovary
Madame Bovary
Vivien Riley
8.9
Лига джентльменов
The League of Gentlemen
Vanessa White
Longitude
Longitude
Christine Beveridge
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Factual)
Sarah MacDonald
Newsnight
For the special "A Family Affair".
Победитель
Все номинанты
Jonah Weston
Anatomy of Disgust
Lucy Carter
Britain at War in Colour
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Fiction)
Доминик Сэвадж
Nice Girl
Победитель
Все номинанты
Джон Джонс
Cold Feet
Caroline Aherne
The Royle Family
Кристофер Моррис
Jam
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best New Writer
Tinsel Town
Tinsel Town
Ed McCardie
Победитель
Все номинанты
The Bill
The Bill
Дэмиэн Уэйлинг
For episode "A Girl's Best Friend".
Tinsel Town
Tinsel Town
Martin McCardie
Cold Feet
Cold Feet
Дэвид Николс
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best News and Current Affairs Journalism
Out of Africa
Out of Africa
Sorious Samura, Ron McCullagh
Победитель
Все номинанты
Panorama
Panorama
John Ware, Eamon Hardy
For "Who Bombed Omagh?".
Panorama
Panorama
John Ware, Eamon Hardy
For "Who Bombed Omagh?".
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
Longitude
Longitude
Geoffrey Burgon
Победитель
Все номинанты
Gormenghast
Gormenghast
Richard Rodney Bennett
Elizabeth
Elizabeth
Andy Price
The War Behind the Wire
The War Behind the Wire
Daemion Barry
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Photography (Factual)
Wisconsin Death Trip
Wisconsin Death Trip
Eigil Bryld
(Screened within Arena (1975)).
Победитель
Все номинанты
Australia: Beyond the Fatal Shore
Australia: Beyond the Fatal Shore
Sion Michel, Jeremy Pollard, David Baillie
Andes to Amazon
Andes to Amazon
The Endurance
The Endurance: Shackleton's Legendary Antarctic Expedition
Sandi Sissel, Tom Hurwitz, Scott Ransom
Australia: Beyond the Fatal Shore
Australia: Beyond the Fatal Shore
Sion Michel, Jeremy Pollard, David Baillie
The Endurance
The Endurance: Shackleton's Legendary Antarctic Expedition
Sandi Sissel, Tom Hurwitz, Scott Ransom
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
Longitude
Longitude
Peter Hannan
Победитель
Все номинанты
Clocking Off
Clocking Off
Peter Greenhalgh
Lorna Doone
Lorna Doone
Chris Seager
Anna Karenina
Anna Karenina
Ryszard Lenczewski
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Production Design
Longitude
Longitude
Eileen Diss, Chris Lowe
Победитель
Все номинанты
Gormenghast
Gormenghast
Кристофер Хоббс
Anna Karenina
Anna Karenina
Rob Harris
The Scarlet Pimpernel
The Scarlet Pimpernel
Maurice Cain
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Soap
Emmerdale Farm
Emmerdale Farm
Oliver Horsbrugh, Kieran Roberts, Karin Young
Победитель
Все номинанты
Coronation Street
Coronation Street
EastEnders
EastEnders
Hollyoaks
Hollyoaks
Jo Hallows, Phil Redmond
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
The South Bank Show
The South Bank Show
Paul Vigars, Alex Thompson
For episode "Simon Rattle on Judith Weir".
Победитель
The South Bank Show
The South Bank Show
Paul Vigars, Alex Thompson
For episode "Simon Rattle on Judith Weir".
Победитель
Все номинанты
Omnibus
Omnibus
Michael Lax
For episode "Dudley Moore - After the Laughter".
Britain at War in Colour
Britain at War in Colour
Brian Aherne
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction/Entertainment)
Anna Karenina
Anna Karenina
Pat Boxshall, Stan Di Maio, Stuart Hilliker, Danny Longhurst, Jamie McPhee
Победитель
Anna Karenina
Anna Karenina
Pat Boxshall, Stan Di Maio, Stuart Hilliker, Danny Longhurst, Jamie McPhee
Победитель
Все номинанты
Longitude
Longitude
A Touch of Frost
A Touch of Frost
John Fountaine, Adam Severs
Anna Karenina
Anna Karenina
Pat Boxshall, Stan Di Maio, Stuart Hilliker, Danny Longhurst, Jamie McPhee
Clocking Off
Clocking Off
Sound Team: John Senior, John Whitworth, John Rutherford, Dennis Cartwirght
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sport
Dave Gordon
Победитель
Martin Hopkins
Победитель
Все номинанты
Gary Franses
Rob Sheerlock
James Venner
Gary Imlach
Gary Franses
Rob Sheerlock
Neil Duncanson
Gerard Lane
James Venner
Gary Imlach
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects & Graphic Design
Gormenghast
Gormenghast
Alan Church, Simon Giles, Nigel Stone
Победитель
Все номинанты
Longitude
Longitude
Farouk: Last of the Pharaohs
Farouk: Last of the Pharaohs
Horizon
Horizon
Neil Cunningham, Gareth Edwards
For episode "Supermassive Black Holes".
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
Britain at War in Colour
Britain at War in Colour
Lucy Carter, Adrian Wood
Победитель
Все номинанты
Horizon
Horizon
John Lynch, Bettina Lerner
Castaway 2000
Castaway 2000
Chris Kelly
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Specialised Programme or Series (Arts, History, Religion and Science)
Big Bangs
Big Bangs
Ховард Гудолл, Paul Sommers, Jan Younghusband
Победитель
Все номинанты
A History of Britain
A History of Britain
Martin Davidson, Саймон Шама
Wisconsin Death Trip
Wisconsin Death Trip
Maureen A. Ryan, Anthony Wall, Джеймс Марш
(Screened within Arena (1975)).
A History of Britain
A History of Britain
Martin Davidson, Саймон Шама
Elizabeth
Elizabeth
Mark Fielder, Steven Clarke
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Innovation
Big Brother
Big Brother
Conrad Green, Ruth Wrigley
Победитель
Big Brother
Big Brother
Conrad Green, Ruth Wrigley
Победитель
Все номинанты
Doctors
Doctors
Nice Girl
Nice Girl
Ruth Caleb, Доминик Сэвадж
Nice Girl
Nice Girl
Ruth Caleb, Доминик Сэвадж
Castaway 2000
Castaway 2000
Chris Kelly
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Richard Dimbleby Award for the Best Presenter (Factual, Features and News)
Louis Theroux's Weird Weekends
Louis Theroux's Weird Weekends
Louis Theroux
Победитель
Все номинанты
State of the Planet
State of the Planet
Дэвид Аттенборо
Parkinson
Parkinson
Michael Parkinson
Newsnight
Newsnight
Jeremy Paxman
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
Care
Care
Антония Берд, Kieran Prendiville
Победитель
Все номинанты
Storm Damage
Storm Damage
Саймон Селлан Джоунс, Ленни Джеймс, Ian Madden
Storm Damage
Storm Damage
Саймон Селлан Джоунс, Ленни Джеймс, Ian Madden
Donovan Quick
Donovan Quick
Дэвид Блэр, Sue Austen, Donna Franceschild
Nice Girl
Nice Girl
Ruth Caleb, Доминик Сэвадж
Nice Girl
Nice Girl
Ruth Caleb, Доминик Сэвадж
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Situation Comedy Award
7.3
Книжный магазин Блэка
Black Books
Грэм Лайнхэн, Дилан Моран, Nira Park
Победитель
7.3
Книжный магазин Блэка
Black Books
Грэм Лайнхэн, Дилан Моран, Nira Park
Победитель
Все номинанты
One Foot in the Grave
One Foot in the Grave
Christine Gernon, Jonathan Paul Llewellyn, David Renwick
The Royle Family
The Royle Family
Caroline Aherne, Kenton Allen, Крэйг Кэш
One Foot in the Grave
One Foot in the Grave
Christine Gernon, Jonathan Paul Llewellyn, David Renwick
Blackadder Back & Forth
Blackadder Back & Forth
Peter Bennett-Jones, Geoffrey Perkins, Пол Вейланд
The Royle Family
The Royle Family
Caroline Aherne, Kenton Allen, Крэйг Кэш
Показать всех номинантов
Alexander Korda Award for Best British Film
7.5
Билли Эллиот
Billy Elliot
Greg Brenman, Стивен Долдри, Jon Finn
Победитель
7.5
Билли Эллиот
Billy Elliot
Greg Brenman, Стивен Долдри, Jon Finn
Победитель
Все номинанты
The House of Mirth
The House of Mirth
Теренс Дэвис, Olivia Stewart
7.1
Побег из курятника
Chicken Run
Питер Лорд, Ник Парк, David Sproxton
7.2
Сексуальная тварь
Sexy Beast
Джонатан Глейзер, Джереми Томас
7.2
Сексуальная тварь
Sexy Beast
Джонатан Глейзер, Джереми Томас
7.1
Побег из курятника
Chicken Run
Питер Лорд, Ник Парк, David Sproxton
Last Resort
Last Resort
Ruth Caleb, Павел Павликовский
Last Resort
Last Resort
Ruth Caleb, Павел Павликовский
Показать всех номинантов
Anthony Asquith Award for Film Music
7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Dun Tan
Победитель
Все номинанты
7.7
Почти знаменит
Almost Famous
Nancy Wilson
7.5
Билли Эллиот
Billy Elliot
Stephen Warbeck
7.9
О, где же ты, брат?
O Brother, Where Art Thou?
Carter Burwell, T Bone Burnett
8.6
Гладиатор
Gladiator
Ханс Циммер, Lisa Gerrard
Смотреть трейлер
8.6
Гладиатор
Gladiator
Ханс Циммер, Lisa Gerrard
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Last Resort
Last Resort
Павел Павликовский
Победитель
Все номинанты
7.5
Билли Эллиот
Billy Elliot
Lee Hall
7.1
Спасите Грейс!
Saving grace
Mark Crowdy
7.5
Билли Эллиот
Billy Elliot
Стивен Долдри
6.4
Голоса
Some Voices
Саймон Селлан Джоунс
Показать всех номинантов
David Lean Award for Direction
7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Энг Ли
Победитель
Все номинанты
7.2
Эрин Брокович
Erin Brockovich
Стивен Содерберг
8.0
Траффик
Traffic
Стивен Содерберг
7.5
Билли Эллиот
Billy Elliot
Стивен Долдри
8.6
Гладиатор
Gladiator
Ридли Скотт
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Animation
A Story from Taiwan: Aunt Tiger
A Story from Taiwan: Aunt Tiger
Mike Mort
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Drama
Custer's Last Stand Up
Custer's Last Stand Up
Michael McGowan, Грэм Харпер, Gail Renard
Победитель
Все номинанты
Harry and Cosh
Harry and Cosh
Georgia Dussaud, Daniel Peacock
Byker Grove
Byker Grove
Mervyn Cumming, Chris Fewtrell, Morag Bain
My Parents Are Aliens
My Parents Are Aliens
Bernard Krichefski, Джастин Молотников, Andy Watts
Byker Grove
Byker Grove
Mervyn Cumming, Chris Fewtrell, Morag Bain
Harry and Cosh
Harry and Cosh
Georgia Dussaud, Daniel Peacock
My Parents Are Aliens
My Parents Are Aliens
Bernard Krichefski, Джастин Молотников, Andy Watts
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Feature Film
8.3
Шрэк
Shrek
Джеффри Катценберг, Эндрю Адамсон, Вики Дженсон, Aron Warner
Победитель
Смотреть трейлер
8.3
Шрэк
Shrek
Джеффри Катценберг, Эндрю Адамсон, Вики Дженсон, Aron Warner
Победитель
Смотреть трейлер
Детская премия BAFTA / Best International
Teacher's Pet
Teacher's Pet
Gary Baseman, Cheri Steinkellner, Bill Steinkellner
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Presenter
SM:TV Live
SM:TV Live
Кэт Дили
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Schools Drama
Beyond the Boundary
Beyond the Boundary
Vincent O'Connell, Colin McKeown
Победитель
Beyond the Boundary
Beyond the Boundary
Vincent O'Connell, Colin McKeown
Победитель
Все номинанты
Somethings I Don't Know
Somethings I Don't Know
Sean McGuire, Colin McKeown, Stephen McAnena
Somethings I Don't Know
Somethings I Don't Know
Sean McGuire, Colin McKeown, Stephen McAnena
Own Goal
Own Goal
Jocelyn Cammack, Nicci Crowther
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Entertainment
The Quick Trick Show
The Quick Trick Show
Эндрю О`Коннор, Tony Nicholson, David Crichton
Победитель
The Quick Trick Show
The Quick Trick Show
Эндрю О`Коннор, Tony Nicholson, David Crichton
Победитель
Academy Fellowship
Альберт Финни
Победитель
Джуди Денч
Победитель
Джон То
Победитель
Audience Award
8.6
Гладиатор
Gladiator
Победитель
Смотреть трейлер
Michael Balcon Award
Mary Selway
Победитель
Flaherty Documentary Award (TV)
100 Per Cent White
100 Per Cent White
Leo Regan
Победитель
Все номинанты
The Endurance
The Endurance: Shackleton's Legendary Antarctic Expedition
Caroline Alexander, George Butler, Jeremy Evans
The Man Who Bought Mustique
The Man Who Bought Mustique
Joseph Bullman, Vikram Jayanti
The Endurance
The Endurance: Shackleton's Legendary Antarctic Expedition
Caroline Alexander, George Butler, Jeremy Evans
Показать всех номинантов
Lew Grade Award
Inspector Morse
Inspector Morse
For episode "The Remorseful Day".
Победитель
Все номинанты
A Touch of Frost
A Touch of Frost
Hero of the Hour
Hero of the Hour
Seeing Red
Seeing Red
The Vicar of Dibley
The Vicar of Dibley
Показать всех номинантов
Alan Clarke Award
Ruth Caleb
Победитель
Dennis Potter Award
Lynda La Plante
Победитель
Special Award
Coronation Street
Coronation Street
Победитель
Writers' Award (Children's)
Roy Apps
Победитель
Special Award (Children's)
Grange Hill
Grange Hill
Победитель
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Console
Gran Turismo 3: A-Spec
Gran Turismo 3: A-Spec
Победитель
Все номинанты
SSX
SSX
Tony Hawk's Pro Skater 2
Tony Hawk's Pro Skater 2
Red Faction
Red Faction
Показать всех номинантов
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Mobile
Tony Hawk's Pro Skater 2
Tony Hawk's Pro Skater 2
Победитель
Все номинанты
Mario Kart: Super Circuit
Mario Kart: Super Circuit
Показать всех номинантов
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Networked
Phantasy Star Online
Phantasy Star Online
Победитель
Все номинанты
Black & White
Black & White
Gran Turismo 3: A-Spec
Gran Turismo 3: A-Spec
Показать всех номинантов
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - PC
Max Payne
Max Payne
Победитель
Все номинанты
Black & White
Black & White
Hitman: Codename 47
Hitman: Codename 47
Startopia
Startopia
Показать всех номинантов
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Music
Shogun: Total War
Shogun: Total War
Won by the Warlord Edition of the game.
Победитель
Все номинанты
Independence War 2: Edge of Chaos
Independence War 2: Edge of Chaos
Black & White
Black & White
Undying
Undying
Показать всех номинантов
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Sound
Conker's Bad Fur Day
Conker's Bad Fur Day
Победитель
Все номинанты
Max Payne
Max Payne
Medal of Honor: Underground
Medal of Honor: Underground
SSX
SSX
Показать всех номинантов
BAFTA Interactive Entertainment Award / Enhancement of Linear Media
Walking with Prehistoric Beasts
Walking with Beasts
Marc Goodchild, Sandra Gorel
Победитель
Walking with Prehistoric Beasts
Walking with Beasts
Marc Goodchild, Sandra Gorel
Победитель
BAFTA Interactive Entertainment Award / Interactivity
Black & White
Black & White
Победитель
BAFTA Interactive Entertainment Award / Moving Images
Black & White
Black & White
Победитель
Все номинанты
Driver 2
Driver 2
Показать всех номинантов
BAFTA Interactive Entertainment Award / Sports
Все номинанты
Championship Manager 2001/02
Championship Manager 2001/02
Tony Hawk's Pro Skater 2
Tony Hawk's Pro Skater 2
Показать всех номинантов
BAFTA Interactive Entertainment Award / Technical Innovation
Все номинанты
Black & White
Black & White
Показать всех номинантов
Год проведения
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
BAFTA 2024
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
BAFTA 2020
Показать все
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
BAFTA 2018
BAFTA 2017
BAFTA 2016
BAFTA 2015
BAFTA 2014
BAFTA 2013
BAFTA 2012
BAFTA 2011
BAFTA 2010
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1952
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1951
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1950
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1949
Номинации
Best Children's & Family Film
Лучший фильм
Лучший британский фильм
Лучший неанглоязычный фильм
Лучший короткометражный фильм
Лучший анимационный короткометражный фильм
Показать все
Лучший анимационный полнометражный фильм
Лучший документальный фильм
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль
Лучшая режиссёрская работа
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучшая операторская работа
Лучший звук
Лучшая музыка к фильму
Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Лучший дизайн костюмов
Лучший монтаж
Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Лучшие визуальные эффекты
Лучший грим и причёски
Лучший оригинальный сценарий
Лучший адаптированный сценарий
Best Achievement in Special Effects
Best Animated Featured Film
Best Animated Film
Best Animation
Best Art Direction
Best British Actor
Best British Actress
Best British Art Direction (B/W)
Best British Art Direction (Colour)
Best British Costume (B/W)
Best British Costume (Colour)
Best British Film 1947
Best British Film Editing
Best British Screenplay
Best Direction
Best Documentary Film
Best Documentary Film 1947
Best Factual Film
Best Film Editing
Best Film from any Source
Best Film from any Source 1947
Best Foreign Actor
Best Foreign Actress
Best Foreign Language Film
Best Make Up Artist
Best Make Up/Hair
Best Makeup and Hair
Best Original Television Music
Best Original Music
Best Original Song
Best Score
Best Screenplay
Best Short Factual Film
Best Short Fictional Film
Best Sound Track
Best Special Effects
Best Special Visual Effects
Best Specialised Film
Best Supporting Artist
Current Affairs
John Grierson Award
Most Outstanding Newcomer to Film
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Most Promising Newcomer to Film
Most Promising Newcomer to Leading Film Role
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Original Music
Outstanding British Contribution to Cinema
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Special Award
Лучшая работа художника-постановщика
Лучший кастинг
BAFTA в области телевидения / Children’s Craft Team Award
BAFTA в области телевидения / Children’s Non-Scripted
BAFTA в области телевидения / Children’s Non-Scripted Award
BAFTA в области телевидения / Children’s Scripted
BAFTA в области телевидения / Children’s Scripted Award
BAFTA в области телевидения / Entertainment
BAFTA в области телевидения / Factual Entertainment
BAFTA в области телевидения / Female Performance in a Comedy
BAFTA в области телевидения / Limited Drama
BAFTA в области телевидения / Live Event Coverage
BAFTA в области телевидения / Male Performance in a Comedy
BAFTA в области телевидения / Reality
BAFTA в области телевидения / Short Form
BAFTA в области телевидения / Soap
BAFTA в области телевидения / Sports Coverage
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
BAFTA в области телевидения / Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучшая телекомедия или комедийная развлекательная телепрограмм
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
BAFTA в области телевидения / Лучшая развлекательная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучший актер
BAFTA в области телевидения / Лучшая актриса
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль второго плана
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль второго плана
BAFTA в области телевидения / Лучшая международная программа
BAFTA в области телевидения / 'Flame of Knowledge'
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin'
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Documentary/Factual)
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Drama/Light Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Alan Clarke Award
BAFTA в области телевидения / Audience Award (TV)
BAFTA в области телевидения / Best Actor
BAFTA в области телевидения / Best Actress
BAFTA в области телевидения / Best Actuality Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Animated Film
BAFTA в области телевидения / Best Arts Programme
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Documentary/Educational)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Entertainment/Drama)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Comedy (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Performance
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Programme
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Programme or Series
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Series
BAFTA в области телевидения / Best Continuing Drama
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
BAFTA в области телевидения / Best Current Affairs
BAFTA в области телевидения / Best Design
BAFTA в области телевидения / Best Digital Creativity
BAFTA в области телевидения / Best Director
BAFTA в области телевидения / Best Director - Factual
BAFTA в области телевидения / Best Director - Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Director Factual
BAFTA в области телевидения / Best Director Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Director: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Director: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Director: Multi-Camera
BAFTA в области телевидения / Best Documentary Programme
BAFTA в области телевидения / Best Drama Plays
BAFTA в области телевидения / Best Drama Production
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
BAFTA в области телевидения / Best Drama Series/Serial
BAFTA в области телевидения / Best Dramatic Series
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Editing - Factual
BAFTA в области телевидения / Best Editing - Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Editing Factual
BAFTA в области телевидения / Best Editing Fiction Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Editing Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Editing: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Editing: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Craft Team
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Perfromance
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Programme or Series
BAFTA в области телевидения / Best Factual Production
BAFTA в области телевидения / Best Factual Programme
BAFTA в области телевидения / Best Factual: Current Affairs
BAFTA в области телевидения / Best Factual: Documentary
BAFTA в области телевидения / Best Features
BAFTA в области телевидения / Best Features (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Film Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Film Editor
BAFTA в области телевидения / Best Film Sound
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Editor (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Editor (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Photography (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Photography (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Foreign Programme
BAFTA в области телевидения / Best Foreign TV Programme
BAFTA в области телевидения / Best Graphic Design
BAFTA в области телевидения / Best Graphics
BAFTA в области телевидения / Best Innovation
BAFTA в области телевидения / Best Interactivity
BAFTA в области телевидения / Best International
BAFTA в области телевидения / Best International Series
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Personality
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Production
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme/Series
BAFTA в области телевидения / Best Lighting
BAFTA в области телевидения / Best Live Event
BAFTA в области телевидения / Best Live Outside Broadcast Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Make Up
BAFTA в области телевидения / Best Make Up & Hair Design
BAFTA в области телевидения / Best Make Up/Hair
BAFTA в области телевидения / Best Make-Up & Hair Design
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best New Writer
BAFTA в области телевидения / Best News Coverage
BAFTA в области телевидения / Best News and Current Affairs Journalism
BAFTA в области телевидения / Best News or Outside Broadcast Coverage
BAFTA в области телевидения / Best News/Actuality Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Original Music
BAFTA в области телевидения / Best Original Programme/Series
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
BAFTA в области телевидения / Best Outside Broadcast Programme
BAFTA в области телевидения / Best Personality
BAFTA в области телевидения / Best Photography & Lighting Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Photography & Lighting: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Photography (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Photography - Factual
BAFTA в области телевидения / Best Photography Factual
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting - Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Photography: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Production Design
BAFTA в области телевидения / Best Programme/Series Without Category
BAFTA в области телевидения / Best Reality & Constructed Factual
BAFTA в области телевидения / Best Reality & Constructed Factual Series
BAFTA в области телевидения / Best Reality and Constructed Factual
BAFTA в области телевидения / Best Script
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy Programme
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy in 2016
BAFTA в области телевидения / Best Short Animated Film
BAFTA в области телевидения / Best Short Form Programme
BAFTA в области телевидения / Best Single Play
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy Series
BAFTA в области телевидения / Best Soap
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Sound Factual
BAFTA в области телевидения / Best Sound Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Sound Supervisor
BAFTA в области телевидения / Best Sound: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Sound: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Special Lighting Effects
BAFTA в области телевидения / Best Special, Visual and Graphic Effects
BAFTA в области телевидения / Best Special/s
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Production
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Programme
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Series
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual Programme
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual in 2016
BAFTA в области телевидения / Best Sport
BAFTA в области телевидения / Best Sport and Live Event
BAFTA в области телевидения / Best Sports/Events Coverage in Real Time
BAFTA в области телевидения / Best TV Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Talk Show
BAFTA в области телевидения / Best Television Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Television Lighting
BAFTA в области телевидения / Best Titles
BAFTA в области телевидения / Best Titles & Graphic Identity
BAFTA в области телевидения / Best VTR Editor
BAFTA в области телевидения / Best Video Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Video Lighting
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects & Graphic Design
BAFTA в области телевидения / Best Writer
BAFTA в области телевидения / Best Writer: Comedy
BAFTA в области телевидения / Best Writer: Drama
BAFTA в области телевидения / Break-Through Talent
BAFTA в области телевидения / Breakthrough Talent
BAFTA в области телевидения / Comedy Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Comedy Programme or Series Award
BAFTA в области телевидения / Costume Design
BAFTA в области телевидения / Current Affairs
BAFTA в области телевидения / Daytime
BAFTA в области телевидения / Director, Factual
BAFTA в области телевидения / Director, Fiction
BAFTA в области телевидения / Director, Multi-Camera
BAFTA в области телевидения / Drama Series
BAFTA в области телевидения / Editing, Factual
BAFTA в области телевидения / Editing, Fiction
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Factual
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Fiction
BAFTA в области телевидения / Entertainment Craft Team
BAFTA в области телевидения / Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Features
BAFTA в области телевидения / Film Editor
BAFTA в области телевидения / General
BAFTA в области телевидения / General Category
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Factual Series or Strand
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Specialised Programme or Series (Arts, History, Religion and Science)
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme or Series
BAFTA в области телевидения / Innovation
BAFTA в области телевидения / Interactivity
BAFTA в области телевидения / International
BAFTA в области телевидения / Light Entertainment
BAFTA в области телевидения / Live Event
BAFTA в области телевидения / Make Up & Hair Design
BAFTA в области телевидения / Most Original Programme/Series
BAFTA в области телевидения / New Media
BAFTA в области телевидения / New Media Developer
BAFTA в области телевидения / News Coverage
BAFTA в области телевидения / Original Music
BAFTA в области телевидения / Original Music, Factual
BAFTA в области телевидения / Original Music, Fiction
BAFTA в области телевидения / Originality
BAFTA в области телевидения / Outstanding Comedy Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Outstanding Current Affairs Feature
BAFTA в области телевидения / Outstanding Drama Series
BAFTA в области телевидения / Outstanding Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Outstanding Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / P&O Cruises Memorable Moment
BAFTA в области телевидения / Performance in Documentary
BAFTA в области телевидения / Photography & Lighting, Fiction
BAFTA в области телевидения / Photography, Factual
BAFTA в области телевидения / Production Design
BAFTA в области телевидения / Reality & Constructed Factual
BAFTA в области телевидения / Richard Dimbleby Award
BAFTA в области телевидения / Richard Dimbleby Award for the Best Presenter (Factual, Features and News)
BAFTA в области телевидения / Scripted Casting
BAFTA в области телевидения / Scripted Comedy
BAFTA в области телевидения / Short Form Programme
BAFTA в области телевидения / Situation Comedy Award
BAFTA в области телевидения / Sound, Factual
BAFTA в области телевидения / Sound, Fiction
BAFTA в области телевидения / Special Award
BAFTA в области телевидения / Special, Visual & Graphic Effects
BAFTA в области телевидения / Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Sport
BAFTA в области телевидения / Titles & Graphic Identity
BAFTA в области телевидения / Virgin Media's Must-See Moment
BAFTA в области телевидения / Virgin TV's Must-See Moment
BAFTA в области телевидения / Writer, Comedy
BAFTA в области телевидения / Writer, Drama
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль
BAFTA в области телевидения / Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
BAFTA в области телевидения / Лучший мини-сериал
Outstanding British Contribution to Cinema
P&O Cruises Memorable Moment
eSports Audience Award / Приз зрительских симпатий eSports
Breakthrough Brits / Прорывные британцы
Lloyds Bank People's Vote for the Most Popular Film
Sunday Times Reader Award for Games / Премия читателей Sunday Times в номинации "Игры"
60 Seconds of Fame - Best Film / "60 секунд славы" - лучший фильм
EE Rising Star Award
Certificate of Merit / Best Documentary Film
Certificate of Merit
UN Award
Flaherty Documentary Award
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / Best Actor in a Leading Role
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / East
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / North East and cumbria
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / Wales
BAFTA в области видеоигр / EE Players' Choice
BAFTA в области видеоигр / New Intellectual Property
BAFTA в области видеоигр / Artistic Achievement
BAFTA в области видеоигр / Audio Achievement
BAFTA в области видеоигр / Best Action Game
BAFTA в области видеоигр / Best Action and Adventure Game
BAFTA в области видеоигр / Best Adventure Game
BAFTA в области видеоигр / Best Animation
BAFTA в области видеоигр / Best Animation or Intro
BAFTA в области видеоигр / Best Art Direction
BAFTA в области видеоигр / Best British Game
BAFTA в области видеоигр / Best Casual Game
BAFTA в области видеоигр / Best Casual and Social Game
BAFTA в области видеоигр / Best Character
BAFTA в области видеоигр / Best Children's Game
BAFTA в области видеоигр / Best Debut Game
BAFTA в области видеоигр / Best Design
BAFTA в области видеоигр / Best Evolving Game
BAFTA в области видеоигр / Best Family Game
BAFTA в области видеоигр / Best Family and Social Game
BAFTA в области видеоигр / Best Game
BAFTA в области видеоигр / Best Game on any Platform - The Year's Best Game
BAFTA в области видеоигр / Best Gameplay
BAFTA в области видеоигр / Best Multiplayer
BAFTA в области видеоигр / Best Music
BAFTA в области видеоигр / Best Narrative
BAFTA в области видеоигр / Best Online Multiplayer
BAFTA в области видеоигр / Best Original Music
BAFTA в области видеоигр / Best Original Property
BAFTA в области видеоигр / Best Original Score
BAFTA в области видеоигр / Best Performer
BAFTA в области видеоигр / Best Persistent Game
BAFTA в области видеоигр / Best Racing Game
BAFTA в области видеоигр / Best Screenplay
BAFTA в области видеоигр / Best Simulation Game
BAFTA в области видеоигр / Best Sound
BAFTA в области видеоигр / Best Soundtrack
BAFTA в области видеоигр / Best Sports Game
BAFTA в области видеоигр / Best Sports/Fitness Game
BAFTA в области видеоигр / Best Story
BAFTA в области видеоигр / Best Story and Character
BAFTA в области видеоигр / Best Strategy Game
BAFTA в области видеоигр / Best Strategy and Simulation Game
BAFTA в области видеоигр / Best Technical Direction
BAFTA в области видеоигр / Best Use Of Audio
BAFTA в области видеоигр / EE Game of the Year
BAFTA в области видеоигр / EE Mobile Game of the Year
BAFTA в области видеоигр / Game Beyond Entertainment
BAFTA в области видеоигр / Game Boy Advance
BAFTA в области видеоигр / Game Design
BAFTA в области видеоигр / Game Innovation
BAFTA в области видеоигр / Gamecube
BAFTA в области видеоигр / Innovation
BAFTA в области видеоигр / Originality
BAFTA в области видеоигр / PC
BAFTA в области видеоигр / PS2
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Leading Role
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Supporting Role
BAFTA в области видеоигр / Special Award
BAFTA в области видеоигр / Technical Achievement
BAFTA в области видеоигр / Technical Innovation
BAFTA в области видеоигр / Xbox
Rising Star Award / Восходящая звезда
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Audio
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Design
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Console
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Mobile
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Mobile or Networked
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Multiplayer
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Networked
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - PC
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Music
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Sound
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best UK Developer
BAFTA Interactive Entertainment Award / Children's
BAFTA Interactive Entertainment Award / Comedy
BAFTA Interactive Entertainment Award / Computer Programming
BAFTA Interactive Entertainment Award / Enhancement of Linear Media
BAFTA Interactive Entertainment Award / Games Award
BAFTA Interactive Entertainment Award / Innovative Game Award
BAFTA Interactive Entertainment Award / Interactive Treatment
BAFTA Interactive Entertainment Award / Interactivity
BAFTA Interactive Entertainment Award / Moving Images
BAFTA Interactive Entertainment Award / Special Award
BAFTA Interactive Entertainment Award / Sports
BAFTA Interactive Entertainment Award / Technical Innovation
Shell International Award
Mullard Award
Anthony Asquith Award for Best New British Composer (TV)
Technical Craft Award (TV) / Editing (Factual)
Technical Craft Award (TV)
BAFTA Interactive Award / DVD
BAFTA Interactive Award / Factual
BAFTA Interactive Award / Film
BAFTA Interactive Award / Interactive TV
BAFTA Interactive Award / Online Entertainment
BAFTA Interactive Award / Online Learning
Kids' Vote
Audience Award (TV)
Special Award (Children's)
Writers' Award (Children's)
Writers' Award (TV)
Special Award / BAFTA Tribute
Special Award / Make Up Artist
Special Award / Outstanding British Contribution to Cinema
Special Award / Outstanding Contribution to Television
Special Award
Richard Dimbleby Award
Foreign TV Program Award
Dennis Potter Award
Alan Clarke Award
Lew Grade Award
Flaherty Documentary Award (TV)
Michael Balcon Award
Audience Award
Academy Fellowship / Film
Academy Fellowship / Games
Academy Fellowship
Детская премия BAFTA / Animation
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids Vote
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids Vote - Feature Film
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids' Vote - Game
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids' Vote - Television
Детская премия BAFTA / Best Animated Series
Детская премия BAFTA / Best Animation
Детская премия BAFTA / Best Channel of the Year
Детская премия BAFTA / Best Children's Feature Film
Детская премия BAFTA / Best Children's Film
Детская премия BAFTA / Best Comedy
Детская премия BAFTA / Best Content For Change
Детская премия BAFTA / Best Digital
Детская премия BAFTA / Best Director
Детская премия BAFTA / Best Drama
Детская премия BAFTA / Best Entertainment
Детская премия BAFTA / Best Factual
Детская премия BAFTA / Best Feature Film
Детская премия BAFTA / Best Game
Детская премия BAFTA / Best Independent Production Company
Детская премия BAFTA / Best Interactive
Детская премия BAFTA / Best Interactive - Adapted
Детская премия BAFTA / Best Interactive - Original
Детская премия BAFTA / Best International
Детская премия BAFTA / Best Learning - Primary
Детская премия BAFTA / Best Learning - Secondary
Детская премия BAFTA / Best Learning Secondary
Детская премия BAFTA / Best Performer
Детская премия BAFTA / Best Pre-School
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Animation
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Live Action
Детская премия BAFTA / Best Presenter
Детская премия BAFTA / Best School Drama
Детская премия BAFTA / Best Schools Drama
Детская премия BAFTA / Best Schools Factual - Primary
Детская премия BAFTA / Best Schools Factual - Secondary
Детская премия BAFTA / Best Short Form
Детская премия BAFTA / Best Video Game
Детская премия BAFTA / Best Writer
Детская премия BAFTA / Best Writer - Adapted
Детская премия BAFTA / Break-Through Talent
Детская премия BAFTA / Entertainment
Детская премия BAFTA / Feature Film
Детская премия BAFTA / International Animation
Детская премия BAFTA / Learning Primary
Детская премия BAFTA / Pre-School Animation
Детская премия BAFTA / Pre-School Live Action
Детская премия BAFTA / Schools Drama
Детская премия BAFTA / Special Award
David Lean Award for Direction / Best Director
David Lean Award for Direction / Best Film/Video Editor (Factual)
David Lean Award for Direction
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Anthony Asquith Award for Film Music
Alexander Korda Award for Best British Film
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Именно этот культовый боевик «виноват» в деменции Брюса Уиллиса: горькую правду раскрыла жена актера
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Вырезанный из «Орудий» эпизод превратится в отдельный фильм: Зак Креггер расширяет вселенную хоррора
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
Сэм скорбит, Фрэджайл мертва: в фильме по Death Stranding главных героев наверняка заменят — проболтался режиссер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667