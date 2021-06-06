«Срок» — британский сериал, снятый в жанре остросюжетного детектива. Производством шоу занимается телеканал BBC. В центре сюжета оказывается мужчина по имени Марк Кобден, который был осужден за случайное убийство на четыре года. Довольно быстро главный герой понимает, что привыкнуть к тюремным стенам будет не так уж просто. К счастью, в камере у него появляется друг Эрик Макналли. В отличие от Марка, Эрик работает в тюрьме, он — надзиратель. Отношения между героями обостряются, когда один из преступников начинает шантажировать Эрика, испытывая его человечность.