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Постер к сериалу Срок
Постер к сериалу Срок
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Срок
Срок (2021 - …) Time 18+
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал BBC Three
Продолжительность 2 часа 30 минут
О чем сериал

«Срок» — британский сериал, снятый в жанре остросюжетного детектива. Производством шоу занимается телеканал BBC. В центре сюжета оказывается мужчина по имени Марк Кобден, который был осужден за случайное убийство на четыре года. Довольно быстро главный герой понимает, что привыкнуть к тюремным стенам будет не так уж просто. К счастью, в камере у него появляется друг Эрик Макналли. В отличие от Марка, Эрик работает в тюрьме, он — надзиратель. Отношения между героями обостряются, когда один из преступников начинает шантажировать Эрика, испытывая его человечность.

Срок - трейлер
Срок
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Шон Бин
Шон Бин Mark Cobden
Стивен Грэм
Стивен Грэм Eric McNally
Ханна Уолтерс
Ханна Уолтерс
Анайрин Барнард
Анайрин Барнард
Надин Маршалл
Надин Маршалл
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Срок - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 3 эпизода
 
Сезон 2
TBA,
 
Слушать саундтрек сериала Срок
Кадры из сериала
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