«Это грех» — британский мини-сериал, созданный шоураннером Расселом Т. Дэвисом. Одну из главных ролей исполнил певец Олли Александер. Действие шоу разворачивается в восьмидесятых годах прошлого века в Лондоне. Главные герои — группа близких друзей, которая переезжает в главный город страны в поисках лучшей и более богатой жизни. По ходу развития событий они сталкиваются с различными проблемами, актуальными для социума того времени. Одну из главных тем в сериале занимает проблема эпидемии СПИДа, которая стремительно распространилась в обществе во многом из-за повальной стигматизации гомосексуальности.