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Постер к сериалу Это грех
Постер к сериалу Это грех
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.7
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Это грех
Это грех (2021 - …) It's a Sin 18+
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Channel 4
Продолжительность 3 часа 45 минут
О чем сериал

«Это грех» — британский мини-сериал, созданный шоураннером Расселом Т. Дэвисом. Одну из главных ролей исполнил певец Олли Александер. Действие шоу разворачивается в восьмидесятых годах прошлого века в Лондоне. Главные герои — группа близких друзей, которая переезжает в главный город страны в поисках лучшей и более богатой жизни. По ходу развития событий они сталкиваются с различными проблемами, актуальными для социума того времени. Одну из главных тем в сериале занимает проблема эпидемии СПИДа, которая стремительно распространилась в обществе во многом из-за повальной стигматизации гомосексуальности.

Это грех - трейлер
Это грех
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кили Хоуз
Кили Хоуз
Олли Александр
Олли Александр
Делрой Браун
Шон Дули
Шон Дули
Лидия Уэст
Лидия Уэст
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
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Сезоны
Это грех - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 5 эпизодов
 
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Кадры из сериала
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