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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Марк Манден
Марк Манден
Marc Munden
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Фильмография Марка Мандена
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драма
2021, Великобритания
7.0
Таинственный сад
фэнтези, драма, семейный
2020, Великобритания / Франция
5.0
Братская любовь или собаки бывают кусачие
драма
2010, Великобритания
6.0
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Медсестра Джоди Комер помогает людям на фоне первой волны пандемии COVID в новом трейлере драмы «Сиделка»
Для российских зрителей фильм доступен на видеосервисе Okko.
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11 января 2022 16:46
Джемма Артертон сыграет Жаклин Кеннеди в фильме о романе бывшей первой леди с британским дипломатом
Роль Дэвида Ормсби-Гора досталась Гаю Пирсу.
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11 июня 2021 14:46
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