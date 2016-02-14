Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA 2016

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 2016 году

Место проведения Ковент-Гарден, Лондон, Великобритания
Дата проведения 14 февраля 2016

69-я церемония вручения наград премии BAFTA за заслуги в области британского и международного кинематографа за 2015 год состоялась 14 февраля 2016 года в Королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне.

Церемония транслировалась на канале BBC One, её ведущим в 11-й раз выступил комедийный актёр Стивен Фрай. Номинанты были объявлены 8 января 2016 года.

Лидерами по количеству номинаций стали сразу два фильма – «Шпионский мост» и «Кэрол» (по 9 номинаций), а по количеству наград BAFTA Awards лидировал «Выживший» с Леонардо ДиКаприо, завоевавший в конечном итоге 5 премий.

BAFTA в области кино / Лучший фильм
Выживший 7.9
Выживший The Revenant
Steve Golin, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Arnon Milchan, Mary Parent, Keith Redmon
Победитель
Смотреть трейлер
Выживший 7.9
Выживший The Revenant
Steve Golin, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Arnon Milchan, Mary Parent, Keith Redmon
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Игра на понижение 7.8
Игра на понижение The Big Short
Брэд Питт, Dede Gardner, Jeremy Kleiner
Смотреть трейлер
Шпионский мост 7.5
Шпионский мост Bridge of Spies
Стивен Спилберг, Marc Platt, Kristie Macosko Krieger
Смотреть трейлер
Шпионский мост 7.5
Шпионский мост Bridge of Spies
Стивен Спилберг, Marc Platt, Kristie Macosko Krieger
Смотреть трейлер
В центре внимания 7.7
В центре внимания Spotlight
Steve Golin, Michael Sugar, Blye Pagon Faust, Nicole Rocklin
Смотреть трейлер
Кэрол 7.2
Кэрол Carol
Elizabeth Karlsen, Кристин Вачон, Стивен Вули
Смотреть трейлер
Кэрол 7.2
Кэрол Carol
Elizabeth Karlsen, Кристин Вачон, Стивен Вули
Смотреть трейлер
Игра на понижение 7.8
Игра на понижение The Big Short
Брэд Питт, Dede Gardner, Jeremy Kleiner
Смотреть трейлер
В центре внимания 7.7
В центре внимания Spotlight
Steve Golin, Michael Sugar, Blye Pagon Faust, Nicole Rocklin
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
Дикие истории 7.7
Дикие истории Relatos salvajes
Дамиан Шифрон
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Гордость 7.2
Гордость Theeb
Наджи Абу Новар
Убийца 6.3
Убийца Cìkè Niè Yinniáng
Хоу Сяосянь
Форс-мажор 6.3
Форс-мажор Turist
Рубен Эстлунд
Смотреть трейлер
Тимбукту 6.8
Тимбукту Timbuktu
Абдеррахман Сиссако
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Operator Operator
Кэролайн Бартлит, Rebecca Morgan
Победитель
Все номинанты
Funny Valentines Funny Valentines
Nick Helm, Alex Moody, Эстер Смит Elephant
Over Over
Jörn Threlfall, Jeremy Bannister
samuel-613 samuel-613
Billy Lumby, Cheyenne Conway
Funny Valentines Funny Valentines
Nick Helm, Alex Moody, Эстер Смит Elephant
samuel-613 samuel-613
Billy Lumby, Cheyenne Conway
Over Over
Jörn Threlfall, Jeremy Bannister
Mining Poems or Odes Mining Poems or Odes
Jack Cocker, Callum Rice
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
Edmond Edmond
Nina Gantz, Emilie Jouffroy
Победитель
Все номинанты
Manoman Manoman
Kamilla Hodol, Simon Cartwright
Prologue Prologue
Richard Williams, Imogen Sutton
BAFTA в области кино / Лучший документальный фильм
Эми 7.9
Эми Amy
James Gay-Rees, Азиф Кападиа
Победитель
Смотреть трейлер
Эми 7.9
Эми Amy
James Gay-Rees, Азиф Кападиа
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Земля картелей 7.6
Земля картелей Cartel Land
Tom Yellin, Мэтт Хейнеман
Земля картелей 7.6
Земля картелей Cartel Land
Tom Yellin, Мэтт Хейнеман
He Named Me Malala He Named Me Malala
Дэвис Гуггенхайм, Laurie MacDonald, Walter F. Parkes
He Named Me Malala He Named Me Malala
Дэвис Гуггенхайм, Laurie MacDonald, Walter F. Parkes
Послушай меня, Марлон 8.1
Послушай меня, Марлон Listen to Me Marlon
John Battsek, Р.Дж. Катлер, Стивен Райли, George Chignell
Sherpa Sherpa
Bridget Ikin, John Smithson, Дженнифер Пидом
Послушай меня, Марлон 8.1
Послушай меня, Марлон Listen to Me Marlon
John Battsek, Р.Дж. Катлер, Стивен Райли, George Chignell
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Выживший
Победитель
Все номинанты
Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн
Девушка из Дании
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Стив Джобс
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Марсианин
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Трамбо
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Бри Ларсон
Бри Ларсон
Комната
Победитель
Все номинанты
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Леди в фургоне
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Бруклин
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Кэрол
Алисия Викандер
Алисия Викандер
Девушка из Дании
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Марк Райлэнс
Марк Райлэнс
Шпионский мост
Победитель
Все номинанты
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Безродные звери
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Убийца
Марк Руффало
Марк Руффало
В центре внимания
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Игра на понижение
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Стив Джобс
Победитель
Все номинанты
Руни Мара
Руни Мара
Кэрол
Джули Уолтерс
Джули Уолтерс
Бруклин
Алисия Викандер
Алисия Викандер
Из Машины
Дженнифер Джейсон Ли
Дженнифер Джейсон Ли
Омерзительная восьмерка
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Выживший 7.9
Выживший The Revenant
Emmanuel Lubezki
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Шпионский мост 7.5
Шпионский мост Bridge of Spies
Януш Каминский
Смотреть трейлер
Кэрол 7.2
Кэрол Carol
Эдвард Лэчмен
Смотреть трейлер
Безумный Макс: Дорога ярости 8.0
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
John Seale
Смотреть трейлер
Убийца 7.5
Убийца Sicario
Roger Deakins
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший звук
Выживший 7.9
Выживший The Revenant
Lon Bender, Chris Duesterdiek, Martín Hernández, Frank A. Montaño, Jon Taylor, Randy Thom
Победитель
Смотреть трейлер
Выживший 7.9
Выживший The Revenant
Lon Bender, Chris Duesterdiek, Martín Hernández, Frank A. Montaño, Jon Taylor, Randy Thom
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Звездные войны: Пробуждение силы 7.3
Звездные войны: Пробуждение силы Star Wars: The Force Awakens
Мэттью Вуд, Дэвид Экорд, Andy Nelson, Christopher Scarabosio, Stuart Wilson
Смотреть трейлер
Марсианин 8.0
Марсианин The Martian
Mac Ruth, Paul Massey, Oliver Tarney, Mark Taylor
Смотреть трейлер
Шпионский мост 7.5
Шпионский мост Bridge of Spies
Гари Ридстром, Richard Hymns, Drew Kunin, Andy Nelson
Смотреть трейлер
Безумный Макс: Дорога ярости 8.0
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
Mark A. Mangini, Scott Hecker, Chris Jenkins, Ben Osmo, Gregg Rudloff, David White
Смотреть трейлер
Звездные войны: Пробуждение силы 7.3
Звездные войны: Пробуждение силы Star Wars: The Force Awakens
Мэттью Вуд, Дэвид Экорд, Andy Nelson, Christopher Scarabosio, Stuart Wilson
Смотреть трейлер
Шпионский мост 7.5
Шпионский мост Bridge of Spies
Гари Ридстром, Richard Hymns, Drew Kunin, Andy Nelson
Смотреть трейлер
Безумный Макс: Дорога ярости 8.0
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
Mark A. Mangini, Scott Hecker, Chris Jenkins, Ben Osmo, Gregg Rudloff, David White
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Безумный Макс: Дорога ярости 8.0
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
Jenny Beavan
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Бруклин 7.3
Бруклин Brooklyn
Odile Dicks-Mireaux
Смотреть трейлер
Девушка из Дании 7.2
Девушка из Дании The Danish Girl
Paco Delgado
Смотреть трейлер
Кэрол 7.2
Кэрол Carol
Sandy Powell
Смотреть трейлер
Золушка 7.1
Золушка Cinderella
Sandy Powell
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
Безумный Макс: Дорога ярости 8.0
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
Margaret Sixel
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Игра на понижение 7.8
Игра на понижение The Big Short
Hank Corwin
Смотреть трейлер
Марсианин 8.0
Марсианин The Martian
Pietro Scalia
Смотреть трейлер
Шпионский мост 7.5
Шпионский мост Bridge of Spies
Michael Kahn
Смотреть трейлер
Выживший 7.9
Выживший The Revenant
Stephen Mirrione
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучшие визуальные эффекты
Звездные войны: Пробуждение силы 7.3
Звездные войны: Пробуждение силы Star Wars: The Force Awakens
Roger Guyett, Chris Corbould, Neal Scanlan, Paul Kavanagh
Победитель
Смотреть трейлер
Звездные войны: Пробуждение силы 7.3
Звездные войны: Пробуждение силы Star Wars: The Force Awakens
Roger Guyett, Chris Corbould, Neal Scanlan, Paul Kavanagh
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Марсианин 8.0
Марсианин The Martian
Richard Stammers, Steven Warner, Chris Lawrence, Tim Ledbury
Смотреть трейлер
Безумный Макс: Дорога ярости 8.0
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
Dan Oliver, Andy Williams, Tom Wood, Andrew Jackson
Смотреть трейлер
Человек-муравей 7.9
Человек-муравей Ant-Man
Jake Morrison, Daniel Sudick, Alex Wuttke, Greg Steele
Смотреть трейлер
Из Машины 8.0
Из Машины Ex Machina
Paul Norris, Sara Bennett, Andrew Whitehurst, Mark Williams Ardington
Смотреть трейлер
Марсианин 8.0
Марсианин The Martian
Richard Stammers, Steven Warner, Chris Lawrence, Tim Ledbury
Смотреть трейлер
Человек-муравей 7.9
Человек-муравей Ant-Man
Jake Morrison, Daniel Sudick, Alex Wuttke, Greg Steele
Смотреть трейлер
Из Машины 8.0
Из Машины Ex Machina
Paul Norris, Sara Bennett, Andrew Whitehurst, Mark Williams Ardington
Смотреть трейлер
Безумный Макс: Дорога ярости 8.0
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
Dan Oliver, Andy Williams, Tom Wood, Andrew Jackson
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
В центре внимания 7.7
В центре внимания Spotlight
Том МакКарти, Josh Singer
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Омерзительная восьмерка 7.8
Омерзительная восьмерка The Hateful Eight
Квентин Тарантино
Смотреть трейлер
Головоломка 8.0
Головоломка Inside Out
Пит Доктер, Meg LeFauve, Джош Кули
Смотреть трейлер
Шпионский мост 7.5
Шпионский мост Bridge of Spies
Итан Коэн, Джоэл Коэн, Matt Charman
Смотреть трейлер
Шпионский мост 7.5
Шпионский мост Bridge of Spies
Итан Коэн, Джоэл Коэн, Matt Charman
Смотреть трейлер
Из Машины 8.0
Из Машины Ex Machina
Алекс Гарленд
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
Игра на понижение 7.8
Игра на понижение The Big Short
Адам МакКей, Charles Randolph
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Стив Джобс 6.9
Стив Джобс Steve Jobs
Аарон Соркин
Смотреть трейлер
Комната 8.3
Комната Room
Emma Donoghue
Смотреть трейлер
Бруклин 7.3
Бруклин Brooklyn
Ник Хорнби
Смотреть трейлер
Кэрол 7.2
Кэрол Carol
Филлис Наж
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Best Animated Film
Головоломка 8.0
Головоломка Inside Out
Пит Доктер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Миньоны 6.7
Миньоны Minions
Кайл Балда, Пьер Коффин
Смотреть трейлер
Миньоны 6.7
Миньоны Minions
Кайл Балда, Пьер Коффин
Смотреть трейлер
Барашек Шон 6.9
Барашек Шон Shaun the Sheep
Марк Бертон, Richard Starzak
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Best Makeup and Hair
Безумный Макс: Дорога ярости 8.0
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
Lesley Vanderwalt, Damian Martin
Победитель
Смотреть трейлер
Безумный Макс: Дорога ярости 8.0
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
Lesley Vanderwalt, Damian Martin
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Кэрол 7.2
Кэрол Carol
Jerry DeCarlo, Patricia Regan
Смотреть трейлер
Кэрол 7.2
Кэрол Carol
Jerry DeCarlo, Patricia Regan
Смотреть трейлер
Выживший 7.9
Выживший The Revenant
Robert A. Pandini, Sian Grigg, Duncan Jarman
Смотреть трейлер
Бруклин 7.3
Бруклин Brooklyn
Morna Ferguson, Lorraine Glynn
Смотреть трейлер
Выживший 7.9
Выживший The Revenant
Robert A. Pandini, Sian Grigg, Duncan Jarman
Смотреть трейлер
Бруклин 7.3
Бруклин Brooklyn
Morna Ferguson, Lorraine Glynn
Смотреть трейлер
Девушка из Дании 7.2
Девушка из Дании The Danish Girl
Jan Sewell
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Best Original Music
Омерзительная восьмерка 7.8
Омерзительная восьмерка The Hateful Eight
Ennio Morricone
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Шпионский мост 7.5
Шпионский мост Bridge of Spies
Thomas Newman
Смотреть трейлер
Выживший 7.9
Выживший The Revenant
Рюити Сакамото, Alva Noto
Смотреть трейлер
Убийца 7.5
Убийца Sicario
Йохан Йоханнссон
Смотреть трейлер
Звездные войны: Пробуждение силы 7.3
Звездные войны: Пробуждение силы Star Wars: The Force Awakens
John Williams
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
Безумный Макс: Дорога ярости 8.0
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
Colin Gibson, Lisa Thompson
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Звездные войны: Пробуждение силы 7.3
Звездные войны: Пробуждение силы Star Wars: The Force Awakens
Rick Carter, Darren Gilford, Lee Sandales
Смотреть трейлер
Шпионский мост 7.5
Шпионский мост Bridge of Spies
Rena DeAngelo, Bernhard Henrich, Adam Stockhausen
Смотреть трейлер
Звездные войны: Пробуждение силы 7.3
Звездные войны: Пробуждение силы Star Wars: The Force Awakens
Rick Carter, Darren Gilford, Lee Sandales
Смотреть трейлер
Кэрол 7.2
Кэрол Carol
Judy Becker, Heather Loeffler
Смотреть трейлер
Марсианин 8.0
Марсианин The Martian
Celia Bobak, Arthur Max
Смотреть трейлер
Шпионский мост 7.5
Шпионский мост Bridge of Spies
Rena DeAngelo, Bernhard Henrich, Adam Stockhausen
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Current Affairs
Outbreak Outbreak
Eamonn Matthews, Sasha Achilli, Sarah E. Waldron, Dan Edge
Победитель
Outbreak Outbreak
Eamonn Matthews, Sasha Achilli, Sarah E. Waldron, Dan Edge
Победитель
BAFTA в области кино / Outstanding British Contribution to Cinema
BAFTA в области кино / Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Гордость 7.2
Гордость Theeb
Rupert Lloyd, Наджи Абу Новар
Победитель
Гордость 7.2
Гордость Theeb
Rupert Lloyd, Наджи Абу Новар
Победитель
Все номинанты
The Survivalist The Survivalist
Стивен Финглтон
Second Coming Second Coming
Debbie Tucker Green
Из Машины 8.0
Из Машины Ex Machina
Алекс Гарленд
Смотреть трейлер
A Syrian Love Story A Syrian Love Story
Sean McAllister, Elhum Shakerifar
The Survivalist The Survivalist
Стивен Финглтон
Из Машины 8.0
Из Машины Ex Machina
Алекс Гарленд
Смотреть трейлер
Second Coming Second Coming
Debbie Tucker Green
A Syrian Love Story A Syrian Love Story
Sean McAllister, Elhum Shakerifar
Rising Star Award / Восходящая звезда
Джон Бойега
Джон Бойега
Победитель
Все номинанты
Бри Ларсон
Бри Ларсон
Бел Паули
Бел Паули
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
Тэрон Эджертон
Тэрон Эджертон
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
Волчий зал
Волчий зал Wolf Hall
Победитель
Все номинанты
Без обид
Без обид No Offence
Martin Carr, Пол Эбботт, Катрин Морсхэд, Anna Ferguson
Люди 6.7
Люди Humans
Без обид
Без обид No Offence
Martin Carr, Пол Эбботт, Катрин Морсхэд, Anna Ferguson
The Last Panthers The Last Panthers
Caroline Benjo, Йохан Ренк, Peter Carlton, Jack Thorne
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy
Все номинанты
Пип шоу 8.4
Пип шоу Peep Show
Becky Martin, Сэм Бэйн, Джесси Армстронг, Hannah Mackay
Люди ничего не делают
Люди ничего не делают People Just Do Nothing
Пип шоу 8.4
Пип шоу Peep Show
Becky Martin, Сэм Бэйн, Джесси Армстронг, Hannah Mackay
BAFTA в области телевидения / Лучшая развлекательная телепрограмма
Strictly Come Dancing Strictly Come Dancing
Nikki Parsons, Louise Rainbow, Vinnie Shergill, Sarah James
Победитель
Strictly Come Dancing Strictly Come Dancing
Nikki Parsons, Louise Rainbow, Vinnie Shergill, Sarah James
Победитель
Все номинанты
TFI Friday TFI Friday
Suzi Aplin, Will Macdonald, Clare Barton (2015 Anniversary Special)
Britain's Got Talent Britain's Got Talent
Richard Holloway, Lee McNicholas, Matt Banks, Amelia Brown
TFI Friday TFI Friday
Suzi Aplin, Will Macdonald, Clare Barton (2015 Anniversary Special)
Adele: Live in London Adele: Live in London
Guy Freeman, Simon Staffurth, Anouk Fontaine, Adele
Adele: Live in London Adele: Live in London
Guy Freeman, Simon Staffurth, Anouk Fontaine, Adele
Britain's Got Talent Britain's Got Talent
Richard Holloway, Lee McNicholas, Matt Banks, Amelia Brown
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль второго плана
Том Кортни
Том Кортни
Незабытые
Победитель
Все номинанты
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Костюмер
Энтон Лессер
Энтон Лессер
Волчий зал
Cyril Nri
Огурец
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль второго плана
Chanel Cresswell
This Is England '90
Победитель
Все номинанты
Лесли Мэнвилл
Лесли Мэнвилл
Ривер
Мишель Гомес
Мишель Гомес
Доктор Кто
Элинор Уортингтон-Кокс
Элинор Уортингтон-Кокс
Призраки Энфилда
BAFTA в области телевидения / Best Current Affairs
Все номинанты
Jihad: A Story of the Others Jihad: A Story of the Others
Deeyah Khan
Dispatches Dispatches
Sam Collyns, Evan Williams, Эдвард Уоттс, George Waldrum For episode "Escape from Isis (2015)".
Dispatches Dispatches
Sam Collyns, Evan Williams, Эдвард Уоттс, George Waldrum For episode "Escape from Isis (2015)".
BAFTA в области телевидения / Best Director: Fiction
Шэйн Медоуз
This Is England '90
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Features
Лучший пекарь Британии
Лучший пекарь Британии The Great British Bake Off
Paolo Proto, Anna Beattie, Энди Девоншир
Победитель
Лучший пекарь Британии
Лучший пекарь Британии The Great British Bake Off
Paolo Proto, Anna Beattie, Энди Девоншир
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Features (Programme or Series)
Все номинанты
Kevin McCloud's Escape to the Wild Kevin McCloud's Escape to the Wild
Patrick Furlong
BAFTA в области телевидения / Best International
Очевидное 8.4
Очевидное Transparent
Победитель
Все номинанты
Нарко 8.1
Нарко Narcos
Spiral Engrenages
Хорошая жена 8.5
Хорошая жена The Good Wife
BAFTA в области телевидения / Best Reality and Constructed Factual
First Dates First Dates
Rob Clifford, Adam Chapman, Nicola Lloyd, Martin Conway
Победитель
First Dates First Dates
Rob Clifford, Adam Chapman, Nicola Lloyd, Martin Conway
Победитель
Все номинанты
I'm a Celebrity, Get Me Out of Here! I'm a Celebrity, Get Me Out of Here!
Gogglebox Gogglebox
Tania Alexander
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy in 2016
Car Share Car Share
Peter Kay, Sian Gibson, Paul Coleman, Gill Isles
Победитель
Car Share Car Share
Peter Kay, Sian Gibson, Paul Coleman, Gill Isles
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual
Britain's Forgotten Slave Owners Britain's Forgotten Slave Owners
Chris Granlund, James Van Der Pool, David Olusoga, Ben Crichton
Победитель
Все номинанты
Grayson Perry's Dream House Grayson Perry's Dream House
Neil Crombie, Joe Evans, Marcus Plowright
Grayson Perry's Dream House Grayson Perry's Dream House
Neil Crombie, Joe Evans, Marcus Plowright
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual in 2016
Все номинанты
Grayson Perry's Dream House Grayson Perry's Dream House
Neil Crombie, Грэйсон Перри, Joe Evans, Marcus Plowright
BAFTA в области телевидения / Breakthrough Talent
Все номинанты
Muslim Drag Queens Muslim Drag Queens
Marcus Plowright
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
The Murder Detectives The Murder Detectives
Neil Grant, David Nath, Ben Brown, Bart Corpe
Победитель
The Murder Detectives The Murder Detectives
Neil Grant, David Nath, Ben Brown, Bart Corpe
Победитель
Все номинанты
The Detectives The Detectives
Colin Barr, Rupert Houseman, James Newton, Ruth Kelly
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
Жвачка
Жвачка Chewing Gum
Михаэла Коэл
Победитель
Все номинанты
Миранда
Миранда Miranda
Миранда Харт
Катастрофа
Катастрофа Catastrophe
Шэрон Хорган
Car Share Car Share
Sian Gibson
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль
Марк Райлэнс
Марк Райлэнс
Волчий зал
Победитель
Все номинанты
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Лютер
Бен Уишоу
Бен Уишоу
Лондонский шпион
Стивен Грэм
Стивен Грэм
This Is England '90
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль
Сюранна Джоунс
Сюранна Джоунс
Доктор Фостер
Победитель
Все номинанты
Рут Маделей
Рут Маделей
Don't Take My Baby
Клер Фой
Клер Фой
Волчий зал
Шеридан Смит
Шеридан Смит
The C Word
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
Car Share Car Share
Peter Kay
Победитель
Все номинанты
Искатели сокровищ
Искатели сокровищ Detectorists
Тоби Джонс
W1A W1A
Хью Бонневилль
The Javone Prince Show The Javone Prince Show
Javone Prince
BAFTA в области телевидения / Лучший мини-сериал
This Is England '90 This Is England '90
Шэйн Медоуз, Mark Herbert, Rebekah Wray Rogers, Jack Thorne
Победитель
This Is England '90 This Is England '90
Шэйн Медоуз, Mark Herbert, Rebekah Wray Rogers, Jack Thorne
Победитель
Все номинанты
Лондонский шпион 8.0
Лондонский шпион London Spy
Призраки Энфилда
Призраки Энфилда The Enfield Haunting
Кристоффер Нюхольм, Джошуа Ст. Джонстон, Adrian Sturges, Jamie Campbell
Доктор Фостер 8.8
Доктор Фостер Doctor Foster
Том Вон, Roanna Benn, Jude Liknaitzky, Майк Бартлетт
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
My Son the Jihadi My Son the Jihadi
Brian Woods, Simon McMahon, Peter Beard, Richard Kerbaj
Победитель
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
Don't Take My Baby Don't Take My Baby
Pier Wilkie, Jack Thorne, Aysha Rafaele
Победитель
Don't Take My Baby Don't Take My Baby
Pier Wilkie, Jack Thorne, Aysha Rafaele
Победитель
Все номинанты
The Go-Between The Go-Between
Adrian Hodges, Susan Hogg, Пит Трэвис, Claire Bennett
The C Word The C Word
Susan Hogg, Simon Lewis, Тим Киркби, Николь Тейлор
The C Word The C Word
Susan Hogg, Simon Lewis, Тим Киркби, Николь Тейлор
Кибер-террор 6.6
Кибер-террор The Cyberbully
Diane Shorthouse, Бен Чанан, Richard Bond, David Lobatto, Leah Cooper
Alexander Korda Award for Best British Film
Бруклин 7.3
Бруклин Brooklyn
Finola Dwyer, Ник Хорнби, Amanda Posey, Джон Краули
Победитель
Смотреть трейлер
Бруклин 7.3
Бруклин Brooklyn
Finola Dwyer, Ник Хорнби, Amanda Posey, Джон Краули
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Лобстер 6.4
Лобстер The Lobster
Ceci Dempsey, Ed Guiney, Йоргос Лантимос, Efthimis Filippou, Lee Magiday
Лобстер 6.4
Лобстер The Lobster
Ceci Dempsey, Ed Guiney, Йоргос Лантимос, Efthimis Filippou, Lee Magiday
45 лет 6.9
45 лет 45 Years
Эндрю Хэй, Tristan Goligher
Смотреть трейлер
Девушка из Дании 7.2
Девушка из Дании The Danish Girl
Tim Bevan, Lucinda Coxon, Eric Fellner, Anne Harrison, Том Хупер, Gail Mutrux
Смотреть трейлер
Девушка из Дании 7.2
Девушка из Дании The Danish Girl
Tim Bevan, Lucinda Coxon, Eric Fellner, Anne Harrison, Том Хупер, Gail Mutrux
Смотреть трейлер
Из Машины 8.0
Из Машины Ex Machina
Алекс Гарленд, Andrew Macdonald, Allon Reich
Смотреть трейлер
Эми 7.9
Эми Amy
James Gay-Rees, Азиф Кападиа
Смотреть трейлер
Эми 7.9
Эми Amy
James Gay-Rees, Азиф Кападиа
Смотреть трейлер
David Lean Award for Direction
Выживший 7.9
Выживший The Revenant
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Игра на понижение 7.8
Игра на понижение The Big Short
Адам МакКей
Смотреть трейлер
Шпионский мост 7.5
Шпионский мост Bridge of Spies
Стивен Спилберг
Смотреть трейлер
Кэрол 7.2
Кэрол Carol
Тодд Хейнс
Смотреть трейлер
Марсианин 8.0
Марсианин The Martian
Ридли Скотт
Смотреть трейлер
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids Vote - Feature Film
Зверополис 8.2
Зверополис Zootopia
Байрон Ховард, Рич Мур
Победитель
Смотреть трейлер
Зверополис 8.2
Зверополис Zootopia
Байрон Ховард, Рич Мур
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Большой и добрый великан 6.5
Большой и добрый великан The BFG
Стивен Спилберг, Фрэнк Маршалл, Melissa Mathison, Sam Mercer
Смотреть трейлер
Большой и добрый великан 6.5
Большой и добрый великан The BFG
Стивен Спилберг, Фрэнк Маршалл, Melissa Mathison, Sam Mercer
Смотреть трейлер
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids' Vote - Game
Minecraft Minecraft
Победитель
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids' Vote - Television
The Next Step The Next Step
Laura Harbin, Amy Wright, Jay Prychidny, Rachael Schaefer, Chloe van Keeken
Победитель
The Next Step The Next Step
Laura Harbin, Amy Wright, Jay Prychidny, Rachael Schaefer, Chloe van Keeken
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Animation
Удивительный мир Гамбола 7.7
Удивительный мир Гамбола The Amazing World of Gumball
Ellen Collins, Sarah Fell, Daniel Lennard
Победитель
Удивительный мир Гамбола 7.7
Удивительный мир Гамбола The Amazing World of Gumball
Ellen Collins, Sarah Fell, Daniel Lennard
Победитель
Все номинанты
Stick Man Stick Man
Production Team
Детская премия BAFTA / Best Channel of the Year
Детская премия BAFTA / Best Comedy
Horrible Histories Specials: Sensational Shakespeare Horrible Histories Specials: Sensational Shakespeare
Steve Connelly, Tom Miller, Lisa Mitchell
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Drama
Refugee Refugee
Adam Tyler
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Factual
My Life: The Boy on the Bicycle My Life: The Boy on the Bicycle
Стефания Буонаджути
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Feature Film
Зверополис 8.2
Зверополис Zootopia
Байрон Ховард, Рич Мур
Победитель
Смотреть трейлер
Зверополис 8.2
Зверополис Zootopia
Байрон Ховард, Рич Мур
Победитель
Смотреть трейлер
Детская премия BAFTA / Best Independent Production Company
Детская премия BAFTA / Best Interactive - Original
Secret Life of Boys Secret Life of Boys
Steven Andrew, Anthony Q. Farrell, Trevor Klein
Победитель
Secret Life of Boys Secret Life of Boys
Steven Andrew, Anthony Q. Farrell, Trevor Klein
Победитель
Детская премия BAFTA / Best International
Мы обычные медведи 6.4
Мы обычные медведи We Bare Bears
Carrie Wilksen, Дэниэл Чонг
Победитель
Мы обычные медведи 6.4
Мы обычные медведи We Bare Bears
Carrie Wilksen, Дэниэл Чонг
Победитель
Все номинанты
Губка Боб Квадратные Штаны
Губка Боб Квадратные Штаны SpongeBob SquarePants
Luke Brookshier, Vincent Waller, Marc Ceccarelli
Губка Боб Квадратные Штаны
Губка Боб Квадратные Штаны SpongeBob SquarePants
Luke Brookshier, Vincent Waller, Marc Ceccarelli
Детская премия BAFTA / Best Learning - Secondary
Ten Pieces II Ten Pieces II
Owen Kean
Победитель
Все номинанты
Walter Tull: Britain's Black Officer Walter Tull: Britain's Black Officer
Michael Davies, David Cortese
Walter Tull: Britain's Black Officer Walter Tull: Britain's Black Officer
Michael Davies, David Cortese
Детская премия BAFTA / Best Performer
Hank Zipzer Hank Zipzer
Nick James
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Live Action
Все номинанты
Andy's Prehistoric Adventures Andy's Prehistoric Adventures
John Miller, Adam Oldroyd, Jonny Keeling
Andy's Prehistoric Adventures Andy's Prehistoric Adventures
John Miller, Adam Oldroyd, Jonny Keeling
Детская премия BAFTA / Best Presenter
The Dog Ate My Homework The Dog Ate My Homework
Iain Stirling
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Video Game
Lego Dimensions Lego Dimensions
Sam Delaney
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Writer
Удивительный мир Гамбола 7.7
Удивительный мир Гамбола The Amazing World of Gumball
Mic Graves, Ciaran Murtagh, Ben Bocquelet, Louise Coats, Джо Пархэм, Andrew Barnett Jones, Tobi Wilson, Nathan Auerbach, Daniel Berg
Победитель
Детская премия BAFTA / Entertainment
Sam & Mark's Big Friday Wind-Up Sam & Mark's Big Friday Wind-Up
Larissa Watson, Luke Boatright
Победитель
Детская премия BAFTA / Learning Primary
I Can't Go to School Today I Can't Go to School Today
Andy Glynne
Победитель
Детская премия BAFTA / Pre-School Animation
Hey Duggee Hey Duggee
Janine Voong
Победитель
Детская премия BAFTA / Pre-School Live Action
Topsy and Tim Topsy and Tim
Fiona Robinson, Billy Macqueen, Maddy Darrall
Победитель
Topsy and Tim Topsy and Tim
Fiona Robinson, Billy Macqueen, Maddy Darrall
Победитель
Academy Fellowship
Сидни Пуатье
Сидни Пуатье
BAFTA Film
Победитель
Ray Galton
BAFTA Television
Победитель
Alan Simpson
BAFTA Television
Победитель
John Carmack
BAFTA Games
Победитель
Audience Award (TV)
Полдарк 8.1
Полдарк Poldark
Победитель
BAFTA в области видеоигр / Artistic Achievement
Ori and the Blind Forest Ori and the Blind Forest
Победитель
Все номинанты
Assassin's Creed: Syndicate Assassin's Creed: Syndicate
Everybody's Gone to the Rapture Everybody's Gone to the Rapture
The Witcher 3: Wild Hunt Wiedzmin 3: Dziki Gon
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Batman: Arkham Knight Batman: Arkham Knight
BAFTA в области видеоигр / Audio Achievement
Everybody's Gone to the Rapture Everybody's Gone to the Rapture
Победитель
Все номинанты
The Witcher 3: Wild Hunt Wiedzmin 3: Dziki Gon
Assassin's Creed: Syndicate Assassin's Creed: Syndicate
Star Wars: Battlefront Star Wars: Battlefront
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Batman: Arkham Knight Batman: Arkham Knight
BAFTA в области видеоигр / Best British Game
Batman: Arkham Knight Batman: Arkham Knight
Победитель
Все номинанты
Prison Architect Prison Architect
Her Story Her Story
Sam Barlow
Until Dawn Until Dawn
Everybody's Gone to the Rapture Everybody's Gone to the Rapture
Tearaway Unfolded Tearaway Unfolded
BAFTA в области видеоигр / Best Debut Game
Her Story Her Story
Sam Barlow
Победитель
Все номинанты
Keep Talking and Nobody Explodes Keep Talking and Nobody Explodes
Ben Kane, Allen Pestaluky, Brian Fetter
Prune Prune
Kyle Preston, Joel McDonald
Lovers in a Dangerous Spacetime Lovers in a Dangerous Spacetime
Matt Hammill, Adam Winkels, Jamie Tucker
Mini Metro Mini Metro
Ori and the Blind Forest Ori and the Blind Forest
Keep Talking and Nobody Explodes Keep Talking and Nobody Explodes
Ben Kane, Allen Pestaluky, Brian Fetter
Lovers in a Dangerous Spacetime Lovers in a Dangerous Spacetime
Matt Hammill, Adam Winkels, Jamie Tucker
Prune Prune
Kyle Preston, Joel McDonald
BAFTA в области видеоигр / Best Family Game
Rocket League Rocket League
Победитель
Все номинанты
FIFA 16 FIFA 16
Lego Dimensions Lego Dimensions
Jon Burton, James McLoughlin, Nick Ricks
Disney Infinity 3.0 Disney Infinity 3.0
John Vignocchi, John Blackburn
Guitar Hero Live Guitar Hero Live
Super Mario Maker Super Mario Maker
Lego Dimensions Lego Dimensions
Jon Burton, James McLoughlin, Nick Ricks
BAFTA в области видеоигр / Best Game
Fallout 4 Fallout 4
Победитель
Все номинанты
The Witcher 3: Wild Hunt Wiedzmin 3: Dziki Gon
Life Is Strange Life is Strange Remastered
Rocket League Rocket League
Everybody's Gone to the Rapture Everybody's Gone to the Rapture
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
BAFTA в области видеоигр / Best Multiplayer
Rocket League Rocket League
Победитель
Все номинанты
Destiny: The Taken King Destiny: The Taken King
Lovers in a Dangerous Spacetime Lovers in a Dangerous Spacetime
Matt Hammill, Adam Winkels, Jamie Tucker
World of Warships World of Warships
Lovers in a Dangerous Spacetime Lovers in a Dangerous Spacetime
Matt Hammill, Adam Winkels, Jamie Tucker
Rainbow Six: Siege Rainbow Six: Siege
Splatoon Splatoon
BAFTA в области видеоигр / Best Music
Everybody's Gone to the Rapture Everybody's Gone to the Rapture
Jessica Curry
Победитель
Все номинанты
Batman: Arkham Knight Batman: Arkham Knight
Halo 5: Guardians Halo 5: Guardians
Peter Cobbin, Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi
Assassin's Creed: Syndicate Assassin's Creed: Syndicate
Ori and the Blind Forest Ori and the Blind Forest
Gareth Coker
Halo 5: Guardians Halo 5: Guardians
Peter Cobbin, Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi
Fallout 4 Fallout 4
BAFTA в области видеоигр / Best Original Property
Until Dawn Until Dawn
Will Byles, Pete Samuels
Победитель
Все номинанты
Ori and the Blind Forest Ori and the Blind Forest
Her Story Her Story
Sam Barlow
Life Is Strange Life is Strange Remastered
Everybody's Gone to the Rapture Everybody's Gone to the Rapture
Splatoon Splatoon
BAFTA в области видеоигр / Best Performer
Everybody's Gone to the Rapture Everybody's Gone to the Rapture
Мерл Дэндридж
Победитель
Все номинанты
Batman: Arkham Knight Batman: Arkham Knight
Марк Хэмилл
The Witcher 3: Wild Hunt Wiedzmin 3: Dziki Gon
Даг Кокл
Broken Age Broken Age
Масаса Мойо
Everybody's Gone to the Rapture Everybody's Gone to the Rapture
Оливер Димсдейл
Life Is Strange Life is Strange Remastered
Эшли Бёрч
BAFTA в области видеоигр / Best Persistent Game
Prison Architect Prison Architect
Победитель
Все номинанты
Lego Dimensions Lego Dimensions
Jon Burton, David Dootson, James McLoughlin
Destiny: The Taken King Destiny: The Taken King
Final Fantasy XIV Final Fantasy XIV
Guitar Hero Live Guitar Hero Live
Lego Dimensions Lego Dimensions
Jon Burton, David Dootson, James McLoughlin
The Witcher 3: Wild Hunt Wiedzmin 3: Dziki Gon
BAFTA в области видеоигр / Best Sports Game
Rocket League Rocket League
Победитель
Все номинанты
Forza Motorsport 6 Forza Motorsport 6
FIFA 16 FIFA 16
Pro Evolution Soccer 2016 Pro Evolution Soccer 2016
DiRT Rally DiRT Rally
BAFTA в области видеоигр / Best Story
Life Is Strange Life is Strange Remastered
Победитель
Все номинанты
Her Story Her Story
Sam Barlow
The Witcher 3: Wild Hunt Wiedzmin 3: Dziki Gon
Undertale Undertale
Everybody's Gone to the Rapture Everybody's Gone to the Rapture
Until Dawn Until Dawn
BAFTA в области видеоигр / Game Design
Bloodborne Bloodborne
Победитель
Все номинанты
Lovers in a Dangerous Spacetime Lovers in a Dangerous Spacetime
Matt Hammill, Adam Winkels, Jamie Tucker
Rocket League Rocket League
The Witcher 3: Wild Hunt Wiedzmin 3: Dziki Gon
Lovers in a Dangerous Spacetime Lovers in a Dangerous Spacetime
Matt Hammill, Adam Winkels, Jamie Tucker
Grow Home Grow Home
Her Story Her Story
Sam Barlow
BAFTA в области видеоигр / Game Innovation
Her Story Her Story
Sam Barlow
Победитель
Все номинанты
Everybody's Gone to the Rapture Everybody's Gone to the Rapture
Until Dawn Until Dawn
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Splatoon Splatoon
Life Is Strange Life is Strange Remastered
BAFTA в области видеоигр / Special Award
Amy Hennig
Победитель
eSports Audience Award / Приз зрительских симпатий eSports
Smite Smite
Победитель
Все номинанты
Call of Duty: Black Ops III Call of Duty: Black Ops III
League of Legends League of Legends
Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike: Global Offensive
Hearthstone: Heroes of Warcraft Hearthstone: Heroes of Warcraft
Dota 2 Dota 2
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Белла сделала правильный выбор? Автор «Сумерек» поставила точку в спорах, кто лучше — Эдвард или Джейкоб
Именно этот культовый боевик «виноват» в деменции Брюса Уиллиса: горькую правду раскрыла жена актера
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше