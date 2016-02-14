69-я церемония вручения наград премии BAFTA за заслуги в области британского и международного кинематографа за 2015 год состоялась 14 февраля 2016 года в Королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне.

Церемония транслировалась на канале BBC One, её ведущим в 11-й раз выступил комедийный актёр Стивен Фрай. Номинанты были объявлены 8 января 2016 года.

Лидерами по количеству номинаций стали сразу два фильма – «Шпионский мост» и «Кэрол» (по 9 номинаций), а по количеству наград BAFTA Awards лидировал «Выживший» с Леонардо ДиКаприо, завоевавший в конечном итоге 5 премий.