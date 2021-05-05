«Кровные» — новый британский сериал, снятый в жанре комедии. Действие шоу разворачивается вокруг фельдшера-одиночки и по совместительству начинающего видеоблогера по имени Малик, который пытается пробиться в Интернете, но терпит постоянные поражения. После ухода верного партнера главный герой вынужден открыться перед веселой и доброй девушкой по имени Венди. Первое время отношения между ними идут не самым лучшим образом, однако по ходу развития событий Малику и Венди удается не только подружиться, но и завоевать уважение со стороны своих коллег.