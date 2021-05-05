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Постер к сериалу Кровные
Постер к сериалу Кровные
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Кровные
Кровные (2021 - …) Bloods 18+
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Sky1
Продолжительность 5 часов 30 минут
О чем сериал

«Кровные» — новый британский сериал, снятый в жанре комедии. Действие шоу разворачивается вокруг фельдшера-одиночки и по совместительству начинающего видеоблогера по имени Малик, который пытается пробиться в Интернете, но терпит постоянные поражения. После ухода верного партнера главный герой вынужден открыться перед веселой и доброй девушкой по имени Венди. Первое время отношения между ними идут не самым лучшим образом, однако по ходу развития событий Малику и Венди удается не только подружиться, но и завоевать уважение со стороны своих коллег.

Кровные - трейлер первого сезона
Кровные
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Люси Панч
Люси Панч Jo
Джейн Хоррокс
Джейн Хоррокс Wendy
Джулиан Бэррэтт
Джулиан Бэррэтт Lawrence
Эдриан Скарборо
Эдриан Скарборо Gary
Самсон Каё
Самсон Каё Maleek
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кровные - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Кровные - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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