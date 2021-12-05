Не смотрите наверх, 2021

5 причин смотреть фильм «Не смотрите наверх»

Новая драма прославленного голливудского кинематографиста Адама МакКея собрала поистине блистательный список голливудских актеров. И только по этой причине уже заслуживает внимания киноманов. Сюжет фокусируется на паре ученых, которые пытаются предупредить весь мир о том, что планета находится в большой опасности — с гигантской скоростью к ней приближается метеорит.

Создатель картины — Адам МакКей — который также выступил здесь в качестве сценариста, является лауреатом премии американской киноакадемии за лучший адаптированный сценарий к фильму «Победитель». Многие знают творчество МакКея по картинам «Власть», «Игра на понижение», а также «Человек-муравей».

Одну из главных мужских ролей в «Не смотрите наверх» исполнил Леонардо ДиКаприо, всенародно любимый голливудский актер, лауреат множества кинопремий и просто талантливейший человек. Большинство зрителей помнят ДиКаприо по фильмам «Выживший», «Что гложет Гилберта Грэйпа» и другим.

Компанию ДиКаприо в картине составил новый голливудский герой — мегапопулярный актер Тимоти Шаламе, которого не так давно можно было увидеть в научно-фантастическом экшене «Дюна». Кроме того, Шаламе является одним из самых молодых номинантов на премию «Оскар» в истории награды.

Помимо ДиКаприо и Шаламе в фильме снимутся такие известные актеры, как Дженнифер Лоуренс, Джона Хилл, Мэрил Стрип и Кейт Бланшетт.