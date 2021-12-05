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Не смотрите наверх, 2021

2021 / США
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин смотреть фильм «Не смотрите наверх»

Новая драма прославленного голливудского кинематографиста Адама МакКея собрала поистине блистательный список голливудских актеров. И только по этой причине уже заслуживает внимания киноманов. Сюжет фокусируется на паре ученых, которые пытаются предупредить весь мир о том, что планета находится в большой опасности — с гигантской скоростью к ней приближается метеорит.

Создатель картины — Адам МакКей — который также выступил здесь в качестве сценариста, является лауреатом премии американской киноакадемии за лучший адаптированный сценарий к фильму «Победитель». Многие знают творчество МакКея по картинам «Власть», «Игра на понижение», а также «Человек-муравей».

Одну из главных мужских ролей в «Не смотрите наверх» исполнил Леонардо ДиКаприо, всенародно любимый голливудский актер, лауреат множества кинопремий и просто талантливейший человек. Большинство зрителей помнят ДиКаприо по фильмам «Выживший», «Что гложет Гилберта Грэйпа» и другим.

Компанию ДиКаприо в картине составил новый голливудский герой — мегапопулярный актер Тимоти Шаламе, которого не так давно можно было увидеть в научно-фантастическом экшене «Дюна». Кроме того, Шаламе является одним из самых молодых номинантов на премию «Оскар» в истории награды.

Помимо ДиКаприо и Шаламе в фильме снимутся такие известные актеры, как Дженнифер Лоуренс, Джона Хилл, Мэрил Стрип и Кейт Бланшетт.

Режиссером и сценаристом фильма является Адам МакКей, автор таких работ, как «Игра на понижение» и «Власть».

МакКей не в первый раз работает с продюсером Кевином Дж. Мессиком.

Этот первый фильм актера Мэттью Перри («Друзья») за одиннадцать лет.

У картины настоящий звездный каст. В ролях четыре обладателя премии «Оскар»: Мэрил Стрип, Леонардо ДиКаприо, Кейт Бланшетт, Дженнифер Лоуренс; два номинанта на «Оскар»: Тимоти Шаламе и Джона Хилл; два лауреата «Грэмми»: Кид Кади и Ариана Гранде.

Мэрил Стрип и Леонардо ДиКаприо ранее вместе снимались в картине «Комната Марвина» (1996). Также Стрип работала с Шаламе в «Маленьких женщинах» (2019).

Актеры Леонардо ДиКаприо и Кейт Бланшетт оба играли в «Авиаторе» (2004). Вдобавок ДиКаприо снимался с Джоной Хиллом в таких лентах, как «Джанго освобожденный» (2012) и «Волк с Уолл-стрит» (2013).

Героиню Мэрил Стрип зовут Джени Орлеан. Эту же фамилию носит другой персонаж актрисы в фильме «Адаптация» (2002).

Изначально Мэрил Стрип и Ариана Гранде должны были вместе сняться в фильме Райана Мерфи «Выпускной», но Гранде пришлось покинуть проект.

И Кейт Бланшетт, и Мелани Лински обе снимались в сериале «Миссис Америка» (2020).

Первоначально Адам МакКей планировал снять фильм для Paramount Pictures, но проект был позже приобретен Netflix.

Актер Тайлер Перри уже сотрудничал с режиссером в фильме «Власть».

Часть сюжета фильма происходит в Нью-Йорке, но съемочный процесс проходил в Бостоне. В декабре создатели картины снимали сцены в Юнион-Пойнт в Уэймуте, где раньше располагалась военно-морская авиабаза Южный Уэймут.

История о двух рядовых астрономах, вынужденных отправиться в масштабный пресс-тур, чтобы предупредить человечество о приближении кометы, которая уничтожит Землю.

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 24 декабря 2021
Премьера в мире 5 декабря 2021
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Адам МакКей
Адам МакКей
В ролях
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Роб Морган
Роб Морган
Джона Хилл
Джона Хилл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Не смотрите наверх 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Адама МакКея справедливо можно назвать режиссером-аналитиком: во «Власти» он разбирался с феноменами обретения и потери политического влияния, в «Игре на понижение» – с ипотечным кризисом, а в «Наследниках» – с динамикой отношений в неприлично богатом семействе. С точки зрения сюжета в «Не смотрите наверх» постановщик себе не изменяет – теперь он берется говорить о тотальной дебилизации, в результате которой люди почти…
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Андрей 13 февраля 2022, 23:29
прикольно, но грустно!
сильный сюжет, супер актёры, но уже мало что можно исправить (((
7 баллов из 10ти!
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