Кинофестивали
BAFTA - премия Британской киноакадемии
События
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1999 году
Место проведения
Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения
11 апреля 1999
BAFTA в области кино / Лучший фильм
7.1
Влюбленный Шекспир
Shakespeare in Love
Эдвард Цвик, Харви Вайнштейн, Donna Gigliotti, Marc Norman, David Parfitt
Победитель
Все номинанты
8.2
Спасти рядового Райана
Saving Private Ryan
Стивен Спилберг, Ian Bryce, Mark Gordon, Gary Levinsohn
Смотреть трейлер
8.1
Шоу Трумана
The Truman Show
Edward S. Feldman, Эндрю Никкол, Scott Rudin
Смотреть трейлер
8.0
Елизавета
Elizabeth
Tim Bevan, Eric Fellner, Alison Owen
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
8.0
Центральный вокзал
Central Do Brasil / Central Station
Arthur Cohn, Martine de Clermont-Tonnerre, Уолтер Саллес
Победитель
Все номинанты
7.2
Живая плоть
Carne trémula
Педро Альмодовар, Агустин Альмодовар
On Guard
Le bossu
Филипп де Брока, Patrick Godeau
9.0
Жизнь прекрасна
La Vita è bella / Life is Beautiful
Роберто Бениньи, Gianluigi Braschi, Elda Ferri
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Home
Home
Hannah Lewis, Мораг МакКиннон, Colin McLaren
Победитель
Все номинанты
Anthrakitis
Anthrakitis
Natasha Dack, Сара Шугарман
In Memory of Dorothy Bennett
In Memory of Dorothy Bennett
Catherine McArthur, Martin Radich
Eight
Eight
Tim Clague, Стивен Долдри, Jon Finn
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Canterbury Tales
The Canterbury Tales
Claire Jennings, Jonathan Myerson, Ashley Potter, Joanna Quinn, Renat Zinnurov, Аида Зябликова, Les Mills, Mic Graves, Dave Antrobus
Победитель
Все номинанты
1001 Nights
1001 Nights
Mike Smith, Yukio Sonoyama
Humdrum
Humdrum
Julie Lockhart, Peter Peake, Carla Shelley
Gogwana
Gogwana
Sion Jones, Deiniol Morris, Mike Mort, Helen Nabarro, Joe Turner
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Роберто Бениньи
Жизнь прекрасна
Победитель
Все номинанты
Том Хэнкс
Спасти рядового Райана
Джозеф Файнс
Влюбленный Шекспир
Майкл Кейн
Голосок
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Кейт Бланшетт
Елизавета
Победитель
Все номинанты
Джейн Хоррокс
Голосок
Гвинет Пэлтроу
Влюбленный Шекспир
Эмили Уотсон
Хилари и Джеки
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Джеффри Раш
Влюбленный Шекспир
Победитель
Все номинанты
Том Уилкинсон
Влюбленный Шекспир
Эд Харрис
Шоу Трумана
Джеффри Раш
Елизавета
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Джуди Денч
Влюбленный Шекспир
Победитель
Все номинанты
Бренда Блетин
Голосок
Кэти Бейтс
Основные цвета
Линн Редгрейв
Боги и монстры
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
8.0
Елизавета
Elizabeth
Remi Adefarasin
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.1
Шоу Трумана
The Truman Show
Peter Biziou
Смотреть трейлер
8.2
Спасти рядового Райана
Saving Private Ryan
Януш Каминский
Смотреть трейлер
7.1
Влюбленный Шекспир
Shakespeare in Love
Richard Greatrex
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший звук
8.2
Спасти рядового Райана
Saving Private Ryan
Гари Ридстром, Richard Hymns, Рон Джадкинс, Andy Nelson, Gary Summers
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.1
Влюбленный Шекспир
Shakespeare in Love
John Downer, Peter Glossop, Dominic Lester, Robin O'Donoghue
7.3
Хилари и Джеки
Hilary and Jackie
David Crozier, Graham Daniel, Nigel Heath, Ray Merrin, Julian Slater
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
7.5
Бархатная золотая жила
Velvet Goldmine
Sandy Powell
Победитель
Все номинанты
7.1
Влюбленный Шекспир
Shakespeare in Love
Sandy Powell
8.0
Елизавета
Elizabeth
Alexandra Byrne
Смотреть трейлер
7.6
Маска Зорро
Mask of Zorro
Graciela Mazón
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
7.1
Влюбленный Шекспир
Shakespeare in Love
David Gamble
Победитель
Все номинанты
7.7
Карты, деньги, два ствола
Lock, Stock and Two Smoking Barrels
Niven Howie
Смотреть трейлер
8.2
Спасти рядового Райана
Saving Private Ryan
Michael Kahn
Смотреть трейлер
8.0
Елизавета
Elizabeth
Jill Bilcock
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
8.1
Шоу Трумана
The Truman Show
Эндрю Никкол
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.0
Елизавета
Elizabeth
Майкл Хёрст
Смотреть трейлер
7.1
Влюбленный Шекспир
Shakespeare in Love
Том Стоппард, Marc Norman
9.0
Жизнь прекрасна
La Vita è bella / Life is Beautiful
Роберто Бениньи, Vincenzo Cerami
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
6.6
Основные цвета
Primary Colors
Элейн Мей
Победитель
Все номинанты
7.2
Плутовство
Wag the Dog
Дэвид Мэмет, Hilary Henkin
7.1
Голосок
Little voice
Марк Херман
7.3
Хилари и Джеки
Hilary and Jackie
Frank Cottrell Boyce
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Make Up/Hair
8.0
Елизавета
Elizabeth
Jenny Shircore
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.2
Спасти рядового Райана
Saving Private Ryan
Lois Burwell, Jeanette Freeman
Смотреть трейлер
7.1
Влюбленный Шекспир
Shakespeare in Love
Lisa Westcott
7.5
Бархатная золотая жила
Velvet Goldmine
Peter Swords King
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
8.1
Шоу Трумана
The Truman Show
Dennis Gassner
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.0
Елизавета
Elizabeth
John Myhre
Смотреть трейлер
8.2
Спасти рядового Райана
Saving Private Ryan
Томас Сандерс
Смотреть трейлер
7.1
Влюбленный Шекспир
Shakespeare in Love
Martin Childs
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Special Effects
8.2
Спасти рядового Райана
Saving Private Ryan
Roger Guyett, Neil Corbould, Стефан Фэнгмайер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.2
Бэйб: Поросенок в городе
Babe: Pig In The City
Grahame Andrew, Chris Godfrey, Neal Scanlan, Bill Westenhofer
8.1
Шоу Трумана
The Truman Show
Craig Barron, Peter Chesney, Brad Kuehn, Michael J. McAlister
Смотреть трейлер
7.1
Муравей Антц
Antz
John Bell, Ken Bielenberg, Kendal Cronkhite, Philippe Gluckman
8.1
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
Stanton Blues
The Cops
Гарри Брэдбир, Eric Coulter, Alrick Riley
Победитель
Все номинанты
Playing the Field
Playing the Field
Greg Brenman, Kay Mellor, Катрин Морсхэд, Paul Seed
Undercover Heart
Undercover Heart
Peter Bowker, Jane Fallon, Richard Signy, Джон Стриклэнд
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая международная программа
The Larry Sanders Show
The Larry Sanders Show
Dennis Klein, Гарри Шендлинг
Победитель
Все номинанты
Ally McBeal
Ally McBeal
Дэвид Э. Келли
8.7
Секретные материалы
The X-Files
Крис Картер
9.3
Симпсоны
The Simpsons
Matt Groening
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Том Кортни
A Rather English Marriage
Победитель
Все номинанты
Роберт Карлайл
Looking After Jo Jo
Альберт Финни
A Rather English Marriage
Тимоти Сполл
Our Mutual Friend
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Тора Херд
Talking Heads 2
For episode "Waiting for the Telegram".
Победитель
Все номинанты
Джоанна Ламли
A Rather English Marriage
Франческа Аннис
Reckless: The Sequel
Наташа Литтл
Vanity Fair
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Comedy (Programme or Series)
8.5
Отец Тед
Father Ted
Энди де Эммони, Lissa Evans, Грэм Лайнхэн, Arthur Mathews
Победитель
Все номинанты
The Royle Family
The Royle Family
Caroline Aherne, Крэйг Кэш, Марк Майлод, Henry Normal, Glen Wilhilde
The Vicar of Dibley
The Vicar of Dibley
Ричард Кертис, Dewi Humphreys, Paul Mayhew-Archer, Jon Plowman, Sue Vertue
dinnerladies
dinnerladies
Geoff Posner, Victoria Wood
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Performance
8.5
Отец Тед
Father Ted
Dermot Morgan
Победитель
Все номинанты
The Royle Family
The Royle Family
Caroline Aherne
dinnerladies
dinnerladies
Джули Уолтерс
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
A Respectable Trade
A Respectable Trade
Frances Tempest
Победитель
Все номинанты
Horatio Hornblower: The Duel
Hornblower: The Even Chance
John Mollo
Vanity Fair
Vanity Fair
Rosalind Ebbutt
Our Mutual Friend
Our Mutual Friend
Mike O'Neill
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Design
Our Mutual Friend
Our Mutual Friend
Malcolm Thornton
Победитель
Все номинанты
Far from the Madding Crowd
Far from the Madding Crowd
Adrian Smith
Horatio Hornblower: The Duel
Hornblower: The Even Chance
Andrew Mollo
Alice Through the Looking Glass
Alice Through the Looking Glass
Anne Tilby
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
Our Mutual Friend
Our Mutual Friend
Джулиан Фарино, Catherine Wearing, Sandy Welch
Победитель
Amongst Women
Amongst Women
Том Кернс, Jonathan Curling, Adrian Hodges, Colin Tucker
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Factual)
Lockerbie: A Night Remembered
Lockerbie: A Night Remembered
Brian Tagg
Победитель
Все номинанты
Omnibus
Omnibus
Andrew Quigley
For episode "Bring Me Sunshine: The Heart and Soul of Eric Morecambe". (Shown within Omnibus (1967)).
The Noel Coward Trilogy - Part 1: The Boy Actor
The Noel Coward Trilogy - Part 1: The Boy Actor
David Kitson
(Screened within Arena (1975)).
Arena
Arena
Guy Crossman, Roy Deverell
For episode "The Brian Epstein Story: The Sun Will Shine Tomorrow - Part 1". (Screened within Arena (1975)).
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Fiction/Entertainment)
A Rather English Marriage
A Rather English Marriage
Dave King
Победитель
Все номинанты
Vanity Fair
Vanity Fair
William Diver
Our Mutual Friend
Our Mutual Friend
Frances Parker
Horatio Hornblower: The Duel
Hornblower: The Even Chance
Keith Palmer
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Features (Programme or Series)
Back to the Floor
Back to the Floor
Bill Grist
Победитель
Все номинанты
House Doctor
House Doctor
Daisy Goodwin, Basi Akpabio
Time Team
Time Team
Tim Taylor
Changing Rooms
Changing Rooms
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Graphic Design
The Human Body
The Human Body
Tim Goodchild, David Haith
Победитель
Все номинанты
Body Story
Body Story
Chris Hart
Eurotrash
Eurotrash
Tim Varlow
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment (Programme or Series)
Who Wants to Be a Millionaire
Who Wants to Be a Millionaire
Guy Freeman, Martin Scott, Paul Smith
Победитель
Who Wants to Be a Millionaire
Who Wants to Be a Millionaire
Guy Freeman, Martin Scott, Paul Smith
Победитель
Все номинанты
Goodness Gracious Me
Goodness Gracious Me
Анил Гупта, Nick Wood
Goodness Gracious Me
Goodness Gracious Me
Анил Гупта, Nick Wood
Rory Bremner, Who Else?
Rory Bremner, Who Else?
Geoff Atkinson, Geraldine Dowd, Jon Magnusson, Henry Murray
Rory Bremner, Who Else?
Rory Bremner, Who Else?
Geoff Atkinson, Geraldine Dowd, Jon Magnusson, Henry Murray
Big Train
Big Train
Грэм Лайнхэн, Sioned Wiliam
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
Parkinson
Parkinson
Michael Parkinson
Победитель
Все номинанты
Rory Bremner, Who Else?
Rory Bremner, Who Else?
Джон Берд, Джон Форчун
30 Years of Billy Connolly
30 Years of Billy Connolly
Билли Коннолли
Rory Bremner, Who Else?
Rory Bremner, Who Else?
Джон Берд, Джон Форчун
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Live Outside Broadcast Coverage
Andrew Franklin
Победитель
Denise Large
Победитель
Все номинанты
Guy Freeman
The Eurovision Song Contest
Geoff Posner
The Eurovision Song Contest
Guy Freeman
The Eurovision Song Contest
Geoff Posner
The Eurovision Song Contest
John Watts
Rick Waumsley
Jeff Farmer
John Watts
Rick Waumsley
Jeff Farmer
Niall Sloane
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Make Up/Hair
Our Mutual Friend
Our Mutual Friend
Lisa Westcott
Победитель
Все номинанты
Far from the Madding Crowd
Far from the Madding Crowd
Dorka Nieradzik
French and Saunders
French and Saunders
Daniel Phillips, Jan Sewell
For the 1998 christmas special.
Stars in Their Eyes
Stars in Their Eyes
Glenda Wood
French and Saunders
French and Saunders
Daniel Phillips, Jan Sewell
For the 1998 christmas special.
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best News and Current Affairs Journalism
Dispatches
Dispatches
David Monaghan, Deborah Davies
For episode "Inside the Animal Liberation Front".
Победитель
Все номинанты
Newsnight
Newsnight
Sian Kevill
For the coverage of Northern Ireland peace process.
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
A Rather English Marriage
A Rather English Marriage
Jim Parker
Победитель
Все номинанты
Vanity Fair
Vanity Fair
Murray Gold
Our Mutual Friend
Our Mutual Friend
Adrian Johnston
Horatio Hornblower: The Duel
Hornblower: The Even Chance
John E. Keane
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Photography (Factual)
42 Up
42 Up
George Jesse Turner
Победитель
Все номинанты
Lemurs
Lemurs
Mike Eley, Gavin Thurston, Warwick Sloss
Arena
Arena
Luke Cardiff
For episode "The Brian Epstein Story: The Sun Will Shine Tomorrow - Part 1". (Screened within Arena (1975)).
The Human Body
The Human Body
David Barlow, Rob Franklin, Chris Hartley, Tim Shepherd
The Human Body
The Human Body
David Barlow, Rob Franklin, Chris Hartley, Tim Shepherd
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
Far from the Madding Crowd
Far from the Madding Crowd
John Daly
Победитель
Все номинанты
Vanity Fair
Vanity Fair
Oliver Curtis
Our Mutual Friend
Our Mutual Friend
David Odd
Cold Feet
Cold Feet
Peter Middleton
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Production Design
Все номинанты
The Second World War in Colour
The Second World War in Colour
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Soap
EastEnders
EastEnders
Matthew Robinson
Победитель
Все номинанты
Brookside
Brookside
Phil Redmond
Hollyoaks
Hollyoaks
Jo Hallows, Phil Redmond
Coronation Street
Coronation Street
David Hanson, Carolyn Reynolds
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
The Life of Birds
The Life of Birds
Peter Hicks, Chris Watson, Martyn Harries, Steve Williams, Lucy Rutherford
Победитель
The Life of Birds
The Life of Birds
Peter Hicks, Chris Watson, Martyn Harries, Steve Williams, Lucy Rutherford
Победитель
Все номинанты
Lockerbie: A Night Remembered
Lockerbie: A Night Remembered
David Lindsay, Matt Skilton
The Human Body
The Human Body
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction/Entertainment)
Our Mutual Friend
Our Mutual Friend
Paul Hamblin, Graham Headicar, Catherine Hodgson, Richard Manton
Победитель
Our Mutual Friend
Our Mutual Friend
Paul Hamblin, Graham Headicar, Catherine Hodgson, Richard Manton
Победитель
Все номинанты
A Rather English Marriage
A Rather English Marriage
Jim Greenhorn, Colin Martin, Richard Skelton
A Rather English Marriage
A Rather English Marriage
Jim Greenhorn, Colin Martin, Richard Skelton
Horatio Hornblower: The Duel
Hornblower: The Even Chance
Michael Crouch, Colin Martin, Christian Wangler
Horatio Hornblower: The Duel
Hornblower: The Even Chance
Michael Crouch, Colin Martin, Christian Wangler
The Eurovision Song Contest
The Eurovision Song Contest
Barry Hawes, Tim Davies
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sound: Factual
Все номинанты
The Human Body
The Human Body
Chris Burdon, Kenny Clark
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
The Human Body
The Human Body
Richard Dale
Победитель
Все номинанты
The Life of Birds
The Life of Birds
Mike Salisbury
Cold War
Cold War
Martin Smith
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme or Series
Arena
Arena
Debbie Geller, Diana Mansfield, Anthony Wall
For episode "The Brian Epstein Story: The Sun Will Shine Tomorrow - Part 1". (Screened within Arena (1975)).
Победитель
Arena
Arena
Debbie Geller, Diana Mansfield, Anthony Wall
For episode "The Brian Epstein Story: The Sun Will Shine Tomorrow - Part 1". (Screened within Arena (1975)).
Победитель
Все номинанты
The Noel Coward Trilogy - Part 1: The Boy Actor
The Noel Coward Trilogy - Part 1: The Boy Actor
Adam Low
(Screened within Arena (1975)).
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Originality
The Human Body
The Human Body
Ричард Дэйл
Победитель
Все номинанты
Lemurs
Lemurs
Justine Kershaw, Sarah Williams
Equinox Special: The King of Chaos
Equinox Special: The King of Chaos
Брин Хиггинс
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Performance in Documentary
Все номинанты
The Second World War in Colour
The Second World War in Colour
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
A Rather English Marriage
A Rather English Marriage
Эндрю Дэвис, Paul Seed, Jo Willett
Победитель
A Rather English Marriage
A Rather English Marriage
Эндрю Дэвис, Paul Seed, Jo Willett
Победитель
Все номинанты
Talking Heads 2
Talking Heads 2
Alan Bennett, Стюарт Бердж, Mark Shivas
For episode "Waiting for the Telegram".
A Life for a Life
A Life for a Life
Питер Берри, Malcolm Craddock, Стивен Уитэйкер
Talking Heads 2
Talking Heads 2
Alan Bennett, Юдайан Прасад, Mark Shivas
For episode "Playing Sandwiches".
Talking Heads 2
Talking Heads 2
Alan Bennett, Стюарт Бердж, Mark Shivas
For episode "Waiting for the Telegram".
Talking Heads 2
Talking Heads 2
Alan Bennett, Юдайан Прасад, Mark Shivas
For episode "Playing Sandwiches".
A Life for a Life
A Life for a Life
Питер Берри, Malcolm Craddock, Стивен Уитэйкер
Показать всех номинантов
Alexander Korda Award for Best British Film
8.0
Елизавета
Elizabeth
Tim Bevan, Eric Fellner, Alison Owen
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.5
Меня зовут Джо
My Name Is Joe
Кен Лоуч, Rebecca O'Brien
7.7
Карты, деньги, два ствола
Lock, Stock and Two Smoking Barrels
Гай Ричи, Мэттью Вон
Смотреть трейлер
7.5
Осторожно! Двери закрываются
Sliding Doors
Сидни Поллак, Philippa Braithwaite, William Horberg, Питер Хауит
7.1
Голосок
Little voice
Марк Херман, Elizabeth Karlsen
7.3
Хилари и Джеки
Hilary and Jackie
Andy Paterson, Ананд Такер
Показать всех номинантов
Anthony Asquith Award for Film Music
8.0
Елизавета
Elizabeth
David Hirschfelder
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.2
Спасти рядового Райана
Saving Private Ryan
John Williams
Смотреть трейлер
7.1
Влюбленный Шекспир
Shakespeare in Love
Stephen Warbeck
7.3
Хилари и Джеки
Hilary and Jackie
Barrington Pheloung
Показать всех номинантов
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Love and Death on Long Island
Love and Death on Long Island
Richard Kwietniowski
Победитель
David Lean Award for Direction
8.1
Шоу Трумана
The Truman Show
Питер Уир
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.1
Влюбленный Шекспир
Shakespeare in Love
Джон Мэдден
8.2
Спасти рядового Райана
Saving Private Ryan
Стивен Спилберг
Смотреть трейлер
8.0
Елизавета
Elizabeth
Шекхар Капур
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Animation
The First Snow of Winter
The First Snow of Winter
Jackie Edwards, Graham Ralph
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Children's Feature Film
7.0
Поли
Paulie
Mark Gordon, Gary Levinsohn, Джон Робертс, Allison Lyon Segan
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Drama
Microsoap
Microsoap
Mark Haddon, Джульетт Мэй, Andrew Rowley
Победитель
Детская премия BAFTA / Best International
Thunderstone
Thunderstone
Джонатан М. Шифф
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Schools Drama
Junk
Junk
Marcus D.F. White, John Price, Barry Purchese
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Schools Factual - Secondary
Turning Points
Turning Points
Jonathan Hacker, Sara Feilden
For "Alcohol Misuse - Emma's Story".
Победитель
Academy Fellowship
Элизабет Тейлор
Победитель
Audience Award
7.7
Карты, деньги, два ствола
Lock, Stock and Two Smoking Barrels
Победитель
Смотреть трейлер
Michael Balcon Award
Michael Kuhn
Победитель
Flaherty Documentary Award (TV)
Все номинанты
42 Up
42 Up
Майкл Аптед, Claire Lewis
Horizon
Horizon
Jill Fullerton-Smith
For episode "Mir Mortals".
Показать всех номинантов
Lew Grade Award
Goodnight Mr Tom
Goodnight, Mister Tom
Победитель
Alan Clarke Award
Jimmy Mulville
Победитель
Denise O'Donoghue
Победитель
Dennis Potter Award
David Renwick
Победитель
Richard Dimbleby Award
Special Award
Writers' Award (Children's)
Mark Haddon
Победитель
Technical Craft Award (TV) / Editing (Factual)
Все номинанты
The Second World War in Colour
The Second World War in Colour
Показать всех номинантов
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Design
Wipeout 3
Wip3out
Победитель
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Sound
Grand Theft Auto: London, 1969
Grand Theft Auto: London, 1969
Победитель
Все номинанты
Aliens vs. Predator
Aliens vs. Predator
Показать всех номинантов
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best UK Developer
BAFTA Interactive Entertainment Award / Computer Programming
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Zeruda no densetsu: Toki no okarina
Победитель
Все номинанты
Hidden & Dangerous
Hidden & Dangerous
Aliens vs. Predator
Aliens vs. Predator
Показать всех номинантов
BAFTA Interactive Entertainment Award / Games Award
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Zeruda no densetsu: Toki no okarina
Победитель
Все номинанты
Hidden & Dangerous
Hidden & Dangerous
Half-Life
Half-Life
Показать всех номинантов
BAFTA Interactive Entertainment Award / Innovative Game Award
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Zeruda no densetsu: Toki no okarina
Победитель
Все номинанты
Outcast
Outcast
Half-Life
Half-Life
Показать всех номинантов
BAFTA Interactive Entertainment Award / Interactive Treatment
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Zeruda no densetsu: Toki no okarina
Победитель
Все номинанты
Dungeon Keeper 2
Dungeon Keeper 2
Показать всех номинантов
BAFTA Interactive Entertainment Award / Moving Images
Driver
Driver
Победитель
Все номинанты
Half-Life
Half-Life
Показать всех номинантов
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
