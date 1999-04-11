Меню
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1999 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 11 апреля 1999
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Влюбленный Шекспир 7.1
Влюбленный Шекспир Shakespeare in Love
Эдвард Цвик, Харви Вайнштейн, Donna Gigliotti, Marc Norman, David Parfitt
Победитель
Все номинанты
Спасти рядового Райана 8.2
Спасти рядового Райана Saving Private Ryan
Стивен Спилберг, Ian Bryce, Mark Gordon, Gary Levinsohn
Смотреть трейлер
Шоу Трумана 8.1
Шоу Трумана The Truman Show
Edward S. Feldman, Эндрю Никкол, Scott Rudin
Смотреть трейлер
Елизавета 8.0
Елизавета Elizabeth
Tim Bevan, Eric Fellner, Alison Owen
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
Центральный вокзал 8.0
Центральный вокзал Central Do Brasil / Central Station
Arthur Cohn, Martine de Clermont-Tonnerre, Уолтер Саллес
Победитель
Все номинанты
Живая плоть 7.2
Живая плоть Carne trémula
Педро Альмодовар, Агустин Альмодовар
On Guard Le bossu
Филипп де Брока, Patrick Godeau
Жизнь прекрасна 9.0
Жизнь прекрасна La Vita è bella / Life is Beautiful
Роберто Бениньи, Gianluigi Braschi, Elda Ferri
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Home Home
Hannah Lewis, Мораг МакКиннон, Colin McLaren
Победитель
Все номинанты
Anthrakitis Anthrakitis
Natasha Dack, Сара Шугарман
In Memory of Dorothy Bennett In Memory of Dorothy Bennett
Catherine McArthur, Martin Radich
Eight Eight
Tim Clague, Стивен Долдри, Jon Finn
In Memory of Dorothy Bennett In Memory of Dorothy Bennett
Catherine McArthur, Martin Radich
Eight Eight
Tim Clague, Стивен Долдри, Jon Finn
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Canterbury Tales The Canterbury Tales
Claire Jennings, Jonathan Myerson, Ashley Potter, Joanna Quinn, Renat Zinnurov, Аида Зябликова, Les Mills, Mic Graves, Dave Antrobus
Победитель
Все номинанты
1001 Nights 1001 Nights
Mike Smith, Yukio Sonoyama
Humdrum Humdrum
Julie Lockhart, Peter Peake, Carla Shelley
Gogwana Gogwana
Sion Jones, Deiniol Morris, Mike Mort, Helen Nabarro, Joe Turner
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Роберто Бениньи
Роберто Бениньи
Жизнь прекрасна
Победитель
Все номинанты
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Спасти рядового Райана
Джозеф Файнс
Джозеф Файнс
Влюбленный Шекспир
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Голосок
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Елизавета
Победитель
Все номинанты
Джейн Хоррокс
Джейн Хоррокс
Голосок
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Влюбленный Шекспир
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Хилари и Джеки
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Влюбленный Шекспир
Победитель
Все номинанты
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Влюбленный Шекспир
Эд Харрис
Эд Харрис
Шоу Трумана
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Джуди Денч
Джуди Денч
Влюбленный Шекспир
Победитель
Все номинанты
Бренда Блетин
Голосок
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Основные цвета
Линн Редгрейв
Боги и монстры
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Елизавета 8.0
Елизавета Elizabeth
Remi Adefarasin
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Шоу Трумана 8.1
Шоу Трумана The Truman Show
Peter Biziou
Смотреть трейлер
Спасти рядового Райана 8.2
Спасти рядового Райана Saving Private Ryan
Януш Каминский
Смотреть трейлер
Влюбленный Шекспир 7.1
Влюбленный Шекспир Shakespeare in Love
Richard Greatrex
BAFTA в области кино / Лучший звук
Спасти рядового Райана 8.2
Спасти рядового Райана Saving Private Ryan
Гари Ридстром, Richard Hymns, Рон Джадкинс, Andy Nelson, Gary Summers
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Влюбленный Шекспир 7.1
Влюбленный Шекспир Shakespeare in Love
John Downer, Peter Glossop, Dominic Lester, Robin O'Donoghue
Хилари и Джеки 7.3
Хилари и Джеки Hilary and Jackie
David Crozier, Graham Daniel, Nigel Heath, Ray Merrin, Julian Slater
Голосок 7.1
Голосок Little voice
Rodney Glenn, Graham Daniel, Peter Lindsay, Ray Merrin
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Бархатная золотая жила 7.5
Бархатная золотая жила Velvet Goldmine
Sandy Powell
Победитель
Все номинанты
Влюбленный Шекспир 7.1
Влюбленный Шекспир Shakespeare in Love
Sandy Powell
Елизавета 8.0
Елизавета Elizabeth
Alexandra Byrne
Смотреть трейлер
Маска Зорро 7.6
Маска Зорро Mask of Zorro
Graciela Mazón
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
Влюбленный Шекспир 7.1
Влюбленный Шекспир Shakespeare in Love
David Gamble
Победитель
Все номинанты
Карты, деньги, два ствола 7.7
Карты, деньги, два ствола Lock, Stock and Two Smoking Barrels
Niven Howie
Смотреть трейлер
Спасти рядового Райана 8.2
Спасти рядового Райана Saving Private Ryan
Michael Kahn
Смотреть трейлер
Елизавета 8.0
Елизавета Elizabeth
Jill Bilcock
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
Шоу Трумана 8.1
Шоу Трумана The Truman Show
Эндрю Никкол
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Елизавета 8.0
Елизавета Elizabeth
Майкл Хёрст
Смотреть трейлер
Влюбленный Шекспир 7.1
Влюбленный Шекспир Shakespeare in Love
Том Стоппард, Marc Norman
Жизнь прекрасна 9.0
Жизнь прекрасна La Vita è bella / Life is Beautiful
Роберто Бениньи, Vincenzo Cerami
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
Основные цвета 6.6
Основные цвета Primary Colors
Элейн Мей
Победитель
Все номинанты
Плутовство 7.2
Плутовство Wag the Dog
Дэвид Мэмет, Hilary Henkin
Голосок 7.1
Голосок Little voice
Марк Херман
Хилари и Джеки 7.3
Хилари и Джеки Hilary and Jackie
Frank Cottrell Boyce
BAFTA в области кино / Best Make Up/Hair
Елизавета 8.0
Елизавета Elizabeth
Jenny Shircore
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Спасти рядового Райана 8.2
Спасти рядового Райана Saving Private Ryan
Lois Burwell, Jeanette Freeman
Смотреть трейлер
Влюбленный Шекспир 7.1
Влюбленный Шекспир Shakespeare in Love
Lisa Westcott
Бархатная золотая жила 7.5
Бархатная золотая жила Velvet Goldmine
Peter Swords King
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
Шоу Трумана 8.1
Шоу Трумана The Truman Show
Dennis Gassner
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Елизавета 8.0
Елизавета Elizabeth
John Myhre
Смотреть трейлер
Спасти рядового Райана 8.2
Спасти рядового Райана Saving Private Ryan
Томас Сандерс
Смотреть трейлер
Влюбленный Шекспир 7.1
Влюбленный Шекспир Shakespeare in Love
Martin Childs
BAFTA в области кино / Best Special Effects
Спасти рядового Райана 8.2
Спасти рядового Райана Saving Private Ryan
Roger Guyett, Neil Corbould, Стефан Фэнгмайер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Бэйб: Поросенок в городе 6.2
Бэйб: Поросенок в городе Babe: Pig In The City
Grahame Andrew, Chris Godfrey, Neal Scanlan, Bill Westenhofer
Шоу Трумана 8.1
Шоу Трумана The Truman Show
Craig Barron, Peter Chesney, Brad Kuehn, Michael J. McAlister
Смотреть трейлер
Муравей Антц 7.1
Муравей Антц Antz
John Bell, Ken Bielenberg, Kendal Cronkhite, Philippe Gluckman
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
Stanton Blues The Cops
Гарри Брэдбир, Eric Coulter, Alrick Riley
Победитель
Все номинанты
Playing the Field Playing the Field
Greg Brenman, Kay Mellor, Катрин Морсхэд, Paul Seed
Undercover Heart Undercover Heart
Peter Bowker, Jane Fallon, Richard Signy, Джон Стриклэнд
BAFTA в области телевидения / Лучшая международная программа
The Larry Sanders Show The Larry Sanders Show
Dennis Klein, Гарри Шендлинг
Победитель
Все номинанты
Ally McBeal Ally McBeal
Дэвид Э. Келли
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Крис Картер
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Matt Groening
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Том Кортни
Том Кортни
A Rather English Marriage
Победитель
Все номинанты
Роберт Карлайл
Роберт Карлайл
Looking After Jo Jo
Альберт Финни
A Rather English Marriage
Тимоти Сполл
Тимоти Сполл
Our Mutual Friend
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Тора Херд
Talking Heads 2 For episode "Waiting for the Telegram".
Победитель
Все номинанты
Джоанна Ламли
Джоанна Ламли
A Rather English Marriage
Франческа Аннис
Франческа Аннис
Reckless: The Sequel
Наташа Литтл
Наташа Литтл
Vanity Fair
BAFTA в области телевидения / Best Comedy (Programme or Series)
Отец Тед 8.5
Отец Тед Father Ted
Энди де Эммони, Lissa Evans, Грэм Лайнхэн, Arthur Mathews
Победитель
Отец Тед 8.5
Отец Тед Father Ted
Энди де Эммони, Lissa Evans, Грэм Лайнхэн, Arthur Mathews
Победитель
Все номинанты
The Royle Family The Royle Family
Caroline Aherne, Крэйг Кэш, Марк Майлод, Henry Normal, Glen Wilhilde
The Vicar of Dibley The Vicar of Dibley
Ричард Кертис, Dewi Humphreys, Paul Mayhew-Archer, Jon Plowman, Sue Vertue
dinnerladies dinnerladies
Geoff Posner, Victoria Wood
Отец Тед 8.5
Отец Тед Father Ted
Dermot Morgan
Победитель
Все номинанты
The Royle Family The Royle Family
Caroline Aherne
Отец Тед 8.5
Отец Тед Father Ted
Ардал О’Хэнлон
dinnerladies dinnerladies
Джули Уолтерс
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
A Respectable Trade A Respectable Trade
Frances Tempest
Победитель
Все номинанты
Horatio Hornblower: The Duel Hornblower: The Even Chance
John Mollo
Vanity Fair Vanity Fair
Rosalind Ebbutt
Our Mutual Friend Our Mutual Friend
Mike O'Neill
BAFTA в области телевидения / Best Design
Our Mutual Friend Our Mutual Friend
Malcolm Thornton
Победитель
Все номинанты
Far from the Madding Crowd Far from the Madding Crowd
Adrian Smith
Horatio Hornblower: The Duel Hornblower: The Even Chance
Andrew Mollo
Alice Through the Looking Glass Alice Through the Looking Glass
Anne Tilby
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
Our Mutual Friend Our Mutual Friend
Джулиан Фарино, Catherine Wearing, Sandy Welch
Победитель
A Respectable Trade A Respectable Trade
Ruth Baumgarten, Philippa Gregory, Сури Кришнамма
Том Кернс, Jonathan Curling, Adrian Hodges, Colin Tucker
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Factual)
Lockerbie: A Night Remembered Lockerbie: A Night Remembered
Brian Tagg
Победитель
Все номинанты
Omnibus Omnibus
Andrew Quigley For episode "Bring Me Sunshine: The Heart and Soul of Eric Morecambe". (Shown within Omnibus (1967)).
The Noel Coward Trilogy - Part 1: The Boy Actor The Noel Coward Trilogy - Part 1: The Boy Actor
David Kitson (Screened within Arena (1975)).
Arena Arena
Guy Crossman, Roy Deverell For episode "The Brian Epstein Story: The Sun Will Shine Tomorrow - Part 1". (Screened within Arena (1975)).
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Fiction/Entertainment)
A Rather English Marriage A Rather English Marriage
Dave King
Победитель
Все номинанты
Vanity Fair Vanity Fair
William Diver
Our Mutual Friend Our Mutual Friend
Frances Parker
Horatio Hornblower: The Duel Hornblower: The Even Chance
Keith Palmer
BAFTA в области телевидения / Best Features (Programme or Series)
Back to the Floor Back to the Floor
Bill Grist
Победитель
Все номинанты
House Doctor House Doctor
Daisy Goodwin, Basi Akpabio
Time Team Time Team
Tim Taylor
Changing Rooms Changing Rooms
BAFTA в области телевидения / Best Graphic Design
The Human Body The Human Body
Tim Goodchild, David Haith
Победитель
Все номинанты
Body Story Body Story
Chris Hart
Eurotrash Eurotrash
Tim Varlow
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment (Programme or Series)
Who Wants to Be a Millionaire Who Wants to Be a Millionaire
Guy Freeman, Martin Scott, Paul Smith
Победитель
Who Wants to Be a Millionaire Who Wants to Be a Millionaire
Guy Freeman, Martin Scott, Paul Smith
Победитель
Все номинанты
Goodness Gracious Me Goodness Gracious Me
Анил Гупта, Nick Wood
Parkinson Parkinson
Michael Parkinson
Победитель
Все номинанты
Rory Bremner, Who Else? Rory Bremner, Who Else?
Джон Берд, Джон Форчун
30 Years of Billy Connolly 30 Years of Billy Connolly
Билли Коннолли
Andrew Franklin
Победитель
Denise Large
Победитель
Все номинанты
Guy Freeman
Our Mutual Friend Our Mutual Friend
Lisa Westcott
Победитель
Все номинанты
Far from the Madding Crowd Far from the Madding Crowd
Dorka Nieradzik
French and Saunders French and Saunders
Daniel Phillips, Jan Sewell For the 1998 christmas special.
Stars in Their Eyes Stars in Their Eyes
Glenda Wood
Dispatches Dispatches
David Monaghan, Deborah Davies For episode "Inside the Animal Liberation Front".
Победитель
Все номинанты
Newsnight Newsnight
Sian Kevill For the coverage of Northern Ireland peace process.
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
A Rather English Marriage A Rather English Marriage
Jim Parker
Победитель
Все номинанты
Vanity Fair Vanity Fair
Murray Gold
Our Mutual Friend Our Mutual Friend
Adrian Johnston
Horatio Hornblower: The Duel Hornblower: The Even Chance
John E. Keane
BAFTA в области телевидения / Best Photography (Factual)
42 Up 42 Up
George Jesse Turner
Победитель
Все номинанты
Lemurs Lemurs
Mike Eley, Gavin Thurston, Warwick Sloss
Arena Arena
Luke Cardiff For episode "The Brian Epstein Story: The Sun Will Shine Tomorrow - Part 1". (Screened within Arena (1975)).
The Human Body The Human Body
David Barlow, Rob Franklin, Chris Hartley, Tim Shepherd
Far from the Madding Crowd Far from the Madding Crowd
John Daly
Победитель
Все номинанты
Vanity Fair Vanity Fair
Oliver Curtis
Our Mutual Friend Our Mutual Friend
David Odd
Cold Feet Cold Feet
Peter Middleton
BAFTA в области телевидения / Best Production Design
Все номинанты
The Second World War in Colour The Second World War in Colour
BAFTA в области телевидения / Best Soap
EastEnders EastEnders
Matthew Robinson
Победитель
Все номинанты
Brookside Brookside
Phil Redmond
Hollyoaks Hollyoaks
Jo Hallows, Phil Redmond
Coronation Street Coronation Street
David Hanson, Carolyn Reynolds
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
The Life of Birds The Life of Birds
Peter Hicks, Chris Watson, Martyn Harries, Steve Williams, Lucy Rutherford
Победитель
Lockerbie: A Night Remembered Lockerbie: A Night Remembered
David Lindsay, Matt Skilton
The Human Body The Human Body
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction/Entertainment)
Our Mutual Friend Our Mutual Friend
Paul Hamblin, Graham Headicar, Catherine Hodgson, Richard Manton
Победитель
A Rather English Marriage A Rather English Marriage
Jim Greenhorn, Colin Martin, Richard Skelton
Все номинанты
The Human Body The Human Body
Chris Burdon, Kenny Clark
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
The Human Body The Human Body
Richard Dale
Победитель
Все номинанты
The Life of Birds The Life of Birds
Mike Salisbury
Cold War Cold War
Martin Smith
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme or Series
Arena Arena
Debbie Geller, Diana Mansfield, Anthony Wall For episode "The Brian Epstein Story: The Sun Will Shine Tomorrow - Part 1". (Screened within Arena (1975)).
Победитель
Все номинанты
The Noel Coward Trilogy - Part 1: The Boy Actor The Noel Coward Trilogy - Part 1: The Boy Actor
Adam Low (Screened within Arena (1975)).
BAFTA в области телевидения / Originality
The Human Body The Human Body
Ричард Дэйл
Победитель
Все номинанты
Lemurs Lemurs
Justine Kershaw, Sarah Williams
Equinox Special: The King of Chaos Equinox Special: The King of Chaos
Брин Хиггинс
BAFTA в области телевидения / Performance in Documentary
Все номинанты
The Second World War in Colour The Second World War in Colour
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
A Rather English Marriage A Rather English Marriage
Эндрю Дэвис, Paul Seed, Jo Willett
Победитель
Talking Heads 2 Talking Heads 2
Alan Bennett, Стюарт Бердж, Mark Shivas For episode "Waiting for the Telegram".
Alexander Korda Award for Best British Film
Елизавета 8.0
Елизавета Elizabeth
Tim Bevan, Eric Fellner, Alison Owen
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Меня зовут Джо 7.5
Меня зовут Джо My Name Is Joe
Кен Лоуч, Rebecca O'Brien
Карты, деньги, два ствола 7.7
Карты, деньги, два ствола Lock, Stock and Two Smoking Barrels
Гай Ричи, Мэттью Вон
Смотреть трейлер
Осторожно! Двери закрываются 7.5
Осторожно! Двери закрываются Sliding Doors
Сидни Поллак, Philippa Braithwaite, William Horberg, Питер Хауит
Голосок 7.1
Голосок Little voice
Марк Херман, Elizabeth Karlsen
Хилари и Джеки 7.3
Хилари и Джеки Hilary and Jackie
Andy Paterson, Ананд Такер
Anthony Asquith Award for Film Music
Елизавета 8.0
Елизавета Elizabeth
David Hirschfelder
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Спасти рядового Райана 8.2
Спасти рядового Райана Saving Private Ryan
John Williams
Смотреть трейлер
Влюбленный Шекспир 7.1
Влюбленный Шекспир Shakespeare in Love
Stephen Warbeck
Хилари и Джеки 7.3
Хилари и Джеки Hilary and Jackie
Barrington Pheloung
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Love and Death on Long Island Love and Death on Long Island
Richard Kwietniowski
Победитель
David Lean Award for Direction
Шоу Трумана 8.1
Шоу Трумана The Truman Show
Питер Уир
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Влюбленный Шекспир 7.1
Влюбленный Шекспир Shakespeare in Love
Джон Мэдден
Спасти рядового Райана 8.2
Спасти рядового Райана Saving Private Ryan
Стивен Спилберг
Смотреть трейлер
Елизавета 8.0
Елизавета Elizabeth
Шекхар Капур
Смотреть трейлер
Детская премия BAFTA / Best Animation
The First Snow of Winter The First Snow of Winter
Jackie Edwards, Graham Ralph
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Children's Feature Film
Поли 7.0
Поли Paulie
Mark Gordon, Gary Levinsohn, Джон Робертс, Allison Lyon Segan
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Drama
Microsoap Microsoap
Mark Haddon, Джульетт Мэй, Andrew Rowley
Победитель
Детская премия BAFTA / Best International
Thunderstone Thunderstone
Джонатан М. Шифф
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Schools Drama
Junk Junk
Marcus D.F. White, John Price, Barry Purchese
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Schools Factual - Secondary
Turning Points Turning Points
Jonathan Hacker, Sara Feilden For "Alcohol Misuse - Emma's Story".
Победитель
Academy Fellowship
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Победитель
Eric Morecambe
Победитель
Ernie Wise
Победитель
Audience Award
Карты, деньги, два ствола 7.7
Карты, деньги, два ствола Lock, Stock and Two Smoking Barrels
Победитель
Смотреть трейлер
Michael Balcon Award
Michael Kuhn
Победитель
Flaherty Documentary Award (TV)
Все номинанты
42 Up 42 Up
Майкл Аптед, Claire Lewis
Horizon Horizon
Jill Fullerton-Smith For episode "Mir Mortals".
Lew Grade Award
Goodnight Mr Tom Goodnight, Mister Tom
Победитель
Alan Clarke Award
Jimmy Mulville
Победитель
Denise O'Donoghue
Победитель
Dennis Potter Award
David Renwick
Победитель
Richard Dimbleby Award
Special Award
Writers' Award (Children's)
Mark Haddon
Победитель
Technical Craft Award (TV) / Editing (Factual)
Все номинанты
The Second World War in Colour The Second World War in Colour
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Design
Wipeout 3 Wip3out
Победитель
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Sound
Grand Theft Auto: London, 1969 Grand Theft Auto: London, 1969
Победитель
Все номинанты
Aliens vs. Predator Aliens vs. Predator
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best UK Developer
BAFTA Interactive Entertainment Award / Computer Programming
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Zeruda no densetsu: Toki no okarina
Победитель
Все номинанты
Hidden & Dangerous Hidden & Dangerous
Aliens vs. Predator Aliens vs. Predator
BAFTA Interactive Entertainment Award / Games Award
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Zeruda no densetsu: Toki no okarina
Победитель
Все номинанты
Hidden & Dangerous Hidden & Dangerous
Half-Life Half-Life
BAFTA Interactive Entertainment Award / Innovative Game Award
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Zeruda no densetsu: Toki no okarina
Победитель
Все номинанты
Outcast Outcast
Half-Life Half-Life
BAFTA Interactive Entertainment Award / Interactive Treatment
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Zeruda no densetsu: Toki no okarina
Победитель
Все номинанты
Dungeon Keeper 2 Dungeon Keeper 2
BAFTA Interactive Entertainment Award / Moving Images
Driver Driver
Победитель
Все номинанты
Half-Life Half-Life
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
