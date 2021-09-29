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Адиль Ахтар
Адиль Ахтар
Adeel Akhtar
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Адиль Ахтар
Adeel Akhtar
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Дата рождения
18 сентября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
168 см
Биография Адиля Ахтара
Родился 18 сентября 1980 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Адиля Ахтара
Все говорят о Джейми
драма, мюзикл
2021, Великобритания
7.0
Али и Ава
драма
2021, Великобритания
7.0
Энола Холмс
драма, детектив
2020, США
6.0
Убийство на яхте
комедия, боевик, мелодрама
2019, США
6.0
Плывем, мужики
комедия, мелодрама
2018, Великобритания
6.0
Любовь – болезнь
мелодрама, комедия, драма
2017, США
7.0
Виктория и Абдул
драма, биография, исторический
2017, США / Великобритания
7.0
4 льва
комедия
2010, Великобритания
7.0
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