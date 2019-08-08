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Постер к сериалу Вверх дном
Постер к сериалу Вверх дном
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Вверх дном
Вверх дном (2019 - …) This Way Up 18+
Год выпуска 2019
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Channel 4
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

«Вверх дном» — британское шоу, транслирующееся на телеканале Channel 4. Действие сериала разворачивается вокруг тридцатилетней девушки по имени Эйн. Не так давно она вернулась домой из психиатрического диспансера, где, по словам Эйн, проходила восстановление после небольшого нервного срыва. Постепенно главная героиня начинает привыкать к нормальной жизни: она приступает к работе преподавателем английского языка, устраивается репетитором к маленькому мальчику, чей отец слишком привлекательный, чтобы быть одиноким. Кроме того, Эйн пытается избавиться от преследований надоевшего бывшего бойфренда.

Вверх дном - трейлер второго сезона
Вверх дном
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Индира Варма
Индира Варма Charlotte
Крис Гир
Крис Гир Freddie
Аасиф Мандви
Аасиф Мандви Vish
Шэрон Хорган
Шэрон Хорган Shona
Тобайас Мензис
Тобайас Мензис
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Вверх дном - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
Вверх дном - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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