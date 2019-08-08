«Вверх дном» — британское шоу, транслирующееся на телеканале Channel 4. Действие сериала разворачивается вокруг тридцатилетней девушки по имени Эйн. Не так давно она вернулась домой из психиатрического диспансера, где, по словам Эйн, проходила восстановление после небольшого нервного срыва. Постепенно главная героиня начинает привыкать к нормальной жизни: она приступает к работе преподавателем английского языка, устраивается репетитором к маленькому мальчику, чей отец слишком привлекательный, чтобы быть одиноким. Кроме того, Эйн пытается избавиться от преследований надоевшего бывшего бойфренда.