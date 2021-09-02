Белфаст, 2021

В эпоху неопределенности и повышенной тревоги из-за происходящих в мире событий, фильм является отдушиной для зрителя. Личные переживания, отраженные на экране, дают возможность вспомнить прошлое и насладиться ностальгией.
Показанный эпизод из детства основан на реальных событиях, что позволяет больше проникнуться к истории и ее героям, лучше понять их мотивы.
Фильм намеренно снят черно-белым, таким образом у зрителей остается большой простор для творчества. Картинка не навязывает цвета, чтобы у каждого посмотревшего сформировались свои образы и эмоции.
Лента придется по душе разным возрастным группам, так как сюжет разделен на две линии: детскую и взрослую. При этом на фоне разгорающейся Гражданской войны их объединяет любовь к семье и сохранение домашнего очага.
Помимо ярких приключений главного героя Бадди, в фильме есть лирические и философские наставления от старших членов семьи, их рассуждения на фундаментальные темы. Также и действия мальчика проходят через фильтры разговоров со взрослыми.
«Белфаст» является автобиографическим фильмом. Режиссер Кеннет Брана создал сценарий ленты по воспоминаниям из детства, проведенного в Белфасте, а также назвал его «самым личным» в карьере.
Старт производства пришелся на весну 2020 года, в разгар пандемии коронавируса. Основной съемочный процесс проходил в Лондоне и Белфасте. Режиссер в одном из интервью отметил, что атмосфера фильма строилась на его собственных ощущениях и ностальгии по прошлому.
События, происходящие на экране, показаны от лица ребенка, 9-летнего мальчика Бадди. Его сыграл Джуд Хилл, для которого роль в кино стала первой. Картина изначально была задумана и снята в черно-белой гамме.
Действия сюжета разворачиваются в период Гражданской войны 1969 года, однако главными линиями повествования становятся семейные ценности, любовь и личные переживания героев.
Фильм получил награду за лучший сценарий на премии «Золотой глобус», а также забрал приз зрительских симпатий на кинофестивале в Торонто. Национальный совет американских кинокритиков назвал «Белфаст» одним из десяти лучших проектов 2021 года.
Девятилетнему Бадди предстоит научиться взрослой жизни в мире, который внезапно изменился до неузнаваемости. Крепкое любящее сообщество и всё, к чему он привык, никогда не будут прежними. Неизменными остаются лишь радость, смех, музыка и созидательная магия кино.