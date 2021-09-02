Белфаст, 2021

В эпоху неопределенности и повышенной тревоги из-за происходящих в мире событий, фильм является отдушиной для зрителя. Личные переживания, отраженные на экране, дают возможность вспомнить прошлое и насладиться ностальгией.

Показанный эпизод из детства основан на реальных событиях, что позволяет больше проникнуться к истории и ее героям, лучше понять их мотивы.

Фильм намеренно снят черно-белым, таким образом у зрителей остается большой простор для творчества. Картинка не навязывает цвета, чтобы у каждого посмотревшего сформировались свои образы и эмоции.

Лента придется по душе разным возрастным группам, так как сюжет разделен на две линии: детскую и взрослую. При этом на фоне разгорающейся Гражданской войны их объединяет любовь к семье и сохранение домашнего очага.

Помимо ярких приключений главного героя Бадди, в фильме есть лирические и философские наставления от старших членов семьи, их рассуждения на фундаментальные темы. Также и действия мальчика проходят через фильтры разговоров со взрослыми.