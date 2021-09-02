Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рука Бога Рука Бога
Киноафиша Фильмы Рука Бога
È stata la mano di Dio

Рука Бога, 2021

2021 / Италия / США
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 9
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин смотреть фильм «Рука Бога»

Фильм о радостях и печалях итальянского Неаполя в период 80-х годов разворачивается вокруг обычного мальчика по имени Фабьетто Скизе. Его жизнь наполнена самыми разными эмоциями — например, внезапный приезд легендарного футболиста заставляет героя поверить в чудеса, а неожиданная трагедия полностью лишает радости и сил. Новая картина итальянского режиссера Паоло Соррентино будет интересна всем поклонникам вдумчивого и медитативного кино о главных ценностях жизни.

Постановщик «Руки Бога» Паоло Соррентино широко известен российской аудитории своими шедеврами, среди которых оскароносная «Великая красота», «Молодость», «Лоро» и, конечно, ироничный сериал «Молодой Папа», посвященный сразу нескольким ватиканским лидерам разных эпох.

Одну из главных ролей в «Руке Бога» исполнил итальянский актер Тони Сервилло, который является своего рода «визитной карточкой» самого Паоло Соррентино. Сервилло снимался практически во всех его фильмах, однако далеко не всегда играл главные или значимые роли. В любом случае творческий тандем двух этих прекрасных людей снова в действии — и это хорошо.

На минувшем Венецианском кинофестивале «Рука Бога» была удостоена сразу восьми специальных призов, среди которых – Премия Марчелло Мастрояни, три Премии Пазинетти, особый приз жюри и отдельная благодарность от католической ассоциации по коммуникациям. Увы, главной награды фестиваля картина не получила.

«Рука Бога» была выдвинута на соискание премии «Оскар» от Италии. Таким образом, картина поборется за премию американских кинематографистов в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Когда-то Соррентино уже удалось выиграть в этой категории. Возможно, у него получится еще раз.

Премьера «Руки Бога» вопреки всеобщим ожиданиям пройдет на онлайн-платформе стримингового гиганта Netflix. Об этом было заявлено изначально. Не исключено, что именно по этой причине картина Паоло Соррентино не попала в отбор Каннского кинофестиваля, который выступает радикально против диджитализации в кино.

Съемки «Руки Бога» прошли в конце прошлого года, в итальянском Неаполе, который и по сюжету является главной локацией фильма. Стоит отметить, что сам режиссер Паоло Соррентино родился и вырос в Неаполе, для него этот город является родным и любимым. По всей видимости, он долгое время вынашивал идею заняться проектом, посвященным собственному детству.

Изначально сюжет «Руки Бога» держался в секрете, однако из-за названия у некоторых возникли ассоциации с Диего Марадоной. В итоге многие решили, что картина будет посвящена прославленному спортсмену. Это вызвало ряд конфликтных ситуаций между представителями футболиста и дистрибьюторами Netflix.

Летом 2020 года адвокат Марадоны даже намеревался подать в суд на создателей фильма, поскольку в его названии использовалась отсылка на чемпионат мира по футболу, который проходил в 1986-м году. К счастью, Netflix удалось уладить все разногласия.

История о парне Фабьетто Скизе, который живет в неспокойном Неаполе 1980-х. Внезапные радости, такие как приезд легенды футбола Диего Марадоны, соседствуют с неожиданной трагедией. Повороты судьбы, радость и горе переплетаются, давая ход будущему Фабьетто.

6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 15 декабря 2021
Премьера в мире 2 сентября 2021
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Паоло Соррентино
Паоло Соррентино
В ролях
Тони Сервилло
Тони Сервилло
Лино Муселла
Лино Муселла
Любомир Мисак
Чериш Гейнс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рука Бога 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
На Венецианском кинофестивале в рамках конкурсной программы нам удалось посмотреть картину Паоло Соррентино «Рука бога». Именно итальянский смотр открыл для всего мира его имя, поэтому лучшей площадки для такого личного и разбивающего сердце фильма невозможно даже придумать. Рассказываем, чья же это рука на самом деле. 1980-е. Неаполь. Юный парень Фабьетто Скизе проводит свои лучшие годы среди любимых близких, смотрит футбольные матчи команды «Наполи»,…
Читать
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Жюли Дельпи похвалила фильм Паоло Соррентино «Рука Бога» «На наших глазах разворачивается трагедия — трагедия, которая сделала Соррентино режиссером», — пишет известная французская актриса и сценаристка.
Написать
23 декабря 2021 13:52
Netflix представил расширенный трейлер фильма Паоло Соррентино «Рука бога» Картина завоевала восемь наград на Венецианском кинофестивале, включая приз Большого жюри и премии Пазинетти за лучшие актерские работы.
Написать
12 ноября 2021 13:19
Объявлены номинанты на премию Европейской киноакадемии — Юра Борисов претендует на звание лучшего актера За престижную награду он будет бороться с Энтони Хопкинсом.
Написать
10 ноября 2021 16:30
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
trailer
Trailer
тизер
Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши