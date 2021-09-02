Рука Бога, 2021

5 причин смотреть фильм «Рука Бога»

Фильм о радостях и печалях итальянского Неаполя в период 80-х годов разворачивается вокруг обычного мальчика по имени Фабьетто Скизе. Его жизнь наполнена самыми разными эмоциями — например, внезапный приезд легендарного футболиста заставляет героя поверить в чудеса, а неожиданная трагедия полностью лишает радости и сил. Новая картина итальянского режиссера Паоло Соррентино будет интересна всем поклонникам вдумчивого и медитативного кино о главных ценностях жизни.

Постановщик «Руки Бога» Паоло Соррентино широко известен российской аудитории своими шедеврами, среди которых оскароносная «Великая красота», «Молодость», «Лоро» и, конечно, ироничный сериал «Молодой Папа», посвященный сразу нескольким ватиканским лидерам разных эпох.

Одну из главных ролей в «Руке Бога» исполнил итальянский актер Тони Сервилло, который является своего рода «визитной карточкой» самого Паоло Соррентино. Сервилло снимался практически во всех его фильмах, однако далеко не всегда играл главные или значимые роли. В любом случае творческий тандем двух этих прекрасных людей снова в действии — и это хорошо.

На минувшем Венецианском кинофестивале «Рука Бога» была удостоена сразу восьми специальных призов, среди которых – Премия Марчелло Мастрояни, три Премии Пазинетти, особый приз жюри и отдельная благодарность от католической ассоциации по коммуникациям. Увы, главной награды фестиваля картина не получила.

«Рука Бога» была выдвинута на соискание премии «Оскар» от Италии. Таким образом, картина поборется за премию американских кинематографистов в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Когда-то Соррентино уже удалось выиграть в этой категории. Возможно, у него получится еще раз.