«Формула 1. Драйв выживания» — многосерийное документальное шоу, производством которого занимается стриминговая платформа Netflix. Этот сериал создан для больших фанатов и просто любителей гонок «Формулы 1». Зрители получают уникальную возможность не только увидеть борьбу за получение самых важных спортивных титулов планеты, но и узнать множество интересных подробностей из личной жизни своих кумиров — известных гонщиков. Кроме того, создатели «Формула 1. Драйв выживания» без купюр показывают на экране отношения, которые складываются внутри спортивных команд, в том числе разного рода скандалы и конфликты.