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Постер к сериалу Формула 1. Драйв выживания
Постер к сериалу Формула 1. Драйв выживания
Рейтинги
8.8 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
2 постера
Рейтинги
8.8 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Формула 1. Драйв выживания
Формула 1. Драйв выживания (2019 - …) Formula 1: Drive to Survive 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 26 часов 40 минут
О чем сериал

«Формула 1. Драйв выживания» — многосерийное документальное шоу, производством которого занимается стриминговая платформа Netflix. Этот сериал создан для больших фанатов и просто любителей гонок «Формулы 1». Зрители получают уникальную возможность не только увидеть борьбу за получение самых важных спортивных титулов планеты, но и узнать множество интересных подробностей из личной жизни своих кумиров — известных гонщиков. Кроме того, создатели «Формула 1. Драйв выживания» без купюр показывают на экране отношения, которые складываются внутри спортивных команд, в том числе разного рода скандалы и конфликты.

Формула 1. Драйв выживания - тизер четвертого сезона
Формула 1. Драйв выживания
тизер четвертого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Валттери Боттас
Уилл Бакстон
Пьер Гасли
Роман Грожан
Льюис Хэмилтон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Формула 1. Драйв выживания - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Формула 1. Драйв выживания - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 10 эпизодов
 
Формула 1. Драйв выживания - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 10 эпизодов
 
Формула 1. Драйв выживания - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2022, 10 эпизодов
 
Сезон 5
TBA,
 
Сезон 6
TBA,
 
Кадры из сериала
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