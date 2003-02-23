Меню
Кинофестивали
BAFTA - премия Британской киноакадемии
События
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 2003 году
Место проведения
Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения
23 февраля 2003
BAFTA в области кино / Лучший фильм
7.8
Пианист
The Pianist
Роман Полански, Robert Benmussa, Ален Сард
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.7
Властелин Колец: Две крепости
The Lord of the Rings: The Two Towers
Питер Джексон, Barrie M. Osborne, Fran Walsh
Смотреть трейлер
7.0
Чикаго
Chicago
Martin Richards
6.8
Часы
The Hours
Robert Fox, Scott Rudin
8.7
Властелин Колец: Две крепости
The Lord of the Rings: The Two Towers
Питер Джексон, Barrie M. Osborne, Fran Walsh
Смотреть трейлер
7.7
Банды Нью-Йорка
Gangs of New York
Харви Вайнштейн, Alberto Grimaldi
6.8
Часы
The Hours
Robert Fox, Scott Rudin
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
7.3
Поговори с ней
Hable con ella / Talk to Her
Педро Альмодовар, Агустин Альмодовар
Победитель
Все номинанты
The Warrior
The Warrior
Bertrand Faivre, Азиф Кападиа
7.5
Девдас
Devdas
Санджай Лила Бхансали, Bharat S. Shah
8.1
Город Бога
Cidade de Deus
Andrea Barata Ribeiro, Фернанду Мейреллиш, Mauricio Andrade Ramos
Смотреть трейлер
The Warrior
The Warrior
Bertrand Faivre, Азиф Кападиа
7.6
И твою маму тоже
Y tu mama tambien
Альфонсо Куарон, Jorge Vergara
7.5
Девдас
Devdas
Санджай Лила Бхансали, Bharat S. Shah
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
My Wrongs 8245-8249 and 117
My Wrongs 8245-8249 and 117
Mark Herbert, Кристофер Моррис
Победитель
Все номинанты
Bouncer
Bouncer
Michael B. Clifford, Geoff Thompson, Natasha Carlish, Sophie Morgan
Candy Bar Kid
Candy Bar Kid
Shan Khan, Benjamin Johns
Good Night
Good Night
Yoav Factor, Sun-Young Chun
Rank
Rank
Дэвид Йейтс, Robbie McCallum, Andrew O'Connell
The Most Beautiful Man in the World
The Most Beautiful Man in the World
Alicia Duffy, Хью Велчман
Candy Bar Kid
Candy Bar Kid
Shan Khan, Benjamin Johns
Rank
Rank
Дэвид Йейтс, Robbie McCallum, Andrew O'Connell
The Most Beautiful Man in the World
The Most Beautiful Man in the World
Alicia Duffy, Хью Велчман
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
Fish Never Sleep
Fish Never Sleep
Gaëlle Denis
Победитель
Все номинанты
Wedding Espresso
Wedding Espresso
Jonathan Bairstow, Sandra Ensby, Lesley Glaister
The Dog Who Was a Cat Inside
The Dog Who Was a Cat Inside
Siri Melchior, Andrew Ruhemann, Stan Rees
Sap
Sap
Lucie Wenigerová, Hyun-Joo Kim
The Dog Who Was a Cat Inside
The Dog Who Was a Cat Inside
Siri Melchior, Andrew Ruhemann, Stan Rees
The Chubbchubbs!
The Chubbchubbs!
Eric Armstrong, Жаки Барнбрук, Jeff Wolverton
The Chubbchubbs!
The Chubbchubbs!
Eric Armstrong, Жаки Барнбрук, Jeff Wolverton
Sap
Sap
Lucie Wenigerová, Hyun-Joo Kim
Wedding Espresso
Wedding Espresso
Jonathan Bairstow, Sandra Ensby, Lesley Glaister
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Дэниел Дэй-Льюис
Банды Нью-Йорка
Победитель
Все номинанты
Эдриан Броуди
Пианист
Николас Кейдж
Адаптация
Майкл Кейн
Тихий американец
Джек Николсон
О Шмидте
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Николь Кидман
Часы
Победитель
Все номинанты
Рене Зеллвегер
Чикаго
Холли Берри
Бал монстров
Мэрил Стрип
Часы
Сальма Хайек
Фрида
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Кристофер Уокен
Поймай меня, если сможешь
Победитель
Все номинанты
Альфред Молина
Фрида
Крис Купер
Адаптация
Эд Харрис
Часы
Пол Ньюман
Проклятый путь
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Кэтрин Зета-Джонс
Чикаго
Победитель
Все номинанты
Куин Латифа
Чикаго
Мэрил Стрип
Адаптация
Джулианна Мур
Часы
Тони Коллетт
Мой мальчик
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
7.6
Проклятый путь
Road to Perdition
Conrad L. Hall
Posthumously.
Победитель
Все номинанты
7.8
Пианист
The Pianist
Pawel Edelman
Смотреть трейлер
8.7
Властелин Колец: Две крепости
The Lord of the Rings: The Two Towers
Andrew Lesnie
Смотреть трейлер
7.7
Банды Нью-Йорка
Gangs of New York
Михаэль Баллхаус
7.0
Чикаго
Chicago
Dion Beebe
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший звук
7.0
Чикаго
Chicago
Dominick Tavella, David Lee, Michael Minkler, Maurice Schell
Победитель
7.0
Чикаго
Chicago
Dominick Tavella, David Lee, Michael Minkler, Maurice Schell
Победитель
Все номинанты
7.8
Пианист
The Pianist
Jean-Marie Blondel, Gérard Hardy, Dean Humphreys
Смотреть трейлер
8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
Harry Potter and the Chamber of Secrets
Graham Daniel, Rick Kline, Dennis Leonard, Ray Merrin, John Midgley, Randy Thom
Смотреть трейлер
7.7
Банды Нью-Йорка
Gangs of New York
Tom Fleischman, Eugene Gearty, Ivan Sharrock, Philip Stockton
8.7
Властелин Колец: Две крепости
The Lord of the Rings: The Two Towers
Hammond Peek, Christopher Boyes, David Farmer, Michael Hedges, Mike Hopkins, Michael Semanick, Ethan Van der Ryn
Смотреть трейлер
7.8
Пианист
The Pianist
Jean-Marie Blondel, Gérard Hardy, Dean Humphreys
Смотреть трейлер
8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
Harry Potter and the Chamber of Secrets
Graham Daniel, Rick Kline, Dennis Leonard, Ray Merrin, John Midgley, Randy Thom
Смотреть трейлер
8.7
Властелин Колец: Две крепости
The Lord of the Rings: The Two Towers
Hammond Peek, Christopher Boyes, David Farmer, Michael Hedges, Mike Hopkins, Michael Semanick, Ethan Van der Ryn
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
8.7
Властелин Колец: Две крепости
The Lord of the Rings: The Two Towers
Ngila Dickson, Richard Taylor
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.3
Поймай меня, если сможешь
Catch Me If You Can
Mary Zophres
Смотреть трейлер
7.7
Банды Нью-Йорка
Gangs of New York
Sandy Powell
7.3
Фрида
Frida
Julie Weiss
7.0
Чикаго
Chicago
Colleen Atwood
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
8.1
Город Бога
Cidade de Deus
Даниэл Резенде
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.8
Часы
The Hours
Peter Boyle
7.0
Чикаго
Chicago
Martin Walsh
8.7
Властелин Колец: Две крепости
The Lord of the Rings: The Two Towers
Michael Horton, Jabez Olssen
Смотреть трейлер
7.7
Банды Нью-Йорка
Gangs of New York
Thelma Schoonmaker
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшие визуальные эффекты
8.7
Властелин Колец: Две крепости
The Lord of the Rings: The Two Towers
Randall William Cook, Alex Funke, Joe Letteri, Jim Rygiel
Победитель
Смотреть трейлер
8.7
Властелин Колец: Две крепости
The Lord of the Rings: The Two Towers
Randall William Cook, Alex Funke, Joe Letteri, Jim Rygiel
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.3
Человек-паук
Spider-Man
John Dykstra, John Frazier, Anthony LaMolinara, Scott Stokdyk
8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
Harry Potter and the Chamber of Secrets
Nick Davis, Nick Dudman, Bill George, Jim Mitchell, John Richardson
Смотреть трейлер
7.7
Банды Нью-Йорка
Gangs of New York
Jon Alexander, Edward Hirsh, Michael Owens, R. Bruce Steinheimer
7.8
Особое мнение
Minority Report
Scott Farrar, Henry LaBounta, Michael Lantieri, Nathan McGuinness
7.7
Банды Нью-Йорка
Gangs of New York
Jon Alexander, Edward Hirsh, Michael Owens, R. Bruce Steinheimer
8.3
Человек-паук
Spider-Man
John Dykstra, John Frazier, Anthony LaMolinara, Scott Stokdyk
8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
Harry Potter and the Chamber of Secrets
Nick Davis, Nick Dudman, Bill George, Jim Mitchell, John Richardson
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
7.3
Поговори с ней
Hable con ella / Talk to Her
Педро Альмодовар
Победитель
Все номинанты
7.6
И твою маму тоже
Y tu mama tambien
Альфонсо Куарон, Карлос Куарон
6.5
Грязные прелести
Dirty Pretty Things
Стивен Найт
7.7
Банды Нью-Йорка
Gangs of New York
Стивен Зэйллян, Джей Кокс, Кеннет Лонерган
7.6
И твою маму тоже
Y tu mama tambien
Альфонсо Куарон, Карлос Куарон
7.2
Сестры Магдалины
The Magdalene Sisters
Питер Муллан
7.7
Банды Нью-Йорка
Gangs of New York
Стивен Зэйллян, Джей Кокс, Кеннет Лонерган
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
7.2
Адаптация
Adaptation.
Чарли Кауфман
Победитель
Все номинанты
7.1
Мой мальчик
About a Boy
Питер Хеджес, Крис Вайц, Пол Вайц
7.1
Мой мальчик
About a Boy
Питер Хеджес, Крис Вайц, Пол Вайц
7.8
Пианист
The Pianist
Рональд Харвуд
Смотреть трейлер
6.8
Часы
The Hours
Дэвид Хэа
8.3
Поймай меня, если сможешь
Catch Me If You Can
Джефф Натансон
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Make Up/Hair
7.3
Фрида
Frida
Judy Chin, Beatrice De Alba, John E. Jackson, Regina Reyes
Победитель
Все номинанты
7.0
Чикаго
Chicago
Judi Cooper-Sealy, Jordan Samuel
8.7
Властелин Колец: Две крепости
The Lord of the Rings: The Two Towers
Peter Swords King, Peter Owen, Richard Taylor
Смотреть трейлер
6.8
Часы
The Hours
Jo Allen, Conor O'Sullivan, Ivana Primorac
6.8
Часы
The Hours
Jo Allen, Conor O'Sullivan, Ivana Primorac
7.7
Банды Нью-Йорка
Gangs of New York
Manlio Rocchetti, Aldo Signoretti
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
7.6
Проклятый путь
Road to Perdition
Dennis Gassner
Победитель
Все номинанты
7.0
Чикаго
Chicago
John Myhre
7.7
Банды Нью-Йорка
Gangs of New York
Dante Ferretti
8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
Harry Potter and the Chamber of Secrets
Stuart Craig
Смотреть трейлер
8.7
Властелин Колец: Две крепости
The Lord of the Rings: The Two Towers
Grant Major
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
Призраки
Spooks
Gareth Neame
Победитель
Все номинанты
Cutting It
Cutting It
Энди де Эммони, Дэбби Хорсфилд, Diederick Santer
Cutting It
Cutting It
Энди де Эммони, Дэбби Хорсфилд, Diederick Santer
Teachers
Teachers
Jane Fallon, Rhonda Smith
Clocking Off
Clocking Off
Пол Эбботт, Juliet Charlesworth, Nicola Shindler
Teachers
Teachers
Jane Fallon, Rhonda Smith
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Альберт Финни
Черчилль
Победитель
Все номинанты
Джеймс Несбитт
Кровавое воскресенье
Кеннет Брана
Shackleton
Кеннет Брана
Заговор
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Джули Уолтерс
Murder
Победитель
Все номинанты
Джессика Хайнс
Tomorrow La Scala!
Ванесса Редгрейв
Черчилль
Sheila Hancock
Bedtime
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Performance
6.6
Офис
The Office
Рики Джервэйс
Победитель
Все номинанты
Phoenix Nights
Phoenix Nights
Peter Kay
I'm Alan Partridge
I'm Alan Partridge
Стив Куган
Bremner, Bird and Fortune
Bremner, Bird and Fortune
Джон Берд, Джон Форчун
Bremner, Bird and Fortune
Bremner, Bird and Fortune
Джон Берд, Джон Форчун
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Programme or Series
Big Impression
Big Impression
Гарет Карривик, Charlie Hanson, Alistair McGowan
Победитель
Big Impression
Big Impression
Гарет Карривик, Charlie Hanson, Alistair McGowan
Победитель
Все номинанты
Look Around You
Look Around You
Robert Popper, Питер Серафинович, Тим Киркби
Look Around You
Look Around You
Robert Popper, Питер Серафинович, Тим Киркби
Bremner, Bird and Fortune
Bremner, Bird and Fortune
Geoff Atkinson, Steve Connelly, Тристрам Шапиро
Smack the Pony
Smack the Pony
Steve Connelly, Victoria Pile
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
Shackleton
Shackleton
Shirley Russell
Победитель
Все номинанты
Doctor Zhivago
Doctor Zhivago
Annie Symons
7.3
Черчилль
The Gathering Storm
Jenny Beavan
Daniel Deronda
Daniel Deronda
Mike O'Neill
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Current Affairs
Dispatches
Dispatches
David Modell, Steve Boulton, Richard Fabb
For episode "Young, Nazi & Proud".
Победитель
Dispatches
Dispatches
David Modell, Steve Boulton, Richard Fabb
For episode "Young, Nazi & Proud".
Победитель
Все номинанты
Panorama
Panorama
Mike Robinson, John Ware, Eamon Hardy
For the feature "Licence To Murder".
Panorama
Panorama
Andy Davies, Gerry Troyna, Stephen Scott
For the feature "Corruption of Racing".
Palestine Is Still the Issue
Palestine Is Still the Issue
John Pilger, Chris Martin, Tony Stark
Palestine Is Still the Issue
Palestine Is Still the Issue
John Pilger, Chris Martin, Tony Stark
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Documentary Programme
Все номинанты
SAS: Iranian Embassy Siege
SAS: Iranian Embassy Siege
Sam Collyns
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
Shackleton
Shackleton
Selwyn Roberts, Чарльз Стёрридж
Победитель
Все номинанты
Murder
Murder
Rebecca de Souza, Бибан Кидрон, Abi Morgan
Doctor Zhivago
Doctor Zhivago
Giacomo Campiotti, Эндрю Дэвис, Anne Pivcevic
Auf Wiedersehen, Pet
Auf Wiedersehen, Pet
Дик Клемент, Ian La Frenais, Paul Seed, Joy Spink
Murder
Murder
Rebecca de Souza, Бибан Кидрон, Abi Morgan
Doctor Zhivago
Doctor Zhivago
Giacomo Campiotti, Эндрю Дэвис, Anne Pivcevic
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Factual)
SAS: Iranian Embassy Siege
SAS: Iranian Embassy Siege
Peter Norrey
Победитель
Все номинанты
The Life of Mammals
The Life of Mammals
Manor House
The Edwardian Country House
Martin Johnson, Joanna Lincoln
Faking It
Faking It
Mark Knowles
Manor House
The Edwardian Country House
Martin Johnson, Joanna Lincoln
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Fiction/Entertainment)
Daniel Deronda
Daniel Deronda
Philip Kloss
Победитель
Все номинанты
Shackleton
Shackleton
Peter Coulson
Призраки
Spooks
Colin Green
7.8
Кровавое воскресенье
Bloody Sunday
Clare Douglas
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Performance
Have I Got News for You
Have I Got News for You
Paul Merton
Победитель
Все номинанты
The Kumars at No. 42
The Kumars at No. 42
Мира Сайал
The Kumars at No. 42
The Kumars at No. 42
Санджив Бхаскар
Have I Got News for You
Have I Got News for You
Ангус Дейтон
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Programme or Series
I'm a Celebrity, Get Me Out of Here!
I'm a Celebrity, Get Me Out of Here!
Победитель
Все номинанты
Friday Night with Jonathan Ross
Friday Night with Jonathan Ross
Suzi Aplin, Jonathan Ross, Mick Thomas
Test the Nation: The National IQ Test 2002
Test the Nation: The National IQ Test 2002
John Kaye Cooper, Simon Staffurth, Nichola Hegarty
Test the Nation: The National 2002 Test
Test the Nation: The National 2002 Test
John Kaye Cooper, Simon Staffurth, Nichola Hegarty
The Kumars at No. 42
The Kumars at No. 42
Lissa Evans, Sharat Sardana, Ричард Пинто
Friday Night with Jonathan Ross
Friday Night with Jonathan Ross
Suzi Aplin, Jonathan Ross, Mick Thomas
Test the Nation: The National IQ Test 2002
Test the Nation: The National IQ Test 2002
John Kaye Cooper, Simon Staffurth, Nichola Hegarty
Test the Nation: The National 2002 Test
Test the Nation: The National 2002 Test
John Kaye Cooper, Simon Staffurth, Nichola Hegarty
The Kumars at No. 42
The Kumars at No. 42
Lissa Evans, Sharat Sardana, Ричард Пинто
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Features
Faking It
Faking It
Stephen Lambert
Победитель
Все номинанты
Lads Army
Lads Army
Claudia Milne
What Not to Wear
What Not to Wear
Vicki Barrass, Tracy Jeune, Jane Gerber
Jamie's Kitchen
Jamie's Kitchen
Peter Moore, Sandi Scott
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Graphic Design
The Dinosaur Hunters
The Dinosaur Hunters
Победитель
Все номинанты
The Life of Mammals
The Life of Mammals
David Corfield, Mick Connaire, Andrew Power
Banzai
Banzai
Great Britons
Great Britons
The Life of Mammals
The Life of Mammals
David Corfield, Mick Connaire, Andrew Power
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Make Up & Hair Design
7.3
Черчилль
The Gathering Storm
Frances Hannon, Daniel Parker, Stephen Rose
Победитель
Все номинанты
Big Impression
Big Impression
Eva Marieges Moore
White Teeth
White Teeth
Sharon Martin
Daniel Deronda
Daniel Deronda
Caroline Noble
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Factual)
Alice Yglesias
Death
Победитель
Все номинанты
Mark Elliott
Jamie O'Leary
Giles Llewellyn-Thomas
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Fiction)
Brian Hill
Falling Apart
Победитель
Все номинанты
Mark Nunneley
15 Storeys High
Минки Спиро
Holby City
Giacomo Campiotti
Doctor Zhivago
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best New Writer
Falling Apart
Falling Apart
Anna Maloney
Победитель
Все номинанты
Clocking Off
Clocking Off
Matt Greenhalgh
Teachers
Teachers
Эд Роу
Teachers
Teachers
Charlie Martin
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best News Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
8.3
Сага о Форсайтах
The Forsyte Saga
Geoffrey Burgon
Победитель
Все номинанты
7.3
Черчилль
The Gathering Storm
Ховард Гудолл
Tipping the Velvet
Tipping the Velvet
Adrian Johnston, Terry Davies
Tipping the Velvet
Tipping the Velvet
Adrian Johnston, Terry Davies
Призраки
Spooks
Jennie Muskett
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Photography (Factual)
Sahara with Michael Palin
Sahara with Michael Palin
Nigel Meakin
Победитель
Все номинанты
The Life of Mammals
The Life of Mammals
Paul Atkins
Manor House
The Edwardian Country House
Chris Hartley
Natural World
Natural World
Martin Dohrn
For episode "In Search of Killer Ants".
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
7.8
Кровавое воскресенье
Bloody Sunday
Айвен Страсберг
Победитель
Все номинанты
Shackleton
Shackleton
Henry Braham
White Teeth
White Teeth
David Odd
Daniel Deronda
Daniel Deronda
Fred Tammes
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Production Design
7.3
Черчилль
The Gathering Storm
Luciana Arrighi
Победитель
Все номинанты
Война Фойла
Foyle's War
Maurice Cain, Claire Kenny
White Teeth
White Teeth
Alice Normington
Война Фойла
Foyle's War
Maurice Cain, Claire Kenny
Shackleton
Shackleton
Michael Howells
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Soap
Coronation Street
Coronation Street
Carolyn Reynolds, Kieran Roberts
Победитель
Все номинанты
EastEnders
EastEnders
Doctors
Doctors
Hollyoaks
Hollyoaks
Jo Hallows, Phil Redmond
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
Все номинанты
Wild Weather
Wild Weather
Simon Pinkerton, Jovan Ajder, Dan Gable
Wild Weather
Wild Weather
Simon Pinkerton, Jovan Ajder, Dan Gable
Sahara with Michael Palin
Sahara with Michael Palin
George Foulgham, John Pritchard
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction/Entertainment)
Daniel Deronda
Daniel Deronda
Paul Hamblin, Graham Headicar, Stefan Henrix, Becki Ponting, John Taylor
Победитель
Daniel Deronda
Daniel Deronda
Paul Hamblin, Graham Headicar, Stefan Henrix, Becki Ponting, John Taylor
Победитель
Daniel Deronda
Daniel Deronda
Stuart Hilliker
Победитель
Все номинанты
The Hound of the Baskervilles
The Hound of the Baskervilles
Clive Copland, Lee Crichlow, Paul Hamblin, Becki Ponting
The Hound of the Baskervilles
The Hound of the Baskervilles
Clive Copland, Lee Crichlow, Paul Hamblin, Becki Ponting
7.8
Кровавое воскресенье
Bloody Sunday
Albert Bailey, Pat Boxshall, Danny Longhurst
7.8
Кровавое воскресенье
Bloody Sunday
Albert Bailey, Pat Boxshall, Danny Longhurst
Later... With Jools Holland
Later... With Jools Holland
Mike Felton
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sport
Martin Webster
Победитель
Malcolm Kemp
Победитель
Все номинанты
Neil Duncanson
Phil Bigwood
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects
The Giant Claw
The Giant Claw
Jez Harris, Timothy Greenwood, Max Tyrie
Победитель
The Giant Claw
The Giant Claw
Jez Harris, Timothy Greenwood, Max Tyrie
Победитель
Все номинанты
Динотопия
Dinotopia
Mike Eames, Alec Knox, Mike McGee, Tim Webber
Hornblower: Loyalty
Hornblower: Loyalty
Phil Attfield
Динотопия
Dinotopia
Mike Eames, Alec Knox, Mike McGee, Tim Webber
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Factual Series or Strand
Все номинанты
Jamie Muir
A History of Britain
Клер Беван
A History of Britain
Martina Hall
A History of Britain
Jamie Muir
A History of Britain
Клер Беван
A History of Britain
Martina Hall
A History of Britain
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
7.6
Заговор
Conspiracy
Победитель
Все номинанты
Tomorrow La Scala!
Tomorrow La Scala!
Ruth Caleb, Chris Collins, Francesca Joseph
Tomorrow La Scala!
Tomorrow La Scala!
Ruth Caleb, Chris Collins, Francesca Joseph
Flesh and Blood
Flesh and Blood
Peter Bowker, Джулиан Фарино, Derek Wax
7.8
Кровавое воскресенье
Bloody Sunday
Пол Гринграсс, Mark Redhead
Flesh and Blood
Flesh and Blood
Peter Bowker, Джулиан Фарино, Derek Wax
7.8
Кровавое воскресенье
Bloody Sunday
Пол Гринграсс, Mark Redhead
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Situation Comedy Award
6.6
Офис
The Office
Рики Джервэйс, Анил Гупта, Стивен Мерчант, Ash Atalla
Победитель
Все номинанты
Phoenix Nights
Phoenix Nights
Peter Kay, Phil McIntyre, Henry Klejdys
The Book Group
The Book Group
Энни Гриффин, Anita Overland
My Family
My Family
Показать всех номинантов
Alexander Korda Award for Best British Film
The Warrior
The Warrior
Bertrand Faivre, Азиф Кападиа
Победитель
The Warrior
The Warrior
Bertrand Faivre, Азиф Кападиа
Победитель
Все номинанты
6.8
Часы
The Hours
Стивен Долдри, Robert Fox, Scott Rudin
7.3
Играй, как Бекхем
Bend It Like Beckham
Гуриндер Чадха, Deepak Nayar
6.5
Грязные прелести
Dirty Pretty Things
Стивен Фрирз, Robert Jones, Tracey Seaward
7.2
Сестры Магдалины
The Magdalene Sisters
Frances Higson, Питер Муллан
6.5
Грязные прелести
Dirty Pretty Things
Стивен Фрирз, Robert Jones, Tracey Seaward
6.8
Часы
The Hours
Стивен Долдри, Robert Fox, Scott Rudin
7.2
Сестры Магдалины
The Magdalene Sisters
Frances Higson, Питер Муллан
Показать всех номинантов
Anthony Asquith Award for Film Music
6.8
Часы
The Hours
Филип Гласс
Победитель
Все номинанты
7.7
Банды Нью-Йорка
Gangs of New York
Howard Shore
7.0
Чикаго
Chicago
Дэнни Элфман, Fred Ebb, John Kander
7.8
Пианист
The Pianist
Wojciech Kilar
Смотреть трейлер
8.3
Поймай меня, если сможешь
Catch Me If You Can
John Williams
Смотреть трейлер
7.0
Чикаго
Chicago
Дэнни Элфман, Fred Ebb, John Kander
Показать всех номинантов
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
The Warrior
The Warrior
Азиф Кападиа
Победитель
Все номинанты
Christie Malry's Own Double-Entry
Christie Malry's Own Double-Entry
Simon Bent
Lost in La Mancha
Lost in La Mancha
Lucy Darwin
AKA
AKA
Duncan Roy
Показать всех номинантов
David Lean Award for Direction
7.8
Пианист
The Pianist
Роман Полански
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.7
Банды Нью-Йорка
Gangs of New York
Мартин Скорсезе
6.8
Часы
The Hours
Стивен Долдри
7.0
Чикаго
Chicago
Роб Маршалл
8.7
Властелин Колец: Две крепости
The Lord of the Rings: The Two Towers
Питер Джексон
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Animation
Bob the Builder: A Christmas to Remember
Bob the Builder: A Christmas to Remember
Jackie Cockle, Sarah Ball
Победитель
Все номинанты
Albie: Quick on the Draw
Albie: Quick on the Draw
Francis Vose
Pongwiffy
Pongwiffy
Alan Simpson, Marion Edwards
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Drama
Bootleg
Bootleg
Paul Smith
Победитель
Все номинанты
My Parents Are Aliens
My Parents Are Aliens
Dominic MacDonald, Andy Watts, Connal Orton
The Story of Tracy Beaker
The Story of Tracy Beaker
Jane Dauncey, Delyth Thomas
The Story of Tracy Beaker
The Story of Tracy Beaker
Jane Dauncey, Delyth Thomas
Behind Closed Doors
Behind Closed Doors
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Entertainment
Raven
Raven
Colin Nobbs, Bob Harvey, Brian Ross
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Factual
Blue Peter
Blue Peter
Richard Marson, Steve Hocking
For episode "Launch of the Tanzania Water Appeal".
Победитель
Все номинанты
The Really Wild Show
The Really Wild Show
Lucy Bowden
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Feature Film
7.5
Оседлавший кита
Whale Rider
John Barnett, Ники Каро, Frank Hübner, Tim Sanders
Победитель
7.5
Оседлавший кита
Whale Rider
John Barnett, Ники Каро, Frank Hübner, Tim Sanders
Победитель
Все номинанты
8.7
Властелин Колец: Две крепости
The Lord of the Rings: The Two Towers
Питер Джексон, Barrie M. Osborne, Fran Walsh
Смотреть трейлер
5.7
Дикая семейка Торнберри
The Wild Thornberrys Movie
Габор Чупо, Арлин Класки, Кэти Малкасян, Джефф МакГрэт
8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
Harry Potter and the Chamber of Secrets
Крис Коламбус, David Heyman, Стивен Кловз
Смотреть трейлер
8.7
Властелин Колец: Две крепости
The Lord of the Rings: The Two Towers
Питер Джексон, Barrie M. Osborne, Fran Walsh
Смотреть трейлер
8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
Harry Potter and the Chamber of Secrets
Крис Коламбус, David Heyman, Стивен Кловз
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best International
Arthur
Arthur
Greg Bailey, Lesley Taylor, Pierre Valette
Победитель
Arthur
Arthur
Greg Bailey, Lesley Taylor, Pierre Valette
Победитель
Все номинанты
Don't Blame the Koalas
Don't Blame the Koalas
Dennis Kiely, Ноэль Прайс
That's So Raven
That's So Raven
Walter Barnett
7.7
8 простых правил для друга моей дочери-подростка
8 Simple Rules
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Animation
Hilltop Hospital
Hilltop Hospital
Robin Lyons
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Live Action
Все номинанты
Balamory
Balamory
Boohbah
Boohbah
Fimbles
Fimbles
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Presenter
Blue Peter
Blue Peter
Matt Baker
Победитель
Все номинанты
Smile
Smile
Reggie Yates
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best School Drama
Все номинанты
Twelfth Night, or What You Will
Twelfth Night, or What You Will
Rachel Gesua, Andrew Bannerman, Tim Supple
Stopping Distance
Stopping Distance
Twelfth Night, or What You Will
Twelfth Night, or What You Will
Rachel Gesua, Andrew Bannerman, Tim Supple
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Schools Factual - Primary
Let's Write a Story
Let's Write a Story
Patrick Reams
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Writer
Sir Gadabout, the Worst Knight in the Land
Sir Gadabout, the Worst Knight in the Land
Alex Williams
Победитель
Все номинанты
Girls in Love
Girls in Love
Carol Noble
The Story of Tracy Beaker
The Story of Tracy Beaker
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Special Award
Christopher Grace
Победитель
Academy Fellowship
Сол Заенц
Победитель
Дэвид Джейсон
Победитель
Audience Award
8.7
Властелин Колец: Две крепости
The Lord of the Rings: The Two Towers
Победитель
Смотреть трейлер
Michael Balcon Award
Michael Stevenson
Победитель
David Tomblin
Победитель
Flaherty Documentary Award (TV)
Feltham Sings
Feltham Sings
Roger Graef, Brian Hill
Победитель
Все номинанты
SAS: Iranian Embassy Siege
SAS: Iranian Embassy Siege
Bruce Goodison, Louise Norman
SAS: Iranian Embassy Siege
SAS: Iranian Embassy Siege
Bruce Goodison, Louise Norman
Показать всех номинантов
Lew Grade Award
Война Фойла
Foyle's War
Победитель
Все номинанты
Coronation Street
Coronation Street
EastEnders
EastEnders
Auf Wiedersehen, Pet
Auf Wiedersehen, Pet
Pop Idol
Pop Idol
Показать всех номинантов
Alan Clarke Award
Brian Lapping
Победитель
Norma Percy
Победитель
Special Award
Kids' Vote
8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
Harry Potter and the Chamber of Secrets
Победитель
Смотреть трейлер
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
