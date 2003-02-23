Меню
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 2003 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 23 февраля 2003
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Пианист 7.8
Пианист The Pianist
Роман Полански, Robert Benmussa, Ален Сард
Победитель
Все номинанты
Властелин Колец: Две крепости 8.7
Властелин Колец: Две крепости The Lord of the Rings: The Two Towers
Питер Джексон, Barrie M. Osborne, Fran Walsh
Чикаго 7.0
Чикаго Chicago
Martin Richards
Часы 6.8
Часы The Hours
Robert Fox, Scott Rudin
Властелин Колец: Две крепости 8.7
Властелин Колец: Две крепости The Lord of the Rings: The Two Towers
Питер Джексон, Barrie M. Osborne, Fran Walsh
Банды Нью-Йорка 7.7
Банды Нью-Йорка Gangs of New York
Харви Вайнштейн, Alberto Grimaldi
Часы 6.8
Часы The Hours
Robert Fox, Scott Rudin
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
Поговори с ней 7.3
Поговори с ней Hable con ella / Talk to Her
Педро Альмодовар, Агустин Альмодовар
Победитель
Все номинанты
The Warrior The Warrior
Bertrand Faivre, Азиф Кападиа
Девдас 7.5
Девдас Devdas
Санджай Лила Бхансали, Bharat S. Shah
Город Бога 8.1
Город Бога Cidade de Deus
Andrea Barata Ribeiro, Фернанду Мейреллиш, Mauricio Andrade Ramos
The Warrior The Warrior
Bertrand Faivre, Азиф Кападиа
И твою маму тоже 7.6
И твою маму тоже Y tu mama tambien
Альфонсо Куарон, Jorge Vergara
Девдас 7.5
Девдас Devdas
Санджай Лила Бхансали, Bharat S. Shah
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
My Wrongs 8245-8249 and 117 My Wrongs 8245-8249 and 117
Mark Herbert, Кристофер Моррис
Победитель
Все номинанты
Bouncer Bouncer
Michael B. Clifford, Geoff Thompson, Natasha Carlish, Sophie Morgan
Candy Bar Kid Candy Bar Kid
Shan Khan, Benjamin Johns
Good Night Good Night
Yoav Factor, Sun-Young Chun
Rank Rank
Дэвид Йейтс, Robbie McCallum, Andrew O'Connell
The Most Beautiful Man in the World The Most Beautiful Man in the World
Alicia Duffy, Хью Велчман
Candy Bar Kid Candy Bar Kid
Shan Khan, Benjamin Johns
Rank Rank
Дэвид Йейтс, Robbie McCallum, Andrew O'Connell
The Most Beautiful Man in the World The Most Beautiful Man in the World
Alicia Duffy, Хью Велчман
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
Fish Never Sleep Fish Never Sleep
Gaëlle Denis
Победитель
Все номинанты
Wedding Espresso Wedding Espresso
Jonathan Bairstow, Sandra Ensby, Lesley Glaister
The Dog Who Was a Cat Inside The Dog Who Was a Cat Inside
Siri Melchior, Andrew Ruhemann, Stan Rees
Sap Sap
Lucie Wenigerová, Hyun-Joo Kim
The Dog Who Was a Cat Inside The Dog Who Was a Cat Inside
Siri Melchior, Andrew Ruhemann, Stan Rees
The Chubbchubbs! The Chubbchubbs!
Eric Armstrong, Жаки Барнбрук, Jeff Wolverton
The Chubbchubbs! The Chubbchubbs!
Eric Armstrong, Жаки Барнбрук, Jeff Wolverton
Sap Sap
Lucie Wenigerová, Hyun-Joo Kim
Wedding Espresso Wedding Espresso
Jonathan Bairstow, Sandra Ensby, Lesley Glaister
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Банды Нью-Йорка
Победитель
Все номинанты
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Пианист
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Адаптация
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Тихий американец
Джек Николсон
Джек Николсон
О Шмидте
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Николь Кидман
Николь Кидман
Часы
Победитель
Все номинанты
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Чикаго
Холли Берри
Холли Берри
Бал монстров
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Часы
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Фрида
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Поймай меня, если сможешь
Победитель
Все номинанты
Альфред Молина
Альфред Молина
Фрида
Крис Купер
Крис Купер
Адаптация
Эд Харрис
Эд Харрис
Часы
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Проклятый путь
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс
Чикаго
Победитель
Все номинанты
Куин Латифа
Куин Латифа
Чикаго
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Адаптация
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Часы
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Мой мальчик
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Проклятый путь 7.6
Проклятый путь Road to Perdition
Conrad L. Hall Posthumously.
Победитель
Все номинанты
Пианист 7.8
Пианист The Pianist
Pawel Edelman
Властелин Колец: Две крепости 8.7
Властелин Колец: Две крепости The Lord of the Rings: The Two Towers
Andrew Lesnie
Банды Нью-Йорка 7.7
Банды Нью-Йорка Gangs of New York
Михаэль Баллхаус
Чикаго 7.0
Чикаго Chicago
Dion Beebe
BAFTA в области кино / Лучший звук
Чикаго 7.0
Чикаго Chicago
Dominick Tavella, David Lee, Michael Minkler, Maurice Schell
Победитель
Чикаго 7.0
Чикаго Chicago
Dominick Tavella, David Lee, Michael Minkler, Maurice Schell
Победитель
Все номинанты
Пианист 7.8
Пианист The Pianist
Jean-Marie Blondel, Gérard Hardy, Dean Humphreys
Гарри Поттер и Тайная Комната 8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната Harry Potter and the Chamber of Secrets
Graham Daniel, Rick Kline, Dennis Leonard, Ray Merrin, John Midgley, Randy Thom
Банды Нью-Йорка 7.7
Банды Нью-Йорка Gangs of New York
Tom Fleischman, Eugene Gearty, Ivan Sharrock, Philip Stockton
Властелин Колец: Две крепости 8.7
Властелин Колец: Две крепости The Lord of the Rings: The Two Towers
Hammond Peek, Christopher Boyes, David Farmer, Michael Hedges, Mike Hopkins, Michael Semanick, Ethan Van der Ryn
Пианист 7.8
Пианист The Pianist
Jean-Marie Blondel, Gérard Hardy, Dean Humphreys
Смотреть трейлер
Гарри Поттер и Тайная Комната 8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната Harry Potter and the Chamber of Secrets
Graham Daniel, Rick Kline, Dennis Leonard, Ray Merrin, John Midgley, Randy Thom
Властелин Колец: Две крепости 8.7
Властелин Колец: Две крепости The Lord of the Rings: The Two Towers
Hammond Peek, Christopher Boyes, David Farmer, Michael Hedges, Mike Hopkins, Michael Semanick, Ethan Van der Ryn
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Властелин Колец: Две крепости 8.7
Властелин Колец: Две крепости The Lord of the Rings: The Two Towers
Ngila Dickson, Richard Taylor
Победитель
Все номинанты
Поймай меня, если сможешь 8.3
Поймай меня, если сможешь Catch Me If You Can
Mary Zophres
Банды Нью-Йорка 7.7
Банды Нью-Йорка Gangs of New York
Sandy Powell
Фрида 7.3
Фрида Frida
Julie Weiss
Чикаго 7.0
Чикаго Chicago
Colleen Atwood
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
Город Бога 8.1
Город Бога Cidade de Deus
Даниэл Резенде
Победитель
Все номинанты
Часы 6.8
Часы The Hours
Peter Boyle
Чикаго 7.0
Чикаго Chicago
Martin Walsh
Властелин Колец: Две крепости 8.7
Властелин Колец: Две крепости The Lord of the Rings: The Two Towers
Michael Horton, Jabez Olssen
Банды Нью-Йорка 7.7
Банды Нью-Йорка Gangs of New York
Thelma Schoonmaker
BAFTA в области кино / Лучшие визуальные эффекты
Властелин Колец: Две крепости 8.7
Властелин Колец: Две крепости The Lord of the Rings: The Two Towers
Randall William Cook, Alex Funke, Joe Letteri, Jim Rygiel
Победитель
Властелин Колец: Две крепости 8.7
Властелин Колец: Две крепости The Lord of the Rings: The Two Towers
Randall William Cook, Alex Funke, Joe Letteri, Jim Rygiel
Победитель
Все номинанты
Человек-паук 8.3
Человек-паук Spider-Man
John Dykstra, John Frazier, Anthony LaMolinara, Scott Stokdyk
Гарри Поттер и Тайная Комната 8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната Harry Potter and the Chamber of Secrets
Nick Davis, Nick Dudman, Bill George, Jim Mitchell, John Richardson
Банды Нью-Йорка 7.7
Банды Нью-Йорка Gangs of New York
Jon Alexander, Edward Hirsh, Michael Owens, R. Bruce Steinheimer
Особое мнение 7.8
Особое мнение Minority Report
Scott Farrar, Henry LaBounta, Michael Lantieri, Nathan McGuinness
Банды Нью-Йорка 7.7
Банды Нью-Йорка Gangs of New York
Jon Alexander, Edward Hirsh, Michael Owens, R. Bruce Steinheimer
Человек-паук 8.3
Человек-паук Spider-Man
John Dykstra, John Frazier, Anthony LaMolinara, Scott Stokdyk
Гарри Поттер и Тайная Комната 8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната Harry Potter and the Chamber of Secrets
Nick Davis, Nick Dudman, Bill George, Jim Mitchell, John Richardson
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
Поговори с ней 7.3
Поговори с ней Hable con ella / Talk to Her
Педро Альмодовар
Победитель
Все номинанты
И твою маму тоже 7.6
И твою маму тоже Y tu mama tambien
Альфонсо Куарон, Карлос Куарон
Грязные прелести 6.5
Грязные прелести Dirty Pretty Things
Стивен Найт
Банды Нью-Йорка 7.7
Банды Нью-Йорка Gangs of New York
Стивен Зэйллян, Джей Кокс, Кеннет Лонерган
И твою маму тоже 7.6
И твою маму тоже Y tu mama tambien
Альфонсо Куарон, Карлос Куарон
Сестры Магдалины 7.2
Сестры Магдалины The Magdalene Sisters
Питер Муллан
Банды Нью-Йорка 7.7
Банды Нью-Йорка Gangs of New York
Стивен Зэйллян, Джей Кокс, Кеннет Лонерган
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
Адаптация 7.2
Адаптация Adaptation.
Чарли Кауфман
Победитель
Все номинанты
Мой мальчик 7.1
Мой мальчик About a Boy
Питер Хеджес, Крис Вайц, Пол Вайц
Мой мальчик 7.1
Мой мальчик About a Boy
Питер Хеджес, Крис Вайц, Пол Вайц
Пианист 7.8
Пианист The Pianist
Рональд Харвуд
Часы 6.8
Часы The Hours
Дэвид Хэа
Поймай меня, если сможешь 8.3
Поймай меня, если сможешь Catch Me If You Can
Джефф Натансон
BAFTA в области кино / Best Make Up/Hair
Фрида 7.3
Фрида Frida
Judy Chin, Beatrice De Alba, John E. Jackson, Regina Reyes
Победитель
Все номинанты
Чикаго 7.0
Чикаго Chicago
Judi Cooper-Sealy, Jordan Samuel
Властелин Колец: Две крепости 8.7
Властелин Колец: Две крепости The Lord of the Rings: The Two Towers
Peter Swords King, Peter Owen, Richard Taylor
Часы 6.8
Часы The Hours
Jo Allen, Conor O'Sullivan, Ivana Primorac
Часы 6.8
Часы The Hours
Jo Allen, Conor O'Sullivan, Ivana Primorac
Банды Нью-Йорка 7.7
Банды Нью-Йорка Gangs of New York
Manlio Rocchetti, Aldo Signoretti
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
Проклятый путь 7.6
Проклятый путь Road to Perdition
Dennis Gassner
Победитель
Все номинанты
Чикаго 7.0
Чикаго Chicago
John Myhre
Банды Нью-Йорка 7.7
Банды Нью-Йорка Gangs of New York
Dante Ferretti
Гарри Поттер и Тайная Комната 8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната Harry Potter and the Chamber of Secrets
Stuart Craig
Властелин Колец: Две крепости 8.7
Властелин Колец: Две крепости The Lord of the Rings: The Two Towers
Grant Major
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
Призраки
Призраки Spooks
Gareth Neame
Победитель
Все номинанты
Cutting It Cutting It
Энди де Эммони, Дэбби Хорсфилд, Diederick Santer
Cutting It Cutting It
Энди де Эммони, Дэбби Хорсфилд, Diederick Santer
Teachers Teachers
Jane Fallon, Rhonda Smith
Clocking Off Clocking Off
Пол Эбботт, Juliet Charlesworth, Nicola Shindler
Teachers Teachers
Jane Fallon, Rhonda Smith
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Альберт Финни
Черчилль
Победитель
Все номинанты
Джеймс Несбитт
Джеймс Несбитт
Кровавое воскресенье
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Shackleton
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Заговор
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Джули Уолтерс
Джули Уолтерс
Murder
Победитель
Все номинанты
Джессика Хайнс
Джессика Хайнс
Tomorrow La Scala!
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Черчилль
Sheila Hancock
Bedtime
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Performance
Офис 6.6
Офис The Office
Рики Джервэйс
Победитель
Все номинанты
Phoenix Nights Phoenix Nights
Peter Kay
I'm Alan Partridge I'm Alan Partridge
Стив Куган
Bremner, Bird and Fortune Bremner, Bird and Fortune
Джон Берд, Джон Форчун
Bremner, Bird and Fortune Bremner, Bird and Fortune
Джон Берд, Джон Форчун
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Programme or Series
Big Impression Big Impression
Гарет Карривик, Charlie Hanson, Alistair McGowan
Победитель
Big Impression Big Impression
Гарет Карривик, Charlie Hanson, Alistair McGowan
Победитель
Все номинанты
Look Around You Look Around You
Robert Popper, Питер Серафинович, Тим Киркби
Look Around You Look Around You
Robert Popper, Питер Серафинович, Тим Киркби
Bremner, Bird and Fortune Bremner, Bird and Fortune
Geoff Atkinson, Steve Connelly, Тристрам Шапиро
Smack the Pony Smack the Pony
Steve Connelly, Victoria Pile
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
Shackleton Shackleton
Shirley Russell
Победитель
Все номинанты
Doctor Zhivago Doctor Zhivago
Annie Symons
Черчилль 7.3
Черчилль The Gathering Storm
Jenny Beavan
Daniel Deronda Daniel Deronda
Mike O'Neill
BAFTA в области телевидения / Best Current Affairs
Dispatches Dispatches
David Modell, Steve Boulton, Richard Fabb For episode "Young, Nazi & Proud".
Победитель
Dispatches Dispatches
David Modell, Steve Boulton, Richard Fabb For episode "Young, Nazi & Proud".
Победитель
Все номинанты
Panorama Panorama
Mike Robinson, John Ware, Eamon Hardy For the feature "Licence To Murder".
Panorama Panorama
Andy Davies, Gerry Troyna, Stephen Scott For the feature "Corruption of Racing".
Palestine Is Still the Issue Palestine Is Still the Issue
John Pilger, Chris Martin, Tony Stark
Palestine Is Still the Issue Palestine Is Still the Issue
John Pilger, Chris Martin, Tony Stark
BAFTA в области телевидения / Best Documentary Programme
Все номинанты
SAS: Iranian Embassy Siege SAS: Iranian Embassy Siege
Sam Collyns
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
Shackleton Shackleton
Selwyn Roberts, Чарльз Стёрридж
Победитель
Все номинанты
Murder Murder
Rebecca de Souza, Бибан Кидрон, Abi Morgan
Doctor Zhivago Doctor Zhivago
Giacomo Campiotti, Эндрю Дэвис, Anne Pivcevic
Auf Wiedersehen, Pet Auf Wiedersehen, Pet
Дик Клемент, Ian La Frenais, Paul Seed, Joy Spink
Murder Murder
Rebecca de Souza, Бибан Кидрон, Abi Morgan
Doctor Zhivago Doctor Zhivago
Giacomo Campiotti, Эндрю Дэвис, Anne Pivcevic
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Factual)
SAS: Iranian Embassy Siege SAS: Iranian Embassy Siege
Peter Norrey
Победитель
Все номинанты
The Life of Mammals The Life of Mammals
Manor House The Edwardian Country House
Martin Johnson, Joanna Lincoln
Faking It Faking It
Mark Knowles
Manor House The Edwardian Country House
Martin Johnson, Joanna Lincoln
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Fiction/Entertainment)
Daniel Deronda Daniel Deronda
Philip Kloss
Победитель
Все номинанты
Shackleton Shackleton
Peter Coulson
Призраки
Призраки Spooks
Colin Green
Кровавое воскресенье 7.8
Кровавое воскресенье Bloody Sunday
Clare Douglas
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Performance
Have I Got News for You Have I Got News for You
Paul Merton
Победитель
Все номинанты
The Kumars at No. 42 The Kumars at No. 42
Мира Сайал
The Kumars at No. 42 The Kumars at No. 42
Санджив Бхаскар
Have I Got News for You Have I Got News for You
Ангус Дейтон
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Programme or Series
I'm a Celebrity, Get Me Out of Here! I'm a Celebrity, Get Me Out of Here!
Победитель
Все номинанты
Friday Night with Jonathan Ross Friday Night with Jonathan Ross
Suzi Aplin, Jonathan Ross, Mick Thomas
Test the Nation: The National IQ Test 2002 Test the Nation: The National IQ Test 2002
John Kaye Cooper, Simon Staffurth, Nichola Hegarty
Test the Nation: The National 2002 Test Test the Nation: The National 2002 Test
John Kaye Cooper, Simon Staffurth, Nichola Hegarty
The Kumars at No. 42 The Kumars at No. 42
Lissa Evans, Sharat Sardana, Ричард Пинто
Friday Night with Jonathan Ross Friday Night with Jonathan Ross
Suzi Aplin, Jonathan Ross, Mick Thomas
Test the Nation: The National IQ Test 2002 Test the Nation: The National IQ Test 2002
John Kaye Cooper, Simon Staffurth, Nichola Hegarty
Test the Nation: The National 2002 Test Test the Nation: The National 2002 Test
John Kaye Cooper, Simon Staffurth, Nichola Hegarty
The Kumars at No. 42 The Kumars at No. 42
Lissa Evans, Sharat Sardana, Ричард Пинто
BAFTA в области телевидения / Best Features
Faking It Faking It
Stephen Lambert
Победитель
Все номинанты
Lads Army Lads Army
Claudia Milne
What Not to Wear What Not to Wear
Vicki Barrass, Tracy Jeune, Jane Gerber
Jamie's Kitchen Jamie's Kitchen
Peter Moore, Sandi Scott
BAFTA в области телевидения / Best Graphic Design
The Dinosaur Hunters The Dinosaur Hunters
Победитель
Все номинанты
The Life of Mammals The Life of Mammals
David Corfield, Mick Connaire, Andrew Power
Banzai Banzai
Great Britons Great Britons
The Life of Mammals The Life of Mammals
David Corfield, Mick Connaire, Andrew Power
BAFTA в области телевидения / Best Make Up & Hair Design
Черчилль 7.3
Черчилль The Gathering Storm
Frances Hannon, Daniel Parker, Stephen Rose
Победитель
Все номинанты
Big Impression Big Impression
Eva Marieges Moore
White Teeth White Teeth
Sharon Martin
Daniel Deronda Daniel Deronda
Caroline Noble
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Factual)
Alice Yglesias
Death
Победитель
Все номинанты
Mark Elliott
Jamie O'Leary
Giles Llewellyn-Thomas
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Fiction)
Brian Hill
Falling Apart
Победитель
Все номинанты
Mark Nunneley
15 Storeys High
Минки Спиро
Минки Спиро
Holby City
Giacomo Campiotti
Doctor Zhivago
BAFTA в области телевидения / Best New Writer
Falling Apart Falling Apart
Anna Maloney
Победитель
Все номинанты
Clocking Off Clocking Off
Matt Greenhalgh
Teachers Teachers
Эд Роу
Teachers Teachers
Charlie Martin
BAFTA в области телевидения / Best News Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
Сага о Форсайтах 8.3
Сага о Форсайтах The Forsyte Saga
Geoffrey Burgon
Победитель
Все номинанты
Черчилль 7.3
Черчилль The Gathering Storm
Ховард Гудолл
Tipping the Velvet Tipping the Velvet
Adrian Johnston, Terry Davies
Tipping the Velvet Tipping the Velvet
Adrian Johnston, Terry Davies
Призраки
Призраки Spooks
Jennie Muskett
BAFTA в области телевидения / Best Photography (Factual)
Sahara with Michael Palin Sahara with Michael Palin
Nigel Meakin
Победитель
Все номинанты
The Life of Mammals The Life of Mammals
Paul Atkins
Manor House The Edwardian Country House
Chris Hartley
Natural World Natural World
Martin Dohrn For episode "In Search of Killer Ants".
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
Кровавое воскресенье 7.8
Кровавое воскресенье Bloody Sunday
Айвен Страсберг
Победитель
Все номинанты
Shackleton Shackleton
Henry Braham
White Teeth White Teeth
David Odd
Daniel Deronda Daniel Deronda
Fred Tammes
BAFTA в области телевидения / Best Production Design
Черчилль 7.3
Черчилль The Gathering Storm
Luciana Arrighi
Победитель
Все номинанты
Война Фойла
Война Фойла Foyle's War
Maurice Cain, Claire Kenny
White Teeth White Teeth
Alice Normington
Война Фойла
Война Фойла Foyle's War
Maurice Cain, Claire Kenny
Shackleton Shackleton
Michael Howells
BAFTA в области телевидения / Best Soap
Coronation Street Coronation Street
Carolyn Reynolds, Kieran Roberts
Победитель
Все номинанты
EastEnders EastEnders
Doctors Doctors
Hollyoaks Hollyoaks
Jo Hallows, Phil Redmond
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
Все номинанты
Wild Weather Wild Weather
Simon Pinkerton, Jovan Ajder, Dan Gable
Wild Weather Wild Weather
Simon Pinkerton, Jovan Ajder, Dan Gable
Sahara with Michael Palin Sahara with Michael Palin
George Foulgham, John Pritchard
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction/Entertainment)
Daniel Deronda Daniel Deronda
Paul Hamblin, Graham Headicar, Stefan Henrix, Becki Ponting, John Taylor
Победитель
Daniel Deronda Daniel Deronda
Paul Hamblin, Graham Headicar, Stefan Henrix, Becki Ponting, John Taylor
Победитель
Daniel Deronda Daniel Deronda
Stuart Hilliker
Победитель
Все номинанты
The Hound of the Baskervilles The Hound of the Baskervilles
Clive Copland, Lee Crichlow, Paul Hamblin, Becki Ponting
The Hound of the Baskervilles The Hound of the Baskervilles
Clive Copland, Lee Crichlow, Paul Hamblin, Becki Ponting
Кровавое воскресенье 7.8
Кровавое воскресенье Bloody Sunday
Albert Bailey, Pat Boxshall, Danny Longhurst
Кровавое воскресенье 7.8
Кровавое воскресенье Bloody Sunday
Albert Bailey, Pat Boxshall, Danny Longhurst
Later... With Jools Holland Later... With Jools Holland
Mike Felton
BAFTA в области телевидения / Best Sport
Martin Webster
Победитель
Malcolm Kemp
Победитель
Все номинанты
Neil Duncanson
Phil Bigwood
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects
The Giant Claw The Giant Claw
Jez Harris, Timothy Greenwood, Max Tyrie
Победитель
The Giant Claw The Giant Claw
Jez Harris, Timothy Greenwood, Max Tyrie
Победитель
Все номинанты
Динотопия
Динотопия Dinotopia
Mike Eames, Alec Knox, Mike McGee, Tim Webber
Hornblower: Loyalty Hornblower: Loyalty
Phil Attfield
Динотопия
Динотопия Dinotopia
Mike Eames, Alec Knox, Mike McGee, Tim Webber
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Factual Series or Strand
Все номинанты
Jamie Muir
A History of Britain
Клер Беван
A History of Britain
Martina Hall
A History of Britain
Jamie Muir
A History of Britain
Клер Беван
A History of Britain
Martina Hall
A History of Britain
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
Заговор 7.6
Заговор Conspiracy
Победитель
Все номинанты
Tomorrow La Scala! Tomorrow La Scala!
Ruth Caleb, Chris Collins, Francesca Joseph
Tomorrow La Scala! Tomorrow La Scala!
Ruth Caleb, Chris Collins, Francesca Joseph
Flesh and Blood Flesh and Blood
Peter Bowker, Джулиан Фарино, Derek Wax
Кровавое воскресенье 7.8
Кровавое воскресенье Bloody Sunday
Пол Гринграсс, Mark Redhead
Flesh and Blood Flesh and Blood
Peter Bowker, Джулиан Фарино, Derek Wax
Кровавое воскресенье 7.8
Кровавое воскресенье Bloody Sunday
Пол Гринграсс, Mark Redhead
BAFTA в области телевидения / Situation Comedy Award
Офис 6.6
Офис The Office
Рики Джервэйс, Анил Гупта, Стивен Мерчант, Ash Atalla
Победитель
Все номинанты
Phoenix Nights Phoenix Nights
Peter Kay, Phil McIntyre, Henry Klejdys
The Book Group The Book Group
Энни Гриффин, Anita Overland
My Family My Family
Alexander Korda Award for Best British Film
The Warrior The Warrior
Bertrand Faivre, Азиф Кападиа
Победитель
The Warrior The Warrior
Bertrand Faivre, Азиф Кападиа
Победитель
Все номинанты
Часы 6.8
Часы The Hours
Стивен Долдри, Robert Fox, Scott Rudin
Играй, как Бекхем 7.3
Играй, как Бекхем Bend It Like Beckham
Гуриндер Чадха, Deepak Nayar
Грязные прелести 6.5
Грязные прелести Dirty Pretty Things
Стивен Фрирз, Robert Jones, Tracey Seaward
Сестры Магдалины 7.2
Сестры Магдалины The Magdalene Sisters
Frances Higson, Питер Муллан
Грязные прелести 6.5
Грязные прелести Dirty Pretty Things
Стивен Фрирз, Robert Jones, Tracey Seaward
Часы 6.8
Часы The Hours
Стивен Долдри, Robert Fox, Scott Rudin
Сестры Магдалины 7.2
Сестры Магдалины The Magdalene Sisters
Frances Higson, Питер Муллан
Anthony Asquith Award for Film Music
Часы 6.8
Часы The Hours
Филип Гласс
Победитель
Все номинанты
Банды Нью-Йорка 7.7
Банды Нью-Йорка Gangs of New York
Howard Shore
Чикаго 7.0
Чикаго Chicago
Дэнни Элфман, Fred Ebb, John Kander
Пианист 7.8
Пианист The Pianist
Wojciech Kilar
Поймай меня, если сможешь 8.3
Поймай меня, если сможешь Catch Me If You Can
John Williams
Чикаго 7.0
Чикаго Chicago
Дэнни Элфман, Fred Ebb, John Kander
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
The Warrior The Warrior
Азиф Кападиа
Победитель
Все номинанты
Christie Malry's Own Double-Entry Christie Malry's Own Double-Entry
Simon Bent
Lost in La Mancha Lost in La Mancha
Lucy Darwin
AKA AKA
Duncan Roy
David Lean Award for Direction
Пианист 7.8
Пианист The Pianist
Роман Полански
Победитель
Все номинанты
Банды Нью-Йорка 7.7
Банды Нью-Йорка Gangs of New York
Мартин Скорсезе
Часы 6.8
Часы The Hours
Стивен Долдри
Чикаго 7.0
Чикаго Chicago
Роб Маршалл
Властелин Колец: Две крепости 8.7
Властелин Колец: Две крепости The Lord of the Rings: The Two Towers
Питер Джексон
Детская премия BAFTA / Best Animation
Bob the Builder: A Christmas to Remember Bob the Builder: A Christmas to Remember
Jackie Cockle, Sarah Ball
Победитель
Все номинанты
Albie: Quick on the Draw Albie: Quick on the Draw
Francis Vose
Pongwiffy Pongwiffy
Alan Simpson, Marion Edwards
Детская премия BAFTA / Best Drama
Bootleg Bootleg
Paul Smith
Победитель
Все номинанты
My Parents Are Aliens My Parents Are Aliens
Dominic MacDonald, Andy Watts, Connal Orton
The Story of Tracy Beaker The Story of Tracy Beaker
Jane Dauncey, Delyth Thomas
The Story of Tracy Beaker The Story of Tracy Beaker
Jane Dauncey, Delyth Thomas
Behind Closed Doors Behind Closed Doors
Детская премия BAFTA / Best Entertainment
Raven Raven
Colin Nobbs, Bob Harvey, Brian Ross
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Factual
Blue Peter Blue Peter
Richard Marson, Steve Hocking For episode "Launch of the Tanzania Water Appeal".
Победитель
Все номинанты
The Really Wild Show The Really Wild Show
Lucy Bowden
Детская премия BAFTA / Best Feature Film
Оседлавший кита 7.5
Оседлавший кита Whale Rider
John Barnett, Ники Каро, Frank Hübner, Tim Sanders
Победитель
Оседлавший кита 7.5
Оседлавший кита Whale Rider
John Barnett, Ники Каро, Frank Hübner, Tim Sanders
Победитель
Все номинанты
Властелин Колец: Две крепости 8.7
Властелин Колец: Две крепости The Lord of the Rings: The Two Towers
Питер Джексон, Barrie M. Osborne, Fran Walsh
Дикая семейка Торнберри 5.7
Дикая семейка Торнберри The Wild Thornberrys Movie
Габор Чупо, Арлин Класки, Кэти Малкасян, Джефф МакГрэт
Гарри Поттер и Тайная Комната 8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната Harry Potter and the Chamber of Secrets
Крис Коламбус, David Heyman, Стивен Кловз
Властелин Колец: Две крепости 8.7
Властелин Колец: Две крепости The Lord of the Rings: The Two Towers
Питер Джексон, Barrie M. Osborne, Fran Walsh
Гарри Поттер и Тайная Комната 8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната Harry Potter and the Chamber of Secrets
Крис Коламбус, David Heyman, Стивен Кловз
Детская премия BAFTA / Best International
Arthur Arthur
Greg Bailey, Lesley Taylor, Pierre Valette
Победитель
Arthur Arthur
Greg Bailey, Lesley Taylor, Pierre Valette
Победитель
Все номинанты
Don't Blame the Koalas Don't Blame the Koalas
Dennis Kiely, Ноэль Прайс
That's So Raven That's So Raven
Walter Barnett
8 простых правил для друга моей дочери-подростка 7.7
8 простых правил для друга моей дочери-подростка 8 Simple Rules
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Animation
Hilltop Hospital Hilltop Hospital
Robin Lyons
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Live Action
Все номинанты
Balamory Balamory
Boohbah Boohbah
Fimbles Fimbles
Детская премия BAFTA / Best Presenter
Blue Peter Blue Peter
Matt Baker
Победитель
Все номинанты
Smile Smile
Reggie Yates
Детская премия BAFTA / Best School Drama
Все номинанты
Twelfth Night, or What You Will Twelfth Night, or What You Will
Rachel Gesua, Andrew Bannerman, Tim Supple
Stopping Distance Stopping Distance
Twelfth Night, or What You Will Twelfth Night, or What You Will
Rachel Gesua, Andrew Bannerman, Tim Supple
Детская премия BAFTA / Best Schools Factual - Primary
Let's Write a Story Let's Write a Story
Patrick Reams
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Writer
Sir Gadabout, the Worst Knight in the Land Sir Gadabout, the Worst Knight in the Land
Alex Williams
Победитель
Все номинанты
Girls in Love Girls in Love
Carol Noble
The Story of Tracy Beaker The Story of Tracy Beaker
Детская премия BAFTA / Special Award
Christopher Grace
Победитель
Academy Fellowship
Сол Заенц
Сол Заенц
Победитель
Дэвид Джейсон
Победитель
Audience Award
Властелин Колец: Две крепости 8.7
Властелин Колец: Две крепости The Lord of the Rings: The Two Towers
Победитель
Michael Balcon Award
Michael Stevenson
Победитель
David Tomblin
Победитель
Flaherty Documentary Award (TV)
Feltham Sings Feltham Sings
Roger Graef, Brian Hill
Победитель
Все номинанты
SAS: Iranian Embassy Siege SAS: Iranian Embassy Siege
Bruce Goodison, Louise Norman
SAS: Iranian Embassy Siege SAS: Iranian Embassy Siege
Bruce Goodison, Louise Norman
Lew Grade Award
Война Фойла
Война Фойла Foyle's War
Победитель
Все номинанты
Coronation Street Coronation Street
EastEnders EastEnders
Auf Wiedersehen, Pet Auf Wiedersehen, Pet
Pop Idol Pop Idol
Alan Clarke Award
Brian Lapping
Победитель
Norma Percy
Победитель
Special Award
Kids' Vote
Гарри Поттер и Тайная Комната 8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната Harry Potter and the Chamber of Secrets
Победитель
