Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1981 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 22 марта 1981
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Человек-Слон 7.9
Человек-Слон The Elephant Man
Джонатан Сэнгер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Крамер против Крамера 7.8
Крамер против Крамера Kramer Vs. Kramer
Stanley R. Jaffe
Kagemusha: The Shadow Warrior Kagemusha
Акира Куросава, Tomoyuki Tanaka
Будучи там 7.9
Будучи там Being There
Andrew Braunsberg
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Sredni Vashtar Sredni Vashtar
Эндрю Биркин
Победитель
Все номинанты
The Dollar Bottom The Dollar Bottom
Роджер Кристиан
Box On Box On
Lindsey Clennell
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Джон Херт
Джон Херт
Человек-Слон
Победитель
Все номинанты
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Крамер против Крамера
Питер Селлерс
Питер Селлерс
Будучи там
Рой Шайдер
Рой Шайдер
Весь этот джаз
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Джуди Дэвис
Джуди Дэвис
My Brilliant Career
Победитель
Все номинанты
Бетт Мидлер
Бетт Мидлер
The Rose
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Будучи там
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Крамер против Крамера
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Весь этот джаз 7.9
Весь этот джаз All That Jazz
Giuseppe Rotunno
Победитель
Все номинанты
Человек-Слон 7.9
Человек-Слон The Elephant Man
Фредди Фрэнсис
Смотреть трейлер
Kagemusha: The Shadow Warrior Kagemusha
Takao Saitô, Shôji Ueda
Kagemusha: The Shadow Warrior Kagemusha
Takao Saitô, Shôji Ueda
The Black Stallion The Black Stallion
Дешанель, Калеб
BAFTA в области кино / Лучший звук
Слава 6.6
Слава Fame
Michael J. Kohut, Christopher Newman, Les Wiggins
Победитель
Слава 6.6
Слава Fame
Michael J. Kohut, Christopher Newman, Les Wiggins
Победитель
Все номинанты
Don Giovanni Don Giovanni
Jean-Louis Ducarme, Jacques Maumont
Весь этот джаз 7.9
Весь этот джаз All That Jazz
Christopher Newman, Maurice Schell, Dick Vorisek
The Rose The Rose
Chris McLaughlin, Kay Rose, Theodore Soderberg, James E. Webb
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар 8.3
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
Бен Бертт, Peter Sutton, Bill Varney
Смотреть трейлер
The Rose The Rose
Chris McLaughlin, Kay Rose, Theodore Soderberg, James E. Webb
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар 8.3
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
Бен Бертт, Peter Sutton, Bill Varney
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Человек-Слон 7.9
Человек-Слон The Elephant Man
Stuart Craig
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Весь этот джаз 7.9
Весь этот джаз All That Jazz
Philip Rosenberg
Флэш Гордон 6.4
Флэш Гордон Flash Gordon
Danilo Donati
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар 8.3
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
Norman Reynolds
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Kagemusha: The Shadow Warrior Kagemusha
Победитель
Все номинанты
Флэш Гордон 6.4
Флэш Гордон Flash Gordon
Danilo Donati
Весь этот джаз 7.9
Весь этот джаз All That Jazz
Albert Wolsky
Don Giovanni Don Giovanni
Francis Savel
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
Весь этот джаз 7.9
Весь этот джаз All That Jazz
Alan Heim
Победитель
Все номинанты
Крамер против Крамера 7.8
Крамер против Крамера Kramer Vs. Kramer
Gerald B. Greenberg
Слава 6.6
Слава Fame
Gerry Hambling
Человек-Слон 7.9
Человек-Слон The Elephant Man
Anne V. Coates
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Best Animated Film
The Three Inventors Les 3 inventeurs
Мишель Осело
Победитель
Все номинанты
Bio Woman Bio Woman
Bob Godfrey
The Cube The Cube
Kamil Pixa
Seaside Woman Seaside Woman
Oscar Grillo
BAFTA в области кино / Best Direction
Kagemusha: The Shadow Warrior Kagemusha
Акира Куросава
Победитель
Все номинанты
Крамер против Крамера 7.8
Крамер против Крамера Kramer Vs. Kramer
Роберт Бентон
Человек-Слон 7.9
Человек-Слон The Elephant Man
Дэвид Линч
Смотреть трейлер
Слава 6.6
Слава Fame
Алан Паркер
BAFTA в области кино / Best Screenplay
Будучи там 7.9
Будучи там Being There
Ежи Косински
Победитель
Все номинанты
Крамер против Крамера 7.8
Крамер против Крамера Kramer Vs. Kramer
Роберт Бентон
Аэроплан 7.5
Аэроплан Airplane!
Джим Абрахамс, Дэвид Цукер, Джерри Цукер
Аэроплан 7.5
Аэроплан Airplane!
Джим Абрахамс, Дэвид Цукер, Джерри Цукер
Человек-Слон 7.9
Человек-Слон The Elephant Man
Дэвид Линч, Eric Bergren, Christopher De Vore
Смотреть трейлер
Человек-Слон 7.9
Человек-Слон The Elephant Man
Дэвид Линч, Eric Bergren, Christopher De Vore
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
My Brilliant Career My Brilliant Career
Джуди Дэвис
Победитель
Все номинанты
Gregory's Girl Gregory's Girl
Джон Гордон Синклер
Городской ковбой 6.8
Городской ковбой Urban Cowboy
Дебра Уингер
Dona Flor and Her Two Husbands Dona Flor e Seus Dois Maridos
Соня Брага
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Documentary/Factual)
Newsround Newsround
Победитель
Все номинанты
The Book Tower The Book Tower
Anne Wood, Douglas Wilcox
Why Don't You Just Switch Off Your Television Set and Go and Do Something Less Boring Instead? Why Don't You Just Switch Off Your Television Set and Go and Do Something Less Boring Instead?
Molly Cox, Hilary Murphy
Take Hart Take Hart
Christopher Pilkington, Molly Cox
The Book Tower The Book Tower
Anne Wood, Douglas Wilcox
Take Hart Take Hart
Christopher Pilkington, Molly Cox
Blue Peter Blue Peter
Biddy Baxter
Why Don't You Just Switch Off Your Television Set and Go and Do Something Less Boring Instead? Why Don't You Just Switch Off Your Television Set and Go and Do Something Less Boring Instead?
Molly Cox, Hilary Murphy
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Drama/Light Entertainment)
Jigsaw Jigsaw
Clive Doig
Победитель
Все номинанты
The Amazing Adventures of Morph The Amazing Adventures of Morph
Patrick Dowling
Our John Willie Our John Willie
Marilyn Fox, Anna Home
Multi-Coloured Swap Shop Multi-Coloured Swap Shop
Rosemary Gill
Grange Hill Grange Hill
End of Part One End of Part One
Humphrey Barclay, Джеффри Сакс
End of Part One End of Part One
Humphrey Barclay, Джеффри Сакс
Worzel Gummidge Worzel Gummidge
Джеймс Хилл
Tiswas Tiswas
Chris Tarrant
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Денхолм Эллиотт
Tales of the Unexpected, Blade on the Feather, BBC2 Playhouse
Победитель
Все номинанты
Лео МакКерн
Rumpole of the Bailey For episode "Rumpole's Return".
Сэм Уотерстон
Сэм Уотерстон
Oppenheimer
Тревор Ховард
Staying On, ...And the Band Played On
Тревор Ховард
Staying On, ...And the Band Played On
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Пегги Эшкрофт
Пегги Эшкрофт
Cream in My Coffee, BBC2 Playhouse
Победитель
Пегги Эшкрофт
Пегги Эшкрофт
Cream in My Coffee, BBC2 Playhouse
Победитель
Все номинанты
Кейт Неллиган
Thérèse Raquin, Forgive Our Foolish Ways
Кейт Неллиган
Thérèse Raquin, Forgive Our Foolish Ways
Памела Стивенсон
Not the Nine O'Clock News
Селия Джонсон
Staying On
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Series
Yes Minister Yes Minister
Sydney Lotterby
Победитель
Все номинанты
To the Manor Born To the Manor Born
Gareth Gwenlan
Butterflies Butterflies
John B. Hobbs, Sydney Lotterby
Shelley Shelley
Anthony Parker
Butterflies Butterflies
John B. Hobbs, Sydney Lotterby
Agony Agony
John Reardon
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
Thérèse Raquin Thérèse Raquin
Reg Samuel
Победитель
Все номинанты
Pride and Prejudice Pride and Prejudice
Joan Ellacott
Worzel Gummidge Worzel Gummidge
Michael Baldwin
Cream in My Coffee Cream in My Coffee
Sue Formston
BAFTA в области телевидения / Best Design
Thérèse Raquin Thérèse Raquin
David Myerscough-Jones
Победитель
Все номинанты
Cream in My Coffee Cream in My Coffee
John Emery
Blade on the Feather Blade on the Feather
Andrew Drummond
BAFTA в области телевидения / Best Documentary Programme
Все номинанты
The South Bank Show The South Bank Show
Тони Палмер For episode "A Time There Was... a Profile of Benjamin Britten".
Great Railway Journeys of the World Great Railway Journeys of the World
Gerry Troyna For episode "Deccan".
BAFTA в области телевидения / Best Drama Series/Serial
Oppenheimer Oppenheimer
Barry Davis, Peter Goodchild
Победитель
Все номинанты
To Serve Them All My Days To Serve Them All My Days
Ken Riddington
Thérèse Raquin Thérèse Raquin
Саймон Лэнгтон, Jonathan Powell
Thérèse Raquin Thérèse Raquin
Саймон Лэнгтон, Jonathan Powell
Shoestring Shoestring
Robert Banks Stewart
BAFTA в области телевидения / Best Film Cameraman
BBC2 Playhouse BBC2 Playhouse
John Else, Tony Pierce-Roberts For episode "Caught on a Train (#7.1)".
Победитель
Все номинанты
Worzel Gummidge Worzel Gummidge
Wolfgang Suschitzky
Staying On Staying On
Wolfgang Suschitzky
Worzel Gummidge Worzel Gummidge
Wolfgang Suschitzky
Staying On Staying On
Wolfgang Suschitzky
Blade on the Feather Blade on the Feather
Peter Hannan
BAFTA в области телевидения / Best Film Editor
Oppenheimer Oppenheimer
Tariq Anwar
Победитель
BBC2 Playhouse BBC2 Playhouse
Tariq Anwar
Победитель
Oppenheimer Oppenheimer
Tariq Anwar
Победитель
BBC2 Playhouse BBC2 Playhouse
Tariq Anwar
Победитель
Все номинанты
Hollywood Hollywood
Trevor Waite
Blade on the Feather Blade on the Feather
Jon Costelloe
BAFTA в области телевидения / Best Film Sound
Brideshead Revisited Brideshead Revisited
Peter Elliott
Победитель
Все номинанты
Hollywood Hollywood
Freddie Slade
Murphy's Stroke Murphy's Stroke
Freddie Slade
Oppenheimer Oppenheimer
Peter Edwards For episode "Caught on a Train (#7.1)".
The Silence of the Sea The Silence of the Sea
Peter Edwards For episode "Caught on a Train (#7.1)".
BBC2 Playhouse BBC2 Playhouse
Peter Edwards For episode "Caught on a Train (#7.1)".
Oppenheimer Oppenheimer
Peter Edwards For episode "Caught on a Train (#7.1)".
The Silence of the Sea The Silence of the Sea
Peter Edwards For episode "Caught on a Train (#7.1)".
BBC2 Playhouse BBC2 Playhouse
Peter Edwards For episode "Caught on a Train (#7.1)".
Hollywood Hollywood
Freddie Slade
Murphy's Stroke Murphy's Stroke
Freddie Slade
BAFTA в области телевидения / Best Graphics
The South Bank Show The South Bank Show
Pat Gavin
Победитель
Blade on the Feather Blade on the Feather
Pat Gavin
Победитель
Все номинанты
The Merchant of Venice The Merchant of Venice
Alan Jeapes
Hollywood Hollywood
Barry O'Riordan
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
Not the Nine O'Clock News Not the Nine O'Clock News
Роуэн Аткинсон
Победитель
Все номинанты
Agony Agony
Морин Липман
Not the Nine O'Clock News Not the Nine O'Clock News
Памела Стивенсон
An Audience with Dame Edna Everage An Audience with Dame Edna Everage
Бэрри Хамфриз
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme
Not the Nine O'Clock News Not the Nine O'Clock News
Sean Hardie, John Lloyd, Bill Wilson
Победитель
Not the Nine O'Clock News Not the Nine O'Clock News
Sean Hardie, John Lloyd, Bill Wilson
Победитель
Все номинанты
An Audience with Dame Edna Everage An Audience with Dame Edna Everage
Alasdair Macmillan
The Two Ronnies The Two Ronnies
Michael Hurll, Paul Jackson
The Kenny Everett Video Show The Kenny Everett Video Show
David Mallet
BAFTA в области телевидения / Best Make Up
Все номинанты
Thérèse Raquin Thérèse Raquin
Jean Speak
Worzel Gummidge Worzel Gummidge
Cream in My Coffee Cream in My Coffee
Pauline Green
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
Oppenheimer Oppenheimer
Carl Davis
Победитель
Hollywood Hollywood
Carl Davis
Победитель
The Merchant of Venice The Merchant of Venice
Carl Davis
Победитель
Fair Stood the Wind for France Fair Stood the Wind for France
Carl Davis
Победитель
Oppenheimer Oppenheimer
Carl Davis
Победитель
Hollywood Hollywood
Carl Davis
Победитель
The Merchant of Venice The Merchant of Venice
Carl Davis
Победитель
Fair Stood the Wind for France Fair Stood the Wind for France
Carl Davis
Победитель
Все номинанты
Tales of the Unexpected Tales of the Unexpected
Ron Grainer
Shelley Shelley
Ron Grainer
Flickers Flickers
Ron Grainer
Shoestring Shoestring
George Fenton
Bloody Kids Bloody Kids
George Fenton
Fox Fox
George Fenton
Tales of the Unexpected Tales of the Unexpected
Ron Grainer
Shelley Shelley
Ron Grainer
Flickers Flickers
Ron Grainer
BAFTA в области телевидения / Best Programme/Series Without Category
Omnibus Omnibus
Лесли Мегахи
Победитель
Все номинанты
The South Bank Show The South Bank Show
Arena Arena
Alan Yentob
Mastermind Mastermind
Bill Wright
BAFTA в области телевидения / Best Single Play
BBC2 Playhouse BBC2 Playhouse
Питер Даффелл For episode "Caught on a Train (#7.1)".
Победитель
Все номинанты
Cream in My Coffee Cream in My Coffee
Гэвин Миллар
Blade on the Feather Blade on the Feather
Ричард Лонкрэйн
Staying On Staying On
Silvio Narizzano
BAFTA в области телевидения / Best Television Cameraman
The Merchant of Venice The Merchant of Venice
Geoff Feld
Победитель
We, the Accused We, the Accused
Geoff Feld
Победитель
BBC2 Playhouse BBC2 Playhouse
Geoff Feld
Победитель
Все номинанты
Oppenheimer Oppenheimer
Rodney Taylor
To Serve Them All My Days To Serve Them All My Days
Rodney Taylor
Thérèse Raquin Thérèse Raquin
Ron Green
Dr. Jekyll and Mr. Hyde Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Ron Green
Oppenheimer Oppenheimer
Rodney Taylor
To Serve Them All My Days To Serve Them All My Days
Rodney Taylor
Thérèse Raquin Thérèse Raquin
Ron Green
Dr. Jekyll and Mr. Hyde Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Ron Green
BAFTA в области телевидения / Best Television Lighting
Thérèse Raquin Thérèse Raquin
Howard King
Победитель
Dr. Jekyll and Mr. Hyde Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Howard King
Победитель
Thérèse Raquin Thérèse Raquin
Howard King
Победитель
Dr. Jekyll and Mr. Hyde Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Howard King
Победитель
Все номинанты
Pride and Prejudice Pride and Prejudice
Dave Sydenham
We, the Accused We, the Accused
Dave Sydenham
The Merchant of Venice The Merchant of Venice
Dennis Channon
Oppenheimer Oppenheimer
Clive Thomas
BAFTA в области телевидения / Best VTR Editor
Все номинанты
The Kenny Everett Video Show The Kenny Everett Video Show
Dave Lewinton, Fred Turner
Not the Nine O'Clock News Not the Nine O'Clock News
Matt Boney
The Kenny Everett Video Show The Kenny Everett Video Show
Dave Lewinton, Fred Turner
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
Все номинанты
Great Railway Journeys of the World Great Railway Journeys of the World
Roger Laughton
Hollywood Hollywood
Kevin Brownlow, David Gill
BAFTA в области телевидения / Richard Dimbleby Award
Barry Norman
Победитель
Anthony Asquith Award for Film Music
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар 8.3
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
John Williams
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Breaking Glass Breaking Glass
Hazel O'Connor
Флэш Гордон 6.4
Флэш Гордон Flash Gordon
Роджер Тэйлор, Брайан Мэй, Фредди Меркьюри, Howard Blake, Джон Дикон
Слава 6.6
Слава Fame
Michael Gore
Academy Fellowship
Майкл Пауэлл
Майкл Пауэлл
Победитель
Эмерик Прессбургер
Победитель
Абель Ганс
Победитель
Michael Balcon Award
Kevin Brownlow
Победитель
Flaherty Documentary Award
