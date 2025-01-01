Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
BAFTA - премия Британской киноакадемии
События
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1981 году
Место проведения
Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения
22 марта 1981
BAFTA в области кино / Лучший фильм
7.9
Человек-Слон
The Elephant Man
Джонатан Сэнгер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.8
Крамер против Крамера
Kramer Vs. Kramer
Stanley R. Jaffe
Kagemusha: The Shadow Warrior
Kagemusha
Акира Куросава, Tomoyuki Tanaka
7.9
Будучи там
Being There
Andrew Braunsberg
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Sredni Vashtar
Sredni Vashtar
Эндрю Биркин
Победитель
Все номинанты
The Dollar Bottom
The Dollar Bottom
Роджер Кристиан
Box On
Box On
Lindsey Clennell
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Джон Херт
Человек-Слон
Победитель
Все номинанты
Дастин Хоффман
Крамер против Крамера
Питер Селлерс
Будучи там
Рой Шайдер
Весь этот джаз
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Джуди Дэвис
My Brilliant Career
Победитель
Все номинанты
Бетт Мидлер
The Rose
Ширли МакЛэйн
Будучи там
Мэрил Стрип
Крамер против Крамера
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
7.9
Весь этот джаз
All That Jazz
Giuseppe Rotunno
Победитель
Все номинанты
7.9
Человек-Слон
The Elephant Man
Фредди Фрэнсис
Смотреть трейлер
Kagemusha: The Shadow Warrior
Kagemusha
Takao Saitô, Shôji Ueda
Kagemusha: The Shadow Warrior
Kagemusha
Takao Saitô, Shôji Ueda
The Black Stallion
The Black Stallion
Дешанель, Калеб
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший звук
6.6
Слава
Fame
Michael J. Kohut, Christopher Newman, Les Wiggins
Победитель
6.6
Слава
Fame
Michael J. Kohut, Christopher Newman, Les Wiggins
Победитель
Все номинанты
Don Giovanni
Don Giovanni
Jean-Louis Ducarme, Jacques Maumont
7.9
Весь этот джаз
All That Jazz
Christopher Newman, Maurice Schell, Dick Vorisek
The Rose
The Rose
Chris McLaughlin, Kay Rose, Theodore Soderberg, James E. Webb
8.3
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
Бен Бертт, Peter Sutton, Bill Varney
Смотреть трейлер
The Rose
The Rose
Chris McLaughlin, Kay Rose, Theodore Soderberg, James E. Webb
8.3
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
Бен Бертт, Peter Sutton, Bill Varney
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
7.9
Человек-Слон
The Elephant Man
Stuart Craig
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.9
Весь этот джаз
All That Jazz
Philip Rosenberg
6.4
Флэш Гордон
Flash Gordon
Danilo Donati
8.3
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
Norman Reynolds
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Kagemusha: The Shadow Warrior
Kagemusha
Победитель
Все номинанты
6.4
Флэш Гордон
Flash Gordon
Danilo Donati
7.9
Весь этот джаз
All That Jazz
Albert Wolsky
Don Giovanni
Don Giovanni
Francis Savel
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
7.9
Весь этот джаз
All That Jazz
Alan Heim
Победитель
Все номинанты
7.8
Крамер против Крамера
Kramer Vs. Kramer
Gerald B. Greenberg
6.6
Слава
Fame
Gerry Hambling
7.9
Человек-Слон
The Elephant Man
Anne V. Coates
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Animated Film
The Three Inventors
Les 3 inventeurs
Мишель Осело
Победитель
Все номинанты
Bio Woman
Bio Woman
Bob Godfrey
The Cube
The Cube
Kamil Pixa
Seaside Woman
Seaside Woman
Oscar Grillo
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Direction
Kagemusha: The Shadow Warrior
Kagemusha
Акира Куросава
Победитель
Все номинанты
7.8
Крамер против Крамера
Kramer Vs. Kramer
Роберт Бентон
7.9
Человек-Слон
The Elephant Man
Дэвид Линч
Смотреть трейлер
6.6
Слава
Fame
Алан Паркер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Screenplay
7.9
Будучи там
Being There
Ежи Косински
Победитель
Все номинанты
7.8
Крамер против Крамера
Kramer Vs. Kramer
Роберт Бентон
7.5
Аэроплан
Airplane!
Джим Абрахамс, Дэвид Цукер, Джерри Цукер
7.5
Аэроплан
Airplane!
Джим Абрахамс, Дэвид Цукер, Джерри Цукер
7.9
Человек-Слон
The Elephant Man
Дэвид Линч, Eric Bergren, Christopher De Vore
Смотреть трейлер
7.9
Человек-Слон
The Elephant Man
Дэвид Линч, Eric Bergren, Christopher De Vore
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
My Brilliant Career
My Brilliant Career
Джуди Дэвис
Победитель
Все номинанты
Gregory's Girl
Gregory's Girl
Джон Гордон Синклер
6.8
Городской ковбой
Urban Cowboy
Дебра Уингер
Dona Flor and Her Two Husbands
Dona Flor e Seus Dois Maridos
Соня Брага
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Documentary/Factual)
Newsround
Newsround
Победитель
Все номинанты
The Book Tower
The Book Tower
Anne Wood, Douglas Wilcox
Why Don't You Just Switch Off Your Television Set and Go and Do Something Less Boring Instead?
Why Don't You Just Switch Off Your Television Set and Go and Do Something Less Boring Instead?
Molly Cox, Hilary Murphy
Take Hart
Take Hart
Christopher Pilkington, Molly Cox
The Book Tower
The Book Tower
Anne Wood, Douglas Wilcox
Take Hart
Take Hart
Christopher Pilkington, Molly Cox
Blue Peter
Blue Peter
Biddy Baxter
Why Don't You Just Switch Off Your Television Set and Go and Do Something Less Boring Instead?
Why Don't You Just Switch Off Your Television Set and Go and Do Something Less Boring Instead?
Molly Cox, Hilary Murphy
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Drama/Light Entertainment)
Jigsaw
Jigsaw
Clive Doig
Победитель
Все номинанты
The Amazing Adventures of Morph
The Amazing Adventures of Morph
Patrick Dowling
Our John Willie
Our John Willie
Marilyn Fox, Anna Home
Multi-Coloured Swap Shop
Multi-Coloured Swap Shop
Rosemary Gill
Grange Hill
Grange Hill
End of Part One
End of Part One
Humphrey Barclay, Джеффри Сакс
End of Part One
End of Part One
Humphrey Barclay, Джеффри Сакс
Worzel Gummidge
Worzel Gummidge
Джеймс Хилл
Tiswas
Tiswas
Chris Tarrant
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Денхолм Эллиотт
Tales of the Unexpected, Blade on the Feather, BBC2 Playhouse
Победитель
Все номинанты
Лео МакКерн
Rumpole of the Bailey
For episode "Rumpole's Return".
Сэм Уотерстон
Oppenheimer
Тревор Ховард
Staying On, ...And the Band Played On
Тревор Ховард
Staying On, ...And the Band Played On
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Пегги Эшкрофт
Cream in My Coffee, BBC2 Playhouse
Победитель
Пегги Эшкрофт
Cream in My Coffee, BBC2 Playhouse
Победитель
Все номинанты
Кейт Неллиган
Thérèse Raquin, Forgive Our Foolish Ways
Кейт Неллиган
Thérèse Raquin, Forgive Our Foolish Ways
Памела Стивенсон
Not the Nine O'Clock News
Селия Джонсон
Staying On
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Series
Yes Minister
Yes Minister
Sydney Lotterby
Победитель
Все номинанты
To the Manor Born
To the Manor Born
Gareth Gwenlan
Butterflies
Butterflies
John B. Hobbs, Sydney Lotterby
Shelley
Shelley
Anthony Parker
Butterflies
Butterflies
John B. Hobbs, Sydney Lotterby
Agony
Agony
John Reardon
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
Thérèse Raquin
Thérèse Raquin
Reg Samuel
Победитель
Все номинанты
Pride and Prejudice
Pride and Prejudice
Joan Ellacott
Worzel Gummidge
Worzel Gummidge
Michael Baldwin
Cream in My Coffee
Cream in My Coffee
Sue Formston
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Design
Thérèse Raquin
Thérèse Raquin
David Myerscough-Jones
Победитель
Все номинанты
Cream in My Coffee
Cream in My Coffee
John Emery
Blade on the Feather
Blade on the Feather
Andrew Drummond
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Documentary Programme
Все номинанты
The South Bank Show
The South Bank Show
Тони Палмер
For episode "A Time There Was... a Profile of Benjamin Britten".
Great Railway Journeys of the World
Great Railway Journeys of the World
Gerry Troyna
For episode "Deccan".
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Drama Series/Serial
Oppenheimer
Oppenheimer
Barry Davis, Peter Goodchild
Победитель
Все номинанты
To Serve Them All My Days
To Serve Them All My Days
Ken Riddington
Thérèse Raquin
Thérèse Raquin
Саймон Лэнгтон, Jonathan Powell
Thérèse Raquin
Thérèse Raquin
Саймон Лэнгтон, Jonathan Powell
Shoestring
Shoestring
Robert Banks Stewart
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Film Cameraman
BBC2 Playhouse
BBC2 Playhouse
John Else, Tony Pierce-Roberts
For episode "Caught on a Train (#7.1)".
Победитель
Все номинанты
Worzel Gummidge
Worzel Gummidge
Wolfgang Suschitzky
Staying On
Staying On
Wolfgang Suschitzky
Worzel Gummidge
Worzel Gummidge
Wolfgang Suschitzky
Staying On
Staying On
Wolfgang Suschitzky
Blade on the Feather
Blade on the Feather
Peter Hannan
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Film Editor
Oppenheimer
Oppenheimer
Tariq Anwar
Победитель
BBC2 Playhouse
BBC2 Playhouse
Tariq Anwar
Победитель
Oppenheimer
Oppenheimer
Tariq Anwar
Победитель
BBC2 Playhouse
BBC2 Playhouse
Tariq Anwar
Победитель
Все номинанты
Hollywood
Hollywood
Trevor Waite
Blade on the Feather
Blade on the Feather
Jon Costelloe
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Film Sound
Brideshead Revisited
Brideshead Revisited
Peter Elliott
Победитель
Все номинанты
Hollywood
Hollywood
Freddie Slade
Murphy's Stroke
Murphy's Stroke
Freddie Slade
Oppenheimer
Oppenheimer
Peter Edwards
For episode "Caught on a Train (#7.1)".
The Silence of the Sea
The Silence of the Sea
Peter Edwards
For episode "Caught on a Train (#7.1)".
BBC2 Playhouse
BBC2 Playhouse
Peter Edwards
For episode "Caught on a Train (#7.1)".
Oppenheimer
Oppenheimer
Peter Edwards
For episode "Caught on a Train (#7.1)".
The Silence of the Sea
The Silence of the Sea
Peter Edwards
For episode "Caught on a Train (#7.1)".
BBC2 Playhouse
BBC2 Playhouse
Peter Edwards
For episode "Caught on a Train (#7.1)".
Hollywood
Hollywood
Freddie Slade
Murphy's Stroke
Murphy's Stroke
Freddie Slade
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Graphics
The South Bank Show
The South Bank Show
Pat Gavin
Победитель
Blade on the Feather
Blade on the Feather
Pat Gavin
Победитель
Все номинанты
The Merchant of Venice
The Merchant of Venice
Alan Jeapes
Hollywood
Hollywood
Barry O'Riordan
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
Not the Nine O'Clock News
Not the Nine O'Clock News
Роуэн Аткинсон
Победитель
Все номинанты
Agony
Agony
Морин Липман
Not the Nine O'Clock News
Not the Nine O'Clock News
Памела Стивенсон
An Audience with Dame Edna Everage
An Audience with Dame Edna Everage
Бэрри Хамфриз
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme
Not the Nine O'Clock News
Not the Nine O'Clock News
Sean Hardie, John Lloyd, Bill Wilson
Победитель
Not the Nine O'Clock News
Not the Nine O'Clock News
Sean Hardie, John Lloyd, Bill Wilson
Победитель
Все номинанты
An Audience with Dame Edna Everage
An Audience with Dame Edna Everage
Alasdair Macmillan
The Two Ronnies
The Two Ronnies
Michael Hurll, Paul Jackson
The Kenny Everett Video Show
The Kenny Everett Video Show
David Mallet
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Make Up
Все номинанты
Thérèse Raquin
Thérèse Raquin
Jean Speak
Worzel Gummidge
Worzel Gummidge
Cream in My Coffee
Cream in My Coffee
Pauline Green
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
Oppenheimer
Oppenheimer
Carl Davis
Победитель
Hollywood
Hollywood
Carl Davis
Победитель
The Merchant of Venice
The Merchant of Venice
Carl Davis
Победитель
Fair Stood the Wind for France
Fair Stood the Wind for France
Carl Davis
Победитель
Oppenheimer
Oppenheimer
Carl Davis
Победитель
Hollywood
Hollywood
Carl Davis
Победитель
The Merchant of Venice
The Merchant of Venice
Carl Davis
Победитель
Fair Stood the Wind for France
Fair Stood the Wind for France
Carl Davis
Победитель
Все номинанты
Tales of the Unexpected
Tales of the Unexpected
Ron Grainer
Shelley
Shelley
Ron Grainer
Flickers
Flickers
Ron Grainer
Shoestring
Shoestring
George Fenton
Bloody Kids
Bloody Kids
George Fenton
Fox
Fox
George Fenton
Tales of the Unexpected
Tales of the Unexpected
Ron Grainer
Shelley
Shelley
Ron Grainer
Flickers
Flickers
Ron Grainer
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Programme/Series Without Category
Omnibus
Omnibus
Лесли Мегахи
Победитель
Все номинанты
The South Bank Show
The South Bank Show
Arena
Arena
Alan Yentob
Mastermind
Mastermind
Bill Wright
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Single Play
BBC2 Playhouse
BBC2 Playhouse
Питер Даффелл
For episode "Caught on a Train (#7.1)".
Победитель
Все номинанты
Cream in My Coffee
Cream in My Coffee
Гэвин Миллар
Blade on the Feather
Blade on the Feather
Ричард Лонкрэйн
Staying On
Staying On
Silvio Narizzano
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Television Cameraman
The Merchant of Venice
The Merchant of Venice
Geoff Feld
Победитель
We, the Accused
We, the Accused
Geoff Feld
Победитель
BBC2 Playhouse
BBC2 Playhouse
Geoff Feld
Победитель
Все номинанты
Oppenheimer
Oppenheimer
Rodney Taylor
To Serve Them All My Days
To Serve Them All My Days
Rodney Taylor
Thérèse Raquin
Thérèse Raquin
Ron Green
Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Ron Green
Oppenheimer
Oppenheimer
Rodney Taylor
To Serve Them All My Days
To Serve Them All My Days
Rodney Taylor
Thérèse Raquin
Thérèse Raquin
Ron Green
Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Ron Green
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Television Lighting
Thérèse Raquin
Thérèse Raquin
Howard King
Победитель
Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Howard King
Победитель
Thérèse Raquin
Thérèse Raquin
Howard King
Победитель
Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Howard King
Победитель
Все номинанты
Pride and Prejudice
Pride and Prejudice
Dave Sydenham
We, the Accused
We, the Accused
Dave Sydenham
The Merchant of Venice
The Merchant of Venice
Dennis Channon
Oppenheimer
Oppenheimer
Clive Thomas
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best VTR Editor
Все номинанты
The Kenny Everett Video Show
The Kenny Everett Video Show
Dave Lewinton, Fred Turner
Not the Nine O'Clock News
Not the Nine O'Clock News
Matt Boney
The Kenny Everett Video Show
The Kenny Everett Video Show
Dave Lewinton, Fred Turner
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
Все номинанты
Great Railway Journeys of the World
Great Railway Journeys of the World
Roger Laughton
Hollywood
Hollywood
Kevin Brownlow, David Gill
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Richard Dimbleby Award
Barry Norman
Победитель
Anthony Asquith Award for Film Music
8.3
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
John Williams
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Breaking Glass
Breaking Glass
Hazel O'Connor
6.4
Флэш Гордон
Flash Gordon
Роджер Тэйлор, Брайан Мэй, Фредди Меркьюри, Howard Blake, Джон Дикон
6.6
Слава
Fame
Michael Gore
Показать всех номинантов
Academy Fellowship
Майкл Пауэлл
Победитель
Эмерик Прессбургер
Победитель
Абель Ганс
Победитель
Michael Balcon Award
Kevin Brownlow
Победитель
Flaherty Documentary Award
Год проведения
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
BAFTA 2024
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
BAFTA 2020
Показать все
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
BAFTA 2018
BAFTA 2017
BAFTA 2016
BAFTA 2015
BAFTA 2014
BAFTA 2013
BAFTA 2012
BAFTA 2011
BAFTA 2010
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1952
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1951
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1950
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1949
Номинации
Best Children's & Family Film
Лучший фильм
Лучший британский фильм
Лучший неанглоязычный фильм
Лучший короткометражный фильм
Лучший анимационный короткометражный фильм
Показать все
Лучший анимационный полнометражный фильм
Лучший документальный фильм
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль
Лучшая режиссёрская работа
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучшая операторская работа
Лучший звук
Лучшая музыка к фильму
Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Лучший дизайн костюмов
Лучший монтаж
Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Лучшие визуальные эффекты
Лучший грим и причёски
Лучший оригинальный сценарий
Лучший адаптированный сценарий
Best Achievement in Special Effects
Best Animated Featured Film
Best Animated Film
Best Animation
Best Art Direction
Best British Actor
Best British Actress
Best British Art Direction (B/W)
Best British Art Direction (Colour)
Best British Costume (B/W)
Best British Costume (Colour)
Best British Film 1947
Best British Film Editing
Best British Screenplay
Best Direction
Best Documentary Film
Best Documentary Film 1947
Best Factual Film
Best Film Editing
Best Film from any Source
Best Film from any Source 1947
Best Foreign Actor
Best Foreign Actress
Best Foreign Language Film
Best Make Up Artist
Best Make Up/Hair
Best Makeup and Hair
Best Original Television Music
Best Original Music
Best Original Song
Best Score
Best Screenplay
Best Short Factual Film
Best Short Fictional Film
Best Sound Track
Best Special Effects
Best Special Visual Effects
Best Specialised Film
Best Supporting Artist
Current Affairs
John Grierson Award
Most Outstanding Newcomer to Film
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Most Promising Newcomer to Film
Most Promising Newcomer to Leading Film Role
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Original Music
Outstanding British Contribution to Cinema
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Special Award
Лучшая работа художника-постановщика
Лучший кастинг
BAFTA в области телевидения / Children’s Craft Team Award
BAFTA в области телевидения / Children’s Non-Scripted
BAFTA в области телевидения / Children’s Non-Scripted Award
BAFTA в области телевидения / Children’s Scripted
BAFTA в области телевидения / Children’s Scripted Award
BAFTA в области телевидения / Entertainment
BAFTA в области телевидения / Factual Entertainment
BAFTA в области телевидения / Female Performance in a Comedy
BAFTA в области телевидения / Limited Drama
BAFTA в области телевидения / Live Event Coverage
BAFTA в области телевидения / Male Performance in a Comedy
BAFTA в области телевидения / Reality
BAFTA в области телевидения / Short Form
BAFTA в области телевидения / Soap
BAFTA в области телевидения / Sports Coverage
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
BAFTA в области телевидения / Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучшая телекомедия или комедийная развлекательная телепрограмм
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
BAFTA в области телевидения / Лучшая развлекательная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучший актер
BAFTA в области телевидения / Лучшая актриса
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль второго плана
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль второго плана
BAFTA в области телевидения / Лучшая международная программа
BAFTA в области телевидения / 'Flame of Knowledge'
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin'
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Documentary/Factual)
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Drama/Light Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Alan Clarke Award
BAFTA в области телевидения / Audience Award (TV)
BAFTA в области телевидения / Best Actor
BAFTA в области телевидения / Best Actress
BAFTA в области телевидения / Best Actuality Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Animated Film
BAFTA в области телевидения / Best Arts Programme
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Documentary/Educational)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Entertainment/Drama)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Comedy (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Performance
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Programme
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Programme or Series
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Series
BAFTA в области телевидения / Best Continuing Drama
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
BAFTA в области телевидения / Best Current Affairs
BAFTA в области телевидения / Best Design
BAFTA в области телевидения / Best Digital Creativity
BAFTA в области телевидения / Best Director
BAFTA в области телевидения / Best Director - Factual
BAFTA в области телевидения / Best Director - Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Director Factual
BAFTA в области телевидения / Best Director Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Director: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Director: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Director: Multi-Camera
BAFTA в области телевидения / Best Documentary Programme
BAFTA в области телевидения / Best Drama Plays
BAFTA в области телевидения / Best Drama Production
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
BAFTA в области телевидения / Best Drama Series/Serial
BAFTA в области телевидения / Best Dramatic Series
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Editing - Factual
BAFTA в области телевидения / Best Editing - Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Editing Factual
BAFTA в области телевидения / Best Editing Fiction Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Editing Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Editing: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Editing: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Craft Team
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Perfromance
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Programme or Series
BAFTA в области телевидения / Best Factual Production
BAFTA в области телевидения / Best Factual Programme
BAFTA в области телевидения / Best Factual: Current Affairs
BAFTA в области телевидения / Best Factual: Documentary
BAFTA в области телевидения / Best Features
BAFTA в области телевидения / Best Features (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Film Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Film Editor
BAFTA в области телевидения / Best Film Sound
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Editor (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Editor (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Photography (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Photography (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Foreign Programme
BAFTA в области телевидения / Best Foreign TV Programme
BAFTA в области телевидения / Best Graphic Design
BAFTA в области телевидения / Best Graphics
BAFTA в области телевидения / Best Innovation
BAFTA в области телевидения / Best Interactivity
BAFTA в области телевидения / Best International
BAFTA в области телевидения / Best International Series
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Personality
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Production
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme/Series
BAFTA в области телевидения / Best Lighting
BAFTA в области телевидения / Best Live Event
BAFTA в области телевидения / Best Live Outside Broadcast Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Make Up
BAFTA в области телевидения / Best Make Up & Hair Design
BAFTA в области телевидения / Best Make Up/Hair
BAFTA в области телевидения / Best Make-Up & Hair Design
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best New Writer
BAFTA в области телевидения / Best News Coverage
BAFTA в области телевидения / Best News and Current Affairs Journalism
BAFTA в области телевидения / Best News or Outside Broadcast Coverage
BAFTA в области телевидения / Best News/Actuality Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Original Music
BAFTA в области телевидения / Best Original Programme/Series
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
BAFTA в области телевидения / Best Outside Broadcast Programme
BAFTA в области телевидения / Best Personality
BAFTA в области телевидения / Best Photography & Lighting Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Photography & Lighting: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Photography (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Photography - Factual
BAFTA в области телевидения / Best Photography Factual
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting - Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Photography: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Production Design
BAFTA в области телевидения / Best Programme/Series Without Category
BAFTA в области телевидения / Best Reality & Constructed Factual
BAFTA в области телевидения / Best Reality & Constructed Factual Series
BAFTA в области телевидения / Best Reality and Constructed Factual
BAFTA в области телевидения / Best Script
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy Programme
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy in 2016
BAFTA в области телевидения / Best Short Animated Film
BAFTA в области телевидения / Best Short Form Programme
BAFTA в области телевидения / Best Single Play
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy Series
BAFTA в области телевидения / Best Soap
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Sound Factual
BAFTA в области телевидения / Best Sound Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Sound Supervisor
BAFTA в области телевидения / Best Sound: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Sound: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Special Lighting Effects
BAFTA в области телевидения / Best Special, Visual and Graphic Effects
BAFTA в области телевидения / Best Special/s
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Production
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Programme
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Series
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual Programme
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual in 2016
BAFTA в области телевидения / Best Sport
BAFTA в области телевидения / Best Sport and Live Event
BAFTA в области телевидения / Best Sports/Events Coverage in Real Time
BAFTA в области телевидения / Best TV Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Talk Show
BAFTA в области телевидения / Best Television Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Television Lighting
BAFTA в области телевидения / Best Titles
BAFTA в области телевидения / Best Titles & Graphic Identity
BAFTA в области телевидения / Best VTR Editor
BAFTA в области телевидения / Best Video Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Video Lighting
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects & Graphic Design
BAFTA в области телевидения / Best Writer
BAFTA в области телевидения / Best Writer: Comedy
BAFTA в области телевидения / Best Writer: Drama
BAFTA в области телевидения / Break-Through Talent
BAFTA в области телевидения / Breakthrough Talent
BAFTA в области телевидения / Comedy Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Comedy Programme or Series Award
BAFTA в области телевидения / Costume Design
BAFTA в области телевидения / Current Affairs
BAFTA в области телевидения / Daytime
BAFTA в области телевидения / Director, Factual
BAFTA в области телевидения / Director, Fiction
BAFTA в области телевидения / Director, Multi-Camera
BAFTA в области телевидения / Drama Series
BAFTA в области телевидения / Editing, Factual
BAFTA в области телевидения / Editing, Fiction
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Factual
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Fiction
BAFTA в области телевидения / Entertainment Craft Team
BAFTA в области телевидения / Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Features
BAFTA в области телевидения / Film Editor
BAFTA в области телевидения / General
BAFTA в области телевидения / General Category
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Factual Series or Strand
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Specialised Programme or Series (Arts, History, Religion and Science)
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme or Series
BAFTA в области телевидения / Innovation
BAFTA в области телевидения / Interactivity
BAFTA в области телевидения / International
BAFTA в области телевидения / Light Entertainment
BAFTA в области телевидения / Live Event
BAFTA в области телевидения / Make Up & Hair Design
BAFTA в области телевидения / Most Original Programme/Series
BAFTA в области телевидения / New Media
BAFTA в области телевидения / New Media Developer
BAFTA в области телевидения / News Coverage
BAFTA в области телевидения / Original Music
BAFTA в области телевидения / Original Music, Factual
BAFTA в области телевидения / Original Music, Fiction
BAFTA в области телевидения / Originality
BAFTA в области телевидения / Outstanding Comedy Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Outstanding Current Affairs Feature
BAFTA в области телевидения / Outstanding Drama Series
BAFTA в области телевидения / Outstanding Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Outstanding Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / P&O Cruises Memorable Moment
BAFTA в области телевидения / Performance in Documentary
BAFTA в области телевидения / Photography & Lighting, Fiction
BAFTA в области телевидения / Photography, Factual
BAFTA в области телевидения / Production Design
BAFTA в области телевидения / Reality & Constructed Factual
BAFTA в области телевидения / Richard Dimbleby Award
BAFTA в области телевидения / Richard Dimbleby Award for the Best Presenter (Factual, Features and News)
BAFTA в области телевидения / Scripted Casting
BAFTA в области телевидения / Scripted Comedy
BAFTA в области телевидения / Short Form Programme
BAFTA в области телевидения / Situation Comedy Award
BAFTA в области телевидения / Sound, Factual
BAFTA в области телевидения / Sound, Fiction
BAFTA в области телевидения / Special Award
BAFTA в области телевидения / Special, Visual & Graphic Effects
BAFTA в области телевидения / Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Sport
BAFTA в области телевидения / Titles & Graphic Identity
BAFTA в области телевидения / Virgin Media's Must-See Moment
BAFTA в области телевидения / Virgin TV's Must-See Moment
BAFTA в области телевидения / Writer, Comedy
BAFTA в области телевидения / Writer, Drama
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль
BAFTA в области телевидения / Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
BAFTA в области телевидения / Лучший мини-сериал
Outstanding British Contribution to Cinema
P&O Cruises Memorable Moment
eSports Audience Award / Приз зрительских симпатий eSports
Breakthrough Brits / Прорывные британцы
Lloyds Bank People's Vote for the Most Popular Film
Sunday Times Reader Award for Games / Премия читателей Sunday Times в номинации "Игры"
60 Seconds of Fame - Best Film / "60 секунд славы" - лучший фильм
EE Rising Star Award
Certificate of Merit / Best Documentary Film
Certificate of Merit
UN Award
Flaherty Documentary Award
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / Best Actor in a Leading Role
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / East
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / North East and cumbria
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / Wales
BAFTA в области видеоигр / EE Players' Choice
BAFTA в области видеоигр / New Intellectual Property
BAFTA в области видеоигр / Artistic Achievement
BAFTA в области видеоигр / Audio Achievement
BAFTA в области видеоигр / Best Action Game
BAFTA в области видеоигр / Best Action and Adventure Game
BAFTA в области видеоигр / Best Adventure Game
BAFTA в области видеоигр / Best Animation
BAFTA в области видеоигр / Best Animation or Intro
BAFTA в области видеоигр / Best Art Direction
BAFTA в области видеоигр / Best British Game
BAFTA в области видеоигр / Best Casual Game
BAFTA в области видеоигр / Best Casual and Social Game
BAFTA в области видеоигр / Best Character
BAFTA в области видеоигр / Best Children's Game
BAFTA в области видеоигр / Best Debut Game
BAFTA в области видеоигр / Best Design
BAFTA в области видеоигр / Best Evolving Game
BAFTA в области видеоигр / Best Family Game
BAFTA в области видеоигр / Best Family and Social Game
BAFTA в области видеоигр / Best Game
BAFTA в области видеоигр / Best Game on any Platform - The Year's Best Game
BAFTA в области видеоигр / Best Gameplay
BAFTA в области видеоигр / Best Multiplayer
BAFTA в области видеоигр / Best Music
BAFTA в области видеоигр / Best Narrative
BAFTA в области видеоигр / Best Online Multiplayer
BAFTA в области видеоигр / Best Original Music
BAFTA в области видеоигр / Best Original Property
BAFTA в области видеоигр / Best Original Score
BAFTA в области видеоигр / Best Performer
BAFTA в области видеоигр / Best Persistent Game
BAFTA в области видеоигр / Best Racing Game
BAFTA в области видеоигр / Best Screenplay
BAFTA в области видеоигр / Best Simulation Game
BAFTA в области видеоигр / Best Sound
BAFTA в области видеоигр / Best Soundtrack
BAFTA в области видеоигр / Best Sports Game
BAFTA в области видеоигр / Best Sports/Fitness Game
BAFTA в области видеоигр / Best Story
BAFTA в области видеоигр / Best Story and Character
BAFTA в области видеоигр / Best Strategy Game
BAFTA в области видеоигр / Best Strategy and Simulation Game
BAFTA в области видеоигр / Best Technical Direction
BAFTA в области видеоигр / Best Use Of Audio
BAFTA в области видеоигр / EE Game of the Year
BAFTA в области видеоигр / EE Mobile Game of the Year
BAFTA в области видеоигр / Game Beyond Entertainment
BAFTA в области видеоигр / Game Boy Advance
BAFTA в области видеоигр / Game Design
BAFTA в области видеоигр / Game Innovation
BAFTA в области видеоигр / Gamecube
BAFTA в области видеоигр / Innovation
BAFTA в области видеоигр / Originality
BAFTA в области видеоигр / PC
BAFTA в области видеоигр / PS2
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Leading Role
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Supporting Role
BAFTA в области видеоигр / Special Award
BAFTA в области видеоигр / Technical Achievement
BAFTA в области видеоигр / Technical Innovation
BAFTA в области видеоигр / Xbox
Rising Star Award / Восходящая звезда
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Audio
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Design
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Console
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Mobile
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Mobile or Networked
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Multiplayer
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Networked
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - PC
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Music
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Sound
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best UK Developer
BAFTA Interactive Entertainment Award / Children's
BAFTA Interactive Entertainment Award / Comedy
BAFTA Interactive Entertainment Award / Computer Programming
BAFTA Interactive Entertainment Award / Enhancement of Linear Media
BAFTA Interactive Entertainment Award / Games Award
BAFTA Interactive Entertainment Award / Innovative Game Award
BAFTA Interactive Entertainment Award / Interactive Treatment
BAFTA Interactive Entertainment Award / Interactivity
BAFTA Interactive Entertainment Award / Moving Images
BAFTA Interactive Entertainment Award / Special Award
BAFTA Interactive Entertainment Award / Sports
BAFTA Interactive Entertainment Award / Technical Innovation
Shell International Award
Mullard Award
Anthony Asquith Award for Best New British Composer (TV)
Technical Craft Award (TV) / Editing (Factual)
Technical Craft Award (TV)
BAFTA Interactive Award / DVD
BAFTA Interactive Award / Factual
BAFTA Interactive Award / Film
BAFTA Interactive Award / Interactive TV
BAFTA Interactive Award / Online Entertainment
BAFTA Interactive Award / Online Learning
Kids' Vote
Audience Award (TV)
Special Award (Children's)
Writers' Award (Children's)
Writers' Award (TV)
Special Award / BAFTA Tribute
Special Award / Make Up Artist
Special Award / Outstanding British Contribution to Cinema
Special Award / Outstanding Contribution to Television
Special Award
Richard Dimbleby Award
Foreign TV Program Award
Dennis Potter Award
Alan Clarke Award
Lew Grade Award
Flaherty Documentary Award (TV)
Michael Balcon Award
Audience Award
Academy Fellowship / Film
Academy Fellowship / Games
Academy Fellowship
Детская премия BAFTA / Animation
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids Vote
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids Vote - Feature Film
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids' Vote - Game
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids' Vote - Television
Детская премия BAFTA / Best Animated Series
Детская премия BAFTA / Best Animation
Детская премия BAFTA / Best Channel of the Year
Детская премия BAFTA / Best Children's Feature Film
Детская премия BAFTA / Best Children's Film
Детская премия BAFTA / Best Comedy
Детская премия BAFTA / Best Content For Change
Детская премия BAFTA / Best Digital
Детская премия BAFTA / Best Director
Детская премия BAFTA / Best Drama
Детская премия BAFTA / Best Entertainment
Детская премия BAFTA / Best Factual
Детская премия BAFTA / Best Feature Film
Детская премия BAFTA / Best Game
Детская премия BAFTA / Best Independent Production Company
Детская премия BAFTA / Best Interactive
Детская премия BAFTA / Best Interactive - Adapted
Детская премия BAFTA / Best Interactive - Original
Детская премия BAFTA / Best International
Детская премия BAFTA / Best Learning - Primary
Детская премия BAFTA / Best Learning - Secondary
Детская премия BAFTA / Best Learning Secondary
Детская премия BAFTA / Best Performer
Детская премия BAFTA / Best Pre-School
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Animation
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Live Action
Детская премия BAFTA / Best Presenter
Детская премия BAFTA / Best School Drama
Детская премия BAFTA / Best Schools Drama
Детская премия BAFTA / Best Schools Factual - Primary
Детская премия BAFTA / Best Schools Factual - Secondary
Детская премия BAFTA / Best Short Form
Детская премия BAFTA / Best Video Game
Детская премия BAFTA / Best Writer
Детская премия BAFTA / Best Writer - Adapted
Детская премия BAFTA / Break-Through Talent
Детская премия BAFTA / Entertainment
Детская премия BAFTA / Feature Film
Детская премия BAFTA / International Animation
Детская премия BAFTA / Learning Primary
Детская премия BAFTA / Pre-School Animation
Детская премия BAFTA / Pre-School Live Action
Детская премия BAFTA / Schools Drama
Детская премия BAFTA / Special Award
David Lean Award for Direction / Best Director
David Lean Award for Direction / Best Film/Video Editor (Factual)
David Lean Award for Direction
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Anthony Asquith Award for Film Music
Alexander Korda Award for Best British Film
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Белла сделала правильный выбор? Автор «Сумерек» поставила точку в спорах, кто лучше — Эдвард или Джейкоб
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Вырезанный из «Орудий» эпизод превратится в отдельный фильм: Зак Креггер расширяет вселенную хоррора
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Сэм скорбит, Фрэджайл мертва: в фильме по Death Stranding главных героев наверняка заменят — проболтался режиссер
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667