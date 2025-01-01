Меню
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1988 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 20 марта 1988
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Жан де Флоретт 8.2
Жан де Флоретт Jean de florette
Клод Берри
Победитель
Все номинанты
Cry Freedom Cry Freedom
Ричард Аттенборо
Надежда и слава 7.3
Надежда и слава Hope and Glory
Джон Бурмен
Дни радио 7.5
Дни радио Radio Days
Вуди Аллен, Robert Greenhut
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Artisten Artisten
Jonas Grimås
Победитель
Все номинанты
Treacle Treacle
Питер Челсом
The Short & Curlies The Short & Curlies
Майк Ли
D'après Maria D'après Maria
Jean-Claude Robert
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Шон Коннери
Шон Коннери
Имя розы
Победитель
Все номинанты
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Prick Up Your Ears
Ив Монтан
Ив Монтан
Жан де Флоретт
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Жан де Флоретт
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Энн Бэнкрофт
Чаринг Кросс Роуд, 84
Победитель
Все номинанты
Джули Уолтерс
Джули Уолтерс
Personal Services
Эмили Ллойд
Wish You Were Here
Сара Майлз
Сара Майлз
Надежда и слава
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Даниель Отой
Даниель Отой
Жан де Флоретт
Победитель
Все номинанты
Иэн Бэннен
Надежда и слава
Джон То
Cry Freedom
Шон Коннери
Шон Коннери
Неприкасаемые
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Сьюзен Вулдридж
Надежда и слава
Победитель
Все номинанты
Дайэнн Уист
Дайэнн Уист
Дни радио
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Prick Up Your Ears
Джуди Денч
Джуди Денч
Чаринг Кросс Роуд, 84
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Жан де Флоретт 8.2
Жан де Флоретт Jean de florette
Бруно Нюйттен
Победитель
Все номинанты
Надежда и слава 7.3
Надежда и слава Hope and Glory
Филип Руссело
Cry Freedom Cry Freedom
Ronnie Taylor
Взвод 8.1
Взвод Platoon
Robert Richardson
BAFTA в области кино / Лучший звук
Cry Freedom Cry Freedom
Gerry Humphreys, Jonathan Bates, Simon Kaye
Победитель
Все номинанты
Надежда и слава 7.3
Надежда и слава Hope and Glory
Ron Davis, Peter Handford, John Hayward
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Победитель
Все номинанты
Неприкасаемые 8.0
Неприкасаемые The Untouchables
Marilyn Vance
Надежда и слава 7.3
Надежда и слава Hope and Glory
Shirley Russell
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
Взвод 8.1
Взвод Platoon
Claire Simpson
Победитель
Все номинанты
Cry Freedom Cry Freedom
Lesley Walker
Надежда и слава 7.3
Надежда и слава Hope and Glory
Ian Crafford
Дни радио 7.5
Дни радио Radio Days
Susan E. Morse
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
Wish You Were Here Wish You Were Here
Дэвид Лилэнд
Победитель
Все номинанты
Надежда и слава 7.3
Надежда и слава Hope and Glory
Джон Бурмен
Дни радио 7.5
Дни радио Radio Days
Вуди Аллен
Personal Services Personal Services
Дэвид Лилэнд
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
Жан де Флоретт 8.2
Жан де Флоретт Jean de florette
Клод Берри, Gérard Brach
Победитель
Все номинанты
Крошка Доррит 7.2
Крошка Доррит Little Dorrit
Кристин Эдзард
Prick Up Your Ears Prick Up Your Ears
Alan Bennett
Чаринг Кросс Роуд, 84 7.4
Чаринг Кросс Роуд, 84 84 Charing Cross Road
Hugh Whitemore
BAFTA в области кино / Best Direction
Взвод 8.1
Взвод Platoon
Оливер Стоун
Победитель
Все номинанты
Надежда и слава 7.3
Надежда и слава Hope and Glory
Джон Бурмен
Жан де Флоретт 8.2
Жан де Флоретт Jean de florette
Клод Берри
Cry Freedom Cry Freedom
Ричард Аттенборо
BAFTA в области кино / Best Foreign Language Film
Жертвоприношение 7.5
Жертвоприношение Offret / Sacrifice, Le
Андрей Тарковский, Anna-Lena Wibom Sweden/France.
Победитель
Все номинанты
Моя собачья жизнь 7.6
Моя собачья жизнь Mitt liv som hund
Лассе Халльстрем, Waldemar Bergendahl Sweden.
Жан де Флоретт 8.2
Жан де Флоретт Jean de florette
Клод Берри France.
Manon of the Spring Manon des sources
Клод Берри France/Italy/Switzerland.
BAFTA в области кино / Best Make Up Artist
Имя розы 7.8
Имя розы Der Name der Rose
Hasso von Hugo
Победитель
Все номинанты
Жан де Флоретт 8.2
Жан де Флоретт Jean de florette
Jean-Pierre Eychenne
Надежда и слава 7.3
Надежда и слава Hope and Glory
Anna Dryhurst
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
Дни радио 7.5
Дни радио Radio Days
Santo Loquasto
Победитель
Все номинанты
Надежда и слава 7.3
Надежда и слава Hope and Glory
Энтони Прэтт
Неприкасаемые 8.0
Неприкасаемые The Untouchables
William A. Elliott
Жан де Флоретт 8.2
Жан де Флоретт Jean de florette
Bernard Vézat
BAFTA в области кино / Best Score
Неприкасаемые 8.0
Неприкасаемые The Untouchables
Ennio Morricone
Победитель
Все номинанты
Wish You Were Here Wish You Were Here
Стенли Майерс
Cry Freedom Cry Freedom
George Fenton, Jonas Gwangwa
Надежда и слава 7.3
Надежда и слава Hope and Glory
Peter Martin
BAFTA в области кино / Best Special Effects
Иствикские ведьмы 6.9
Иствикские ведьмы The Witches Of Eastwick
Ed Jones, Michael Lantieri, Michael Owens, Bruce Walters
Победитель
Все номинанты
Муха 7.1
Муха The Fly
Jon Berg, Louis Craig, Уолас, Крис, Хойт Йетман
Цельнометаллическая оболочка 8.4
Цельнометаллическая оболочка Full Metal Jacket
John Evans
Смотреть трейлер
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
Tutti Frutti Tutti Frutti
Andy Park, Tony Smith
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Дэвид Джейсон
Porterhouse Blue
Победитель
Все номинанты
Рэй МакЭнэлли
A Perfect Spy
Робби Колтрейн
Робби Колтрейн
Tutti Frutti
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Fortunes of War For episode "The Lady's Not for Burning".
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Fortunes of War, Tutti Frutti
Победитель
Все номинанты
Jean Alexander
Coronation Street
Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон
Screen Two For episode "After Pilkington (#3.4)".
Джоан Хиксон
Miss Marple: Nemesis
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Documentary/Educational)
The Really Wild Show The Really Wild Show
Mike Beynon
Победитель
Все номинанты
How We Used to Live How We Used to Live
Ian Fell
Newsround Newsround
John Craven
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Entertainment/Drama)
A Little Princess A Little Princess
Colin Shindler, Carol Wiseman
Победитель
Все номинанты
The Gemini Factor The Gemini Factor
Renny Rye, Sheila Kinany
Aliens in the Family Aliens in the Family
Christine Secombe, Paul Stone
Grange Hill Grange Hill
Ronald Smedley
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Series
Blackadder the Third Blackadder the Third
Мэнди Флетчер, John Lloyd
Победитель
Все номинанты
Yes, Prime Minister Yes, Prime Minister
Sydney Lotterby
'Allo 'Allo! 'Allo 'Allo!
David Croft
Bread Bread
Robin Nash
Ever Decreasing Circles Ever Decreasing Circles
Harold Snoad
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
Fortunes of War Fortunes of War
Christine Rawlins
Победитель
Все номинанты
Tutti Frutti Tutti Frutti
Delphine Roche-Gordon
Vanity Fair Vanity Fair
Joyce Hawkins
Porterhouse Blue Porterhouse Blue
Lindy Hemming
BAFTA в области телевидения / Best Design
Fortunes of War Fortunes of War
Tim Harvey
Победитель
Все номинанты
Porterhouse Blue Porterhouse Blue
Eileen Diss
Vanity Fair Vanity Fair
Gavin Davies
Blackadder the Third Blackadder the Third
Antony Thorpe
Tutti Frutti Tutti Frutti
Bob Smart
BAFTA в области телевидения / Best Film Cameraman
Baka: The People of the Rainforest Baka: The People of the Rainforest
Phil Agland
Победитель
Все номинанты
Porterhouse Blue Porterhouse Blue
Dick Pope
BAFTA в области телевидения / Best Film Editor
The Duty Men The Duty Men
Andrew Willsmore
Победитель
Все номинанты
Tutti Frutti Tutti Frutti
John MacDonnell
Porterhouse Blue Porterhouse Blue
Barry Peters
Fortunes of War Fortunes of War
Tariq Anwar
BAFTA в области телевидения / Best Film Sound
The Duty Men The Duty Men
Michael Horwood, David Jewitt, David Old, Patrick Quirke, John Bridgett
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Graphics
Tutti Frutti Tutti Frutti
John Byrne, Sandi Anderson
Победитель
Все номинанты
Hollywood the Golden Years: The RKO Story Hollywood the Golden Years: The RKO Story
Pete Wane
Porterhouse Blue Porterhouse Blue
Phil Austin, Derek W. Hayes
The South Bank Show The South Bank Show
Pat Gavin
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
Yes, Prime Minister Yes, Prime Minister
Найджел Хоторн
Победитель
Все номинанты
Yes, Prime Minister Yes, Prime Minister
Paul Eddington
Blackadder the Third Blackadder the Third
Роуэн Аткинсон
The Dame Edna Experience The Dame Edna Experience
Бэрри Хамфриз
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme
Victoria Wood: As Seen on TV Victoria Wood: As Seen on TV
Geoff Posner For the special.
Победитель
Все номинанты
Alas Smith & Jones Alas Smith & Jones
John Kilby, Jamie Rix
Spitting Image Spitting Image
Geoffrey Perkins
Alas Smith & Jones Alas Smith & Jones
John Kilby, Jamie Rix
The Dame Edna Experience The Dame Edna Experience
Richard Drewett, Judith Holder
BAFTA в области телевидения / Best Make Up
Tutti Frutti Tutti Frutti
Lorna Blair
Победитель
Все номинанты
Porterhouse Blue Porterhouse Blue
Tommie Manderson
Fortunes of War Fortunes of War
Elizabeth Rowell
Blackadder the Third Blackadder the Third
Victoria Pocock
BAFTA в области телевидения / Best News or Outside Broadcast Coverage
Channel 4 News Channel 4 News
Stewart Purvis For the special edition covering the Zeebrugge disaster.
Победитель
Все номинанты
News at Ten News at Ten
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
Porterhouse Blue Porterhouse Blue
Christopher Gunning, Rick Lloyd
Победитель
Все номинанты
The Beiderbecke Tapes The Beiderbecke Tapes
Frank Ricotti
A Perfect Spy A Perfect Spy
Michael Storey
Fortunes of War Fortunes of War
Richard Holmes
BAFTA в области телевидения / Best Short Animated Film
The Reluctant Dragon The Reluctant Dragon
Bridget Appleby
Победитель
Все номинанты
The Wind in the Willows The Wind in the Willows
Брайан Косгров, Mark Hall
Fireman Sam Fireman Sam
Ian Frampton
The Shoe People The Shoe People
Tony Barnes, Clennell Rawson
BAFTA в области телевидения / Best Sound Supervisor
Tutti Frutti Tutti Frutti
Brian Dewar For episodes 3 and 4.
Победитель
Все номинанты
Casualty Casualty
Rod Lewis
The Dame Edna Experience The Dame Edna Experience
Graham Hix For episodes 1-3.
BAFTA в области телевидения / Best VTR Editor
Tutti Frutti Tutti Frutti
Peter Hayes For episode 4.
Победитель
Все номинанты
Tutti Frutti Tutti Frutti
Gerry Law For episode 3.
Paul Simon, Graceland: The African Concert Paul Simon, Graceland: The African Concert
Джон Фортенберри, Ruth Foster
A Simple Man A Simple Man
BAFTA в области телевидения / Best Video Cameraman
The Charmer The Charmer
Tony Maynard
Победитель
Все номинанты
Tutti Frutti Tutti Frutti
Stan Bradley
Treasure Hunt Treasure Hunt
Graham Berry
Vanity Fair Vanity Fair
Paul Woolston
BAFTA в области телевидения / Best Video Lighting
The Charmer The Charmer
Trevor Saunders
Победитель
Все номинанты
Vanity Fair Vanity Fair
David Bushell
Tutti Frutti Tutti Frutti
James Maiden
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
The Duty Men The Duty Men
Paul Hamann
Победитель
Все номинанты
Hollywood the Golden Years: The RKO Story Hollywood the Golden Years: The RKO Story
Charles Chabot, Rosemary Wilton
Forty Minutes Forty Minutes
Edward Mirzoeff
Arena Arena
Nigel Finch, Anthony Wall
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award
A Simple Man A Simple Man
Gillian Lynne, Ian Squires
Победитель
Все номинанты
Arena Arena
Anthony Wall For episode "Dennis Potter".
The South Bank Show The South Bank Show
Тони Палмер For episode "Maria Callas".
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
The Race for the Double Helix Life Story
Мик Джексон
Победитель
Все номинанты
Screen Two Screen Two
John Glenister, Martin Thompson For episode "Blunt (#3.2)".
Screen Two Screen Two
Christopher Morahan, Kenith Trodd For episode "After Pilkington (#3.4)".
Screen Two Screen Two
Innes Lloyd, Тристрам Пауэлл For episode "East of Ipswich (#3.5)".
Screen Two Screen Two
Christopher Morahan, Kenith Trodd For episode "After Pilkington (#3.4)".
Academy Fellowship
Ингмар Бергман
Ингмар Бергман
Победитель
Michael Balcon Award
Flaherty Documentary Award (TV)
Baka: The People of the Rainforest Baka: The People of the Rainforest
Phil Agland
Победитель
Все номинанты
Fourteen Days in May Fourteen Days in May
Paul Hamann
Forty Minutes Forty Minutes
Molly Dineen For episode "Home from the Hill".
Writers' Award (TV)
Antony Jay
Победитель
Джонатан Линн
Победитель
Antony Jay
Победитель
Джонатан Линн
Победитель
Год проведения
Номинации

