Кинофестивали
BAFTA - премия Британской киноакадемии
События
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1988 году
Место проведения
Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения
20 марта 1988
BAFTA в области кино / Лучший фильм
8.2
Жан де Флоретт
Jean de florette
Клод Берри
Победитель
Все номинанты
Cry Freedom
Cry Freedom
Ричард Аттенборо
7.3
Надежда и слава
Hope and Glory
Джон Бурмен
7.5
Дни радио
Radio Days
Вуди Аллен, Robert Greenhut
7.5
Дни радио
Radio Days
Вуди Аллен, Robert Greenhut
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Artisten
Artisten
Jonas Grimås
Победитель
Все номинанты
Treacle
Treacle
Питер Челсом
The Short & Curlies
The Short & Curlies
Майк Ли
D'après Maria
D'après Maria
Jean-Claude Robert
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Шон Коннери
Имя розы
Победитель
Все номинанты
Гэри Олдман
Prick Up Your Ears
Ив Монтан
Жан де Флоретт
Жерар Депардье
Жан де Флоретт
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Энн Бэнкрофт
Чаринг Кросс Роуд, 84
Победитель
Все номинанты
Джули Уолтерс
Personal Services
Эмили Ллойд
Wish You Were Here
Сара Майлз
Надежда и слава
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Даниель Отой
Жан де Флоретт
Победитель
Все номинанты
Иэн Бэннен
Надежда и слава
Джон То
Cry Freedom
Шон Коннери
Неприкасаемые
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Сьюзен Вулдридж
Надежда и слава
Победитель
Все номинанты
Дайэнн Уист
Дни радио
Ванесса Редгрейв
Prick Up Your Ears
Джуди Денч
Чаринг Кросс Роуд, 84
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
8.2
Жан де Флоретт
Jean de florette
Бруно Нюйттен
Победитель
Все номинанты
7.3
Надежда и слава
Hope and Glory
Филип Руссело
Cry Freedom
Cry Freedom
Ronnie Taylor
8.1
Взвод
Platoon
Robert Richardson
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший звук
Cry Freedom
Cry Freedom
Gerry Humphreys, Jonathan Bates, Simon Kaye
Победитель
Все номинанты
7.5
Дни радио
Radio Days
Lee Dichter, Robert Hein, James Sabat
7.3
Надежда и слава
Hope and Glory
Ron Davis, Peter Handford, John Hayward
8.4
Цельнометаллическая оболочка
Full Metal Jacket
Nigel Galt, Andy Nelson, Edward Tise
Смотреть трейлер
7.5
Дни радио
Radio Days
Lee Dichter, Robert Hein, James Sabat
8.4
Цельнометаллическая оболочка
Full Metal Jacket
Nigel Galt, Andy Nelson, Edward Tise
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
7.5
Дни радио
Radio Days
Jeffrey Kurland
Победитель
Все номинанты
8.0
Неприкасаемые
The Untouchables
Marilyn Vance
7.2
Крошка Доррит
Little Dorrit
Joyce Carter, Danielle Garderes, Claude Gastine, Judith Loom, Sally Neale, Jackie Smith, Barbara Sonnex
7.3
Надежда и слава
Hope and Glory
Shirley Russell
7.2
Крошка Доррит
Little Dorrit
Joyce Carter, Danielle Garderes, Claude Gastine, Judith Loom, Sally Neale, Jackie Smith, Barbara Sonnex
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
8.1
Взвод
Platoon
Claire Simpson
Победитель
Все номинанты
Cry Freedom
Cry Freedom
Lesley Walker
7.3
Надежда и слава
Hope and Glory
Ian Crafford
7.5
Дни радио
Radio Days
Susan E. Morse
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
Wish You Were Here
Wish You Were Here
Дэвид Лилэнд
Победитель
Все номинанты
7.3
Надежда и слава
Hope and Glory
Джон Бурмен
7.5
Дни радио
Radio Days
Вуди Аллен
Personal Services
Personal Services
Дэвид Лилэнд
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
8.2
Жан де Флоретт
Jean de florette
Клод Берри, Gérard Brach
Победитель
Все номинанты
7.2
Крошка Доррит
Little Dorrit
Кристин Эдзард
Prick Up Your Ears
Prick Up Your Ears
Alan Bennett
7.4
Чаринг Кросс Роуд, 84
84 Charing Cross Road
Hugh Whitemore
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Direction
8.1
Взвод
Platoon
Оливер Стоун
Победитель
Все номинанты
7.3
Надежда и слава
Hope and Glory
Джон Бурмен
8.2
Жан де Флоретт
Jean de florette
Клод Берри
Cry Freedom
Cry Freedom
Ричард Аттенборо
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Foreign Language Film
7.5
Жертвоприношение
Offret / Sacrifice, Le
Андрей Тарковский, Anna-Lena Wibom
Sweden/France.
Победитель
Все номинанты
7.6
Моя собачья жизнь
Mitt liv som hund
Лассе Халльстрем, Waldemar Bergendahl
Sweden.
8.2
Жан де Флоретт
Jean de florette
Клод Берри
France.
Manon of the Spring
Manon des sources
Клод Берри
France/Italy/Switzerland.
7.6
Моя собачья жизнь
Mitt liv som hund
Лассе Халльстрем, Waldemar Bergendahl
Sweden.
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Make Up Artist
7.8
Имя розы
Der Name der Rose
Hasso von Hugo
Победитель
Все номинанты
8.2
Жан де Флоретт
Jean de florette
Jean-Pierre Eychenne
7.1
Муха
The Fly
Stephan Dupuis, Уолас, Крис
7.3
Надежда и слава
Hope and Glory
Anna Dryhurst
7.1
Муха
The Fly
Stephan Dupuis, Уолас, Крис
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
7.5
Дни радио
Radio Days
Santo Loquasto
Победитель
Все номинанты
7.3
Надежда и слава
Hope and Glory
Энтони Прэтт
8.0
Неприкасаемые
The Untouchables
William A. Elliott
8.2
Жан де Флоретт
Jean de florette
Bernard Vézat
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Score
8.0
Неприкасаемые
The Untouchables
Ennio Morricone
Победитель
Все номинанты
Wish You Were Here
Wish You Were Here
Стенли Майерс
Cry Freedom
Cry Freedom
George Fenton, Jonas Gwangwa
7.3
Надежда и слава
Hope and Glory
Peter Martin
Cry Freedom
Cry Freedom
George Fenton, Jonas Gwangwa
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Special Effects
6.9
Иствикские ведьмы
The Witches Of Eastwick
Ed Jones, Michael Lantieri, Michael Owens, Bruce Walters
Победитель
Все номинанты
7.1
Муха
The Fly
Jon Berg, Louis Craig, Уолас, Крис, Хойт Йетман
8.4
Цельнометаллическая оболочка
Full Metal Jacket
John Evans
Смотреть трейлер
Little Shop of Horrors
Little Shop of Horrors
Lyle Conway, Richard Conway, Bran Ferren, Martin Gutteridge
Little Shop of Horrors
Little Shop of Horrors
Lyle Conway, Richard Conway, Bran Ferren, Martin Gutteridge
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
Tutti Frutti
Tutti Frutti
Andy Park, Tony Smith
Победитель
Tutti Frutti
Tutti Frutti
Andy Park, Tony Smith
Победитель
Все номинанты
Porterhouse Blue
Porterhouse Blue
Brian Eastman, Robert Knights
Porterhouse Blue
Porterhouse Blue
Brian Eastman, Robert Knights
A Perfect Spy
A Perfect Spy
Colin Rogers, Peter Smith
Fortunes of War
Fortunes of War
James Cellan Jones, Betty Willingale
A Perfect Spy
A Perfect Spy
Colin Rogers, Peter Smith
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Дэвид Джейсон
Porterhouse Blue
Победитель
Все номинанты
Рэй МакЭнэлли
A Perfect Spy
Робби Колтрейн
Tutti Frutti
Кеннет Брана
Fortunes of War
For episode "The Lady's Not for Burning".
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Эмма Томпсон
Fortunes of War, Tutti Frutti
Победитель
Эмма Томпсон
Fortunes of War, Tutti Frutti
Победитель
Все номинанты
Jean Alexander
Coronation Street
Миранда Ричардсон
Screen Two
For episode "After Pilkington (#3.4)".
Джоан Хиксон
Miss Marple: Nemesis
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Documentary/Educational)
The Really Wild Show
The Really Wild Show
Mike Beynon
Победитель
Все номинанты
How We Used to Live
How We Used to Live
Ian Fell
Newsround
Newsround
John Craven
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Entertainment/Drama)
A Little Princess
A Little Princess
Colin Shindler, Carol Wiseman
Победитель
A Little Princess
A Little Princess
Colin Shindler, Carol Wiseman
Победитель
Все номинанты
The Gemini Factor
The Gemini Factor
Renny Rye, Sheila Kinany
Aliens in the Family
Aliens in the Family
Christine Secombe, Paul Stone
Grange Hill
Grange Hill
Ronald Smedley
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Series
Blackadder the Third
Blackadder the Third
Мэнди Флетчер, John Lloyd
Победитель
Blackadder the Third
Blackadder the Third
Мэнди Флетчер, John Lloyd
Победитель
Все номинанты
Yes, Prime Minister
Yes, Prime Minister
Sydney Lotterby
'Allo 'Allo!
'Allo 'Allo!
David Croft
Bread
Bread
Robin Nash
Ever Decreasing Circles
Ever Decreasing Circles
Harold Snoad
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
Fortunes of War
Fortunes of War
Christine Rawlins
Победитель
Все номинанты
Tutti Frutti
Tutti Frutti
Delphine Roche-Gordon
Vanity Fair
Vanity Fair
Joyce Hawkins
Porterhouse Blue
Porterhouse Blue
Lindy Hemming
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Design
Fortunes of War
Fortunes of War
Tim Harvey
Победитель
Все номинанты
Porterhouse Blue
Porterhouse Blue
Eileen Diss
Vanity Fair
Vanity Fair
Gavin Davies
Blackadder the Third
Blackadder the Third
Antony Thorpe
Tutti Frutti
Tutti Frutti
Bob Smart
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Film Cameraman
Baka: The People of the Rainforest
Baka: The People of the Rainforest
Phil Agland
Победитель
Все номинанты
Porterhouse Blue
Porterhouse Blue
Dick Pope
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Film Editor
The Duty Men
The Duty Men
Andrew Willsmore
Победитель
Все номинанты
Tutti Frutti
Tutti Frutti
John MacDonnell
Porterhouse Blue
Porterhouse Blue
Barry Peters
Fortunes of War
Fortunes of War
Tariq Anwar
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Film Sound
The Duty Men
The Duty Men
Michael Horwood, David Jewitt, David Old, Patrick Quirke, John Bridgett
Победитель
The Duty Men
The Duty Men
Michael Horwood, David Jewitt, David Old, Patrick Quirke, John Bridgett
Победитель
Все номинанты
Tutti Frutti
Tutti Frutti
Peter Brill, Ian Frame, Bronek Korda, Andrew McClelland
A Perfect Spy
A Perfect Spy
Ken Hains, John W. Hyde, Graham Lawrence, Tony Quinn, Malcolm Webberley
Fortunes of War
Fortunes of War
Terry Elms, Ken Hains, Judith Robson, Kim Houldin
Fortunes of War
Fortunes of War
Terry Elms, Ken Hains, Judith Robson, Kim Houldin
Tutti Frutti
Tutti Frutti
Peter Brill, Ian Frame, Bronek Korda, Andrew McClelland
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Graphics
Tutti Frutti
Tutti Frutti
John Byrne, Sandi Anderson
Победитель
Все номинанты
Hollywood the Golden Years: The RKO Story
Hollywood the Golden Years: The RKO Story
Pete Wane
Porterhouse Blue
Porterhouse Blue
Phil Austin, Derek W. Hayes
The South Bank Show
The South Bank Show
Pat Gavin
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
Yes, Prime Minister
Yes, Prime Minister
Найджел Хоторн
Победитель
Все номинанты
Yes, Prime Minister
Yes, Prime Minister
Paul Eddington
Blackadder the Third
Blackadder the Third
Роуэн Аткинсон
The Dame Edna Experience
The Dame Edna Experience
Бэрри Хамфриз
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme
Victoria Wood: As Seen on TV
Victoria Wood: As Seen on TV
Geoff Posner
For the special.
Победитель
Все номинанты
Alas Smith & Jones
Alas Smith & Jones
John Kilby, Jamie Rix
Spitting Image
Spitting Image
Geoffrey Perkins
Alas Smith & Jones
Alas Smith & Jones
John Kilby, Jamie Rix
The Dame Edna Experience
The Dame Edna Experience
Richard Drewett, Judith Holder
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Make Up
Tutti Frutti
Tutti Frutti
Lorna Blair
Победитель
Все номинанты
Porterhouse Blue
Porterhouse Blue
Tommie Manderson
Fortunes of War
Fortunes of War
Elizabeth Rowell
Blackadder the Third
Blackadder the Third
Victoria Pocock
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best News or Outside Broadcast Coverage
Channel 4 News
Channel 4 News
Stewart Purvis
For the special edition covering the Zeebrugge disaster.
Победитель
Все номинанты
News at Ten
News at Ten
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
Porterhouse Blue
Porterhouse Blue
Christopher Gunning, Rick Lloyd
Победитель
Porterhouse Blue
Porterhouse Blue
Christopher Gunning, Rick Lloyd
Победитель
Все номинанты
The Beiderbecke Tapes
The Beiderbecke Tapes
Frank Ricotti
A Perfect Spy
A Perfect Spy
Michael Storey
Fortunes of War
Fortunes of War
Richard Holmes
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Short Animated Film
The Reluctant Dragon
The Reluctant Dragon
Bridget Appleby
Победитель
Все номинанты
The Wind in the Willows
The Wind in the Willows
Брайан Косгров, Mark Hall
Fireman Sam
Fireman Sam
Ian Frampton
The Shoe People
The Shoe People
Tony Barnes, Clennell Rawson
The Wind in the Willows
The Wind in the Willows
Брайан Косгров, Mark Hall
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sound Supervisor
Tutti Frutti
Tutti Frutti
Brian Dewar
For episodes 3 and 4.
Победитель
Все номинанты
Casualty
Casualty
Rod Lewis
The Dame Edna Experience
The Dame Edna Experience
Graham Hix
For episodes 1-3.
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best VTR Editor
Tutti Frutti
Tutti Frutti
Peter Hayes
For episode 4.
Победитель
Все номинанты
Tutti Frutti
Tutti Frutti
Gerry Law
For episode 3.
Paul Simon, Graceland: The African Concert
Paul Simon, Graceland: The African Concert
Джон Фортенберри, Ruth Foster
A Simple Man
A Simple Man
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Video Cameraman
The Charmer
The Charmer
Tony Maynard
Победитель
Все номинанты
Tutti Frutti
Tutti Frutti
Stan Bradley
Treasure Hunt
Treasure Hunt
Graham Berry
Vanity Fair
Vanity Fair
Paul Woolston
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Video Lighting
The Charmer
The Charmer
Trevor Saunders
Победитель
Все номинанты
Vanity Fair
Vanity Fair
David Bushell
Tutti Frutti
Tutti Frutti
James Maiden
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
The Duty Men
The Duty Men
Paul Hamann
Победитель
Все номинанты
Hollywood the Golden Years: The RKO Story
Hollywood the Golden Years: The RKO Story
Charles Chabot, Rosemary Wilton
Forty Minutes
Forty Minutes
Edward Mirzoeff
Arena
Arena
Nigel Finch, Anthony Wall
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award
A Simple Man
A Simple Man
Gillian Lynne, Ian Squires
Победитель
Все номинанты
Arena
Arena
Anthony Wall
For episode "Dennis Potter".
The South Bank Show
The South Bank Show
Тони Палмер
For episode "Maria Callas".
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
The Race for the Double Helix
Life Story
Мик Джексон
Победитель
Все номинанты
Screen Two
Screen Two
John Glenister, Martin Thompson
For episode "Blunt (#3.2)".
Screen Two
Screen Two
Christopher Morahan, Kenith Trodd
For episode "After Pilkington (#3.4)".
Screen Two
Screen Two
Innes Lloyd, Тристрам Пауэлл
For episode "East of Ipswich (#3.5)".
Screen Two
Screen Two
Christopher Morahan, Kenith Trodd
For episode "After Pilkington (#3.4)".
Показать всех номинантов
Academy Fellowship
Ингмар Бергман
Победитель
Michael Balcon Award
Flaherty Documentary Award (TV)
Baka: The People of the Rainforest
Baka: The People of the Rainforest
Phil Agland
Победитель
Все номинанты
Fourteen Days in May
Fourteen Days in May
Paul Hamann
Forty Minutes
Forty Minutes
Molly Dineen
For episode "Home from the Hill".
Показать всех номинантов
Writers' Award (TV)
Antony Jay
Победитель
Джонатан Линн
Победитель
Antony Jay
Победитель
Джонатан Линн
Победитель
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
