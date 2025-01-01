Меню
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1976 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 17 марта 1976
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Алиса здесь больше не живет 7.4
Алиса здесь больше не живет Alice Doesn't Live Here Anymore
Победитель
Все номинанты
Барри Линдон 8.0
Барри Линдон Barry Lyndon
Смотреть трейлер
Челюсти 8.3
Челюсти Jaws
Смотреть трейлер
Собачий полдень 7.4
Собачий полдень Dog Day Afternoon
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Аль Пачино
Аль Пачино
Крестный отец 2, Собачий полдень
Победитель
Все номинанты
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Ленни
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
French Connection II, Night Moves
Ричард Дрейфусс
Ричард Дрейфусс
Челюсти
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Алиса здесь больше не живет
Победитель
Все номинанты
Энн Бэнкрофт
The Prisoner of Second Avenue
Лив Ульман
Лив Ульман
Scenes from a Marriage
Валери Перрайн
Ленни
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Фред Астер
Фред Астер
Вздымающийся ад
Победитель
Все номинанты
Джек Уорден
Джек Уорден
Шампунь
Мартин Болсам
Мартин Болсам
The Taking of Pelham One Two Three
Берджесс Мередит
День Саранчи
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Дайэн Лэдд
Алиса здесь больше не живет
Победитель
Все номинанты
Гвен Уэллс
Нэшвилл
Лейла Гольдони
Алиса здесь больше не живет
Рони Блейкли
Нэшвилл
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Барри Линдон 8.0
Барри Линдон Barry Lyndon
John Alcott
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Rollerball Rollerball
Douglas Slocombe
Вздымающийся ад 7.0
Вздымающийся ад The Towering Inferno
Fred J. Koenekamp
Человек, который хотел быть королем 7.8
Человек, который хотел быть королем The Man Who Would Be King
Oswald Morris
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
День Саранчи 6.9
День Саранчи The Day of the Locust
Ann Roth
Победитель
Все номинанты
The Four Musketeers: Milady's Revenge The Four Musketeers
Yvonne Blake
Человек, который хотел быть королем 7.8
Человек, который хотел быть королем The Man Who Would Be King
Edith Head
BAFTA в области кино / Best Animated Film
Great (Isambard Kingdom Brunel) Great (Isambard Kingdom Brunel)
Bob Godfrey
Победитель
Все номинанты
The Owl Who Married a Goose: An Eskimo Legend The Owl Who Married a Goose: An Eskimo Legend
Caroline Leaf
BAFTA в области кино / Best Art Direction
Rollerball Rollerball
John Box
Победитель
Все номинанты
День Саранчи 6.9
День Саранчи The Day of the Locust
Richard Macdonald
Барри Линдон 8.0
Барри Линдон Barry Lyndon
Ken Adam
Смотреть трейлер
Вздымающийся ад 7.0
Вздымающийся ад The Towering Inferno
William J. Creber
BAFTA в области кино / Best Direction
Барри Линдон 8.0
Барри Линдон Barry Lyndon
Стэнли Кубрик
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Алиса здесь больше не живет 7.4
Алиса здесь больше не живет Alice Doesn't Live Here Anymore
Мартин Скорсезе
Собачий полдень 7.4
Собачий полдень Dog Day Afternoon
Сидни Люмет
Смотреть трейлер
Челюсти 8.3
Челюсти Jaws
Стивен Спилберг
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Best Film Editing
Собачий полдень 7.4
Собачий полдень Dog Day Afternoon
Dede Allen
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Rollerball Rollerball
Antony Gibbs
Челюсти 8.3
Челюсти Jaws
Verna Fields
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Best Screenplay
Алиса здесь больше не живет 7.4
Алиса здесь больше не живет Alice Doesn't Live Here Anymore
Robert Getchell
Победитель
Все номинанты
Нэшвилл 7.6
Нэшвилл Nashville
Джоан Тьюксбери
Собачий полдень 7.4
Собачий полдень Dog Day Afternoon
Фрэнк Пирсон
Смотреть трейлер
Челюсти 8.3
Челюсти Jaws
Peter Benchley, Карл Готтлиб
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Best Sound Track
Нэшвилл 7.6
Нэшвилл Nashville
Chris McLaughlin, Richard Portman, William A. Sawyer, James E. Webb
Победитель
Все номинанты
Собачий полдень 7.4
Собачий полдень Dog Day Afternoon
Richard P. Cirincione, Jack Fitzstephens, Sanford Rackow, Stephen A. Rotter, James Sabat, Dick Vorisek
Смотреть трейлер
Rollerball Rollerball
Derek Ball, Archie Ludski, Gordon K. McCallum, Les Wiggins
Челюсти 8.3
Челюсти Jaws
John R. Carter, Robert L. Hoyt
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Best Specialised Film
The Curiosity That Kills the Cat The Curiosity That Kills the Cat
Gregory Buckland-Smith
Победитель
Все номинанты
How an Aeroplane Flies: Part 1 How an Aeroplane Flies: Part 1
Derek Armstrong
The Oil in Your Engine The Oil in Your Engine
Phillip Owtram
BAFTA в области кино / John Grierson Award
Sea Area Forties Sea Area Forties
John Armstrong
Победитель
Все номинанты
Waiting on Weather Waiting on Weather
Ron Granville
Leaving Lily Leaving Lily
Graham Baker
The Living Woodland The Living Woodland
Ronald Eastman
BAFTA в области кино / Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Ленни 7.6
Ленни Lenny
Валери Перрайн
Победитель
Все номинанты
Крестный отец 2 8.6
Крестный отец 2 The Godfather: Part II
Роберт Де Ниро
Смотреть трейлер
Алиса здесь больше не живет 7.4
Алиса здесь больше не живет Alice Doesn't Live Here Anymore
Alfred Lutter III
Нэшвилл 7.6
Нэшвилл Nashville
Лили Томлин
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Documentary/Factual)
Newsround Newsround
John Craven For "Newsround Extra".
Победитель
Все номинанты
Rainbow Rainbow
Pamela Lonsdale
Why Don't You Just Switch Off Your Television Set and Go and Do Something Less Boring Instead? Why Don't You Just Switch Off Your Television Set and Go and Do Something Less Boring Instead?
Patrick Dowling
Magpie Magpie
Tim Jones
How How
Anthony Howard
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Drama/Light Entertainment)
Ballet Shoes Ballet Shoes
John McRae
Победитель
Все номинанты
You Must Be Joking! You Must Be Joking!
Roger Damon Price
Shadows Shadows
Pamela Lonsdale
The Changes The Changes
John Prowse
The Legend of Robin Hood The Legend of Robin Hood
Eric Davidson
The Secret Garden The Secret Garden
Dorothea Brooking
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Джон Херт
Джон Херт
The Naked Civil Servant
Победитель
Все номинанты
Тони Бриттон
The Nearly Man
Алан Бэйтс
Play for Today For episodes "Plaintiffs and Defendants" and "Two Sundays".
Тимоти Уэст
Тимоти Уэст
Edward the King
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Аннетт Кросби
Edward the King
Победитель
Все номинанты
Франческа Аннис
Франческа Аннис
Madame Bovary
Хелен Райан
Edward the King
Вирджиния МакКенна
Shades of Greene For episode "Cheap in August".
BAFTA в области телевидения / Best Design
Edward the King Edward the Seventh
Henry Graveney, Anthony Waller
Победитель
Все номинанты
Upstairs, Downstairs Upstairs, Downstairs
Sheila Jackson For the costumes.
The Stanley Baxter Picture Show: Part III The Stanley Baxter Picture Show: Part III
Bill McPherson
Days of Hope Days of Hope
Martin Johnson
BAFTA в области телевидения / Best Drama Series/Serial
Все номинанты
The Sweeney The Sweeney
Ted Childs
Days of Hope Days of Hope
Tony Garnett, Кен Лоуч
Upstairs, Downstairs Upstairs, Downstairs
John Hawkesworth
BAFTA в области телевидения / Best Factual Programme
Все номинанты
This Week This Week
David Elstein For episode "Dying for a Fag".
The Final Solution The Final Solution
Michael Darlow
BAFTA в области телевидения / Best Foreign Programme
Волшебная флейта 7.5
Волшебная флейта Trollflojten
Ингмар Бергман
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
Porridge Porridge
Ронни Баркер
Победитель
Все номинанты
The Stanley Baxter Picture Show: Part III The Stanley Baxter Picture Show: Part III
Stanley Baxter
Отель «Фолти Тауэрс» 8.7
Отель «Фолти Тауэрс» Fawlty Towers
Джон Клиз
The Two Ronnies The Two Ronnies
Ронни Баркер, Ronnie Corbett
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme
The Two Ronnies The Two Ronnies
Терри Хьюз
Победитель
Все номинанты
Dave Allen at Large Dave Allen at Large
Peter Whitmore
The Goodies The Goodies
Jim Franklin
The Stanley Baxter Picture Show: Part III The Stanley Baxter Picture Show: Part III
Jon Scoffield
BAFTA в области телевидения / Best Single Play
The Evacuees The Evacuees
Алан Паркер
Победитель
Все номинанты
Play for Today Play for Today
Джон Маккензи For episode "Just Another Saturday (#5.15)".
Shades of Greene Shades of Greene
Alvin Rakoff For episode "Cheap in August".
Play for Today Play for Today
Mark Cullingham For episode "84 Charing Cross Road (#6.4)".
The Naked Civil Servant The Naked Civil Servant
Джек Голд
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy
Отель «Фолти Тауэрс» 8.7
Отель «Фолти Тауэрс» Fawlty Towers
Джон Говард Дэвис
Победитель
Все номинанты
Porridge Porridge
Sydney Lotterby
Some Mothers Do 'Ave 'Em Some Mothers Do 'Ave 'Em
Michael Mills
The Good Life The Good Life
Джон Говард Дэвис
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Programme
On the Move On the Move
David Hargreaves
Победитель
Все номинанты
Omnibus Omnibus
Colin Nears For episode "Nijinsky - God of the Dance".
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Series
Все номинанты
Mastermind Mastermind
Bill Wright
The Fight Against Slavery The Fight Against Slavery
Christopher Ralling
Omnibus Omnibus
Michael Wooller
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
Все номинанты
Survival Survival
Colin Willock
News at Ten News at Ten
Horizon Horizon
Peter Goodchild
Anthony Asquith Award for Film Music
Все номинанты
Ветер и лев 7.1
Ветер и лев The Wind and the Lion
Jerry Goldsmith
Крестный отец 2 8.6
Крестный отец 2 The Godfather: Part II
Nino Rota
Смотреть трейлер
The Taking of Pelham One Two Three The Taking of Pelham One Two Three
Дэвид Шайр
Academy Fellowship
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
Победитель
Charles Chaplin
Победитель
Shell International Award
World in Action World in Action
For episode "The Nuts and Bolts of the Economy".
Победитель
Flaherty Documentary Award
The Early Americans In Search of the Early Americans
Alan Pendry
Победитель
Все номинанты
Seven Green Bottles Seven Green Bottles
Eric Marquis
UN Award
Конрак 7.5
Конрак Conrack
Победитель
