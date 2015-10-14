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Постер к сериалу Десять процентов
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Киноафиша Сериалы Десять процентов
Десять процентов (2015 - 2020) Dix pour cent 18+
Год выпуска 2015
Страна Франция
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 52 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 20 часов 48 минут
О чем сериал

Работники организации ASK ведут дела со знаменитостями. Ежедневно герои встречаются с капризными звездами, хитрыми журналистами, желающими раздобыть провокационную информацию о клиентах агентства, а также продюсерами и режиссерами, которые нанимают актеров для съемок фильмов. Помимо привычного стресса и скандалов, ASK предстоит столкнуться с более масштабной проблемой: внезапно умирает один из основателей компании. Отныне агентам необходимо самим спасать положение и сделать все, чтобы удержать фирму на плаву.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лилиан Ровер
Лилиан Ровер Arlette Azémar
Тибо де Монталембер
Тибо де Монталембер Mathias Barneville
Стефи Сельма
Стефи Сельма Sofia Leprince
Лор Калами
Лор Калами Noémie Leclerc
Камилль Коттен
Камилль Коттен Andréa Martel
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Десять процентов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 6 эпизодов
 
Десять процентов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 6 эпизодов
 
Десять процентов - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 6 эпизодов
 
Десять процентов - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2020, 6 эпизодов
 
Season 5
TBA,
 
Кадры из сериала
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