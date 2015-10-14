Работники организации ASK ведут дела со знаменитостями. Ежедневно герои встречаются с капризными звездами, хитрыми журналистами, желающими раздобыть провокационную информацию о клиентах агентства, а также продюсерами и режиссерами, которые нанимают актеров для съемок фильмов. Помимо привычного стресса и скандалов, ASK предстоит столкнуться с более масштабной проблемой: внезапно умирает один из основателей компании. Отныне агентам необходимо самим спасать положение и сделать все, чтобы удержать фирму на плаву.