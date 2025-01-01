Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
BAFTA - премия Британской киноакадемии
События
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1993 году
Место проведения
Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения
21 марта 1993
BAFTA в области кино / Лучший фильм
7.1
Усадьба Хауардс-Энд
Howards End
Джеймс Айвори, Ismail Merchant
Победитель
7.1
Усадьба Хауардс-Энд
Howards End
Джеймс Айвори, Ismail Merchant
Победитель
Все номинанты
7.4
Танцы без правил
Strictly Ballroom
Баз Лурманн, Tristram Miall
7.4
Танцы без правил
Strictly Ballroom
Баз Лурманн, Tristram Miall
7.8
Непрощенный
Unforgiven
Клинт Иствуд
Смотреть трейлер
7.2
Игрок
The Player
Роберт Олтмен, David Brown, Майкл Толкин, Nick Wechsler
7.2
Игрок
The Player
Роберт Олтмен, David Brown, Майкл Толкин, Nick Wechsler
6.7
Жестокая игра
Crying Game
Нил Джордан, Стивен Вули
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
8.1
Подними красный фонарь
Da hong deng long gao gao gua
Fu-Sheng Chiu, Чжан Имоу
Победитель
Все номинанты
7.5
Европа, Европа
Europa Europa
Агнешка Холланд, Артур Браунер, Margaret Ménégoz
7.2
Деликатесы
Delicatessen
Жан-Пьер Жене, Марк Каро, Клоди Оссар
7.5
Европа, Европа
Europa Europa
Агнешка Холланд, Артур Браунер, Margaret Ménégoz
7.6
Любовники с нового моста
Les amants du Pont-Neuf
Леос Каракс, Christian Fechner
7.6
Любовники с нового моста
Les amants du Pont-Neuf
Леос Каракс, Christian Fechner
7.2
Деликатесы
Delicatessen
Жан-Пьер Жене, Марк Каро, Клоди Оссар
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Omnibus
Omnibus
Anne Bennet, Sam Karmann
Победитель
Все номинанты
Deux ramoneurs chez une cantatrice
Deux ramoneurs chez une cantatrice
Michel Cauléa
A Sense of History
A Sense of History
Майк Ли, Simon Channing Williams
Heart Songs
Heart Songs
Sue Clayton, Caroline Hewitt
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
Daumier's Law
Daumier's Law
Geoff Dunbar, Ginger Gibbons
Победитель
Daumier's Law
Daumier's Law
Geoff Dunbar, Ginger Gibbons
Победитель
Все номинанты
A Is for Autism
A Is for Autism
Dick Arnall, Tim Webb
Soho Square
Soho Square
Mario Cavalli, Pam Dennis, Sue Paxton
Blindscape
Blindscape
Stephen Palmer
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Роберт Дауни-младший
Чаплин
Победитель
Все номинанты
Дэниел Дэй-Льюис
Последний из Могикан
Тим Роббинс
Игрок
Стивен Ри
Жестокая игра
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Эмма Томпсон
Усадьба Хауардс-Энд
Победитель
Все номинанты
Джуди Дэвис
Мужья и жены
Джессика Тэнди
Жареные зеленые помидоры
Тара Морис
Танцы без правил
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Джин Хэкмен
Непрощенный
Победитель
Все номинанты
Томми Ли Джонс
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
Джей Дэвидсон
Жестокая игра
Сэмюэл Уэст
Усадьба Хауардс-Энд
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Миранда Ричардсон
Ущерб
Победитель
Все номинанты
Миранда Ричардсон
Жестокая игра
Кэти Бейтс
Жареные зеленые помидоры
Хелена Бонем Картер
Усадьба Хауардс-Энд
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
8.1
Последний из Могикан
The Last of the Mohicans
Dante Spinotti
Победитель
Все номинанты
7.8
Непрощенный
Unforgiven
Jack N. Green
Смотреть трейлер
7.2
Мыс страха
Cape Fear
Фредди Фрэнсис
Смотреть трейлер
7.1
Усадьба Хауардс-Энд
Howards End
Tony Pierce-Roberts
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший звук
8.1
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
JFK
Gregg Landaker, Tod A. Maitland, Michael Minkler, Wylie Stateman, Michael D. Wilhoit
Победитель
Все номинанты
7.8
Непрощенный
Unforgiven
Les Fresholtz, Alan Robert Murray, Walter Newman, Vern Poore, Rob Young, Rick Alexander
Смотреть трейлер
7.4
Танцы без правил
Strictly Ballroom
Phil Judd, Antony Gray, Ian McLoughlin, Ben Osmo, Roger Savage
8.1
Последний из Могикан
The Last of the Mohicans
Lon Bender, Doug Hemphill, Chris Jenkins, Simon Kaye, Larry Kemp, Paul Massey, Mark Smith
8.1
Последний из Могикан
The Last of the Mohicans
Lon Bender, Doug Hemphill, Chris Jenkins, Simon Kaye, Larry Kemp, Paul Massey, Mark Smith
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая музыка к фильму
7.4
Танцы без правил
Strictly Ballroom
David Hirschfelder
Победитель
Все номинанты
8.1
Последний из Могикан
The Last of the Mohicans
Trevor Jones, Randy Edelman
8.2
Красавица и чудовище
Beauty and the Beast
Howard Ashman, Alan Menken
Смотреть трейлер
Hear My Song
Hear My Song
John Altman
8.2
Красавица и чудовище
Beauty and the Beast
Howard Ashman, Alan Menken
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
7.4
Танцы без правил
Strictly Ballroom
Catherine Martin, Angus Strathie
Победитель
Все номинанты
7.1
Усадьба Хауардс-Энд
Howards End
Jenny Beavan, John Bright
8.1
Последний из Могикан
The Last of the Mohicans
Elsa Zamparelli
7.6
Чаплин
Chaplin
Ellen Mirojnick, John Mollo
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
8.1
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
JFK
Joe Hutshing, Pietro Scalia
Победитель
8.1
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
JFK
Joe Hutshing, Pietro Scalia
Победитель
Все номинанты
7.4
Танцы без правил
Strictly Ballroom
Jill Bilcock
7.2
Мыс страха
Cape Fear
Thelma Schoonmaker
Смотреть трейлер
7.1
Усадьба Хауардс-Энд
Howards End
Andrew Marcus
7.2
Игрок
The Player
Geraldine Peroni
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
7.7
Мужья и жены
Husbands And Wives
Вуди Аллен
Победитель
Все номинанты
Hear My Song
Hear My Song
Эдриан Данбар, Питер Челсом
6.7
Жестокая игра
Crying Game
Нил Джордан
Hear My Song
Hear My Song
Эдриан Данбар, Питер Челсом
7.8
Непрощенный
Unforgiven
Дэвид Уэбб Пиплз
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
7.2
Игрок
The Player
Майкл Толкин
Победитель
Все номинанты
8.1
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
JFK
Оливер Стоун, Zachary Sklar
7.1
Усадьба Хауардс-Энд
Howards End
Ruth Prawer Jhabvala
7.4
Танцы без правил
Strictly Ballroom
Баз Лурманн, Крэг Пирс
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Direction
7.2
Игрок
The Player
Роберт Олтмен
Победитель
Все номинанты
6.7
Жестокая игра
Crying Game
Нил Джордан
7.1
Усадьба Хауардс-Энд
Howards End
Джеймс Айвори
7.8
Непрощенный
Unforgiven
Клинт Иствуд
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Make Up Artist
8.1
Последний из Могикан
The Last of the Mohicans
Peter Robb-King
Победитель
Все номинанты
7.2
Бэтмен возвращается
Batman Returns
Ve Neill, Стэн Уинстон
7.6
Чаплин
Chaplin
John Caglione Jr., Jill Rockow, Wally Schneiderman
7.1
Усадьба Хауардс-Энд
Howards End
Christine Beveridge
7.2
Бэтмен возвращается
Batman Returns
Ve Neill, Стэн Уинстон
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
7.4
Танцы без правил
Strictly Ballroom
Catherine Martin
Победитель
Все номинанты
7.6
Чаплин
Chaplin
Stuart Craig
7.1
Усадьба Хауардс-Энд
Howards End
Luciana Arrighi
8.1
Последний из Могикан
The Last of the Mohicans
Wolf Kroeger
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Special Effects
7.0
Смерть ей к лицу
Death Becomes Her
Doug Chiang, Alec Gillis, Michael Lantieri, Ken Ralston, Douglas Smythe, Tom Woodruff Jr.
Победитель
Смотреть трейлер
7.0
Смерть ей к лицу
Death Becomes Her
Doug Chiang, Alec Gillis, Michael Lantieri, Ken Ralston, Douglas Smythe, Tom Woodruff Jr.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.2
Красавица и чудовище
Beauty and the Beast
Randy Fullmer
Смотреть трейлер
7.2
Бэтмен возвращается
Batman Returns
Craig Barron, Джон Бруно, Michael L. Fink, Dennis Skotak
7.1
Чужой 3
Alien 3
Ричард Эдлунд, George Gibbs, Alec Gillis, Tom Woodruff Jr.
7.1
Чужой 3
Alien 3
Ричард Эдлунд, George Gibbs, Alec Gillis, Tom Woodruff Jr.
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
Inspector Morse
Inspector Morse
Deirdre Keir
Победитель
Все номинанты
Between the Lines
Between the Lines
Peter Norris
Дживс и Вустер
Jeeves & Wooster
Brian Eastman, Clive Exton, Ferdinand Fairfax
Casualty
Casualty
Geraint Morris
Дживс и Вустер
Jeeves & Wooster
Brian Eastman, Clive Exton, Ferdinand Fairfax
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Джон То
Inspector Morse
Победитель
Все номинанты
Брайан Кокс
Great Performances
For episode "The Lost Language of Cranes".
Алан Бэйтс
Unnatural Pursuits
Иэн Ричардсон
An Ungentlemanly Act
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Хелен Миррен
Prime Suspect 2
Победитель
Все номинанты
Мэгги Смит
Screen Two
For episode "Memento Mori (#8.14)".
Джульет Стивенсон
A Doll's House
Зоэ Уонамейкер
Love Hurts
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Factual)
Art Attack
Art Attack
Tim Edmunds
Победитель
Все номинанты
Blue Peter
Blue Peter
Lewis Bronze
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Fiction)
The Borrowers
The Borrowers
Richard Carpenter, Джон Хендерсон, Grainne Marmion
Победитель
The Borrowers
The Borrowers
Richard Carpenter, Джон Хендерсон, Grainne Marmion
Победитель
Все номинанты
Woof!
Woof!
David Cobham, Richard Fegen, Andrew Norriss
Children's Ward
Children's Ward
Расселл Т. Дэвис
Woof!
Woof!
David Cobham, Richard Fegen, Andrew Norriss
The Crystal Maze
The Crystal Maze
David G. Croft, Malcolm Heyworth
For the children's special.
Archer's Goon
Archer's Goon
Richard Callanan, Marilyn Fox, Jenny McDade
Archer's Goon
Archer's Goon
Richard Callanan, Marilyn Fox, Jenny McDade
The Crystal Maze
The Crystal Maze
David G. Croft, Malcolm Heyworth
For the children's special.
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Comedy (Programme or Series)
Absolutely Fabulous
Absolutely Fabulous
Jon Plowman, Дженнифер Сондерс, Боб Спирс
Победитель
Все номинанты
One Foot in the Grave
One Foot in the Grave
Susan Belbin, David Renwick
One Foot in the Grave
One Foot in the Grave
Susan Belbin, David Renwick
Waiting for God
Waiting for God
Michael Aitkens, Gareth Gwenlan
Birds of a Feather
Birds of a Feather
Maurice Gran, Candida Julian-Jones, Terry Kinane, Lawrence Marks
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
The Camomile Lawn
The Camomile Lawn
Elizabeth Waller
Победитель
Все номинанты
Absolutely Fabulous
Absolutely Fabulous
Sarah Burns
Absolutely Fabulous
Absolutely Fabulous
Rebecca Hale
Дживс и Вустер
Jeeves & Wooster
Dany Everett
Miss Marple: The Mirror Crack'd from Side to Side
Miss Marple: The Mirror Crack'd from Side to Side
Judy Pepperdine
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Design
Screen Two
Screen Two
Oliver Bayldon
For episode "Memento Mori (#8.14)".
Победитель
Все номинанты
The Borrowers
The Borrowers
Sophie Becher
Hostages
Hostages
Stephen Fineren
The Vampyr: A Soap Opera
The Vampyr: A Soap Opera
Jim Grant
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
Anglo Saxon Attitudes
Anglo Saxon Attitudes
Andrew Brown, Эндрю Дэвис, Дьярмуид Лоуренс
Победитель
Anglo Saxon Attitudes
Anglo Saxon Attitudes
Andrew Brown, Эндрю Дэвис, Дьярмуид Лоуренс
Победитель
Все номинанты
The Camomile Lawn
The Camomile Lawn
Sophie Balhetchet, Питер Холл, Ken Taylor, Glen Wilhilde
Goodbye Cruel World
Goodbye Cruel World
Tony Marchant, Адриан Шерголд, David Snodin
The Camomile Lawn
The Camomile Lawn
Sophie Balhetchet, Питер Холл, Ken Taylor, Glen Wilhilde
Prime Suspect 2
Prime Suspect 2
Allan Cubitt, Paul Marcus, Джон Стриклэнд
Prime Suspect 2
Prime Suspect 2
Allan Cubitt, Paul Marcus, Джон Стриклэнд
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Editor (Factual)
Все номинанты
Omnibus
Omnibus
Malcolm Daniel
For episode "Eye of the Storm: Ridley Scott".
True Stories
True Stories
Graham Shrimpton
For episode "Petersburg!".
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Editor (Fiction)
Unnatural Pursuits
Unnatural Pursuits
Frances Parker
Победитель
Все номинанты
Prime Suspect 2
Prime Suspect 2
Edward Mansell
Inspector Morse
Inspector Morse
Kevin Lester
Screen Two
Screen Two
Mark Day
For episode "Memento Mori (#8.14)".
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Photography (Factual)
Pole to Pole
Pole to Pole
Nigel Meakin
Победитель
Все номинанты
Elizabeth R
Elizabeth R
Philip Bonham-Carter
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Photography (Fiction)
The Borrowers
The Borrowers
Clive Tickner
Победитель
Все номинанты
Screen Two
Screen Two
Remi Adefarasin
For episode "Memento Mori (#8.14)".
The Big Battalions
The Big Battalions
Chris O'Dell
Natural Lies
Natural Lies
John McGlashan
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Graphics
Дживс и Вустер
Jeeves & Wooster
Derek W. Hayes
Победитель
Все номинанты
Going Live!
Going Live!
Morgan Almeida, Paul Baguley, Mark Knight
Going Live!
Going Live!
Morgan Almeida, Paul Baguley, Mark Knight
The South Bank Show
The South Bank Show
Pat Gavin
For the titles.
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment (Programme or Series)
Noel's House Party
Noel's House Party
Michael Leggo
Победитель
Все номинанты
Harry Enfield's Television Programme
Harry Enfield's Television Programme
Geoffrey Perkins, Geoff Posner
Whose Line Is It Anyway?
Whose Line Is It Anyway?
Chris Bould, Dan Patterson
Harry Enfield's Television Programme
Harry Enfield's Television Programme
Geoffrey Perkins, Geoff Posner
Have I Got News for You
Have I Got News for You
Harry Thompson
Whose Line Is It Anyway?
Whose Line Is It Anyway?
Chris Bould, Dan Patterson
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
Absolutely Fabulous
Absolutely Fabulous
Джоанна Ламли
Победитель
Все номинанты
Keeping Up Appearances
Keeping Up Appearances
Patricia Routledge
One Foot in the Grave
One Foot in the Grave
Richard Wilson
Absolutely Fabulous
Absolutely Fabulous
Дженнифер Сондерс
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Make Up
Stars in Their Eyes
Stars in Their Eyes
Glenda Wood
Победитель
Все номинанты
The House of Bernarda Alba
The House of Bernarda Alba
Anne Spiers
Rory Bremner
Rory Bremner
Caroline Noble
Casualty
Casualty
Jan Nethercot
For episodes 2, 4, 8, 10, 12.
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best News/Actuality Coverage
Все номинанты
Newsnight
Newsnight
Timothy Gardam
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
Frankie's House
Frankie's House
Jeff Beck, Jed Leiber
Победитель
Frankie's House
Frankie's House
Jeff Beck, Jed Leiber
Победитель
Все номинанты
The Big Battalions
The Big Battalions
Christopher Gunning
Love Hurts
Love Hurts
Alan Hawkshaw
Дживс и Вустер
Jeeves & Wooster
Anne Dudley
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
Elizabeth R
Elizabeth R
Peter Edwards, Gary Franchi, Colin Martin
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction)
Underbelly
Underbelly
Michael Narduzzo, Derek Norman, Jonathan Rowdon
Победитель
Все номинанты
Screen Two
Screen Two
Julie Buckland, John Pritchard, Aad Wirtz, Bronwen Jenkins
For episode "Memento Mori (#8.14)".
Screen Two
Screen Two
Julie Buckland, John Pritchard, Aad Wirtz, Bronwen Jenkins
For episode "Memento Mori (#8.14)".
Bye Bye Baby
Bye Bye Baby
Colin Chapman, Peter Lennard, Rupert Scrivener, Ken Weston
Prime Suspect 2
Prime Suspect 2
John Rutherford, Nick Steer
Prime Suspect 2
Prime Suspect 2
John Rutherford, Nick Steer
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Video Lighting
Tales from Hollywood
Tales from Hollywood
Duncan Brown
Победитель
The Gershwins', Porgy & Bess
The Gershwins', Porgy & Bess
Chris Townsend
Победитель
Все номинанты
Gladiators
Gladiators
Brian Pearce
The House of Eliott
The House of Eliott
Chris Townsend
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
Pandora's Box
Pandora's Box
Adam Curtis
Победитель
Все номинанты
Doctors to Be
Doctors to Be
Edward Briffa
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme
Omnibus
Omnibus
Kim Evans
For episode "Angela Carter's Curious Room".
Победитель
Все номинанты
The South Bank Show
The South Bank Show
Alan Benson, Nick de Grunwald
For episode "The Making of Sgt. Pepper".
The South Bank Show
The South Bank Show
Alan Benson, Nick de Grunwald
For episode "The Making of Sgt. Pepper".
The Nicholas Brothers: We Sing and We Dance
The Nicholas Brothers: We Sing and We Dance
Chris Bould
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
An Ungentlemanly Act
An Ungentlemanly Act
Стюарт Урбан, Bradley Adams
Победитель
An Ungentlemanly Act
An Ungentlemanly Act
Стюарт Урбан, Bradley Adams
Победитель
Все номинанты
Screen Two
Screen Two
Джек Клейтон, Alan Kelley, Louis Marks, Jeanie Sims
For episode "Memento Mori (#8.14)".
Screen Two
Screen Two
Джек Клейтон, Alan Kelley, Louis Marks, Jeanie Sims
For episode "Memento Mori (#8.14)".
A Doll's House
A Doll's House
Саймон Кертис, David Thacker, Joan Tindale
Screen Two
Screen Two
Ruth Baumgarten, Фрэнк Дизи, Гиллис МакКиннон
For episode "The Grass Arena (#8.1)".
Показать всех номинантов
Alexander Korda Award for Best British Film
6.7
Жестокая игра
Crying Game
Нил Джордан, Стивен Вули
Победитель
David Lean Award for Direction / Best Film/Video Editor (Factual)
Elizabeth R
Elizabeth R
Alan Lygo
Победитель
Academy Fellowship
Sydney Samuelson
Победитель
Colin Young
Победитель
Michael Balcon Award
Кеннет Брана
Победитель
Flaherty Documentary Award (TV)
The Man Who Loves Gary Lineker
The Man Who Loves Gary Lineker
Ylli Hasani, Bob Long
Победитель
Все номинанты
Cutting Edge
Cutting Edge
Том Робертс, Adam Bullmore
For episode "Tornado Down".
Показать всех номинантов
Special Award
Год проведения
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
BAFTA 2024
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
BAFTA 2020
Показать все
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
BAFTA 2018
BAFTA 2017
BAFTA 2016
BAFTA 2015
BAFTA 2014
BAFTA 2013
BAFTA 2012
BAFTA 2011
BAFTA 2010
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1952
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1951
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1950
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1949
Номинации
Best Children's & Family Film
Лучший фильм
Лучший британский фильм
Лучший неанглоязычный фильм
Лучший короткометражный фильм
Лучший анимационный короткометражный фильм
Показать все
Лучший анимационный полнометражный фильм
Лучший документальный фильм
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль
Лучшая режиссёрская работа
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучшая операторская работа
Лучший звук
Лучшая музыка к фильму
Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Лучший дизайн костюмов
Лучший монтаж
Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Лучшие визуальные эффекты
Лучший грим и причёски
Лучший оригинальный сценарий
Лучший адаптированный сценарий
Best Achievement in Special Effects
Best Animated Featured Film
Best Animated Film
Best Animation
Best Art Direction
Best British Actor
Best British Actress
Best British Art Direction (B/W)
Best British Art Direction (Colour)
Best British Costume (B/W)
Best British Costume (Colour)
Best British Film 1947
Best British Film Editing
Best British Screenplay
Best Direction
Best Documentary Film
Best Documentary Film 1947
Best Factual Film
Best Film Editing
Best Film from any Source
Best Film from any Source 1947
Best Foreign Actor
Best Foreign Actress
Best Foreign Language Film
Best Make Up Artist
Best Make Up/Hair
Best Makeup and Hair
Best Original Television Music
Best Original Music
Best Original Song
Best Score
Best Screenplay
Best Short Factual Film
Best Short Fictional Film
Best Sound Track
Best Special Effects
Best Special Visual Effects
Best Specialised Film
Best Supporting Artist
Current Affairs
John Grierson Award
Most Outstanding Newcomer to Film
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Most Promising Newcomer to Film
Most Promising Newcomer to Leading Film Role
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Original Music
Outstanding British Contribution to Cinema
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Special Award
Лучшая работа художника-постановщика
Лучший кастинг
BAFTA в области телевидения / Children’s Craft Team Award
BAFTA в области телевидения / Children’s Non-Scripted
BAFTA в области телевидения / Children’s Non-Scripted Award
BAFTA в области телевидения / Children’s Scripted
BAFTA в области телевидения / Children’s Scripted Award
BAFTA в области телевидения / Entertainment
BAFTA в области телевидения / Factual Entertainment
BAFTA в области телевидения / Female Performance in a Comedy
BAFTA в области телевидения / Limited Drama
BAFTA в области телевидения / Live Event Coverage
BAFTA в области телевидения / Male Performance in a Comedy
BAFTA в области телевидения / Reality
BAFTA в области телевидения / Short Form
BAFTA в области телевидения / Soap
BAFTA в области телевидения / Sports Coverage
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
BAFTA в области телевидения / Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучшая телекомедия или комедийная развлекательная телепрограмм
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
BAFTA в области телевидения / Лучшая развлекательная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучший актер
BAFTA в области телевидения / Лучшая актриса
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль второго плана
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль второго плана
BAFTA в области телевидения / Лучшая международная программа
BAFTA в области телевидения / 'Flame of Knowledge'
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin'
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Documentary/Factual)
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Drama/Light Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Alan Clarke Award
BAFTA в области телевидения / Audience Award (TV)
BAFTA в области телевидения / Best Actor
BAFTA в области телевидения / Best Actress
BAFTA в области телевидения / Best Actuality Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Animated Film
BAFTA в области телевидения / Best Arts Programme
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Documentary/Educational)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Entertainment/Drama)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Comedy (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Performance
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Programme
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Programme or Series
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Series
BAFTA в области телевидения / Best Continuing Drama
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
BAFTA в области телевидения / Best Current Affairs
BAFTA в области телевидения / Best Design
BAFTA в области телевидения / Best Digital Creativity
BAFTA в области телевидения / Best Director
BAFTA в области телевидения / Best Director - Factual
BAFTA в области телевидения / Best Director - Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Director Factual
BAFTA в области телевидения / Best Director Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Director: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Director: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Director: Multi-Camera
BAFTA в области телевидения / Best Documentary Programme
BAFTA в области телевидения / Best Drama Plays
BAFTA в области телевидения / Best Drama Production
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
BAFTA в области телевидения / Best Drama Series/Serial
BAFTA в области телевидения / Best Dramatic Series
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Editing - Factual
BAFTA в области телевидения / Best Editing - Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Editing Factual
BAFTA в области телевидения / Best Editing Fiction Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Editing Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Editing: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Editing: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Craft Team
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Perfromance
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Programme or Series
BAFTA в области телевидения / Best Factual Production
BAFTA в области телевидения / Best Factual Programme
BAFTA в области телевидения / Best Factual: Current Affairs
BAFTA в области телевидения / Best Factual: Documentary
BAFTA в области телевидения / Best Features
BAFTA в области телевидения / Best Features (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Film Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Film Editor
BAFTA в области телевидения / Best Film Sound
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Editor (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Editor (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Photography (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Photography (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Foreign Programme
BAFTA в области телевидения / Best Foreign TV Programme
BAFTA в области телевидения / Best Graphic Design
BAFTA в области телевидения / Best Graphics
BAFTA в области телевидения / Best Innovation
BAFTA в области телевидения / Best Interactivity
BAFTA в области телевидения / Best International
BAFTA в области телевидения / Best International Series
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Personality
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Production
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme/Series
BAFTA в области телевидения / Best Lighting
BAFTA в области телевидения / Best Live Event
BAFTA в области телевидения / Best Live Outside Broadcast Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Make Up
BAFTA в области телевидения / Best Make Up & Hair Design
BAFTA в области телевидения / Best Make Up/Hair
BAFTA в области телевидения / Best Make-Up & Hair Design
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best New Writer
BAFTA в области телевидения / Best News Coverage
BAFTA в области телевидения / Best News and Current Affairs Journalism
BAFTA в области телевидения / Best News or Outside Broadcast Coverage
BAFTA в области телевидения / Best News/Actuality Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Original Music
BAFTA в области телевидения / Best Original Programme/Series
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
BAFTA в области телевидения / Best Outside Broadcast Programme
BAFTA в области телевидения / Best Personality
BAFTA в области телевидения / Best Photography & Lighting Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Photography & Lighting: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Photography (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Photography - Factual
BAFTA в области телевидения / Best Photography Factual
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting - Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Photography: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Production Design
BAFTA в области телевидения / Best Programme/Series Without Category
BAFTA в области телевидения / Best Reality & Constructed Factual
BAFTA в области телевидения / Best Reality & Constructed Factual Series
BAFTA в области телевидения / Best Reality and Constructed Factual
BAFTA в области телевидения / Best Script
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy Programme
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy in 2016
BAFTA в области телевидения / Best Short Animated Film
BAFTA в области телевидения / Best Short Form Programme
BAFTA в области телевидения / Best Single Play
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy Series
BAFTA в области телевидения / Best Soap
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Sound Factual
BAFTA в области телевидения / Best Sound Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Sound Supervisor
BAFTA в области телевидения / Best Sound: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Sound: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Special Lighting Effects
BAFTA в области телевидения / Best Special, Visual and Graphic Effects
BAFTA в области телевидения / Best Special/s
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Production
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Programme
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Series
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual Programme
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual in 2016
BAFTA в области телевидения / Best Sport
BAFTA в области телевидения / Best Sport and Live Event
BAFTA в области телевидения / Best Sports/Events Coverage in Real Time
BAFTA в области телевидения / Best TV Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Talk Show
BAFTA в области телевидения / Best Television Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Television Lighting
BAFTA в области телевидения / Best Titles
BAFTA в области телевидения / Best Titles & Graphic Identity
BAFTA в области телевидения / Best VTR Editor
BAFTA в области телевидения / Best Video Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Video Lighting
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects & Graphic Design
BAFTA в области телевидения / Best Writer
BAFTA в области телевидения / Best Writer: Comedy
BAFTA в области телевидения / Best Writer: Drama
BAFTA в области телевидения / Break-Through Talent
BAFTA в области телевидения / Breakthrough Talent
BAFTA в области телевидения / Comedy Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Comedy Programme or Series Award
BAFTA в области телевидения / Costume Design
BAFTA в области телевидения / Current Affairs
BAFTA в области телевидения / Daytime
BAFTA в области телевидения / Director, Factual
BAFTA в области телевидения / Director, Fiction
BAFTA в области телевидения / Director, Multi-Camera
BAFTA в области телевидения / Drama Series
BAFTA в области телевидения / Editing, Factual
BAFTA в области телевидения / Editing, Fiction
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Factual
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Fiction
BAFTA в области телевидения / Entertainment Craft Team
BAFTA в области телевидения / Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Features
BAFTA в области телевидения / Film Editor
BAFTA в области телевидения / General
BAFTA в области телевидения / General Category
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Factual Series or Strand
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Specialised Programme or Series (Arts, History, Religion and Science)
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme or Series
BAFTA в области телевидения / Innovation
BAFTA в области телевидения / Interactivity
BAFTA в области телевидения / International
BAFTA в области телевидения / Light Entertainment
BAFTA в области телевидения / Live Event
BAFTA в области телевидения / Make Up & Hair Design
BAFTA в области телевидения / Most Original Programme/Series
BAFTA в области телевидения / New Media
BAFTA в области телевидения / New Media Developer
BAFTA в области телевидения / News Coverage
BAFTA в области телевидения / Original Music
BAFTA в области телевидения / Original Music, Factual
BAFTA в области телевидения / Original Music, Fiction
BAFTA в области телевидения / Originality
BAFTA в области телевидения / Outstanding Comedy Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Outstanding Current Affairs Feature
BAFTA в области телевидения / Outstanding Drama Series
BAFTA в области телевидения / Outstanding Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Outstanding Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / P&O Cruises Memorable Moment
BAFTA в области телевидения / Performance in Documentary
BAFTA в области телевидения / Photography & Lighting, Fiction
BAFTA в области телевидения / Photography, Factual
BAFTA в области телевидения / Production Design
BAFTA в области телевидения / Reality & Constructed Factual
BAFTA в области телевидения / Richard Dimbleby Award
BAFTA в области телевидения / Richard Dimbleby Award for the Best Presenter (Factual, Features and News)
BAFTA в области телевидения / Scripted Casting
BAFTA в области телевидения / Scripted Comedy
BAFTA в области телевидения / Short Form Programme
BAFTA в области телевидения / Situation Comedy Award
BAFTA в области телевидения / Sound, Factual
BAFTA в области телевидения / Sound, Fiction
BAFTA в области телевидения / Special Award
BAFTA в области телевидения / Special, Visual & Graphic Effects
BAFTA в области телевидения / Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Sport
BAFTA в области телевидения / Titles & Graphic Identity
BAFTA в области телевидения / Virgin Media's Must-See Moment
BAFTA в области телевидения / Virgin TV's Must-See Moment
BAFTA в области телевидения / Writer, Comedy
BAFTA в области телевидения / Writer, Drama
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль
BAFTA в области телевидения / Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
BAFTA в области телевидения / Лучший мини-сериал
Outstanding British Contribution to Cinema
P&O Cruises Memorable Moment
eSports Audience Award / Приз зрительских симпатий eSports
Breakthrough Brits / Прорывные британцы
Lloyds Bank People's Vote for the Most Popular Film
Sunday Times Reader Award for Games / Премия читателей Sunday Times в номинации "Игры"
60 Seconds of Fame - Best Film / "60 секунд славы" - лучший фильм
EE Rising Star Award
Certificate of Merit / Best Documentary Film
Certificate of Merit
UN Award
Flaherty Documentary Award
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / Best Actor in a Leading Role
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / East
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / North East and cumbria
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / Wales
BAFTA в области видеоигр / EE Players' Choice
BAFTA в области видеоигр / New Intellectual Property
BAFTA в области видеоигр / Artistic Achievement
BAFTA в области видеоигр / Audio Achievement
BAFTA в области видеоигр / Best Action Game
BAFTA в области видеоигр / Best Action and Adventure Game
BAFTA в области видеоигр / Best Adventure Game
BAFTA в области видеоигр / Best Animation
BAFTA в области видеоигр / Best Animation or Intro
BAFTA в области видеоигр / Best Art Direction
BAFTA в области видеоигр / Best British Game
BAFTA в области видеоигр / Best Casual Game
BAFTA в области видеоигр / Best Casual and Social Game
BAFTA в области видеоигр / Best Character
BAFTA в области видеоигр / Best Children's Game
BAFTA в области видеоигр / Best Debut Game
BAFTA в области видеоигр / Best Design
BAFTA в области видеоигр / Best Evolving Game
BAFTA в области видеоигр / Best Family Game
BAFTA в области видеоигр / Best Family and Social Game
BAFTA в области видеоигр / Best Game
BAFTA в области видеоигр / Best Game on any Platform - The Year's Best Game
BAFTA в области видеоигр / Best Gameplay
BAFTA в области видеоигр / Best Multiplayer
BAFTA в области видеоигр / Best Music
BAFTA в области видеоигр / Best Narrative
BAFTA в области видеоигр / Best Online Multiplayer
BAFTA в области видеоигр / Best Original Music
BAFTA в области видеоигр / Best Original Property
BAFTA в области видеоигр / Best Original Score
BAFTA в области видеоигр / Best Performer
BAFTA в области видеоигр / Best Persistent Game
BAFTA в области видеоигр / Best Racing Game
BAFTA в области видеоигр / Best Screenplay
BAFTA в области видеоигр / Best Simulation Game
BAFTA в области видеоигр / Best Sound
BAFTA в области видеоигр / Best Soundtrack
BAFTA в области видеоигр / Best Sports Game
BAFTA в области видеоигр / Best Sports/Fitness Game
BAFTA в области видеоигр / Best Story
BAFTA в области видеоигр / Best Story and Character
BAFTA в области видеоигр / Best Strategy Game
BAFTA в области видеоигр / Best Strategy and Simulation Game
BAFTA в области видеоигр / Best Technical Direction
BAFTA в области видеоигр / Best Use Of Audio
BAFTA в области видеоигр / EE Game of the Year
BAFTA в области видеоигр / EE Mobile Game of the Year
BAFTA в области видеоигр / Game Beyond Entertainment
BAFTA в области видеоигр / Game Boy Advance
BAFTA в области видеоигр / Game Design
BAFTA в области видеоигр / Game Innovation
BAFTA в области видеоигр / Gamecube
BAFTA в области видеоигр / Innovation
BAFTA в области видеоигр / Originality
BAFTA в области видеоигр / PC
BAFTA в области видеоигр / PS2
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Leading Role
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Supporting Role
BAFTA в области видеоигр / Special Award
BAFTA в области видеоигр / Technical Achievement
BAFTA в области видеоигр / Technical Innovation
BAFTA в области видеоигр / Xbox
Rising Star Award / Восходящая звезда
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Audio
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Design
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Console
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Mobile
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Mobile or Networked
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Multiplayer
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Networked
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - PC
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Music
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Sound
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best UK Developer
BAFTA Interactive Entertainment Award / Children's
BAFTA Interactive Entertainment Award / Comedy
BAFTA Interactive Entertainment Award / Computer Programming
BAFTA Interactive Entertainment Award / Enhancement of Linear Media
BAFTA Interactive Entertainment Award / Games Award
BAFTA Interactive Entertainment Award / Innovative Game Award
BAFTA Interactive Entertainment Award / Interactive Treatment
BAFTA Interactive Entertainment Award / Interactivity
BAFTA Interactive Entertainment Award / Moving Images
BAFTA Interactive Entertainment Award / Special Award
BAFTA Interactive Entertainment Award / Sports
BAFTA Interactive Entertainment Award / Technical Innovation
Shell International Award
Mullard Award
Anthony Asquith Award for Best New British Composer (TV)
Technical Craft Award (TV) / Editing (Factual)
Technical Craft Award (TV)
BAFTA Interactive Award / DVD
BAFTA Interactive Award / Factual
BAFTA Interactive Award / Film
BAFTA Interactive Award / Interactive TV
BAFTA Interactive Award / Online Entertainment
BAFTA Interactive Award / Online Learning
Kids' Vote
Audience Award (TV)
Special Award (Children's)
Writers' Award (Children's)
Writers' Award (TV)
Special Award / BAFTA Tribute
Special Award / Make Up Artist
Special Award / Outstanding British Contribution to Cinema
Special Award / Outstanding Contribution to Television
Special Award
Richard Dimbleby Award
Foreign TV Program Award
Dennis Potter Award
Alan Clarke Award
Lew Grade Award
Flaherty Documentary Award (TV)
Michael Balcon Award
Audience Award
Academy Fellowship / Film
Academy Fellowship / Games
Academy Fellowship
Детская премия BAFTA / Animation
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids Vote
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids Vote - Feature Film
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids' Vote - Game
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids' Vote - Television
Детская премия BAFTA / Best Animated Series
Детская премия BAFTA / Best Animation
Детская премия BAFTA / Best Channel of the Year
Детская премия BAFTA / Best Children's Feature Film
Детская премия BAFTA / Best Children's Film
Детская премия BAFTA / Best Comedy
Детская премия BAFTA / Best Content For Change
Детская премия BAFTA / Best Digital
Детская премия BAFTA / Best Director
Детская премия BAFTA / Best Drama
Детская премия BAFTA / Best Entertainment
Детская премия BAFTA / Best Factual
Детская премия BAFTA / Best Feature Film
Детская премия BAFTA / Best Game
Детская премия BAFTA / Best Independent Production Company
Детская премия BAFTA / Best Interactive
Детская премия BAFTA / Best Interactive - Adapted
Детская премия BAFTA / Best Interactive - Original
Детская премия BAFTA / Best International
Детская премия BAFTA / Best Learning - Primary
Детская премия BAFTA / Best Learning - Secondary
Детская премия BAFTA / Best Learning Secondary
Детская премия BAFTA / Best Performer
Детская премия BAFTA / Best Pre-School
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Animation
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Live Action
Детская премия BAFTA / Best Presenter
Детская премия BAFTA / Best School Drama
Детская премия BAFTA / Best Schools Drama
Детская премия BAFTA / Best Schools Factual - Primary
Детская премия BAFTA / Best Schools Factual - Secondary
Детская премия BAFTA / Best Short Form
Детская премия BAFTA / Best Video Game
Детская премия BAFTA / Best Writer
Детская премия BAFTA / Best Writer - Adapted
Детская премия BAFTA / Break-Through Talent
Детская премия BAFTA / Entertainment
Детская премия BAFTA / Feature Film
Детская премия BAFTA / International Animation
Детская премия BAFTA / Learning Primary
Детская премия BAFTA / Pre-School Animation
Детская премия BAFTA / Pre-School Live Action
Детская премия BAFTA / Schools Drama
Детская премия BAFTA / Special Award
David Lean Award for Direction / Best Director
David Lean Award for Direction / Best Film/Video Editor (Factual)
David Lean Award for Direction
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Anthony Asquith Award for Film Music
Alexander Korda Award for Best British Film
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
Монстр из этого советского фильма пугает уже 70 лет: американцы жалеют, что не могут увидеть ленту в кино
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Вырезанный из «Орудий» эпизод превратится в отдельный фильм: Зак Креггер расширяет вселенную хоррора
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667