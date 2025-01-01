Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1993 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 21 марта 1993
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Усадьба Хауардс-Энд 7.1
Усадьба Хауардс-Энд Howards End
Джеймс Айвори, Ismail Merchant
Победитель
Усадьба Хауардс-Энд 7.1
Усадьба Хауардс-Энд Howards End
Джеймс Айвори, Ismail Merchant
Победитель
Все номинанты
Танцы без правил 7.4
Танцы без правил Strictly Ballroom
Баз Лурманн, Tristram Miall
Танцы без правил 7.4
Танцы без правил Strictly Ballroom
Баз Лурманн, Tristram Miall
Непрощенный 7.8
Непрощенный Unforgiven
Клинт Иствуд
Смотреть трейлер
Игрок 7.2
Игрок The Player
Роберт Олтмен, David Brown, Майкл Толкин, Nick Wechsler
Игрок 7.2
Игрок The Player
Роберт Олтмен, David Brown, Майкл Толкин, Nick Wechsler
Жестокая игра 6.7
Жестокая игра Crying Game
Нил Джордан, Стивен Вули
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
Подними красный фонарь 8.1
Подними красный фонарь Da hong deng long gao gao gua
Fu-Sheng Chiu, Чжан Имоу
Победитель
Все номинанты
Европа, Европа 7.5
Европа, Европа Europa Europa
Агнешка Холланд, Артур Браунер, Margaret Ménégoz
Деликатесы 7.2
Деликатесы Delicatessen
Жан-Пьер Жене, Марк Каро, Клоди Оссар
Европа, Европа 7.5
Европа, Европа Europa Europa
Агнешка Холланд, Артур Браунер, Margaret Ménégoz
Любовники с нового моста 7.6
Любовники с нового моста Les amants du Pont-Neuf
Леос Каракс, Christian Fechner
Любовники с нового моста 7.6
Любовники с нового моста Les amants du Pont-Neuf
Леос Каракс, Christian Fechner
Деликатесы 7.2
Деликатесы Delicatessen
Жан-Пьер Жене, Марк Каро, Клоди Оссар
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Omnibus Omnibus
Anne Bennet, Sam Karmann
Победитель
Все номинанты
Deux ramoneurs chez une cantatrice Deux ramoneurs chez une cantatrice
Michel Cauléa
A Sense of History A Sense of History
Майк Ли, Simon Channing Williams
Heart Songs Heart Songs
Sue Clayton, Caroline Hewitt
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
Daumier's Law Daumier's Law
Geoff Dunbar, Ginger Gibbons
Победитель
Daumier's Law Daumier's Law
Geoff Dunbar, Ginger Gibbons
Победитель
Все номинанты
A Is for Autism A Is for Autism
Dick Arnall, Tim Webb
Soho Square Soho Square
Mario Cavalli, Pam Dennis, Sue Paxton
Blindscape Blindscape
Stephen Palmer
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Чаплин
Победитель
Все номинанты
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Последний из Могикан
Тим Роббинс
Тим Роббинс
Игрок
Стивен Ри
Стивен Ри
Жестокая игра
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Усадьба Хауардс-Энд
Победитель
Все номинанты
Джуди Дэвис
Джуди Дэвис
Мужья и жены
Джессика Тэнди
Джессика Тэнди
Жареные зеленые помидоры
Тара Морис
Танцы без правил
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Непрощенный
Победитель
Все номинанты
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
Джей Дэвидсон
Жестокая игра
Сэмюэл Уэст
Сэмюэл Уэст
Усадьба Хауардс-Энд
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон
Ущерб
Победитель
Все номинанты
Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон
Жестокая игра
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Жареные зеленые помидоры
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Усадьба Хауардс-Энд
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Последний из Могикан 8.1
Последний из Могикан The Last of the Mohicans
Dante Spinotti
Победитель
Все номинанты
Непрощенный 7.8
Непрощенный Unforgiven
Jack N. Green
Смотреть трейлер
Мыс страха 7.2
Мыс страха Cape Fear
Фредди Фрэнсис
Смотреть трейлер
Усадьба Хауардс-Энд 7.1
Усадьба Хауардс-Энд Howards End
Tony Pierce-Roberts
BAFTA в области кино / Лучший звук
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе 8.1
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе JFK
Gregg Landaker, Tod A. Maitland, Michael Minkler, Wylie Stateman, Michael D. Wilhoit
Победитель
Все номинанты
Непрощенный 7.8
Непрощенный Unforgiven
Les Fresholtz, Alan Robert Murray, Walter Newman, Vern Poore, Rob Young, Rick Alexander
Смотреть трейлер
Танцы без правил 7.4
Танцы без правил Strictly Ballroom
Phil Judd, Antony Gray, Ian McLoughlin, Ben Osmo, Roger Savage
Последний из Могикан 8.1
Последний из Могикан The Last of the Mohicans
Lon Bender, Doug Hemphill, Chris Jenkins, Simon Kaye, Larry Kemp, Paul Massey, Mark Smith
Последний из Могикан 8.1
Последний из Могикан The Last of the Mohicans
Lon Bender, Doug Hemphill, Chris Jenkins, Simon Kaye, Larry Kemp, Paul Massey, Mark Smith
BAFTA в области кино / Лучшая музыка к фильму
Танцы без правил 7.4
Танцы без правил Strictly Ballroom
David Hirschfelder
Победитель
Все номинанты
Последний из Могикан 8.1
Последний из Могикан The Last of the Mohicans
Trevor Jones, Randy Edelman
Красавица и чудовище 8.2
Красавица и чудовище Beauty and the Beast
Howard Ashman, Alan Menken
Смотреть трейлер
Hear My Song Hear My Song
John Altman
Красавица и чудовище 8.2
Красавица и чудовище Beauty and the Beast
Howard Ashman, Alan Menken
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Танцы без правил 7.4
Танцы без правил Strictly Ballroom
Catherine Martin, Angus Strathie
Победитель
Все номинанты
Усадьба Хауардс-Энд 7.1
Усадьба Хауардс-Энд Howards End
Jenny Beavan, John Bright
Последний из Могикан 8.1
Последний из Могикан The Last of the Mohicans
Elsa Zamparelli
Чаплин 7.6
Чаплин Chaplin
Ellen Mirojnick, John Mollo
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе 8.1
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе JFK
Joe Hutshing, Pietro Scalia
Победитель
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе 8.1
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе JFK
Joe Hutshing, Pietro Scalia
Победитель
Все номинанты
Танцы без правил 7.4
Танцы без правил Strictly Ballroom
Jill Bilcock
Мыс страха 7.2
Мыс страха Cape Fear
Thelma Schoonmaker
Смотреть трейлер
Усадьба Хауардс-Энд 7.1
Усадьба Хауардс-Энд Howards End
Andrew Marcus
Игрок 7.2
Игрок The Player
Geraldine Peroni
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
Мужья и жены 7.7
Мужья и жены Husbands And Wives
Вуди Аллен
Победитель
Все номинанты
Hear My Song Hear My Song
Эдриан Данбар, Питер Челсом
Жестокая игра 6.7
Жестокая игра Crying Game
Нил Джордан
Hear My Song Hear My Song
Эдриан Данбар, Питер Челсом
Непрощенный 7.8
Непрощенный Unforgiven
Дэвид Уэбб Пиплз
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
Игрок 7.2
Игрок The Player
Майкл Толкин
Победитель
Все номинанты
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе 8.1
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе JFK
Оливер Стоун, Zachary Sklar
Усадьба Хауардс-Энд 7.1
Усадьба Хауардс-Энд Howards End
Ruth Prawer Jhabvala
Танцы без правил 7.4
Танцы без правил Strictly Ballroom
Баз Лурманн, Крэг Пирс
BAFTA в области кино / Best Direction
Игрок 7.2
Игрок The Player
Роберт Олтмен
Победитель
Все номинанты
Жестокая игра 6.7
Жестокая игра Crying Game
Нил Джордан
Усадьба Хауардс-Энд 7.1
Усадьба Хауардс-Энд Howards End
Джеймс Айвори
Непрощенный 7.8
Непрощенный Unforgiven
Клинт Иствуд
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Best Make Up Artist
Последний из Могикан 8.1
Последний из Могикан The Last of the Mohicans
Peter Robb-King
Победитель
Все номинанты
Бэтмен возвращается 7.2
Бэтмен возвращается Batman Returns
Ve Neill, Стэн Уинстон
Чаплин 7.6
Чаплин Chaplin
John Caglione Jr., Jill Rockow, Wally Schneiderman
Усадьба Хауардс-Энд 7.1
Усадьба Хауардс-Энд Howards End
Christine Beveridge
Бэтмен возвращается 7.2
Бэтмен возвращается Batman Returns
Ve Neill, Стэн Уинстон
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
Танцы без правил 7.4
Танцы без правил Strictly Ballroom
Catherine Martin
Победитель
Все номинанты
Чаплин 7.6
Чаплин Chaplin
Stuart Craig
Усадьба Хауардс-Энд 7.1
Усадьба Хауардс-Энд Howards End
Luciana Arrighi
Последний из Могикан 8.1
Последний из Могикан The Last of the Mohicans
Wolf Kroeger
BAFTA в области кино / Best Special Effects
Смерть ей к лицу 7.0
Смерть ей к лицу Death Becomes Her
Doug Chiang, Alec Gillis, Michael Lantieri, Ken Ralston, Douglas Smythe, Tom Woodruff Jr.
Победитель
Смотреть трейлер
Смерть ей к лицу 7.0
Смерть ей к лицу Death Becomes Her
Doug Chiang, Alec Gillis, Michael Lantieri, Ken Ralston, Douglas Smythe, Tom Woodruff Jr.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Красавица и чудовище 8.2
Красавица и чудовище Beauty and the Beast
Randy Fullmer
Смотреть трейлер
Бэтмен возвращается 7.2
Бэтмен возвращается Batman Returns
Craig Barron, Джон Бруно, Michael L. Fink, Dennis Skotak
Чужой 3 7.1
Чужой 3 Alien 3
Ричард Эдлунд, George Gibbs, Alec Gillis, Tom Woodruff Jr.
Чужой 3 7.1
Чужой 3 Alien 3
Ричард Эдлунд, George Gibbs, Alec Gillis, Tom Woodruff Jr.
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
Inspector Morse Inspector Morse
Deirdre Keir
Победитель
Все номинанты
Between the Lines Between the Lines
Peter Norris
Дживс и Вустер
Дживс и Вустер Jeeves & Wooster
Brian Eastman, Clive Exton, Ferdinand Fairfax
Casualty Casualty
Geraint Morris
Дживс и Вустер
Дживс и Вустер Jeeves & Wooster
Brian Eastman, Clive Exton, Ferdinand Fairfax
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Джон То
Inspector Morse
Победитель
Все номинанты
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Great Performances For episode "The Lost Language of Cranes".
Алан Бэйтс
Unnatural Pursuits
Иэн Ричардсон
An Ungentlemanly Act
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Prime Suspect 2
Победитель
Все номинанты
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Screen Two For episode "Memento Mori (#8.14)".
Джульет Стивенсон
A Doll's House
Зоэ Уонамейкер
Зоэ Уонамейкер
Love Hurts
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Factual)
Art Attack Art Attack
Tim Edmunds
Победитель
Все номинанты
Blue Peter Blue Peter
Lewis Bronze
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Fiction)
The Borrowers The Borrowers
Richard Carpenter, Джон Хендерсон, Grainne Marmion
Победитель
The Borrowers The Borrowers
Richard Carpenter, Джон Хендерсон, Grainne Marmion
Победитель
Все номинанты
Woof! Woof!
David Cobham, Richard Fegen, Andrew Norriss
Children's Ward Children's Ward
Расселл Т. Дэвис
Woof! Woof!
David Cobham, Richard Fegen, Andrew Norriss
The Crystal Maze The Crystal Maze
David G. Croft, Malcolm Heyworth For the children's special.
Archer's Goon Archer's Goon
Richard Callanan, Marilyn Fox, Jenny McDade
Archer's Goon Archer's Goon
Richard Callanan, Marilyn Fox, Jenny McDade
The Crystal Maze The Crystal Maze
David G. Croft, Malcolm Heyworth For the children's special.
BAFTA в области телевидения / Best Comedy (Programme or Series)
Absolutely Fabulous Absolutely Fabulous
Jon Plowman, Дженнифер Сондерс, Боб Спирс
Победитель
Все номинанты
One Foot in the Grave One Foot in the Grave
Susan Belbin, David Renwick
One Foot in the Grave One Foot in the Grave
Susan Belbin, David Renwick
Waiting for God Waiting for God
Michael Aitkens, Gareth Gwenlan
Birds of a Feather Birds of a Feather
Maurice Gran, Candida Julian-Jones, Terry Kinane, Lawrence Marks
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
The Camomile Lawn The Camomile Lawn
Elizabeth Waller
Победитель
Все номинанты
Absolutely Fabulous Absolutely Fabulous
Sarah Burns
Absolutely Fabulous Absolutely Fabulous
Rebecca Hale
Дживс и Вустер
Дживс и Вустер Jeeves & Wooster
Dany Everett
Miss Marple: The Mirror Crack'd from Side to Side Miss Marple: The Mirror Crack'd from Side to Side
Judy Pepperdine
BAFTA в области телевидения / Best Design
Screen Two Screen Two
Oliver Bayldon For episode "Memento Mori (#8.14)".
Победитель
Все номинанты
The Borrowers The Borrowers
Sophie Becher
Hostages Hostages
Stephen Fineren
The Vampyr: A Soap Opera The Vampyr: A Soap Opera
Jim Grant
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
Anglo Saxon Attitudes Anglo Saxon Attitudes
Andrew Brown, Эндрю Дэвис, Дьярмуид Лоуренс
Победитель
Anglo Saxon Attitudes Anglo Saxon Attitudes
Andrew Brown, Эндрю Дэвис, Дьярмуид Лоуренс
Победитель
Все номинанты
The Camomile Lawn The Camomile Lawn
Sophie Balhetchet, Питер Холл, Ken Taylor, Glen Wilhilde
Goodbye Cruel World Goodbye Cruel World
Tony Marchant, Адриан Шерголд, David Snodin
The Camomile Lawn The Camomile Lawn
Sophie Balhetchet, Питер Холл, Ken Taylor, Glen Wilhilde
Prime Suspect 2 Prime Suspect 2
Allan Cubitt, Paul Marcus, Джон Стриклэнд
Prime Suspect 2 Prime Suspect 2
Allan Cubitt, Paul Marcus, Джон Стриклэнд
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Editor (Factual)
Все номинанты
Omnibus Omnibus
Malcolm Daniel For episode "Eye of the Storm: Ridley Scott".
True Stories True Stories
Graham Shrimpton For episode "Petersburg!".
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Editor (Fiction)
Unnatural Pursuits Unnatural Pursuits
Frances Parker
Победитель
Все номинанты
Prime Suspect 2 Prime Suspect 2
Edward Mansell
Inspector Morse Inspector Morse
Kevin Lester
Screen Two Screen Two
Mark Day For episode "Memento Mori (#8.14)".
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Photography (Factual)
Pole to Pole Pole to Pole
Nigel Meakin
Победитель
Все номинанты
Elizabeth R Elizabeth R
Philip Bonham-Carter
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Photography (Fiction)
The Borrowers The Borrowers
Clive Tickner
Победитель
Все номинанты
Screen Two Screen Two
Remi Adefarasin For episode "Memento Mori (#8.14)".
The Big Battalions The Big Battalions
Chris O'Dell
Natural Lies Natural Lies
John McGlashan
BAFTA в области телевидения / Best Graphics
Дживс и Вустер
Дживс и Вустер Jeeves & Wooster
Derek W. Hayes
Победитель
Все номинанты
Going Live! Going Live!
Morgan Almeida, Paul Baguley, Mark Knight
Going Live! Going Live!
Morgan Almeida, Paul Baguley, Mark Knight
The South Bank Show The South Bank Show
Pat Gavin For the titles.
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment (Programme or Series)
Noel's House Party Noel's House Party
Michael Leggo
Победитель
Все номинанты
Harry Enfield's Television Programme Harry Enfield's Television Programme
Geoffrey Perkins, Geoff Posner
Whose Line Is It Anyway? Whose Line Is It Anyway?
Chris Bould, Dan Patterson
Harry Enfield's Television Programme Harry Enfield's Television Programme
Geoffrey Perkins, Geoff Posner
Have I Got News for You Have I Got News for You
Harry Thompson
Whose Line Is It Anyway? Whose Line Is It Anyway?
Chris Bould, Dan Patterson
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
Absolutely Fabulous Absolutely Fabulous
Джоанна Ламли
Победитель
Все номинанты
Keeping Up Appearances Keeping Up Appearances
Patricia Routledge
One Foot in the Grave One Foot in the Grave
Richard Wilson
Absolutely Fabulous Absolutely Fabulous
Дженнифер Сондерс
BAFTA в области телевидения / Best Make Up
Stars in Their Eyes Stars in Their Eyes
Glenda Wood
Победитель
Все номинанты
The House of Bernarda Alba The House of Bernarda Alba
Anne Spiers
Rory Bremner Rory Bremner
Caroline Noble
Casualty Casualty
Jan Nethercot For episodes 2, 4, 8, 10, 12.
BAFTA в области телевидения / Best News/Actuality Coverage
Все номинанты
Newsnight Newsnight
Timothy Gardam
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
Frankie's House Frankie's House
Jeff Beck, Jed Leiber
Победитель
Frankie's House Frankie's House
Jeff Beck, Jed Leiber
Победитель
Все номинанты
The Big Battalions The Big Battalions
Christopher Gunning
Love Hurts Love Hurts
Alan Hawkshaw
Дживс и Вустер
Дживс и Вустер Jeeves & Wooster
Anne Dudley
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
Elizabeth R Elizabeth R
Peter Edwards, Gary Franchi, Colin Martin
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction)
Underbelly Underbelly
Michael Narduzzo, Derek Norman, Jonathan Rowdon
Победитель
Все номинанты
Screen Two Screen Two
Julie Buckland, John Pritchard, Aad Wirtz, Bronwen Jenkins For episode "Memento Mori (#8.14)".
Screen Two Screen Two
Julie Buckland, John Pritchard, Aad Wirtz, Bronwen Jenkins For episode "Memento Mori (#8.14)".
Bye Bye Baby Bye Bye Baby
Colin Chapman, Peter Lennard, Rupert Scrivener, Ken Weston
Prime Suspect 2 Prime Suspect 2
John Rutherford, Nick Steer
Prime Suspect 2 Prime Suspect 2
John Rutherford, Nick Steer
BAFTA в области телевидения / Best Video Lighting
Tales from Hollywood Tales from Hollywood
Duncan Brown
Победитель
The Gershwins', Porgy & Bess The Gershwins', Porgy & Bess
Chris Townsend
Победитель
Все номинанты
Gladiators Gladiators
Brian Pearce
The House of Eliott The House of Eliott
Chris Townsend
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
Pandora's Box Pandora's Box
Adam Curtis
Победитель
Все номинанты
Doctors to Be Doctors to Be
Edward Briffa
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme
Omnibus Omnibus
Kim Evans For episode "Angela Carter's Curious Room".
Победитель
Все номинанты
The South Bank Show The South Bank Show
Alan Benson, Nick de Grunwald For episode "The Making of Sgt. Pepper".
The South Bank Show The South Bank Show
Alan Benson, Nick de Grunwald For episode "The Making of Sgt. Pepper".
The Nicholas Brothers: We Sing and We Dance The Nicholas Brothers: We Sing and We Dance
Chris Bould
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
An Ungentlemanly Act An Ungentlemanly Act
Стюарт Урбан, Bradley Adams
Победитель
An Ungentlemanly Act An Ungentlemanly Act
Стюарт Урбан, Bradley Adams
Победитель
Все номинанты
Screen Two Screen Two
Джек Клейтон, Alan Kelley, Louis Marks, Jeanie Sims For episode "Memento Mori (#8.14)".
Screen Two Screen Two
Джек Клейтон, Alan Kelley, Louis Marks, Jeanie Sims For episode "Memento Mori (#8.14)".
A Doll's House A Doll's House
Саймон Кертис, David Thacker, Joan Tindale
Screen Two Screen Two
Ruth Baumgarten, Фрэнк Дизи, Гиллис МакКиннон For episode "The Grass Arena (#8.1)".
Alexander Korda Award for Best British Film
Жестокая игра 6.7
Жестокая игра Crying Game
Нил Джордан, Стивен Вули
Победитель
David Lean Award for Direction / Best Film/Video Editor (Factual)
Elizabeth R Elizabeth R
Alan Lygo
Победитель
Academy Fellowship
Sydney Samuelson
Победитель
Colin Young
Победитель
Michael Balcon Award
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Победитель
Flaherty Documentary Award (TV)
The Man Who Loves Gary Lineker The Man Who Loves Gary Lineker
Ylli Hasani, Bob Long
Победитель
Все номинанты
Cutting Edge Cutting Edge
Том Робертс, Adam Bullmore For episode "Tornado Down".
Special Award
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
Монстр из этого советского фильма пугает уже 70 лет: американцы жалеют, что не могут увидеть ленту в кино
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Вырезанный из «Орудий» эпизод превратится в отдельный фильм: Зак Креггер расширяет вселенную хоррора
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше