«Ваша честь» — американский мини-сериал, являющийся ремейком одноименного израильского шоу. Действие фокусируется на достопочтенного судью из Нового Орлеана по имени Майкл. Жизнь главного героя проста и понятна — коллеги его уважают, а подчиненные боятся. Однако один единственный инцидент переворачивает жизнь Майкла с ног на голову: его сын Адам скрывается с места аварии, оставив умирать на дороге невинного человека. В итоге Майкл оказывается перед ужасающей дилеммой: заступиться за сына или подчиниться закону.