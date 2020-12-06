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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Киноафиша Сериалы Ваша честь
Ваша честь (2020 - …) Your Honor 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Showtime
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

«Ваша честь» — американский мини-сериал, являющийся ремейком одноименного израильского шоу. Действие фокусируется на достопочтенного судью из Нового Орлеана по имени Майкл. Жизнь главного героя проста и понятна — коллеги его уважают, а подчиненные боятся. Однако один единственный инцидент переворачивает жизнь Майкла с ног на голову: его сын Адам скрывается с места аварии, оставив умирать на дороге невинного человека. В итоге Майкл оказывается перед ужасающей дилеммой: заступиться за сына или подчиниться закону.

Ваша честь - трейлер сериала
Ваша честь
трейлер сериала
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Хоуп Дэвис
Хоуп Дэвис Gina Baxter
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон Judge Michael Desiato
Майкл Стулбарг
Майкл Стулбарг Jimmy Baxter
Тони Керран
Тони Керран
Кармен Эджого
Кармен Эджого Lee
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ваша честь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Ваша честь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Новости о сериале
Сериал «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном завершится вторым сезоном
Сериал «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном завершится вторым сезоном
Слушать саундтрек сериала Ваша честь
Кадры из сериала
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