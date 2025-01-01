Меню
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1966 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
BAFTA в области кино / Лучший британский фильм
The Ipcress File The Ipcress File
Сидни Дж. Фьюри
Победитель
Все номинанты
Дорогая 6.6
Дорогая Darling
Джон Шлезингер
Сноровка... и как ее приобрести 6.4
Сноровка... и как ее приобрести The Knack ...and How to Get It
Ричард Лестер
Холм 7.9
Холм The Hil
Сидни Люмет
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Rig Move Rig Move
Don Higgins
Победитель
Все номинанты
60 Cycles 60 Cycles
Jean-Claude Labrecque
One of Them Is Named Brett One of Them Is Named Brett
Roger Graef
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
The Ipcress File The Ipcress File
Otto Heller
Победитель
Холм 7.9
Холм The Hil
Oswald Morris
Победитель
Все номинанты
На помощь! 7.2
На помощь! Help!
David Watkin
Дорогая 6.6
Дорогая Darling
Kenneth Higgins
Воздушные приключения 7.0
Воздушные приключения Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes
Christopher Challis
Сноровка... и как ее приобрести 6.4
Сноровка... и как ее приобрести The Knack ...and How to Get It
David Watkin
Лорд Джим 6.7
Лорд Джим Lord Jim
Freddie Young
Отвращение 7.5
Отвращение Repulsion
Gilbert Taylor
BAFTA в области кино / Best Animated Film
Do Be Careful Boys Do Be Careful Boys
Nancy Hanna, Keith Learner, Vera Linnecar
Победитель
Все номинанты
The Hoffnung Palm Court Orchestra The Hoffnung Palm Court Orchestra
Harold Whitaker
Birds, Bees and Storks Birds, Bees and Storks
Джон Халас
The Bargain The Bargain
Beryl Stevens
BAFTA в области кино / Best British Actor
Дирк Богард
Дирк Богард
Дорогая
Победитель
Все номинанты
Майкл Кейн
Майкл Кейн
The Ipcress File
Рекс Харрисон
Моя прекрасная леди USA.
Гарри Эндрюс
Холм
BAFTA в области кино / Best British Actress
Джули Кристи
Джули Кристи
Дорогая
Победитель
Все номинанты
Рита Ташингэм
Рита Ташингэм
Сноровка... и как ее приобрести
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс
Американизация Эмили
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс
Звуки музыки
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Young Cassidy
BAFTA в области кино / Best British Art Direction (B/W)
Дорогая 6.6
Дорогая Darling
Ray Simm
Победитель
Все номинанты
Холм 7.9
Холм The Hil
Herbert Smith
Rotten to the Core Rotten to the Core
Alex Vetchinsky
The Bedford Incident The Bedford Incident
Arthur Lawson
BAFTA в области кино / Best British Art Direction (Colour)
The Ipcress File The Ipcress File
Ken Adam
Победитель
Все номинанты
Лорд Джим 6.7
Лорд Джим Lord Jim
Geoffrey Drake
Воздушные приключения 7.0
Воздушные приключения Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes
Thomas N. Morahan
Шаровая молния 6.9
Шаровая молния Thunderball
Ken Adam
BAFTA в области кино / Best British Costume (B/W)
BAFTA в области кино / Best British Costume (Colour)
Воздушные приключения 7.0
Воздушные приключения Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes
Dinah Greet, Osbert Lancaster
Победитель
Воздушные приключения 7.0
Воздушные приключения Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes
Dinah Greet, Osbert Lancaster
Победитель
Все номинанты
The Amorous Adventures of Moll Flanders The Amorous Adventures of Moll Flanders
Joan Bridge, Elizabeth Haffenden
Young Cassidy Young Cassidy
Margaret Furse
На помощь! 7.2
На помощь! Help!
Julie Harris
Выстрел в темноте 7.4
Выстрел в темноте A Shot in the Dark
Margaret Furse
BAFTA в области кино / Best British Screenplay
Дорогая 6.6
Дорогая Darling
Frederic Raphael
Победитель
Все номинанты
Холм 7.9
Холм The Hil
Ray Rigby
The Ipcress File The Ipcress File
W.H. Canaway, James Doran
Сноровка... и как ее приобрести 6.4
Сноровка... и как ее приобрести The Knack ...and How to Get It
Charles Wood
BAFTA в области кино / Best Film from any Source
Моя прекрасная леди 7.4
Моя прекрасная леди My Fair Lady
Джордж Кьюкор USA.
Победитель
Все номинанты
Грек Зорба 7.7
Грек Зорба Alexis Zorbas
Михалис Какояннис Greece/USA.
Гамлет 7.4
Гамлет Hamlet
Григорий Козинцев Soviet Union.
Холм 7.9
Холм The Hil
Сидни Люмет
Сноровка... и как ее приобрести 6.4
Сноровка... и как ее приобрести The Knack ...and How to Get It
Ричард Лестер
BAFTA в области кино / Best Foreign Actor
Ли Марвин
Ли Марвин
Кошка Балу
Победитель
Ли Марвин
Ли Марвин
The Killers USA.
Победитель
Все номинанты
Оскар Вернер
Корабль дураков
Джек Леммон
Джек Леммон
Хороший сосед Сэм
Джек Леммон
Джек Леммон
How to Murder Your Wife
Энтони Куинн
Энтони Куинн
Грек Зорба Greece/USA.
Иннокентий Смоктуновский
Иннокентий Смоктуновский
Гамлет Soviet Union.
BAFTA в области кино / Best Foreign Actress
Патриция Нил
По методу Харма
Победитель
Все номинанты
Лиля Кедрова
Грек Зорба Greece/USA.
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Кошка Балу
Симона Синьоре
Симона Синьоре
Корабль дураков
BAFTA в области кино / Best Specialised Film
I Do - And I Understand I Do - And I Understand
Derek Williams
Победитель
Все номинанты
Town Nurse, Country Nurse Town Nurse, Country Nurse
Don Higgins
BAFTA в области кино / Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Four in the Morning Four in the Morning
Джуди Денч
Победитель
Все номинанты
Having a Wild Weekend Catch Us If You Can
Barbara Ferris
Кошка Балу 6.8
Кошка Балу Cat Ballou
Tom Nardini
Сноровка... и как ее приобрести 6.4
Сноровка... и как ее приобрести The Knack ...and How to Get It
Майкл Кроуфорд
BAFTA в области телевидения / Best Dramatic Series
Court Martial Court Martial
Philip Mackie, Silvio Narizzano
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment
Flaherty Documentary Award
Tokyo Olympiad Tôkyô orinpikku
Кон Итикава
Победитель
Все номинанты
Deckie Learner Deckie Learner
Michael Grigsby
Brute Force and Finesse Brute Force and Finesse
Max Morgan Witts
Stravinsky Stravinsky
Wolf Koenig, Roman Kroitor
UN Award
Tokyo Olympiad Tôkyô orinpikku
Кон Итикава
Победитель
Все номинанты
King Rat King Rat
Брайан Форбс USA.
Система безопасности 8.0
Система безопасности Fail-Safe
Сидни Люмет USA.
Грек Зорба 7.7
Грек Зорба Alexis Zorbas
Михалис Какояннис Greece/USA.
