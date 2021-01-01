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Постер к сериалу Змей
Постер к сериалу Змей
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Киноафиша Сериалы Змей
Змей (2021 - 2021) The Serpent 18+
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

«Змей» — новый британский мини-сериал, снятый в жанре криминальной драмы. Производством шоу занимались студия BBC One и стриминговый сервис Netflix. В основу сюжета легли реальные преступления, совершенные серийным маньяком Шарлем Собраджем. Действие разворачивается в середине семидесятых годов, главный герой — убийца Шарль Собрадж, имеющий кавказское и азиатское происхождение, который убивает и грабит путешественников, отправляющихся в Бангкок. Впоследствии Шарль начинает использовать личность одного из убитых им людей, чтобы ездить по всему миру и торговать крадеными драгоценностями. По следам главного героя неуклонно двигается голландский дипломат, мужчина намерен найти и арестовать убийцу.

Змей - трейлер
Змей
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Тахар Рахим
Тахар Рахим Charles Sobhraj
Дженна Коулман
Дженна Коулман Marie-Andrée Leclerc
Тим МакИннерни
Тим МакИннерни Paul Siemons
Элли Бамбер
Элли Бамбер Angela Knippenberg
Матильда Варнье
Матильда Варнье Nadine Gires
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Змей - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Змей
Кадры из сериала
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