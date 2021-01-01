«Змей» — новый британский мини-сериал, снятый в жанре криминальной драмы. Производством шоу занимались студия BBC One и стриминговый сервис Netflix. В основу сюжета легли реальные преступления, совершенные серийным маньяком Шарлем Собраджем. Действие разворачивается в середине семидесятых годов, главный герой — убийца Шарль Собрадж, имеющий кавказское и азиатское происхождение, который убивает и грабит путешественников, отправляющихся в Бангкок. Впоследствии Шарль начинает использовать личность одного из убитых им людей, чтобы ездить по всему миру и торговать крадеными драгоценностями. По следам главного героя неуклонно двигается голландский дипломат, мужчина намерен найти и арестовать убийцу.