Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1973 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 28 февраля 1973
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Кабаре 7.5
Кабаре Cabaret
Победитель
Все номинанты
Заводной апельсин 7.4
Заводной апельсин Clockwork Orange
Смотреть трейлер
Французский связной 7.7
Французский связной The French Connection
Последний киносеанс 7.7
Последний киносеанс The Last Pictures Show
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Французский связной, Приключения Посейдона
Победитель
Все номинанты
Роберт Шоу
Young Winston
Марлон Брандо
Марлон Брандо
Крестный отец, Ночные пришельцы
Джордж К. Скотт
Джордж К. Скотт
Больница, They Might Be Giants
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Лайза Миннелли
Лайза Миннелли
Кабаре
Победитель
Все номинанты
Стефан Одран
Мясник
Дороти Тьютин
Savage Messiah
Энн Бэнкрофт
Young Winston
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Бен Джонсон
Последний киносеанс
Победитель
Все номинанты
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Крестный отец
Макс Эдриан
The Boy Friend Posthumously.
Ральф Ричардсон
Ральф Ричардсон
Леди Каролина Лэм
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Клорис Личмен
Клорис Личмен
Последний киносеанс
Победитель
Все номинанты
Шелли Уинтерс
Приключения Посейдона
Айлин Бреннан
Последний киносеанс
Мариса Беренсон
Кабаре
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Приключения Алисы в стране чудес 5.8
Приключения Алисы в стране чудес Alice's Adventures in Wonderland
Geoffrey Unsworth
Победитель
Все номинанты
МакКейб и миссис Миллер 7.7
МакКейб и миссис Миллер McCabe & Mrs. Miller
Vilmos Zsigmond
Избавление 7.6
Избавление Deliverance
Vilmos Zsigmond
Видение 7.0
Видение Images
Vilmos Zsigmond
Заводной апельсин 7.4
Заводной апельсин Clockwork Orange
John Alcott
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Макбет 7.4
Макбет The Tragedy of Macbeth
Anthony Mendleson
Победитель
Young Winston Young Winston
Anthony Mendleson
Победитель
Приключения Алисы в стране чудес 5.8
Приключения Алисы в стране чудес Alice's Adventures in Wonderland
Anthony Mendleson
Победитель
Все номинанты
Кабаре 7.5
Кабаре Cabaret
Charlotte Flemming
Крестный отец 8.8
Крестный отец The Godfather
Anna Hill Johnstone
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Best Art Direction
Кабаре 7.5
Кабаре Cabaret
Rolf Zehetbauer
Победитель
Все номинанты
Заводной апельсин 7.4
Заводной апельсин Clockwork Orange
Джон Бэрри
Смотреть трейлер
Леди Каролина Лэм 5.6
Леди Каролина Лэм Lady Caroline Lamb
Carmen Dillon
Young Winston Young Winston
Donald M. Ashton, Geoffrey Drake
BAFTA в области кино / Best Direction
Кабаре 7.5
Кабаре Cabaret
Боб Фосси
Победитель
Все номинанты
Французский связной 7.7
Французский связной The French Connection
Уильям Фридкин
Последний киносеанс 7.7
Последний киносеанс The Last Pictures Show
Питер Богданович
Смотреть трейлер
Заводной апельсин 7.4
Заводной апельсин Clockwork Orange
Стэнли Кубрик
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Best Film Editing
Французский связной 7.7
Французский связной The French Connection
Gerald B. Greenberg
Победитель
Все номинанты
Кабаре 7.5
Кабаре Cabaret
David Bretherton
Заводной апельсин 7.4
Заводной апельсин Clockwork Orange
Bill Butler
Смотреть трейлер
Избавление 7.6
Избавление Deliverance
Tom Priestley
BAFTA в области кино / Best Screenplay
Больница 7.2
Больница The Hospital
Пэдди Чаефски
Победитель
Последний киносеанс 7.7
Последний киносеанс The Last Pictures Show
Питер Богданович, Larry McMurtry
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Заводной апельсин 7.4
Заводной апельсин Clockwork Orange
Стэнли Кубрик
Смотреть трейлер
Кабаре 7.5
Кабаре Cabaret
Jay Presson Allen
BAFTA в области кино / Best Sound Track
Кабаре 7.5
Кабаре Cabaret
David Hildyard, Robert Knudson, Arthur Piantadosi
Победитель
Все номинанты
Избавление 7.6
Избавление Deliverance
Jim Atkinson, Walter Goss, Doug E. Turner
Французский связной 7.7
Французский связной The French Connection
Christopher Newman, Theodore Soderberg
Заводной апельсин 7.4
Заводной апельсин Clockwork Orange
Brian Blamey, John Jordan, Bill Rowe
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Best Specialised Film
Все номинанты
What Is Life? What Is Life?
BAFTA в области кино / John Grierson Award
Memorial Memorial
Победитель
Все номинанты
History of the Motor Car History of the Motor Car
The Tide of Traffic The Tide of Traffic
BAFTA в области кино / Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Кабаре 7.5
Кабаре Cabaret
Джоэл Грей
Победитель
Все номинанты
Young Winston Young Winston
Саймон Уорд
Крестный отец 8.8
Крестный отец The Godfather
Аль Пачино
Смотреть трейлер
Гарольд и Мод 7.9
Гарольд и Мод Harold and Maude
Бад Корт
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin'
The Intruder The Intruder
Peter Plummer
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
War & Peace
Победитель
Все номинанты
Никол Уильямсон
The Gangster Show: The Resistible Rise of Arturo Ui
Майкл Брайант
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Билли Уайтлоу
The Sextet
Победитель
Все номинанты
Полин Коллинз
Upstairs, Downstairs, Country Matters
Anne Stallybrass
The Strauss Family, The Onedin Line
BAFTA в области телевидения / Best Design
War & Peace War & Peace
Don Homfray
Победитель
Все номинанты
The Onedin Line The Onedin Line
Oliver Bayldon
Upstairs, Downstairs Upstairs, Downstairs
John Clements
BAFTA в области телевидения / Best Drama Series/Serial
Country Matters Country Matters
Derek Granger
Победитель
Все номинанты
Upstairs, Downstairs Upstairs, Downstairs
John Hawkesworth
Colditz Colditz
Gerard Glaister
BAFTA в области телевидения / Best Factual Production
Horizon Horizon
Mick Rhodes For episode "The Making of a Natural History Programme".
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
The Morecambe & Wise Show The Morecambe & Wise Show
Eric Morecambe, Ernie Wise
Победитель
Все номинанты
Dad's Army Dad's Army
Артур Лоу
Воздушный цирк Монти Пайтона
Воздушный цирк Монти Пайтона Monty Python's Flying Circus
To the Monty Python Team.
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme
Воздушный цирк Монти Пайтона
Воздушный цирк Монти Пайтона Monty Python's Flying Circus
Иан МакНотон
Победитель
Все номинанты
The Two Ronnies The Two Ronnies
Терри Хьюз
Dave Allen at Large Dave Allen at Large
Peter Whitmore
BAFTA в области телевидения / Best Single Play
Play for Today Play for Today
Джек Голд For episode "Stoker's Copper".
Победитель
Все номинанты
To Encourage the Others To Encourage the Others
Alan Clarke
The Gangster Show: The Resistible Rise of Arturo Ui The Gangster Show: The Resistible Rise of Arturo Ui
Джек Голд
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy Series
My Wife Next Door My Wife Next Door
Graeme Muir
Победитель
Все номинанты
Dad's Army Dad's Army
David Croft
Till Death Us Do Part Till Death Us Do Part
Dennis Main-Wilson
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Programme
Omnibus Omnibus
Мэй Зеттерлинг For episode "Vincent the Dutchman - Van Gogh".
Победитель
Все номинанты
Omnibus Omnibus
Herbert Chappell For episode "Who Needs a Conductor?".
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Series
Все номинанты
Omnibus Omnibus
Mike Wooller
Aquarius Aquarius
Humphrey Burton
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
Horizon Horizon
Peter Goodchild
Победитель
Все номинанты
Man Alive Man Alive
Desmond Wilcox
America America
Michael Gill
Anthony Asquith Award for Film Music
Крестный отец 8.8
Крестный отец The Godfather
Nino Rota
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Леди Каролина Лэм 5.6
Леди Каролина Лэм Lady Caroline Lamb
Richard Rodney Bennett
Young Winston Young Winston
Alfred Ralston
Макбет 7.4
Макбет The Tragedy of Macbeth
The Third Ear Band
Academy Fellowship
Grace Wyndham Goldie
Победитель
Richard Dimbleby Award
America America
Alistair Cooke
Победитель
Technical Craft Award (TV)
Flaherty Documentary Award UN Award
The Garden of the Finzi-Continis Il giardino dei Finzi Contini
Победитель
Все номинанты
A Day in the Death of Joe Egg A Day in the Death of Joe Egg
Family Life Family Life
One Day in the Life of Ivan Denisovich One Day in the Life of Ivan Denisovich
