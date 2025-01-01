Меню
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1965 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
BAFTA в области кино / Лучший британский фильм
Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу 8.1
Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
The Pumpkin Eater The Pumpkin Eater
King & Country King and Country
Бекет 7.8
Бекет Becket
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Eskimo Artist: Kenojuak Eskimo Artist: Kenojuak
Победитель
Все номинанты
Muloorina Muloorina
Mekong: A River of Asia Mekong: A River of Asia
23 Skidoo 23 Skidoo
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
The Pumpkin Eater The Pumpkin Eater
Oswald Morris
Победитель
Бекет 7.8
Бекет Becket
Geoffrey Unsworth
Победитель
Все номинанты
Nothing But the Best Nothing But the Best
Николас Роуг
King & Country King and Country
Denys N. Coop
The Chalk Garden The Chalk Garden
Arthur Ibbetson
Guns at Batasi Guns at Batasi
Douglas Slocombe
Seance on a Wet Afternoon Seance on a Wet Afternoon
Gerry Turpin
Желтый роллс-ройс 6.4
Желтый роллс-ройс The Yellow Rolls-Royce
Jack Hildyard
The 7th Dawn The 7th Dawn
Freddie Young
BAFTA в области кино / Best Animated Film
Все номинанты
The Insects The Insects
BAFTA в области кино / Best British Actor
Ричард Аттенборо
Ричард Аттенборо
Guns at Batasi, Seance on a Wet Afternoon
Победитель
Все номинанты
Питер Селлерс
Питер Селлерс
Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу, Розовая пантера
Питер О’Брайэн
Бекет
Питер Селлерс
Питер Селлерс
Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу, Розовая пантера
Том Кортни
Том Кортни
King & Country
BAFTA в области кино / Best British Actress
Одри Хепберн
Одри Хепберн
Шарада
Победитель
Все номинанты
Дебора Керр
Дебора Керр
The Chalk Garden
Рита Ташингэм
Рита Ташингэм
Girl with Green Eyes
Эдит Эванс
The Chalk Garden
BAFTA в области кино / Best British Art Direction (B/W)
Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу 8.1
Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb
Ken Adam
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
The Pumpkin Eater The Pumpkin Eater
Edward Marshall
King & Country King and Country
Richard Macdonald
Guns at Batasi Guns at Batasi
Maurice Carter
BAFTA в области кино / Best British Art Direction (Colour)
Бекет 7.8
Бекет Becket
John Bryan
Победитель
Все номинанты
The Chalk Garden The Chalk Garden
Carmen Dillon
Зулусы 7.7
Зулусы Zulu
Ernest Archer
Голдфингер 7.4
Голдфингер Goldfinger
Ken Adam
BAFTA в области кино / Best British Costume (B/W)
The Pumpkin Eater The Pumpkin Eater
Sophie Devine
Победитель
Все номинанты
Psyche 59 Psyche 59
Julie Harris
Of Human Bondage Of Human Bondage
Beatrice Dawson
BAFTA в области кино / Best British Costume (Colour)
Бекет 7.8
Бекет Becket
Margaret Furse
Победитель
Все номинанты
The Long Ships The Long Ships
Anthony Mendleson
Желтый роллс-ройс 6.4
Желтый роллс-ройс The Yellow Rolls-Royce
Anthony Mendleson
Соломенная женщина 6.8
Соломенная женщина Woman of Straw
Beatrice Dawson
BAFTA в области кино / Best British Screenplay
The Pumpkin Eater The Pumpkin Eater
Гарольд Пинтер
Победитель
Все номинанты
Seance on a Wet Afternoon Seance on a Wet Afternoon
Брайан Форбс
Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу 8.1
Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb
Стэнли Кубрик, Peter George, Terry Southern
Смотреть трейлер
Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу 8.1
Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb
Стэнли Кубрик, Peter George, Terry Southern
Смотреть трейлер
Бекет 7.8
Бекет Becket
Edward Anhalt
BAFTA в области кино / Best Film from any Source
Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу 8.1
Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Бекет 7.8
Бекет Becket
Поезд 7.9
Поезд The Train
The Pumpkin Eater The Pumpkin Eater
BAFTA в области кино / Best Foreign Actor
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Вчера, сегодня, завтра
Победитель
Все номинанты
Кэри Грант
Кэри Грант
Шарада
Стерлинг Хейден
Стерлинг Хейден
Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу
Сидни Пуатье
Сидни Пуатье
Lilies of the Field USA.
BAFTA в области кино / Best Foreign Actress
Энн Бэнкрофт
The Pumpkin Eater
Победитель
Все номинанты
Ава Гарднер
Ава Гарднер
Ночь Игуаны
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Нежная Ирма, Что за путь! USA.
Ким Стэнли
Seance on a Wet Afternoon
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Нежная Ирма, Что за путь! USA.
BAFTA в области кино / Best Specialised Film
Electric Train Driver: Driving Techniques - Passenger Trains Electric Train Driver: Driving Techniques - Passenger Trains
Победитель
Все номинанты
Germany: A Regional Geography Germany: A Regional Geography
And Gladly Would He Learn And Gladly Would He Learn
The Circarc Gear The Circarc Gear
BAFTA в области кино / Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Мэри Поппинс 8.0
Мэри Поппинс Mary Poppins
Джули Эндрюс USA.
Победитель
Все номинанты
Girl with Green Eyes Girl with Green Eyes
Линн Редгрейв
Вечер трудного дня 7.2
Вечер трудного дня A Hurd Day's Night
Пол Маккартни, Джон Леннон, Джордж Харрисон, Ринго Старр
The Carpetbaggers The Carpetbaggers
Элизабет Эшли USA.
BAFTA в области телевидения / Best Director
Peter Hammond
The Count of Monte Cristo, Armchair Theatre, Hereward the Wake, Contract to Kill
Победитель
Peter Hammond
The Count of Monte Cristo, Armchair Theatre, Hereward the Wake, Contract to Kill
Победитель
Flaherty Documentary Award
Nobody Waved Good-bye Nobody Waved Good-bye
Победитель
Все номинанты
The Life of Billy Walker The Life of Billy Walker
Portrait of Queenie Portrait of Queenie
The Human Dutch Alleman
UN Award
Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу 8.1
Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Lilies of the Field Lilies of the Field
USA.
23 Skidoo 23 Skidoo
A Distant Trumpet A Distant Trumpet
Год проведения
Номинации

