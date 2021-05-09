«В поисках любви» — британский мини-сериал, снятый в жанре костюмной мелодрамы. Производством шоу занималась телекомпания BBC One. События «В поисках любви» разворачиваются в период между двумя масштабными мировыми конфликтами. Главная героиня — крайне обаятельная и целеустремленная молодая женщина по имени Фэнни Логан, которая активно пытается устроить свою личную жизнь. Вместе со своей двоюродной сестрой Линдой Фэнни знакомится с разными привлекательными мужчинами в надежде, что кто-нибудь из них решит сделать ее дамой своего сердца, а впоследствии и законной супругой.