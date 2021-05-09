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Постер к сериалу В поисках любви
Постер к сериалу В поисках любви
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
Киноафиша Сериалы В поисках любви
В поисках любви (2021 - 2021) The Pursuit of Love 18+
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

«В поисках любви» — британский мини-сериал, снятый в жанре костюмной мелодрамы. Производством шоу занималась телекомпания BBC One. События «В поисках любви» разворачиваются в период между двумя масштабными мировыми конфликтами. Главная героиня — крайне обаятельная и целеустремленная молодая женщина по имени Фэнни Логан, которая активно пытается устроить свою личную жизнь. Вместе со своей двоюродной сестрой Линдой Фэнни знакомится с разными привлекательными мужчинами в надежде, что кто-нибудь из них решит сделать ее дамой своего сердца, а впоследствии и законной супругой.

В поисках любви - трейлер
В поисках любви
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эмили Мортимер
Эмили Мортимер
Доминик Уэст
Доминик Уэст
Лили Джеймс
Лили Джеймс Linda Radlett
Эндрю Скотт
Эндрю Скотт
Джон Хеффернан
Джон Хеффернан
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
В поисках любви - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 3 эпизода
 
Кадры из сериала
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