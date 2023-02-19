Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
BAFTA - премия Британской киноакадемии
События
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 2023 году
Место проведения
Альберт-холл, Лондон, Великобритания
Дата проведения
19 февраля 2023
BAFTA в области кино / Лучший фильм
7.8
На Западном фронте без перемен
Im Westen nichts Neues
Malte Grunert
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.8
Тар
TÁR
Тодд Филд, Scott Lambert, Alexandra Milchan
Смотреть трейлер
8.0
Банши Инишерина
The Banshees of Inisherin
Graham Broadbent, Peter Czernin, Мартин МакДона
Смотреть трейлер
7.1
Всё везде и сразу
Everything Everywhere All At Once
Дэниэл Шайнерт, Дэн Кван, Jonathan Wang
Смотреть трейлер
7.4
Элвис
Elvis
Gail Berman, Баз Лурманн, Catherine Martin, Patrick McCormick, Schuyler Weiss
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший британский фильм
8.0
Банши Инишерина
The Banshees of Inisherin
Graham Broadbent, Peter Czernin, Мартин МакДона
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
The Swimmers
The Swimmers
Jack Thorne, Sally El Hosaini
7.1
Чудо
The Wonder
Себастьян Лелио, Ed Guiney, Juliette Howell, Tessa Ross, Andrew Lowe, Emma Donoghue, Элис Бирч
Смотреть трейлер
6.7
Смотрите, как они бегут
See How They Run
Gina Carter, Damian Jones, Mark Chappell, Том Джордж
Смотреть трейлер
7.2
Матильда
Roald Dahl’s Matilda the Musical
Tim Bevan, Eric Fellner, Jon Finn, Мэттью Уорчас, Luke Kelly, Dennis Kelly
Смотреть трейлер
7.4
Жить
Living
Kazuo Ishiguro, Elizabeth Karlsen, Стивен Вули, Оливер Херманус
Смотреть трейлер
7.6
Любовь по вызову
Good Luck to You, Leo Grande
Кэти Брэнд, Софи Хайд, Adrian Politowski, Debbie Gray
7.3
Империя света
Empire of Light
Сэм Мендес, Pippa Harris
Смотреть трейлер
Brian and Charles
Brian and Charles
Chris Hayward, David Earl, Rupert Majendie, Джим Арчер
7.1
Солнце моё
Aftersun
Шарлотта Уэллс
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
7.8
На Западном фронте без перемен
Im Westen nichts Neues
Эдвард Бергер, Malte Grunert
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.7
Аргентина, 1985
Argentina, 1985
Сантьяго Митре
7.7
Тихоня
An Cailín Ciúin
Colm Bairéad, Cleona Ní Chrualaoí
7.2
Решение уйти
Decision to Leave
Пак Чхан-Ук, Ko Dae-seok
Смотреть трейлер
6.6
Корсаж
Corsage
Мари Кройцер
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
An Irish Goodbye
An Irish Goodbye
Tom Berkeley, Ross White
Победитель
Все номинанты
A Drifting Up
A Drifting Up
Jacob Lee
The Ballad of Olive Morris
The Ballad of Olive Morris
Alex Kayode-Kay
Bus Girl
Bus Girl
Джессика Хенвик, Louise Palmkvist Hansen
Bazigaga
Bazigaga
Stephanie Charmail, Jo Ingabire Moys
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Boy, the Mole, the Fox and the Horse
The Boy, the Mole, the Fox and the Horse
Hannah Minghella, Cara Speller, Peter Baynton, Charlie Mackesy
Победитель
Все номинанты
Your Mountain Is Waiting
Your Mountain Is Waiting
Harriet Gillian, Zoe Muslim, Hannah Jacobs
Middle Watch
Middle Watch
Джон Стивенсон, Giles Healy, Aiesha Penwarden
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший анимационный полнометражный фильм
7.3
Пиноккио Гильермо дель Торо
Guillermo del Toro’s Pinocchio
Александр Балкли, Марк Густафсон, Гильермо дель Торо, Gary Ungar
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.3
Я краснею
Turning Red
Lindsey Collins, Доми Ши
Смотреть трейлер
8.0
Марсель – ракушка в ботинках
Marcel the Shell with Shoes On
Caroline Kaplan, Paul Mezey, Andrew Goldman, Дин Флейшер-Кэмп, Elisabeth Holm
Смотреть трейлер
8.5
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Puss in Boots: The Last Wish
Mark Swift, Джоэль Кроуфорд
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший документальный фильм
7.5
Навальный
Navalny
Melanie Miller, Одесса Рэй, Diane Becker, Shane Boris, Дэниэл Роэр
Победитель
Все номинанты
7.9
Дэвид Боуи: Moonage Daydream
Moonage Daydream
Бретт Морген
7.2
Все, что дышит
All That Breathes
Тедди Лейфер, Аман Манн, Шаунак Сен
7.5
Вся красота и кровопролитие
All the Beauty and the Bloodshed
Howard Gertler, Nan Goldin, John S. Lyons, Лора Пойтрас, Yoni Golijov
Смотреть трейлер
7.6
Вулкан любви
Fire of Love
Ina Fichman, Сара Доса, Shane Boris
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Остин Батлер
Элвис
Победитель
Все номинанты
Пол Мескал
Солнце моё
Дэрил МакКормак
Любовь по вызову
Брендан Фрейзер
Кит
Билл Найи
Жить
Колин Фаррелл
Банши Инишерина
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Кейт Бланшетт
Тар
Победитель
Все номинанты
Ана де Армас
Блондинка
Эмма Томпсон
Любовь по вызову
Виола Дэвис
Королева-воин
Даниэлла Дедуайлер
Тилл
Мишель Йео
Всё везде и сразу
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая режиссёрская работа
7.8
На Западном фронте без перемен
Im Westen nichts Neues
Эдвард Бергер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.8
Тар
TÁR
Тодд Филд
Смотреть трейлер
8.0
Банши Инишерина
The Banshees of Inisherin
Мартин МакДона
Смотреть трейлер
7.1
Всё везде и сразу
Everything Everywhere All At Once
Дэниэл Шайнерт, Дэн Кван
Смотреть трейлер
7.2
Решение уйти
Decision to Leave
Пак Чхан-Ук
Смотреть трейлер
5.3
Королева-воин
The Woman King
Джина Принс-Байтвуд
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Барри Кеоган
Банши Инишерина
Победитель
Все номинанты
Эдди Редмэйн
Добрый медбрат
Ке Хюи Куан
Всё везде и сразу
Майкл Уорд
Империя света
Альбрехт Шух
На Западном фронте без перемен
Брендан Глисон
Банши Инишерина
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Керри Кондон
Банши Инишерина
Победитель
Все номинанты
Долли де Леон
Треугольник печали
Хонг Чау
Кит
Джейми Ли Кертис
Всё везде и сразу
Анджела Бассетт
Черная Пантера: Ваканда навеки
Кэри Маллиган
Ее правда
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
7.8
На Западном фронте без перемен
Im Westen nichts Neues
James Friend
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.3
Топ Ган: Мэверик
Top Gun: Maverick
Claudio Miranda
Смотреть трейлер
7.4
Элвис
Elvis
Mandy Walker
Смотреть трейлер
7.3
Империя света
Empire of Light
Roger Deakins
Смотреть трейлер
8.1
Бэтмен
The Batman
Greig Fraser
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший звук
7.8
На Западном фронте без перемен
Im Westen nichts Neues
Frank Kruse, Lars Ginzel, Markus Stemler, Viktor Prasil
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.4
Элвис
Elvis
Michael Keller, Andy Nelson, Wayne Pashley, David Lee
Смотреть трейлер
7.8
Тар
TÁR
Deb Adair, Stephen Griffiths, Andy Shelley, Steve Single, Roland Winke
Смотреть трейлер
8.3
Топ Ган: Мэверик
Top Gun: Maverick
Chris Burdon, James Mather, Al Nelson, Mark Taylor, Mark Weingarten
Смотреть трейлер
8.2
Аватар 2: Путь воды
Avatar: The Way of Water
Christopher Boyes, Michael Hedges, Julian Howarth, Gary Summers, Gwendolyn Yates Whittle
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая музыка к фильму
7.8
На Западном фронте без перемен
Im Westen nichts Neues
Volker Bertelmann
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.4
Вавилон
Babylon
Justin Hurwitz
Смотреть трейлер
7.1
Всё везде и сразу
Everything Everywhere All At Once
Son Lux
Смотреть трейлер
7.3
Пиноккио Гильермо дель Торо
Guillermo del Toro’s Pinocchio
Alexandre Desplat
Смотреть трейлер
8.0
Банши Инишерина
The Banshees of Inisherin
Carter Burwell
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
7.4
Элвис
Elvis
Catherine Martin
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.4
Миссис Харрис едет в Париж
Mrs Harris Goes to Paris
Jenny Beavan
7.8
На Западном фронте без перемен
Im Westen nichts Neues
Lisy Christl
Смотреть трейлер
6.8
Амстердам
Amsterdam
Albert Wolsky, J.R. Hawbaker
Смотреть трейлер
7.4
Вавилон
Babylon
Mary Zophres
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
7.1
Всё везде и сразу
Everything Everywhere All At Once
Paul Rogers
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.3
Топ Ган: Мэверик
Top Gun: Maverick
Eddie Hamilton
Смотреть трейлер
8.0
Банши Инишерина
The Banshees of Inisherin
Mikkel E.G. Nielsen
Смотреть трейлер
7.4
Элвис
Elvis
Matt Villa, Jonathan Redmond
Смотреть трейлер
7.8
На Западном фронте без перемен
Im Westen nichts Neues
Sven Budelmann
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
7.1
Солнце моё
Aftersun
Шарлотта Уэллс
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.6
Любовь по вызову
Good Luck to You, Leo Grande
Кэти Брэнд
7.0
Грустная Джин
Blue Jean
Джорджия Окли, Hélène Sifre
Rebellion
Rebellion
Maia Kenworthy
Electric Malady
Electric Malady
Marie Lidén
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшие визуальные эффекты
8.2
Аватар 2: Путь воды
Avatar: The Way of Water
Richard Baneham, Joe Letteri, Eric Saindon, Daniel Barrett
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.1
Бэтмен
The Batman
Russell Earl, Dan Lemmon, Dominic Tuohy, Anders Langlands
Смотреть трейлер
7.8
На Западном фронте без перемен
Im Westen nichts Neues
Frank Petzold, Viktor Muller, Kamil Jaffar, Markus Frank
Смотреть трейлер
8.3
Топ Ган: Мэверик
Top Gun: Maverick
Scott R. Fisher, Ryan Tudhope, Bryan Litson, Seth Hill
Смотреть трейлер
7.1
Всё везде и сразу
Everything Everywhere All At Once
Jonathan Kombrinck, Джефф Дэсом, Ethan Feldbau, Zak Stoltz
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший грим и причёски
7.4
Элвис
Elvis
Jason Baird, Mark Coulier, Shane Thomas, Louise Coulston
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.9
Кит
The Whale
Judy Chin, Adrien Morot, Annemarie Bradley-Sherron
Смотреть трейлер
8.1
Бэтмен
The Batman
Michael Marino, Naomi Donne, Zoe Tahir
Смотреть трейлер
7.2
Матильда
Roald Dahl’s Matilda the Musical
Naomi Donne, Barrie Gower, Sharon Martin
Смотреть трейлер
7.8
На Западном фронте без перемен
Im Westen nichts Neues
Heike Merker
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
8.0
Банши Инишерина
The Banshees of Inisherin
Мартин МакДона
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.2
Фабельманы
The Fabelmans
Стивен Спилберг, Тони Кушнер
Смотреть трейлер
7.8
Тар
TÁR
Тодд Филд
Смотреть трейлер
7.1
Всё везде и сразу
Everything Everywhere All At Once
Дэниэл Шайнерт, Дэн Кван
Смотреть трейлер
6.8
Треугольник печали
Triangle of Sadness
Рубен Эстлунд
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
7.8
На Западном фронте без перемен
Im Westen nichts Neues
Эдвард Бергер, Lesley Paterson, Ian Stokell
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.9
Кит
The Whale
Samuel D. Hunter
Смотреть трейлер
7.7
Тихоня
An Cailín Ciúin
Colm Bairéad
7.6
Ее правда
She Said
Ребекка Ленкиевич
Смотреть трейлер
7.4
Жить
Living
Kazuo Ishiguro
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший кастинг
7.4
Элвис
Elvis
Nikki Barrett, Denise Chamian
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.1
Всё везде и сразу
Everything Everywhere All At Once
Sarah Finn
Смотреть трейлер
6.8
Треугольник печали
Triangle of Sadness
Pauline Hansson
Смотреть трейлер
7.8
На Западном фронте без перемен
Im Westen nichts Neues
Simone Bär
Смотреть трейлер
7.1
Солнце моё
Aftersun
Lucy Pardee
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
7.4
Вавилон
Babylon
Anthony Carlino, Florencia Martin
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.1
Бэтмен
The Batman
James Chinlund, Lee Sandales
Смотреть трейлер
7.4
Элвис
Elvis
Karen Murphy, Beverley Dunn, Catherine Martin
Смотреть трейлер
7.8
На Западном фронте без перемен
Im Westen nichts Neues
Ernestine Hipper, Christian M. Goldbeck
Смотреть трейлер
7.3
Пиноккио Гильермо дель Торо
Guillermo del Toro’s Pinocchio
Curt Enderle, Guy Davis
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль второго плана
Адиль Ахтар
Шервуд
Победитель
Все номинанты
Сэмюэл Боттомли
Потерянный
Джек Лауден
Медленные лошади
Уилл Шарп
Белый лотос
Салим Дау
Корона
Josh Finan
Ночные вызовы
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль второго плана
Энн-Мэри Дафф
Bad Sisters
Победитель
Все номинанты
Saffron Hocking
Главарь
Эделайо Эдедайо
Ночные вызовы
Фиона Шоу
Андор
Жасмин Джобсон
Главарь
Лесли Мэнвилл
Шервуд
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Comedy Entertainment Programme
Friday Night Live
Friday Night Live
Lucy Ansbro, Geoff Posner, Shane Allen, Susie Hall
Победитель
Все номинанты
Would I Lie to You?
Would I Lie to You?
Peter Holmes, Barbara Wiltshire, Rachel Ablett, Adam Copeland, Zoe Waterman, Jake Graham
Taskmaster
Taskmaster
Энди Девоншир, Alex Horne, Andy Cartwright, James Taylor
8.6
Шоу Грэма Нортона
The Graham Norton Show
Production Team
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Costume Design
Змей Эссекса
The Essex Serpent
Jane Petrie
Победитель
Все номинанты
Don't Hug Me I'm Scared
Don't Hug Me I'm Scared
Becky Sloan, Joseph Pelling
8.7
Корона
The Crown
Amy Roberts
Англичанка
The English
Phoebe De Gaye
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Current Affairs
Children of the Taliban
Children of the Taliban
Jordan Bryon, Marcel Mettelsiefen, Stephen Ellis, Juan Camilo Cruz
Победитель
Все номинанты
ITV Exposure
ITV Exposure
Ella Newton, Ben Ferguson, Jamie Welham, David Modell, Handa Majed, Nechirvan Mando
For "The Crossing"
Mariupol: The People's Story
Mariupol: The People's Story
Darren Kemp, Robin Barnwell, Hilary Andersson, Tom Stone, Guy Creasey, Serhiy Solodko
ITV Exposure
ITV Exposure
Eamonn Matthews, Mark Summers, Karim Shah, Ramita Navai, Ali Watt
For "Afghanistan: No Country for Women"
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Daytime
The Repair Shop
The Repair Shop
For episode "A Royal Visit"
Победитель
Все номинанты
Scam Interceptors
Scam Interceptors
The Chase
The Chase
Martin Scott, Helen Tumbridge, Michael Kelpie
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Director, Factual
Фелисити Моррис
Аферист из Tinder
Победитель
Все номинанты
James Jones
Chernobyl: The Lost Tapes
Эмма Купер
Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи
Sophie Robinson
My Dead Body
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Director, Fiction
William Stefan Smith
Главарь
Победитель
Все номинанты
Хьюго Блик
Англичанка
Lucy Forbes
Будет больно
Дирбла Уолш
Bad Sisters
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Director, Multi-Camera
The State Funeral of HM Queen Elizabeth II
The State Funeral of HM Queen Elizabeth II
Directing Team
Победитель
Все номинанты
Strictly Come Dancing
Strictly Come Dancing
Nikki Parsons
Glastonbury 2022
Glastonbury 2022
Janet Fraser-Crook
The Queen's Platinum Jubilee Celebration
The Queen's Platinum Jubilee Celebration
Julia Knowles
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Drama Series
Bad Sisters
Bad Sisters
Brett Baer, Dave Finkel, Дирбла Уолш, Шэрон Хорган, Johann Knobel, Faye Dorn
Победитель
Все номинанты
Ночные вызовы
The Responder
Laurence Bowen, Chris Carey, Rebecca Ferguson, Тим Милантс, Тони Шумахер, Toby Bruce
Потерянный
Somewhere Boy
Petra Fried, Алекс Винклер, Gavin O'Grady, Emily Harrison, Pete Jackson
Шервуд
Sherwood
Rebecca Hodgson, Juliette Howell, Tessa Ross, Harriet Spencer, Джеймс Грэхэм, Льюис Арнольд
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Editing, Factual
Chernobyl: The Lost Tapes
Chernobyl: The Lost Tapes
Rupert Houseman
Победитель
Все номинанты
Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing
Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing
Doug Bryson
Jimmy Savile: A British Horror Story
Jimmy Savile: A British Horror Story
Ben Brown
ITV Exposure
ITV Exposure
Mark Summers
For "Afghanistan - No Country for Women"
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Editing, Fiction
Будет больно
This is Going to Hurt
Selina Macarthur
Победитель
Все номинанты
Медленные лошади
Slow Horses
Katie Weiland
For Series 1, Episode 1
8.7
Корона
The Crown
Celia Haining
8.5
Андор
Andor
Frances Parker
For Episode 7
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Factual
John & Joe Bishop: Life After Deaf
John & Joe Bishop: Life After Deaf
Charlie Melville
Победитель
Все номинанты
Super Surgeons: A Chance at Life
Super Surgeons: A Chance at Life
Joy Ash
Frozen Planet II
Frozen Planet II
Helen Hobin
Our Jubilee
Our Jubilee
Jason Osborne
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Fiction
Потерянный
Somewhere Boy
Pete Jackson
Победитель
Все номинанты
Инфлюенсеры
Mood
Николь Лекки
My Name Is Leon
My Name Is Leon
Lynette Linton
Большие мальчики
Big Boys
Джек Рук
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Entertainment Craft Team
Strictly Come Dancing
Strictly Come Dancing
Patrick Doherty, Catherine Land, David Newton, Richard Sillitto, David Bishop
Победитель
Все номинанты
Taskmaster
Taskmaster
James Dillon, Энди Девоншир, Dru Masters, Rebecca Bowker
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Entertainment Performance
The Traitors UK
The Traitors UK
Claudia Winkleman
Победитель
Все номинанты
The Lateish Show with Mo Gilligan
The Lateish Show with Mo Gilligan
Mo Gilligan
Trip Hazard
Trip Hazard
Rosie Jones
Big Zuu's Big Eats
Big Zuu's Big Eats
Big Zuu
Sue Perkins: Perfectly Legal
Sue Perkins: Perfectly Legal
Сью Перкинс
The 1% Club
The 1% Club
Lee Mack
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Entertainment Programme
The Masked Singer UK
The Masked Singer UK
Claire Horton, Derek McLean, Diccon Ramsay, Daniel Nettleton
Production Team
Победитель
Все номинанты
Ant & Dec's Saturday Night Takeaway
Ant & Dec's Saturday Night Takeaway
Production Team
Strictly Come Dancing
Strictly Come Dancing
Production Team
Later... With Jools Holland
Later... With Jools Holland
For "Jools' 30th Birthday Bash" (Production Team)
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
Libby, Are You Home Yet?
Libby, Are You Home Yet?
Danielle Jones, Anna Hall, Luke Rothery, Josie Besbrode, Celia Jennison
Победитель
Все номинанты
Jeremy Kyle Show: Death on Daytime
Jeremy Kyle Show: Death on Daytime
Charlie MacDonald, Graeme McAulay, Kira Phillips, Barry Ronan, Rosina Andreou, Abi Walker
Девочка из Ватикана: Исчезновение Эмануэлы Орланди
Vatican Girl: The Disappearance of Emanuela Orlandi
Simon Mills, Dimitri Doganis, Марк Льюис, Tom Barry, Chiara Messineo, Kaylin Simmons
Worlds Collide: The Manchester Bombing
Worlds Collide: The Manchester Bombing
Production Team
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Features
Joe Lycett vs David Beckham: A Got Your Back Christmas Special
Joe Lycett vs David Beckham: A Got Your Back Christmas Special
Production Team
Победитель
Все номинанты
Big Zuu's Big Eats
Big Zuu's Big Eats
Chris Faith, Errol Etienne, Sam Grace, Alex Gilman, Rohan Minhas, Big Zuu
The Martin Lewis Money Show
The Martin Lewis Money Show
Martin Lewis, Mike Blair, Richard Jack, Rav Dehele, Clare Miller
The Misadventures of Romesh Ranganathan
The Misadventures of Romesh Ranganathan
Production Team
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
8.0
Девчонки из Дерри
Derry Girls
Сиобан Эмси Суини
Победитель
Все номинанты
Cunk on Earth
Diane Morgan
Я веду себя неразумно?
Am I Being Unreasonable?
Дэйзи Мэй Купер
Meet the Richardsons
Meet the Richardsons
Люси Бомонт
Халлрейзерс
Hullraisers
Тадж Атвал
Ellie & Natasia
Ellie & Natasia
Натасия Деметриу
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / International
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес
Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Карл Франклин, Иэн Бреннан, Дэвид Макмиллан, Райан Мерфи, Эван Питерс, Alexis Martin Woodall, Райлли Смит
Победитель
Все номинанты
Усекин
Oussekine
Pauline Dauvin, Antoine Chevrollier, Juliette Lassalle, Anthony Lancret, Pierre Laugier, Kevin Deysson
9.3
Уэнсдэй
Wednesday
Production Team
Белый лотос
The White Lotus
Mark Kamine, Heather Persons, Майк Уайт, John M. Valerio, David Bernad
Медведь
The Bear
Хиро Мурай, Джоэнна Кало, Josh Senior, Кристофер Сторер
Дорога в тысячу ли
Pachinko
Richard Middleton, Soo Hugh, Theresa Kang, Когонада, Lindsey Springer, Michael Ellenberg
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль
Бен Уишоу
Будет больно
Победитель
Все номинанты
Chaske Spencer
Англичанка
Киллиан Мерфи
Острые козырьки
Мартин Фриман
Ночные вызовы
Гэри Олдман
Медленные лошади
Тэрон Эджертон
Черная птица
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль
Кейт Уинслет
Я существую
For episode "I Am Ruth"
Победитель
Все номинанты
Билли Пайпер
Я ненавижу Сьюзи
Вики МакКлюр
Without Sin
Сара Ланкашир
Джулия
Имелда Стонтон
Корона
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Live Event
Все номинанты
The State Funeral of HM Queen Elizabeth II
The State Funeral of HM Queen Elizabeth II
Production Team
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Make Up & Hair Design
6.0
Дом дракона
House of the Dragon
Barrie Gower, Amanda Knight, Rosalia Culora
Победитель
Все номинанты
Опасные связи
Dangerous Liaisons
Daniel Parker, Jana Radilová, Claudia Stolze, Jovana Jovanovic, Deb Kenton, Wayne Fitzsimmons
8.2
Банды Лондона
Gangs of London
Helen Speyer
9.3
Уэнсдэй
Wednesday
Tara McDonald
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
Я веду себя неразумно?
Am I Being Unreasonable?
Ленни Раш
Победитель
Все номинанты
Большие мальчики
Big Boys
7.2
Чем мы заняты в тени
What We Do in the Shadows
Мэтт Берри
7.0
Странный Эл
Weird: The Al Yankovic Story
Дэниел Рэдклифф
Смотреть трейлер
Нарушители
The Outlaws
Стивен Мерчант
7.8
Голяк
Brassic
Джозеф Гилган
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший мини-сериал
Инфлюенсеры
Mood
Margery Bone, Доун Шадфорт, Николь Лекки, Lisa Walters, Строма Кейрнс
Победитель
Все номинанты
Вор, его жена и каноэ
The Thief, His Wife and the Canoe
Крис Лэнг, Ричард Лэкстон, David Nath, Alison Sterling
Будет больно
This is Going to Hurt
Jane Featherstone, Holly Pullinger, Lucy Forbes, Naomi De Pear, James Kay, Адам Кэй
Шпион среди друзей
A Spy Among Friends
Alexander Cary, Дэмиэн Льюис, Chrissy Skinns, Patrick Spence, Ник Мерфи
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / News Coverage
Channel 4 News
Channel 4 News
For "Live in Kiv" (Production Team)
Победитель
Все номинанты
BBC News at Ten O'Clock
BBC News at Ten O'Clock
For "Russia Invades Ukraine" (Production Team)
Good Morning Britain
Good Morning Britain
For "Boris Johnson Interview" (Production Team)
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Original Music, Factual
Jimmy Savile: A British Horror Story
Jimmy Savile: A British Horror Story
Jessica Jones
Победитель
Все номинанты
House of Maxwell
House of Maxwell
Andrew Phillips
The Elon Musk Show
The Elon Musk Show
Max de Wardener
7.2
Аферист из Tinder
Tinder Swindler
Jessica Jones
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Original Music, Fiction
Инфлюенсеры
Mood
Николь Лекки, Bryan Senti, Kwame Kwei-Armah Jr.
Победитель
Все номинанты
Англичанка
The English
Federico Jusid
Медленные лошади
Slow Horses
Мик Джаггер, Daniel Pemberton
Ночные вызовы
The Responder
Matthew Herbert
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / P&O Cruises Memorable Moment
Все номинанты
7.3
Очень странные дела
Stranger Things
For "Lucas, Dustin, and Steve rescue Max from the demonic Vecna by playing her favourite song - Kate Bush's Running Up That Hill"
Предатели
The Traitors
For "The Final Roundtable"
Трепет сердца
Heartstopper
For "Nick and Charlie’s First Kiss"
8.0
Девчонки из Дерри
Derry Girls
For "The Finale, the people of Northern Ireland vote overwhelmingly for peace"
The Real Mo Farah
The Real Mo Farah
For "Sir Mo Farah revealing he was illegally trafficked to the UK"
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Photography & Lighting, Fiction
Jungle
Jungle
Chas Appeti
Победитель
Все номинанты
Я существую
I Am...
Rachel Clark
For episode "I Am Ruth"
Турист
The Tourist
Ben Wheeler
Пистолет
Pistol
Anthony Dod Mantle
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Photography, Factual
Children of the Taliban
Children of the Taliban
Jordan Bryon, Marcel Mettelsiefen
Победитель
Все номинанты
Predators
Predators
Robin Cox, Sue Gibson, Florian Schulz, Will Nicholls
Hold Your Breath: The Ice Dive
Hold Your Breath: The Ice Dive
Steve Jamison
The Green Planet
The Green Planet
Tim Shepherd, Jessica Mitchell, Todd Kewley, Oliver Mueller, Sam Lewis
For "Tropical Worlds"
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Production Design
Don't Hug Me I'm Scared
Don't Hug Me I'm Scared
Becky Sloan, Joseph Pelling
Победитель
Все номинанты
Змей Эссекса
The Essex Serpent
Alice Normington
Пистолет
Pistol
Penny Crawford, Kave Quinn, Tim Blake, Stella Fox, Emily Norris
Англичанка
The English
Chris Roope
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Reality & Constructed Factual
The Traitors UK
The Traitors UK
Production Team
Победитель
Все номинанты
Freddie Flintoff's Field of Dreams
Freddie Flintoff's Field of Dreams
Andrew Mackenzie-Betty, Cath Tudor, Naomi Templeton
RuPaul's Drag Race UK
RuPaul's Drag Race UK
Фентон Бэйли, Bruce McCoy, РуПол, Tom Campbell, Tony Grech-Smith
We Are Black and British
We Are Black and British
Rebecca Nunn, Narinder Minhas, Becky Clarke, Jessica Mitchell, Ryan Samuda
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Scripted Casting
Будет больно
This is Going to Hurt
Nina Gold, Martin Ware
Победитель
Все номинанты
Главарь
Top Boy
Des Hamilton, Elan Jones
Bad Sisters
Bad Sisters
Nina Gold, Lucy Amos
Я веду себя неразумно?
Am I Being Unreasonable?
Julie Harkin
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Scripted Comedy
8.0
Девчонки из Дерри
Derry Girls
Caroline Leddy, Liz Lewin, Jessica Sharkey, Лиза МакГи, Майкл Леннокс, Brian J. Falconer
Победитель
Все номинанты
Призраки
Ghosts
Production Team
Большие мальчики
Big Boys
Ash Atalla, Джим Арчер, Bertie Peek, Alexander Smith, Джек Рук
Я веду себя неразумно?
Am I Being Unreasonable?
Джонни Кэмпбелл, Jack Thorne, Pippa Brown, Selin Hizli, Дэйзи Мэй Купер
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Short Form Programme
How to Be a Person
How to Be a Person
Anne Perri, Anna Hashmi, Sindha Agha, Samira Mian, Tobi Kyeremateng
Победитель
Все номинанты
Kingpin Cribs
Kingpin Cribs
Lucy Johnstone, Benjamin Zand, Josh Reynolds, Rory Murphy, Fiona Clark, Flaminia Giambalvo
Production Team
Queer Lives Today
Queer Lives Today
Alex Balcombe, Shiva Raichandani
Biscuitland
Biscuitland
Jon Rolph, Jess Thom, Christine Robertson, Matthew Pountney
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
The Real Mo Farah
The Real Mo Farah
Leo Burley, Rick Barker, Zad Rogers, Hannah Richards, Shona Thompson
Победитель
Все номинанты
Our Falklands War: A Frontline Story
Our Falklands War: A Frontline Story
Simon McMahon, Zac Beattie, Guy Meachin, Guy King, Saskia Rusher, Libby Taylor
Escape from Kabul
Escape from Kabul
William Grayburn, Дэн Рид, Jamie Roberts
Chernobyl: The Lost Tapes
Chernobyl: The Lost Tapes
Joanna Marshall, Rupert Houseman, Darren Kemp, James Jones, Serhiy Solodko, Sasha Odynova
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
Я существую
I Am...
Кейт Уинслет, David Charap, Доминик Сэвадж, Josh Hyams, Krishnendu Majumdar, Richard Yee
"I Am Ruth"
Победитель
Все номинанты
Life and Death in the Warehouse
Life and Death in the Warehouse
Joseph Bullman, Steve Lawes, Tracie Simpson, Tim Hodges, Aysha Rafaele, Helen Black
Этот дом
The House
Палома Баэза, Charlotte Bavasso, Christopher O'Reilly, Марк Джеймс Рулс, Эмма де Свааф, Ники Линдрот фон Бар
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
Casualty
Casualty
Production Team
Победитель
Все номинанты
EastEnders
EastEnders
Production Team
Emmerdale 1918
Emmerdale 1918
Production Team
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Sound, Factual
The State Funeral of HM Queen Elizabeth II
The State Funeral of HM Queen Elizabeth II
Conrad Fletcher, Andy James, Andy Payne, Julian Gough, Matthew Charles, Peter Bridges
Победитель
Все номинанты
Frozen Planet II
Frozen Planet II
Kate Hopkins, Graham Wild, Tim Owens
8.8
Формула 1. Драйв выживания
Formula 1: Drive to Survive
Nick Fry, Andrew Yarme, Doug Dreger, Steve Speed, James Evans, Hugh Dwan
Later... With Jools Holland
Later... With Jools Holland
Tudor Davies
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Sound, Fiction
6.0
Дом дракона
House of the Dragon
Paula Fairfield, Tim Hands, Martin Seeley, Alastair Sirkett, Doug Cooper, Adele Fletcher
Победитель
Все номинанты
8.7
Корона
The Crown
Sound Team
САС: Неизвестные герои
SAS: Rogue Heroes
Tony Gibson, Darren McQuade, Nigel Squibbs, Judi Lee-Headman, Lewis Todd
Медленные лошади
Slow Horses
Craig Butters, Andrew Sissons, Martin Jensen, Sarah Elias, Joe Beal, Duncan Herriot
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Special, Visual & Graphic Effects
6.0
Дом дракона
House of the Dragon
Angus Bickerton, Michael Dawson, Asa Shoul, Nikeah Forde
Победитель
Все номинанты
Песочный человек
The Sandman
8.5
Андор
Andor
Mohen Leo, Richard Van Den Bergh, Jean-Clement Soret, TJ Falls
Темные начала
His Dark Materials
Danny Hargreaves, Damien Stumpf, Sam Chynoweth, Russell Dodgson, Bryony Duncan, Eliot Gibbins
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Specialist Factual
Russia 1985-1999: TraumaZone
Russia 1985-1999: TraumaZone
Adam Curtis, Sandra Gorel, Rose Garnett, Grigor Atanesian
Победитель
Все номинанты
Aids: The Unheard Tapes
Aids: The Unheard Tapes
Production Team
How to Survive a Dictator with Munya Chawawa
How to Survive a Dictator with Munya Chawawa
Production Team
The Green Planet
The Green Planet
Peter Bassett, Майкл Гантон, Rupert Barrington, Paul Williams, Elisabeth Oakham, Rosie Thomas
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Sport
BBC Sport: UEFA Women's Euro 2022
BBC Sport: UEFA Women's Euro 2022
Победитель
Все номинанты
Wimbledon
Wimbledon
Birmingham 2022: XXII Commonwealth Games
Birmingham 2022: XXII Commonwealth Games
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Titles & Graphic Identity
Bad Sisters
Bad Sisters
Победитель
Все номинанты
Beijing 2022: XXIV Olympic Winter Games
Beijing 2022: XXIV Olympic Winter Games
Balázs Simon
Жизнь после жизни
Life After Life
Tom Hingston, Markus Lehtonen
Змей Эссекса
The Essex Serpent
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Writer, Comedy
8.0
Девчонки из Дерри
Derry Girls
Лиза МакГи
Победитель
Все номинанты
Большие мальчики
Big Boys
Джек Рук
Материнство
Motherland
Барунка О'Шонесси, Шэрон Хорган, Helen Serafinowicz, Holly Walsh
В завязке
The Dry
Nancy Harris
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Writer, Drama
Будет больно
This is Going to Hurt
Адам Кэй
Победитель
Все номинанты
Трепет сердца
Heartstopper
Элис Осман
Потерянный
Somewhere Boy
Pete Jackson
Ночные вызовы
The Responder
Тони Шумахер
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Artistic Achievement
Tunic
Tunic
Победитель
Все номинанты
Elden Ring
Elden Ring
God of War: Ragnarök
God of War Ragnarök
Rafael Grassetti
A Plague Tale: Requiem
A Plague Tale: Requiem
Immortality
Immortality
Doug Potts, Kerry Hennessy, Stephanie Reese
Pentiment
Pentiment
Hannah Kennedy, Soojin Paek
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Audio Achievement
God of War: Ragnarök
God of War Ragnarök
Michael Kent, Jodie Kupsco, Sean LaValle
Победитель
Все номинанты
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West
A Plague Tale: Requiem
A Plague Tale: Requiem
Metal: Hellsinger
Metal: Hellsinger
Elvira Björkman, Nicklas Hjertberg
Stray
Stray
Tunic
Tunic
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Animation
God of War: Ragnarök
God of War Ragnarök
Mehdi Yssef, Bruno Velazquez, Erica Pinto
Победитель
Все номинанты
Sifu
Sifu
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West
Stray
Stray
Lego Star Wars: The Skywalker Saga
Lego Star Wars: The Skywalker Saga
Call of Duty: Modern Warfare II
Call of Duty: Modern Warfare II
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best British Game
Rollerdrome
Rollerdrome
Победитель
Все номинанты
OlliOlli World
OlliOlli World
Vampire Survivors
Vampire Survivors
Two Point Campus
Two Point Campus
Citizen Sleeper
Citizen Sleeper
Guillaume Singelin, Gareth Damian Martin, Amos Roddy
Total War: Warhammer III
Total War: Warhammer III
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Debut Game
Tunic
Tunic
Победитель
Все номинанты
As Dusk Falls
As Dusk Falls
Charu Desodt, Caroline Marchal
The Case of the Golden Idol
The Case of the Golden Idol
Andrejs Klavins, Ernest Klavins
Trombone Champ
Trombone Champ
Vampire Survivors
Vampire Survivors
Stray
Stray
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Evolving Game
Final Fantasy XIV
Final Fantasy XIV
Победитель
Все номинанты
Apex Legends
Apex Legends
Dreams
Dreams
Forza Horizon 5
Forza Horizon 5
No Man's Sky
No Man's Sky
The Elder Scrolls Online
The Elder Scrolls Online
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Family Game
Kirby and the Forgotten Land
Hoshi no Kâbî: Disukabarî
Победитель
Все номинанты
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
Mario + Rabbids: Sparks of Hope
Mario + Rabbids: Sparks of Hope
Nintendo Switch Sports
Nintendo Switch Sports
Lego Star Wars: The Skywalker Saga
Lego Star Wars: The Skywalker Saga
Disney Dreamlight Valley
Disney Dreamlight Valley
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Game
Vampire Survivors
Vampire Survivors
Победитель
Все номинанты
Cult of the Lamb
Cult of the Lamb
Elden Ring
Elden Ring
Marvel Snap
Marvel Snap
God of War: Ragnarök
God of War Ragnarök
Yumi Yang, Eric Williams, Chad Cox
Stray
Stray
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Multiplayer
Elden Ring
Elden Ring
Победитель
Все номинанты
Overwatch 2
Overwatch 2
Call of Duty: Modern Warfare II
Call of Duty: Modern Warfare II
FIFA 23
FIFA 23
Splatoon 3
Splatoon 3
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Music
God of War: Ragnarök
God of War Ragnarök
Bear McCreary, Peter Scaturro, Keith Leary
Победитель
Все номинанты
A Plague Tale: Requiem
A Plague Tale: Requiem
Olivier Derivière
Cuphead: The Delicious Last Course
Cuphead: The Delicious Last Course
Kristofer Maddigan
Elden Ring
Elden Ring
Stray
Stray
Tunic
Tunic
Janice Kwan
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Narrative
Immortality
Immortality
Allan Scott, Sam Barlow, Амелия Грэй
Победитель
Все номинанты
Pentiment
Pentiment
Josh Sawyer, Kate Dollarhyde, Zoe Franznick
Stray
Stray
A Plague Tale: Requiem
A Plague Tale: Requiem
Citizen Sleeper
Citizen Sleeper
Gareth Damian Martin
God of War: Ragnarök
God of War Ragnarök
Richard Zangrande Gaubert, Matthew Sophos
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Original Property
Elden Ring
Elden Ring
Победитель
Все номинанты
Citizen Sleeper
Citizen Sleeper
Guillaume Singelin, Gareth Damian Martin, Amos Roddy
Cult of the Lamb
Cult of the Lamb
Sifu
Sifu
Stray
Stray
Vampire Survivors
Vampire Survivors
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / EE Game of the Year
God of War: Ragnarök
God of War Ragnarök
Победитель
Все номинанты
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West
Immortality
Immortality
Marvel Snap
Marvel Snap
Stray
Stray
Elden Ring
Elden Ring
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Game Beyond Entertainment
Endling - Extinction is Forever
Endling - Extinction is Forever
Победитель
Все номинанты
Not for Broadcast
Not for Broadcast
Citizen Sleeper
Citizen Sleeper
Guillaume Singelin, Gareth Damian Martin, Amos Roddy
Gibbon: Beyond the Trees
Gibbon: Beyond the Trees
I Was a Teenage Exocolonist
I Was a Teenage Exocolonist
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Game Design
Vampire Survivors
Vampire Survivors
Победитель
Все номинанты
Elden Ring
Elden Ring
Cult of the Lamb
Cult of the Lamb
God of War: Ragnarök
God of War Ragnarök
Jason McDonald, Andrew Chrysafidis
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West
Tunic
Tunic
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Leading Role
God of War: Ragnarök
God of War Ragnarök
Кристофер Джадж
Победитель
Все номинанты
A Plague Tale: Requiem
A Plague Tale: Requiem
Charlotte McBurney
Call of Duty: Modern Warfare II
Call of Duty: Modern Warfare II
Alain Mesa
God of War: Ragnarök
God of War Ragnarök
Санни Сулджик
Immortality
Immortality
Manon Gage
The Quarry
The Quarry
Шиван Уильямс
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Supporting Role
God of War: Ragnarök
God of War Ragnarök
Лайя ДеЛеон Хэйес
Победитель
Все номинанты
God of War: Ragnarök
God of War Ragnarök
Райан Херст
God of War: Ragnarök
God of War Ragnarök
Адам Харингтон
God of War: Ragnarök
God of War Ragnarök
Даниэль Бисутти
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West
Alison Jaye
Immortality
Immortality
Charlotta Mohlin
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Technical Achievement
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West
Победитель
Все номинанты
Elden Ring
Elden Ring
God of War: Ragnarök
God of War Ragnarök
Immortality
Immortality
Connor Carson, Dylan Nelkin, Lizi Attwood
Stray
Stray
The Last of Us: Part I
The Last of Us: Part I
Показать всех номинантов
EE Rising Star Award
Эмма Маккей
Победитель
Все номинанты
Эйми Лу Вуд
Дэрил МакКормак
Наоми Аки
Шила Атим
Показать всех номинантов
Год проведения
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
BAFTA 2024
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
BAFTA 2020
Показать все
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
BAFTA 2018
BAFTA 2017
BAFTA 2016
BAFTA 2015
BAFTA 2014
BAFTA 2013
BAFTA 2012
BAFTA 2011
BAFTA 2010
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1952
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1951
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1950
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1949
Номинации
Best Children's & Family Film
Лучший фильм
Лучший британский фильм
Лучший неанглоязычный фильм
Лучший короткометражный фильм
Лучший анимационный короткометражный фильм
Показать все
Лучший анимационный полнометражный фильм
Лучший документальный фильм
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль
Лучшая режиссёрская работа
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучшая операторская работа
Лучший звук
Лучшая музыка к фильму
Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Лучший дизайн костюмов
Лучший монтаж
Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Лучшие визуальные эффекты
Лучший грим и причёски
Лучший оригинальный сценарий
Лучший адаптированный сценарий
Best Achievement in Special Effects
Best Animated Featured Film
Best Animated Film
Best Animation
Best Art Direction
Best British Actor
Best British Actress
Best British Art Direction (B/W)
Best British Art Direction (Colour)
Best British Costume (B/W)
Best British Costume (Colour)
Best British Film 1947
Best British Film Editing
Best British Screenplay
Best Direction
Best Documentary Film
Best Documentary Film 1947
Best Factual Film
Best Film Editing
Best Film from any Source
Best Film from any Source 1947
Best Foreign Actor
Best Foreign Actress
Best Foreign Language Film
Best Make Up Artist
Best Make Up/Hair
Best Makeup and Hair
Best Original Television Music
Best Original Music
Best Original Song
Best Score
Best Screenplay
Best Short Factual Film
Best Short Fictional Film
Best Sound Track
Best Special Effects
Best Special Visual Effects
Best Specialised Film
Best Supporting Artist
Current Affairs
John Grierson Award
Most Outstanding Newcomer to Film
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Most Promising Newcomer to Film
Most Promising Newcomer to Leading Film Role
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Original Music
Outstanding British Contribution to Cinema
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Special Award
Лучшая работа художника-постановщика
Лучший кастинг
BAFTA в области телевидения / Children’s Craft Team Award
BAFTA в области телевидения / Children’s Non-Scripted
BAFTA в области телевидения / Children’s Non-Scripted Award
BAFTA в области телевидения / Children’s Scripted
BAFTA в области телевидения / Children’s Scripted Award
BAFTA в области телевидения / Entertainment
BAFTA в области телевидения / Factual Entertainment
BAFTA в области телевидения / Female Performance in a Comedy
BAFTA в области телевидения / Limited Drama
BAFTA в области телевидения / Live Event Coverage
BAFTA в области телевидения / Male Performance in a Comedy
BAFTA в области телевидения / Reality
BAFTA в области телевидения / Short Form
BAFTA в области телевидения / Soap
BAFTA в области телевидения / Sports Coverage
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
BAFTA в области телевидения / Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучшая телекомедия или комедийная развлекательная телепрограмм
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
BAFTA в области телевидения / Лучшая развлекательная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучший актер
BAFTA в области телевидения / Лучшая актриса
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль второго плана
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль второго плана
BAFTA в области телевидения / Лучшая международная программа
BAFTA в области телевидения / 'Flame of Knowledge'
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin'
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Documentary/Factual)
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Drama/Light Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Alan Clarke Award
BAFTA в области телевидения / Audience Award (TV)
BAFTA в области телевидения / Best Actor
BAFTA в области телевидения / Best Actress
BAFTA в области телевидения / Best Actuality Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Animated Film
BAFTA в области телевидения / Best Arts Programme
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Documentary/Educational)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Entertainment/Drama)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Comedy (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Performance
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Programme
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Programme or Series
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Series
BAFTA в области телевидения / Best Continuing Drama
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
BAFTA в области телевидения / Best Current Affairs
BAFTA в области телевидения / Best Design
BAFTA в области телевидения / Best Digital Creativity
BAFTA в области телевидения / Best Director
BAFTA в области телевидения / Best Director - Factual
BAFTA в области телевидения / Best Director - Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Director Factual
BAFTA в области телевидения / Best Director Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Director: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Director: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Director: Multi-Camera
BAFTA в области телевидения / Best Documentary Programme
BAFTA в области телевидения / Best Drama Plays
BAFTA в области телевидения / Best Drama Production
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
BAFTA в области телевидения / Best Drama Series/Serial
BAFTA в области телевидения / Best Dramatic Series
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Editing - Factual
BAFTA в области телевидения / Best Editing - Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Editing Factual
BAFTA в области телевидения / Best Editing Fiction Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Editing Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Editing: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Editing: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Craft Team
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Perfromance
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Programme or Series
BAFTA в области телевидения / Best Factual Production
BAFTA в области телевидения / Best Factual Programme
BAFTA в области телевидения / Best Factual: Current Affairs
BAFTA в области телевидения / Best Factual: Documentary
BAFTA в области телевидения / Best Features
BAFTA в области телевидения / Best Features (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Film Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Film Editor
BAFTA в области телевидения / Best Film Sound
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Editor (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Editor (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Photography (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Photography (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Foreign Programme
BAFTA в области телевидения / Best Foreign TV Programme
BAFTA в области телевидения / Best Graphic Design
BAFTA в области телевидения / Best Graphics
BAFTA в области телевидения / Best Innovation
BAFTA в области телевидения / Best Interactivity
BAFTA в области телевидения / Best International
BAFTA в области телевидения / Best International Series
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Personality
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Production
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme/Series
BAFTA в области телевидения / Best Lighting
BAFTA в области телевидения / Best Live Event
BAFTA в области телевидения / Best Live Outside Broadcast Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Make Up
BAFTA в области телевидения / Best Make Up & Hair Design
BAFTA в области телевидения / Best Make Up/Hair
BAFTA в области телевидения / Best Make-Up & Hair Design
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best New Writer
BAFTA в области телевидения / Best News Coverage
BAFTA в области телевидения / Best News and Current Affairs Journalism
BAFTA в области телевидения / Best News or Outside Broadcast Coverage
BAFTA в области телевидения / Best News/Actuality Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Original Music
BAFTA в области телевидения / Best Original Programme/Series
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
BAFTA в области телевидения / Best Outside Broadcast Programme
BAFTA в области телевидения / Best Personality
BAFTA в области телевидения / Best Photography & Lighting Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Photography & Lighting: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Photography (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Photography - Factual
BAFTA в области телевидения / Best Photography Factual
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting - Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Photography: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Production Design
BAFTA в области телевидения / Best Programme/Series Without Category
BAFTA в области телевидения / Best Reality & Constructed Factual
BAFTA в области телевидения / Best Reality & Constructed Factual Series
BAFTA в области телевидения / Best Reality and Constructed Factual
BAFTA в области телевидения / Best Script
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy Programme
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy in 2016
BAFTA в области телевидения / Best Short Animated Film
BAFTA в области телевидения / Best Short Form Programme
BAFTA в области телевидения / Best Single Play
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy Series
BAFTA в области телевидения / Best Soap
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Sound Factual
BAFTA в области телевидения / Best Sound Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Sound Supervisor
BAFTA в области телевидения / Best Sound: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Sound: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Special Lighting Effects
BAFTA в области телевидения / Best Special, Visual and Graphic Effects
BAFTA в области телевидения / Best Special/s
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Production
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Programme
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Series
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual Programme
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual in 2016
BAFTA в области телевидения / Best Sport
BAFTA в области телевидения / Best Sport and Live Event
BAFTA в области телевидения / Best Sports/Events Coverage in Real Time
BAFTA в области телевидения / Best TV Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Talk Show
BAFTA в области телевидения / Best Television Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Television Lighting
BAFTA в области телевидения / Best Titles
BAFTA в области телевидения / Best Titles & Graphic Identity
BAFTA в области телевидения / Best VTR Editor
BAFTA в области телевидения / Best Video Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Video Lighting
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects & Graphic Design
BAFTA в области телевидения / Best Writer
BAFTA в области телевидения / Best Writer: Comedy
BAFTA в области телевидения / Best Writer: Drama
BAFTA в области телевидения / Break-Through Talent
BAFTA в области телевидения / Breakthrough Talent
BAFTA в области телевидения / Comedy Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Comedy Programme or Series Award
BAFTA в области телевидения / Costume Design
BAFTA в области телевидения / Current Affairs
BAFTA в области телевидения / Daytime
BAFTA в области телевидения / Director, Factual
BAFTA в области телевидения / Director, Fiction
BAFTA в области телевидения / Director, Multi-Camera
BAFTA в области телевидения / Drama Series
BAFTA в области телевидения / Editing, Factual
BAFTA в области телевидения / Editing, Fiction
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Factual
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Fiction
BAFTA в области телевидения / Entertainment Craft Team
BAFTA в области телевидения / Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Features
BAFTA в области телевидения / Film Editor
BAFTA в области телевидения / General
BAFTA в области телевидения / General Category
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Factual Series or Strand
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Specialised Programme or Series (Arts, History, Religion and Science)
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme or Series
BAFTA в области телевидения / Innovation
BAFTA в области телевидения / Interactivity
BAFTA в области телевидения / International
BAFTA в области телевидения / Light Entertainment
BAFTA в области телевидения / Live Event
BAFTA в области телевидения / Make Up & Hair Design
BAFTA в области телевидения / Most Original Programme/Series
BAFTA в области телевидения / New Media
BAFTA в области телевидения / New Media Developer
BAFTA в области телевидения / News Coverage
BAFTA в области телевидения / Original Music
BAFTA в области телевидения / Original Music, Factual
BAFTA в области телевидения / Original Music, Fiction
BAFTA в области телевидения / Originality
BAFTA в области телевидения / Outstanding Comedy Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Outstanding Current Affairs Feature
BAFTA в области телевидения / Outstanding Drama Series
BAFTA в области телевидения / Outstanding Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Outstanding Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / P&O Cruises Memorable Moment
BAFTA в области телевидения / Performance in Documentary
BAFTA в области телевидения / Photography & Lighting, Fiction
BAFTA в области телевидения / Photography, Factual
BAFTA в области телевидения / Production Design
BAFTA в области телевидения / Reality & Constructed Factual
BAFTA в области телевидения / Richard Dimbleby Award
BAFTA в области телевидения / Richard Dimbleby Award for the Best Presenter (Factual, Features and News)
BAFTA в области телевидения / Scripted Casting
BAFTA в области телевидения / Scripted Comedy
BAFTA в области телевидения / Short Form Programme
BAFTA в области телевидения / Situation Comedy Award
BAFTA в области телевидения / Sound, Factual
BAFTA в области телевидения / Sound, Fiction
BAFTA в области телевидения / Special Award
BAFTA в области телевидения / Special, Visual & Graphic Effects
BAFTA в области телевидения / Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Sport
BAFTA в области телевидения / Titles & Graphic Identity
BAFTA в области телевидения / Virgin Media's Must-See Moment
BAFTA в области телевидения / Virgin TV's Must-See Moment
BAFTA в области телевидения / Writer, Comedy
BAFTA в области телевидения / Writer, Drama
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль
BAFTA в области телевидения / Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
BAFTA в области телевидения / Лучший мини-сериал
Outstanding British Contribution to Cinema
P&O Cruises Memorable Moment
eSports Audience Award / Приз зрительских симпатий eSports
Breakthrough Brits / Прорывные британцы
Lloyds Bank People's Vote for the Most Popular Film
Sunday Times Reader Award for Games / Премия читателей Sunday Times в номинации "Игры"
60 Seconds of Fame - Best Film / "60 секунд славы" - лучший фильм
EE Rising Star Award
Certificate of Merit / Best Documentary Film
Certificate of Merit
UN Award
Flaherty Documentary Award
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / Best Actor in a Leading Role
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / East
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / North East and cumbria
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / Wales
BAFTA в области видеоигр / EE Players' Choice
BAFTA в области видеоигр / New Intellectual Property
BAFTA в области видеоигр / Artistic Achievement
BAFTA в области видеоигр / Audio Achievement
BAFTA в области видеоигр / Best Action Game
BAFTA в области видеоигр / Best Action and Adventure Game
BAFTA в области видеоигр / Best Adventure Game
BAFTA в области видеоигр / Best Animation
BAFTA в области видеоигр / Best Animation or Intro
BAFTA в области видеоигр / Best Art Direction
BAFTA в области видеоигр / Best British Game
BAFTA в области видеоигр / Best Casual Game
BAFTA в области видеоигр / Best Casual and Social Game
BAFTA в области видеоигр / Best Character
BAFTA в области видеоигр / Best Children's Game
BAFTA в области видеоигр / Best Debut Game
BAFTA в области видеоигр / Best Design
BAFTA в области видеоигр / Best Evolving Game
BAFTA в области видеоигр / Best Family Game
BAFTA в области видеоигр / Best Family and Social Game
BAFTA в области видеоигр / Best Game
BAFTA в области видеоигр / Best Game on any Platform - The Year's Best Game
BAFTA в области видеоигр / Best Gameplay
BAFTA в области видеоигр / Best Multiplayer
BAFTA в области видеоигр / Best Music
BAFTA в области видеоигр / Best Narrative
BAFTA в области видеоигр / Best Online Multiplayer
BAFTA в области видеоигр / Best Original Music
BAFTA в области видеоигр / Best Original Property
BAFTA в области видеоигр / Best Original Score
BAFTA в области видеоигр / Best Performer
BAFTA в области видеоигр / Best Persistent Game
BAFTA в области видеоигр / Best Racing Game
BAFTA в области видеоигр / Best Screenplay
BAFTA в области видеоигр / Best Simulation Game
BAFTA в области видеоигр / Best Sound
BAFTA в области видеоигр / Best Soundtrack
BAFTA в области видеоигр / Best Sports Game
BAFTA в области видеоигр / Best Sports/Fitness Game
BAFTA в области видеоигр / Best Story
BAFTA в области видеоигр / Best Story and Character
BAFTA в области видеоигр / Best Strategy Game
BAFTA в области видеоигр / Best Strategy and Simulation Game
BAFTA в области видеоигр / Best Technical Direction
BAFTA в области видеоигр / Best Use Of Audio
BAFTA в области видеоигр / EE Game of the Year
BAFTA в области видеоигр / EE Mobile Game of the Year
BAFTA в области видеоигр / Game Beyond Entertainment
BAFTA в области видеоигр / Game Boy Advance
BAFTA в области видеоигр / Game Design
BAFTA в области видеоигр / Game Innovation
BAFTA в области видеоигр / Gamecube
BAFTA в области видеоигр / Innovation
BAFTA в области видеоигр / Originality
BAFTA в области видеоигр / PC
BAFTA в области видеоигр / PS2
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Leading Role
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Supporting Role
BAFTA в области видеоигр / Special Award
BAFTA в области видеоигр / Technical Achievement
BAFTA в области видеоигр / Technical Innovation
BAFTA в области видеоигр / Xbox
Rising Star Award / Восходящая звезда
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Audio
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Design
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Console
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Mobile
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Mobile or Networked
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Multiplayer
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Networked
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - PC
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Music
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Sound
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best UK Developer
BAFTA Interactive Entertainment Award / Children's
BAFTA Interactive Entertainment Award / Comedy
BAFTA Interactive Entertainment Award / Computer Programming
BAFTA Interactive Entertainment Award / Enhancement of Linear Media
BAFTA Interactive Entertainment Award / Games Award
BAFTA Interactive Entertainment Award / Innovative Game Award
BAFTA Interactive Entertainment Award / Interactive Treatment
BAFTA Interactive Entertainment Award / Interactivity
BAFTA Interactive Entertainment Award / Moving Images
BAFTA Interactive Entertainment Award / Special Award
BAFTA Interactive Entertainment Award / Sports
BAFTA Interactive Entertainment Award / Technical Innovation
Shell International Award
Mullard Award
Anthony Asquith Award for Best New British Composer (TV)
Technical Craft Award (TV) / Editing (Factual)
Technical Craft Award (TV)
BAFTA Interactive Award / DVD
BAFTA Interactive Award / Factual
BAFTA Interactive Award / Film
BAFTA Interactive Award / Interactive TV
BAFTA Interactive Award / Online Entertainment
BAFTA Interactive Award / Online Learning
Kids' Vote
Audience Award (TV)
Special Award (Children's)
Writers' Award (Children's)
Writers' Award (TV)
Special Award / BAFTA Tribute
Special Award / Make Up Artist
Special Award / Outstanding British Contribution to Cinema
Special Award / Outstanding Contribution to Television
Special Award
Richard Dimbleby Award
Foreign TV Program Award
Dennis Potter Award
Alan Clarke Award
Lew Grade Award
Flaherty Documentary Award (TV)
Michael Balcon Award
Audience Award
Academy Fellowship / Film
Academy Fellowship / Games
Academy Fellowship
Детская премия BAFTA / Animation