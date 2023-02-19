Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 2023 году

Место проведения Альберт-холл, Лондон, Великобритания
Дата проведения 19 февраля 2023
BAFTA в области кино / Лучший фильм
На Западном фронте без перемен 7.8
На Западном фронте без перемен Im Westen nichts Neues
Malte Grunert
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Тар 7.8
Тар TÁR
Тодд Филд, Scott Lambert, Alexandra Milchan
Смотреть трейлер
Банши Инишерина 8.0
Банши Инишерина The Banshees of Inisherin
Graham Broadbent, Peter Czernin, Мартин МакДона
Смотреть трейлер
Всё везде и сразу 7.1
Всё везде и сразу Everything Everywhere All At Once
Дэниэл Шайнерт, Дэн Кван, Jonathan Wang
Смотреть трейлер
Элвис 7.4
Элвис Elvis
Gail Berman, Баз Лурманн, Catherine Martin, Patrick McCormick, Schuyler Weiss
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший британский фильм
Банши Инишерина 8.0
Банши Инишерина The Banshees of Inisherin
Graham Broadbent, Peter Czernin, Мартин МакДона
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
The Swimmers The Swimmers
Jack Thorne, Sally El Hosaini
Чудо 7.1
Чудо The Wonder
Себастьян Лелио, Ed Guiney, Juliette Howell, Tessa Ross, Andrew Lowe, Emma Donoghue, Элис Бирч
Смотреть трейлер
Смотрите, как они бегут 6.7
Смотрите, как они бегут See How They Run
Gina Carter, Damian Jones, Mark Chappell, Том Джордж
Смотреть трейлер
Матильда 7.2
Матильда Roald Dahl’s Matilda the Musical
Tim Bevan, Eric Fellner, Jon Finn, Мэттью Уорчас, Luke Kelly, Dennis Kelly
Смотреть трейлер
Жить 7.4
Жить Living
Kazuo Ishiguro, Elizabeth Karlsen, Стивен Вули, Оливер Херманус
Смотреть трейлер
Любовь по вызову 7.6
Любовь по вызову Good Luck to You, Leo Grande
Кэти Брэнд, Софи Хайд, Adrian Politowski, Debbie Gray
Империя света 7.3
Империя света Empire of Light
Сэм Мендес, Pippa Harris
Смотреть трейлер
Brian and Charles Brian and Charles
Chris Hayward, David Earl, Rupert Majendie, Джим Арчер
Солнце моё 7.1
Солнце моё Aftersun
Шарлотта Уэллс
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
На Западном фронте без перемен 7.8
На Западном фронте без перемен Im Westen nichts Neues
Эдвард Бергер, Malte Grunert
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Аргентина, 1985 7.7
Аргентина, 1985 Argentina, 1985
Сантьяго Митре
Тихоня 7.7
Тихоня An Cailín Ciúin
Colm Bairéad, Cleona Ní Chrualaoí
Решение уйти 7.2
Решение уйти Decision to Leave
Пак Чхан-Ук, Ko Dae-seok
Смотреть трейлер
Корсаж 6.6
Корсаж Corsage
Мари Кройцер
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
An Irish Goodbye An Irish Goodbye
Tom Berkeley, Ross White
Победитель
Все номинанты
A Drifting Up A Drifting Up
Jacob Lee
The Ballad of Olive Morris The Ballad of Olive Morris
Alex Kayode-Kay
Bus Girl Bus Girl
Джессика Хенвик, Louise Palmkvist Hansen
Bazigaga Bazigaga
Stephanie Charmail, Jo Ingabire Moys
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Boy, the Mole, the Fox and the Horse The Boy, the Mole, the Fox and the Horse
Hannah Minghella, Cara Speller, Peter Baynton, Charlie Mackesy
Победитель
Все номинанты
Your Mountain Is Waiting Your Mountain Is Waiting
Harriet Gillian, Zoe Muslim, Hannah Jacobs
Middle Watch Middle Watch
Джон Стивенсон, Giles Healy, Aiesha Penwarden
BAFTA в области кино / Лучший анимационный полнометражный фильм
Пиноккио Гильермо дель Торо 7.3
Пиноккио Гильермо дель Торо Guillermo del Toro’s Pinocchio
Александр Балкли, Марк Густафсон, Гильермо дель Торо, Gary Ungar
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Я краснею 7.3
Я краснею Turning Red
Lindsey Collins, Доми Ши
Смотреть трейлер
Марсель – ракушка в ботинках 8.0
Марсель – ракушка в ботинках Marcel the Shell with Shoes On
Caroline Kaplan, Paul Mezey, Andrew Goldman, Дин Флейшер-Кэмп, Elisabeth Holm
Смотреть трейлер
Кот в сапогах 2: Последнее желание 8.5
Кот в сапогах 2: Последнее желание Puss in Boots: The Last Wish
Mark Swift, Джоэль Кроуфорд
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший документальный фильм
Навальный 7.5
Навальный Navalny
Melanie Miller, Одесса Рэй, Diane Becker, Shane Boris, Дэниэл Роэр
Победитель
Все номинанты
Дэвид Боуи: Moonage Daydream 7.9
Дэвид Боуи: Moonage Daydream Moonage Daydream
Бретт Морген
Все, что дышит 7.2
Все, что дышит All That Breathes
Тедди Лейфер, Аман Манн, Шаунак Сен
Вся красота и кровопролитие 7.5
Вся красота и кровопролитие All the Beauty and the Bloodshed
Howard Gertler, Nan Goldin, John S. Lyons, Лора Пойтрас, Yoni Golijov
Смотреть трейлер
Вулкан любви 7.6
Вулкан любви Fire of Love
Ina Fichman, Сара Доса, Shane Boris
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Остин Батлер
Остин Батлер
Элвис
Победитель
Все номинанты
Пол Мескал
Пол Мескал
Солнце моё
Дэрил МакКормак
Любовь по вызову
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
Кит
Билл Найи
Билл Найи
Жить
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Банши Инишерина
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Тар
Победитель
Все номинанты
Ана де Армас
Ана де Армас
Блондинка
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Любовь по вызову
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Королева-воин
Даниэлла Дедуайлер
Тилл
Мишель Йео
Мишель Йео
Всё везде и сразу
BAFTA в области кино / Лучшая режиссёрская работа
На Западном фронте без перемен 7.8
На Западном фронте без перемен Im Westen nichts Neues
Эдвард Бергер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Тар 7.8
Тар TÁR
Тодд Филд
Смотреть трейлер
Банши Инишерина 8.0
Банши Инишерина The Banshees of Inisherin
Мартин МакДона
Смотреть трейлер
Всё везде и сразу 7.1
Всё везде и сразу Everything Everywhere All At Once
Дэниэл Шайнерт, Дэн Кван
Смотреть трейлер
Решение уйти 7.2
Решение уйти Decision to Leave
Пак Чхан-Ук
Смотреть трейлер
Королева-воин 5.3
Королева-воин The Woman King
Джина Принс-Байтвуд
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Барри Кеоган
Барри Кеоган
Банши Инишерина
Победитель
Все номинанты
Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн
Добрый медбрат
Ке Хюи Куан
Ке Хюи Куан
Всё везде и сразу
Майкл Уорд
Майкл Уорд
Империя света
Альбрехт Шух
Альбрехт Шух
На Западном фронте без перемен
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Банши Инишерина
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Керри Кондон
Керри Кондон
Банши Инишерина
Победитель
Все номинанты
Долли де Леон
Треугольник печали
Хонг Чау
Хонг Чау
Кит
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Всё везде и сразу
Анджела Бассетт
Анджела Бассетт
Черная Пантера: Ваканда навеки
Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
Ее правда
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
На Западном фронте без перемен 7.8
На Западном фронте без перемен Im Westen nichts Neues
James Friend
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Топ Ган: Мэверик 8.3
Топ Ган: Мэверик Top Gun: Maverick
Claudio Miranda
Смотреть трейлер
Элвис 7.4
Элвис Elvis
Mandy Walker
Смотреть трейлер
Империя света 7.3
Империя света Empire of Light
Roger Deakins
Смотреть трейлер
Бэтмен 8.1
Бэтмен The Batman
Greig Fraser
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший звук
На Западном фронте без перемен 7.8
На Западном фронте без перемен Im Westen nichts Neues
Frank Kruse, Lars Ginzel, Markus Stemler, Viktor Prasil
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Элвис 7.4
Элвис Elvis
Michael Keller, Andy Nelson, Wayne Pashley, David Lee
Смотреть трейлер
Тар 7.8
Тар TÁR
Deb Adair, Stephen Griffiths, Andy Shelley, Steve Single, Roland Winke
Смотреть трейлер
Топ Ган: Мэверик 8.3
Топ Ган: Мэверик Top Gun: Maverick
Chris Burdon, James Mather, Al Nelson, Mark Taylor, Mark Weingarten
Смотреть трейлер
Аватар 2: Путь воды 8.2
Аватар 2: Путь воды Avatar: The Way of Water
Christopher Boyes, Michael Hedges, Julian Howarth, Gary Summers, Gwendolyn Yates Whittle
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучшая музыка к фильму
На Западном фронте без перемен 7.8
На Западном фронте без перемен Im Westen nichts Neues
Volker Bertelmann
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Вавилон 7.4
Вавилон Babylon
Justin Hurwitz
Смотреть трейлер
Всё везде и сразу 7.1
Всё везде и сразу Everything Everywhere All At Once
Son Lux
Смотреть трейлер
Пиноккио Гильермо дель Торо 7.3
Пиноккио Гильермо дель Торо Guillermo del Toro’s Pinocchio
Alexandre Desplat
Смотреть трейлер
Банши Инишерина 8.0
Банши Инишерина The Banshees of Inisherin
Carter Burwell
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Элвис 7.4
Элвис Elvis
Catherine Martin
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Миссис Харрис едет в Париж 7.4
Миссис Харрис едет в Париж Mrs Harris Goes to Paris
Jenny Beavan
На Западном фронте без перемен 7.8
На Западном фронте без перемен Im Westen nichts Neues
Lisy Christl
Смотреть трейлер
Амстердам 6.8
Амстердам Amsterdam
Albert Wolsky, J.R. Hawbaker
Смотреть трейлер
Вавилон 7.4
Вавилон Babylon
Mary Zophres
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
Всё везде и сразу 7.1
Всё везде и сразу Everything Everywhere All At Once
Paul Rogers
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Топ Ган: Мэверик 8.3
Топ Ган: Мэверик Top Gun: Maverick
Eddie Hamilton
Смотреть трейлер
Банши Инишерина 8.0
Банши Инишерина The Banshees of Inisherin
Mikkel E.G. Nielsen
Смотреть трейлер
Элвис 7.4
Элвис Elvis
Matt Villa, Jonathan Redmond
Смотреть трейлер
На Западном фронте без перемен 7.8
На Западном фронте без перемен Im Westen nichts Neues
Sven Budelmann
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Солнце моё 7.1
Солнце моё Aftersun
Шарлотта Уэллс
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Любовь по вызову 7.6
Любовь по вызову Good Luck to You, Leo Grande
Кэти Брэнд
Грустная Джин 7.0
Грустная Джин Blue Jean
Джорджия Окли, Hélène Sifre
Rebellion Rebellion
Maia Kenworthy
Electric Malady Electric Malady
Marie Lidén
BAFTA в области кино / Лучшие визуальные эффекты
Аватар 2: Путь воды 8.2
Аватар 2: Путь воды Avatar: The Way of Water
Richard Baneham, Joe Letteri, Eric Saindon, Daniel Barrett
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Бэтмен 8.1
Бэтмен The Batman
Russell Earl, Dan Lemmon, Dominic Tuohy, Anders Langlands
Смотреть трейлер
На Западном фронте без перемен 7.8
На Западном фронте без перемен Im Westen nichts Neues
Frank Petzold, Viktor Muller, Kamil Jaffar, Markus Frank
Смотреть трейлер
Топ Ган: Мэверик 8.3
Топ Ган: Мэверик Top Gun: Maverick
Scott R. Fisher, Ryan Tudhope, Bryan Litson, Seth Hill
Смотреть трейлер
Всё везде и сразу 7.1
Всё везде и сразу Everything Everywhere All At Once
Jonathan Kombrinck, Джефф Дэсом, Ethan Feldbau, Zak Stoltz
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший грим и причёски
Элвис 7.4
Элвис Elvis
Jason Baird, Mark Coulier, Shane Thomas, Louise Coulston
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Кит 7.9
Кит The Whale
Judy Chin, Adrien Morot, Annemarie Bradley-Sherron
Смотреть трейлер
Бэтмен 8.1
Бэтмен The Batman
Michael Marino, Naomi Donne, Zoe Tahir
Смотреть трейлер
Матильда 7.2
Матильда Roald Dahl’s Matilda the Musical
Naomi Donne, Barrie Gower, Sharon Martin
Смотреть трейлер
На Западном фронте без перемен 7.8
На Западном фронте без перемен Im Westen nichts Neues
Heike Merker
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
Банши Инишерина 8.0
Банши Инишерина The Banshees of Inisherin
Мартин МакДона
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Фабельманы 8.2
Фабельманы The Fabelmans
Стивен Спилберг, Тони Кушнер
Смотреть трейлер
Тар 7.8
Тар TÁR
Тодд Филд
Смотреть трейлер
Всё везде и сразу 7.1
Всё везде и сразу Everything Everywhere All At Once
Дэниэл Шайнерт, Дэн Кван
Смотреть трейлер
Треугольник печали 6.8
Треугольник печали Triangle of Sadness
Рубен Эстлунд
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
На Западном фронте без перемен 7.8
На Западном фронте без перемен Im Westen nichts Neues
Эдвард Бергер, Lesley Paterson, Ian Stokell
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Кит 7.9
Кит The Whale
Samuel D. Hunter
Смотреть трейлер
Тихоня 7.7
Тихоня An Cailín Ciúin
Colm Bairéad
Ее правда 7.6
Ее правда She Said
Ребекка Ленкиевич
Смотреть трейлер
Жить 7.4
Жить Living
Kazuo Ishiguro
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший кастинг
Элвис 7.4
Элвис Elvis
Nikki Barrett, Denise Chamian
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Всё везде и сразу 7.1
Всё везде и сразу Everything Everywhere All At Once
Sarah Finn
Смотреть трейлер
Треугольник печали 6.8
Треугольник печали Triangle of Sadness
Pauline Hansson
Смотреть трейлер
На Западном фронте без перемен 7.8
На Западном фронте без перемен Im Westen nichts Neues
Simone Bär
Смотреть трейлер
Солнце моё 7.1
Солнце моё Aftersun
Lucy Pardee
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
Вавилон 7.4
Вавилон Babylon
Anthony Carlino, Florencia Martin
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Бэтмен 8.1
Бэтмен The Batman
James Chinlund, Lee Sandales
Смотреть трейлер
Элвис 7.4
Элвис Elvis
Karen Murphy, Beverley Dunn, Catherine Martin
Смотреть трейлер
На Западном фронте без перемен 7.8
На Западном фронте без перемен Im Westen nichts Neues
Ernestine Hipper, Christian M. Goldbeck
Смотреть трейлер
Пиноккио Гильермо дель Торо 7.3
Пиноккио Гильермо дель Торо Guillermo del Toro’s Pinocchio
Curt Enderle, Guy Davis
Смотреть трейлер
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль второго плана
Адиль Ахтар
Адиль Ахтар
Шервуд
Победитель
Все номинанты
Сэмюэл Боттомли
Сэмюэл Боттомли
Потерянный
Джек Лауден
Джек Лауден
Медленные лошади
Уилл Шарп
Уилл Шарп
Белый лотос
Салим Дау
Корона
Josh Finan
Ночные вызовы
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль второго плана
Энн-Мэри Дафф
Энн-Мэри Дафф
Bad Sisters
Победитель
Все номинанты
Saffron Hocking
Главарь
Эделайо Эдедайо
Ночные вызовы
Фиона Шоу
Фиона Шоу
Андор
Жасмин Джобсон
Жасмин Джобсон
Главарь
Лесли Мэнвилл
Лесли Мэнвилл
Шервуд
BAFTA в области телевидения / Comedy Entertainment Programme
Friday Night Live Friday Night Live
Lucy Ansbro, Geoff Posner, Shane Allen, Susie Hall
Победитель
Все номинанты
Would I Lie to You? Would I Lie to You?
Peter Holmes, Barbara Wiltshire, Rachel Ablett, Adam Copeland, Zoe Waterman, Jake Graham
Taskmaster Taskmaster
Энди Девоншир, Alex Horne, Andy Cartwright, James Taylor
Шоу Грэма Нортона 8.6
Шоу Грэма Нортона The Graham Norton Show
Production Team
BAFTA в области телевидения / Costume Design
Змей Эссекса
Змей Эссекса The Essex Serpent
Jane Petrie
Победитель
Все номинанты
Don't Hug Me I'm Scared Don't Hug Me I'm Scared
Becky Sloan, Joseph Pelling
Корона 8.7
Корона The Crown
Amy Roberts
Англичанка
Англичанка The English
Phoebe De Gaye
BAFTA в области телевидения / Current Affairs
Children of the Taliban Children of the Taliban
Jordan Bryon, Marcel Mettelsiefen, Stephen Ellis, Juan Camilo Cruz
Победитель
Все номинанты
ITV Exposure ITV Exposure
Ella Newton, Ben Ferguson, Jamie Welham, David Modell, Handa Majed, Nechirvan Mando For "The Crossing"
Mariupol: The People's Story Mariupol: The People's Story
Darren Kemp, Robin Barnwell, Hilary Andersson, Tom Stone, Guy Creasey, Serhiy Solodko
ITV Exposure ITV Exposure
Eamonn Matthews, Mark Summers, Karim Shah, Ramita Navai, Ali Watt For "Afghanistan: No Country for Women"
BAFTA в области телевидения / Daytime
The Repair Shop The Repair Shop
For episode "A Royal Visit"
Победитель
Все номинанты
Scam Interceptors Scam Interceptors
The Chase The Chase
Martin Scott, Helen Tumbridge, Michael Kelpie
BAFTA в области телевидения / Director, Factual
Фелисити Моррис
Аферист из Tinder
Победитель
Все номинанты
James Jones
Chernobyl: The Lost Tapes
Эмма Купер
Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи
Sophie Robinson
My Dead Body
BAFTA в области телевидения / Director, Fiction
William Stefan Smith
Главарь
Победитель
Все номинанты
Хьюго Блик
Англичанка
Lucy Forbes
Будет больно
Дирбла Уолш
Bad Sisters
BAFTA в области телевидения / Director, Multi-Camera
The State Funeral of HM Queen Elizabeth II The State Funeral of HM Queen Elizabeth II
Directing Team
Победитель
Все номинанты
Strictly Come Dancing Strictly Come Dancing
Nikki Parsons
Glastonbury 2022 Glastonbury 2022
Janet Fraser-Crook
The Queen's Platinum Jubilee Celebration The Queen's Platinum Jubilee Celebration
Julia Knowles
BAFTA в области телевидения / Drama Series
Bad Sisters Bad Sisters
Brett Baer, Dave Finkel, Дирбла Уолш, Шэрон Хорган, Johann Knobel, Faye Dorn
Победитель
Все номинанты
Ночные вызовы
Ночные вызовы The Responder
Laurence Bowen, Chris Carey, Rebecca Ferguson, Тим Милантс, Тони Шумахер, Toby Bruce
Потерянный
Потерянный Somewhere Boy
Petra Fried, Алекс Винклер, Gavin O'Grady, Emily Harrison, Pete Jackson
Шервуд
Шервуд Sherwood
Rebecca Hodgson, Juliette Howell, Tessa Ross, Harriet Spencer, Джеймс Грэхэм, Льюис Арнольд
BAFTA в области телевидения / Editing, Factual
Chernobyl: The Lost Tapes Chernobyl: The Lost Tapes
Rupert Houseman
Победитель
Все номинанты
Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing
Doug Bryson
Jimmy Savile: A British Horror Story Jimmy Savile: A British Horror Story
Ben Brown
ITV Exposure ITV Exposure
Mark Summers For "Afghanistan - No Country for Women"
BAFTA в области телевидения / Editing, Fiction
Будет больно
Будет больно This is Going to Hurt
Selina Macarthur
Победитель
Все номинанты
Медленные лошади
Медленные лошади Slow Horses
Katie Weiland For Series 1, Episode 1
Корона 8.7
Корона The Crown
Celia Haining
Андор 8.5
Андор Andor
Frances Parker For Episode 7
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Factual
John & Joe Bishop: Life After Deaf John & Joe Bishop: Life After Deaf
Charlie Melville
Победитель
Все номинанты
Super Surgeons: A Chance at Life Super Surgeons: A Chance at Life
Joy Ash
Frozen Planet II Frozen Planet II
Helen Hobin
Our Jubilee Our Jubilee
Jason Osborne
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Fiction
Потерянный
Потерянный Somewhere Boy
Pete Jackson
Победитель
Все номинанты
Инфлюенсеры
Инфлюенсеры Mood
Николь Лекки
My Name Is Leon My Name Is Leon
Lynette Linton
Большие мальчики
Большие мальчики Big Boys
Джек Рук
BAFTA в области телевидения / Entertainment Craft Team
Strictly Come Dancing Strictly Come Dancing
Patrick Doherty, Catherine Land, David Newton, Richard Sillitto, David Bishop
Победитель
Все номинанты
Taskmaster Taskmaster
James Dillon, Энди Девоншир, Dru Masters, Rebecca Bowker
BAFTA в области телевидения / Entertainment Performance
The Traitors UK The Traitors UK
Claudia Winkleman
Победитель
Все номинанты
The Lateish Show with Mo Gilligan The Lateish Show with Mo Gilligan
Mo Gilligan
Trip Hazard Trip Hazard
Rosie Jones
Big Zuu's Big Eats Big Zuu's Big Eats
Big Zuu
Sue Perkins: Perfectly Legal Sue Perkins: Perfectly Legal
Сью Перкинс
The 1% Club The 1% Club
Lee Mack
BAFTA в области телевидения / Entertainment Programme
The Masked Singer UK The Masked Singer UK
Claire Horton, Derek McLean, Diccon Ramsay, Daniel Nettleton Production Team
Победитель
Все номинанты
Ant & Dec's Saturday Night Takeaway Ant & Dec's Saturday Night Takeaway
Production Team
Strictly Come Dancing Strictly Come Dancing
Production Team
Later... With Jools Holland Later... With Jools Holland
For "Jools' 30th Birthday Bash" (Production Team)
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
Libby, Are You Home Yet? Libby, Are You Home Yet?
Danielle Jones, Anna Hall, Luke Rothery, Josie Besbrode, Celia Jennison
Победитель
Все номинанты
Jeremy Kyle Show: Death on Daytime Jeremy Kyle Show: Death on Daytime
Charlie MacDonald, Graeme McAulay, Kira Phillips, Barry Ronan, Rosina Andreou, Abi Walker
Девочка из Ватикана: Исчезновение Эмануэлы Орланди
Девочка из Ватикана: Исчезновение Эмануэлы Орланди Vatican Girl: The Disappearance of Emanuela Orlandi
Simon Mills, Dimitri Doganis, Марк Льюис, Tom Barry, Chiara Messineo, Kaylin Simmons
Worlds Collide: The Manchester Bombing Worlds Collide: The Manchester Bombing
Production Team
BAFTA в области телевидения / Features
Joe Lycett vs David Beckham: A Got Your Back Christmas Special Joe Lycett vs David Beckham: A Got Your Back Christmas Special
Production Team
Победитель
Все номинанты
Big Zuu's Big Eats Big Zuu's Big Eats
Chris Faith, Errol Etienne, Sam Grace, Alex Gilman, Rohan Minhas, Big Zuu
The Martin Lewis Money Show The Martin Lewis Money Show
Martin Lewis, Mike Blair, Richard Jack, Rav Dehele, Clare Miller
The Misadventures of Romesh Ranganathan The Misadventures of Romesh Ranganathan
Production Team
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
Девчонки из Дерри 8.0
Девчонки из Дерри Derry Girls
Сиобан Эмси Суини
Победитель
Все номинанты
Cunk on Earth
Diane Morgan
Я веду себя неразумно?
Я веду себя неразумно? Am I Being Unreasonable?
Дэйзи Мэй Купер
Meet the Richardsons Meet the Richardsons
Люси Бомонт
Халлрейзерс
Халлрейзерс Hullraisers
Тадж Атвал
Ellie & Natasia Ellie & Natasia
Натасия Деметриу
BAFTA в области телевидения / International
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Карл Франклин, Иэн Бреннан, Дэвид Макмиллан, Райан Мерфи, Эван Питерс, Alexis Martin Woodall, Райлли Смит
Победитель
Все номинанты
Усекин
Усекин Oussekine
Pauline Dauvin, Antoine Chevrollier, Juliette Lassalle, Anthony Lancret, Pierre Laugier, Kevin Deysson
Уэнсдэй 9.3
Уэнсдэй Wednesday
Production Team
Белый лотос
Белый лотос The White Lotus
Mark Kamine, Heather Persons, Майк Уайт, John M. Valerio, David Bernad
Медведь
Медведь The Bear
Хиро Мурай, Джоэнна Кало, Josh Senior, Кристофер Сторер
Дорога в тысячу ли
Дорога в тысячу ли Pachinko
Richard Middleton, Soo Hugh, Theresa Kang, Когонада, Lindsey Springer, Michael Ellenberg
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль
Бен Уишоу
Бен Уишоу
Будет больно
Победитель
Все номинанты
Chaske Spencer
Англичанка
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
Острые козырьки
Мартин Фриман
Мартин Фриман
Ночные вызовы
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Медленные лошади
Тэрон Эджертон
Тэрон Эджертон
Черная птица
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Я существую For episode "I Am Ruth"
Победитель
Все номинанты
Билли Пайпер
Билли Пайпер
Я ненавижу Сьюзи
Вики МакКлюр
Вики МакКлюр
Without Sin
Сара Ланкашир
Сара Ланкашир
Джулия
Имелда Стонтон
Имелда Стонтон
Корона
BAFTA в области телевидения / Live Event
Все номинанты
The State Funeral of HM Queen Elizabeth II The State Funeral of HM Queen Elizabeth II
Production Team
BAFTA в области телевидения / Make Up & Hair Design
Дом дракона 6.0
Дом дракона House of the Dragon
Barrie Gower, Amanda Knight, Rosalia Culora
Победитель
Все номинанты
Опасные связи
Опасные связи Dangerous Liaisons
Daniel Parker, Jana Radilová, Claudia Stolze, Jovana Jovanovic, Deb Kenton, Wayne Fitzsimmons
Банды Лондона 8.2
Банды Лондона Gangs of London
Helen Speyer
Уэнсдэй 9.3
Уэнсдэй Wednesday
Tara McDonald
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
Я веду себя неразумно?
Я веду себя неразумно? Am I Being Unreasonable?
Ленни Раш
Победитель
Все номинанты
Большие мальчики
Большие мальчики Big Boys
Чем мы заняты в тени 7.2
Чем мы заняты в тени What We Do in the Shadows
Мэтт Берри
Странный Эл 7.0
Странный Эл Weird: The Al Yankovic Story
Дэниел Рэдклифф
Смотреть трейлер
Нарушители
Нарушители The Outlaws
Стивен Мерчант
Голяк 7.8
Голяк Brassic
Джозеф Гилган
BAFTA в области телевидения / Лучший мини-сериал
Инфлюенсеры
Инфлюенсеры Mood
Margery Bone, Доун Шадфорт, Николь Лекки, Lisa Walters, Строма Кейрнс
Победитель
Все номинанты
Вор, его жена и каноэ
Вор, его жена и каноэ The Thief, His Wife and the Canoe
Крис Лэнг, Ричард Лэкстон, David Nath, Alison Sterling
Будет больно
Будет больно This is Going to Hurt
Jane Featherstone, Holly Pullinger, Lucy Forbes, Naomi De Pear, James Kay, Адам Кэй
Шпион среди друзей
Шпион среди друзей A Spy Among Friends
Alexander Cary, Дэмиэн Льюис, Chrissy Skinns, Patrick Spence, Ник Мерфи
BAFTA в области телевидения / News Coverage
Channel 4 News Channel 4 News
For "Live in Kiv" (Production Team)
Победитель
Все номинанты
BBC News at Ten O'Clock BBC News at Ten O'Clock
For "Russia Invades Ukraine" (Production Team)
Good Morning Britain Good Morning Britain
For "Boris Johnson Interview" (Production Team)
BAFTA в области телевидения / Original Music, Factual
Jimmy Savile: A British Horror Story Jimmy Savile: A British Horror Story
Jessica Jones
Победитель
Все номинанты
House of Maxwell House of Maxwell
Andrew Phillips
The Elon Musk Show The Elon Musk Show
Max de Wardener
Аферист из Tinder 7.2
Аферист из Tinder Tinder Swindler
Jessica Jones
Смотреть трейлер
BAFTA в области телевидения / Original Music, Fiction
Инфлюенсеры
Инфлюенсеры Mood
Николь Лекки, Bryan Senti, Kwame Kwei-Armah Jr.
Победитель
Все номинанты
Англичанка
Англичанка The English
Federico Jusid
Медленные лошади
Медленные лошади Slow Horses
Мик Джаггер, Daniel Pemberton
Ночные вызовы
Ночные вызовы The Responder
Matthew Herbert
BAFTA в области телевидения / P&O Cruises Memorable Moment
Все номинанты
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
For "Lucas, Dustin, and Steve rescue Max from the demonic Vecna by playing her favourite song - Kate Bush's Running Up That Hill"
Предатели
Предатели The Traitors
For "The Final Roundtable"
Трепет сердца
Трепет сердца Heartstopper
For "Nick and Charlie’s First Kiss"
Девчонки из Дерри 8.0
Девчонки из Дерри Derry Girls
For "The Finale, the people of Northern Ireland vote overwhelmingly for peace"
The Real Mo Farah The Real Mo Farah
For "Sir Mo Farah revealing he was illegally trafficked to the UK"
BAFTA в области телевидения / Photography & Lighting, Fiction
Jungle Jungle
Chas Appeti
Победитель
Все номинанты
Я существую
Я существую I Am...
Rachel Clark For episode "I Am Ruth"
Турист
Турист The Tourist
Ben Wheeler
Пистолет
Пистолет Pistol
Anthony Dod Mantle
BAFTA в области телевидения / Photography, Factual
Children of the Taliban Children of the Taliban
Jordan Bryon, Marcel Mettelsiefen
Победитель
Все номинанты
Predators Predators
Robin Cox, Sue Gibson, Florian Schulz, Will Nicholls
Hold Your Breath: The Ice Dive Hold Your Breath: The Ice Dive
Steve Jamison
The Green Planet The Green Planet
Tim Shepherd, Jessica Mitchell, Todd Kewley, Oliver Mueller, Sam Lewis For "Tropical Worlds"
BAFTA в области телевидения / Production Design
Don't Hug Me I'm Scared Don't Hug Me I'm Scared
Becky Sloan, Joseph Pelling
Победитель
Все номинанты
Змей Эссекса
Змей Эссекса The Essex Serpent
Alice Normington
Пистолет
Пистолет Pistol
Penny Crawford, Kave Quinn, Tim Blake, Stella Fox, Emily Norris
Англичанка
Англичанка The English
Chris Roope
BAFTA в области телевидения / Reality & Constructed Factual
The Traitors UK The Traitors UK
Production Team
Победитель
Все номинанты
Freddie Flintoff's Field of Dreams Freddie Flintoff's Field of Dreams
Andrew Mackenzie-Betty, Cath Tudor, Naomi Templeton
RuPaul's Drag Race UK RuPaul's Drag Race UK
Фентон Бэйли, Bruce McCoy, РуПол, Tom Campbell, Tony Grech-Smith
We Are Black and British We Are Black and British
Rebecca Nunn, Narinder Minhas, Becky Clarke, Jessica Mitchell, Ryan Samuda
BAFTA в области телевидения / Scripted Casting
Будет больно
Будет больно This is Going to Hurt
Nina Gold, Martin Ware
Победитель
Все номинанты
Главарь
Главарь Top Boy
Des Hamilton, Elan Jones
Bad Sisters Bad Sisters
Nina Gold, Lucy Amos
Я веду себя неразумно?
Я веду себя неразумно? Am I Being Unreasonable?
Julie Harkin
BAFTA в области телевидения / Scripted Comedy
Девчонки из Дерри 8.0
Девчонки из Дерри Derry Girls
Caroline Leddy, Liz Lewin, Jessica Sharkey, Лиза МакГи, Майкл Леннокс, Brian J. Falconer
Победитель
Все номинанты
Призраки
Призраки Ghosts
Production Team
Большие мальчики
Большие мальчики Big Boys
Ash Atalla, Джим Арчер, Bertie Peek, Alexander Smith, Джек Рук
Я веду себя неразумно?
Я веду себя неразумно? Am I Being Unreasonable?
Джонни Кэмпбелл, Jack Thorne, Pippa Brown, Selin Hizli, Дэйзи Мэй Купер
BAFTA в области телевидения / Short Form Programme
How to Be a Person How to Be a Person
Anne Perri, Anna Hashmi, Sindha Agha, Samira Mian, Tobi Kyeremateng
Победитель
Все номинанты
Kingpin Cribs Kingpin Cribs
Lucy Johnstone, Benjamin Zand, Josh Reynolds, Rory Murphy, Fiona Clark, Flaminia Giambalvo Production Team
Queer Lives Today Queer Lives Today
Alex Balcombe, Shiva Raichandani
Biscuitland Biscuitland
Jon Rolph, Jess Thom, Christine Robertson, Matthew Pountney
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
The Real Mo Farah The Real Mo Farah
Leo Burley, Rick Barker, Zad Rogers, Hannah Richards, Shona Thompson
Победитель
Все номинанты
Our Falklands War: A Frontline Story Our Falklands War: A Frontline Story
Simon McMahon, Zac Beattie, Guy Meachin, Guy King, Saskia Rusher, Libby Taylor
Escape from Kabul Escape from Kabul
William Grayburn, Дэн Рид, Jamie Roberts
Chernobyl: The Lost Tapes Chernobyl: The Lost Tapes
Joanna Marshall, Rupert Houseman, Darren Kemp, James Jones, Serhiy Solodko, Sasha Odynova
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
Я существую
Я существую I Am...
Кейт Уинслет, David Charap, Доминик Сэвадж, Josh Hyams, Krishnendu Majumdar, Richard Yee "I Am Ruth"
Победитель
Все номинанты
Life and Death in the Warehouse Life and Death in the Warehouse
Joseph Bullman, Steve Lawes, Tracie Simpson, Tim Hodges, Aysha Rafaele, Helen Black
Этот дом
Этот дом The House
Палома Баэза, Charlotte Bavasso, Christopher O'Reilly, Марк Джеймс Рулс, Эмма де Свааф, Ники Линдрот фон Бар
BAFTA в области телевидения / Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
Casualty Casualty
Production Team
Победитель
Все номинанты
EastEnders EastEnders
Production Team
Emmerdale 1918 Emmerdale 1918
Production Team
BAFTA в области телевидения / Sound, Factual
The State Funeral of HM Queen Elizabeth II The State Funeral of HM Queen Elizabeth II
Conrad Fletcher, Andy James, Andy Payne, Julian Gough, Matthew Charles, Peter Bridges
Победитель
Все номинанты
Frozen Planet II Frozen Planet II
Kate Hopkins, Graham Wild, Tim Owens
Формула 1. Драйв выживания 8.8
Формула 1. Драйв выживания Formula 1: Drive to Survive
Nick Fry, Andrew Yarme, Doug Dreger, Steve Speed, James Evans, Hugh Dwan
Later... With Jools Holland Later... With Jools Holland
Tudor Davies
BAFTA в области телевидения / Sound, Fiction
Дом дракона 6.0
Дом дракона House of the Dragon
Paula Fairfield, Tim Hands, Martin Seeley, Alastair Sirkett, Doug Cooper, Adele Fletcher
Победитель
Все номинанты
Корона 8.7
Корона The Crown
Sound Team
САС: Неизвестные герои
САС: Неизвестные герои SAS: Rogue Heroes
Tony Gibson, Darren McQuade, Nigel Squibbs, Judi Lee-Headman, Lewis Todd
Медленные лошади
Медленные лошади Slow Horses
Craig Butters, Andrew Sissons, Martin Jensen, Sarah Elias, Joe Beal, Duncan Herriot
BAFTA в области телевидения / Special, Visual & Graphic Effects
Дом дракона 6.0
Дом дракона House of the Dragon
Angus Bickerton, Michael Dawson, Asa Shoul, Nikeah Forde
Победитель
Все номинанты
Песочный человек
Песочный человек The Sandman
Андор 8.5
Андор Andor
Mohen Leo, Richard Van Den Bergh, Jean-Clement Soret, TJ Falls
Темные начала
Темные начала His Dark Materials
Danny Hargreaves, Damien Stumpf, Sam Chynoweth, Russell Dodgson, Bryony Duncan, Eliot Gibbins
BAFTA в области телевидения / Specialist Factual
Russia 1985-1999: TraumaZone Russia 1985-1999: TraumaZone
Adam Curtis, Sandra Gorel, Rose Garnett, Grigor Atanesian
Победитель
Все номинанты
Aids: The Unheard Tapes Aids: The Unheard Tapes
Production Team
How to Survive a Dictator with Munya Chawawa How to Survive a Dictator with Munya Chawawa
Production Team
The Green Planet The Green Planet
Peter Bassett, Майкл Гантон, Rupert Barrington, Paul Williams, Elisabeth Oakham, Rosie Thomas
BAFTA в области телевидения / Sport
BBC Sport: UEFA Women's Euro 2022 BBC Sport: UEFA Women's Euro 2022
Победитель
Все номинанты
Wimbledon Wimbledon
Birmingham 2022: XXII Commonwealth Games Birmingham 2022: XXII Commonwealth Games
BAFTA в области телевидения / Titles & Graphic Identity
Bad Sisters Bad Sisters
Победитель
Все номинанты
Beijing 2022: XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022: XXIV Olympic Winter Games
Balázs Simon
Жизнь после жизни
Жизнь после жизни Life After Life
Tom Hingston, Markus Lehtonen
Змей Эссекса
Змей Эссекса The Essex Serpent
BAFTA в области телевидения / Writer, Comedy
Девчонки из Дерри 8.0
Девчонки из Дерри Derry Girls
Лиза МакГи
Победитель
Все номинанты
Большие мальчики
Большие мальчики Big Boys
Джек Рук
Материнство
Материнство Motherland
Барунка О'Шонесси, Шэрон Хорган, Helen Serafinowicz, Holly Walsh
В завязке
В завязке The Dry
Nancy Harris
BAFTA в области телевидения / Writer, Drama
Будет больно
Будет больно This is Going to Hurt
Адам Кэй
Победитель
Все номинанты
Трепет сердца
Трепет сердца Heartstopper
Элис Осман
Потерянный
Потерянный Somewhere Boy
Pete Jackson
Ночные вызовы
Ночные вызовы The Responder
Тони Шумахер
BAFTA в области видеоигр / Artistic Achievement
Tunic Tunic
Победитель
Все номинанты
Elden Ring Elden Ring
God of War: Ragnarök God of War Ragnarök
Rafael Grassetti
A Plague Tale: Requiem A Plague Tale: Requiem
Immortality Immortality
Doug Potts, Kerry Hennessy, Stephanie Reese
Pentiment Pentiment
Hannah Kennedy, Soojin Paek
BAFTA в области видеоигр / Audio Achievement
God of War: Ragnarök God of War Ragnarök
Michael Kent, Jodie Kupsco, Sean LaValle
Победитель
Все номинанты
Horizon Forbidden West Horizon Forbidden West
A Plague Tale: Requiem A Plague Tale: Requiem
Metal: Hellsinger Metal: Hellsinger
Elvira Björkman, Nicklas Hjertberg
Stray Stray
Tunic Tunic
BAFTA в области видеоигр / Best Animation
God of War: Ragnarök God of War Ragnarök
Mehdi Yssef, Bruno Velazquez, Erica Pinto
Победитель
Все номинанты
Sifu Sifu
Horizon Forbidden West Horizon Forbidden West
Stray Stray
Lego Star Wars: The Skywalker Saga Lego Star Wars: The Skywalker Saga
Call of Duty: Modern Warfare II Call of Duty: Modern Warfare II
BAFTA в области видеоигр / Best British Game
Rollerdrome Rollerdrome
Победитель
Все номинанты
OlliOlli World OlliOlli World
Vampire Survivors Vampire Survivors
Two Point Campus Two Point Campus
Citizen Sleeper Citizen Sleeper
Guillaume Singelin, Gareth Damian Martin, Amos Roddy
Total War: Warhammer III Total War: Warhammer III
BAFTA в области видеоигр / Best Debut Game
Tunic Tunic
Победитель
Все номинанты
As Dusk Falls As Dusk Falls
Charu Desodt, Caroline Marchal
The Case of the Golden Idol The Case of the Golden Idol
Andrejs Klavins, Ernest Klavins
Trombone Champ Trombone Champ
Vampire Survivors Vampire Survivors
Stray Stray
BAFTA в области видеоигр / Best Evolving Game
Final Fantasy XIV Final Fantasy XIV
Победитель
Все номинанты
Apex Legends Apex Legends
Dreams Dreams
Forza Horizon 5 Forza Horizon 5
No Man's Sky No Man's Sky
The Elder Scrolls Online The Elder Scrolls Online
BAFTA в области видеоигр / Best Family Game
Kirby and the Forgotten Land Hoshi no Kâbî: Disukabarî
Победитель
Все номинанты
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
Mario + Rabbids: Sparks of Hope Mario + Rabbids: Sparks of Hope
Nintendo Switch Sports Nintendo Switch Sports
Lego Star Wars: The Skywalker Saga Lego Star Wars: The Skywalker Saga
Disney Dreamlight Valley Disney Dreamlight Valley
BAFTA в области видеоигр / Best Game
Vampire Survivors Vampire Survivors
Победитель
Все номинанты
Cult of the Lamb Cult of the Lamb
Elden Ring Elden Ring
Marvel Snap Marvel Snap
God of War: Ragnarök God of War Ragnarök
Yumi Yang, Eric Williams, Chad Cox
Stray Stray
BAFTA в области видеоигр / Best Multiplayer
Elden Ring Elden Ring
Победитель
Все номинанты
Overwatch 2 Overwatch 2
Call of Duty: Modern Warfare II Call of Duty: Modern Warfare II
FIFA 23 FIFA 23
Splatoon 3 Splatoon 3
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
BAFTA в области видеоигр / Best Music
God of War: Ragnarök God of War Ragnarök
Bear McCreary, Peter Scaturro, Keith Leary
Победитель
Все номинанты
A Plague Tale: Requiem A Plague Tale: Requiem
Olivier Derivière
Cuphead: The Delicious Last Course Cuphead: The Delicious Last Course
Kristofer Maddigan
Elden Ring Elden Ring
Stray Stray
Tunic Tunic
Janice Kwan
BAFTA в области видеоигр / Best Narrative
Immortality Immortality
Allan Scott, Sam Barlow, Амелия Грэй
Победитель
Все номинанты
Pentiment Pentiment
Josh Sawyer, Kate Dollarhyde, Zoe Franznick
Stray Stray
A Plague Tale: Requiem A Plague Tale: Requiem
Citizen Sleeper Citizen Sleeper
Gareth Damian Martin
God of War: Ragnarök God of War Ragnarök
Richard Zangrande Gaubert, Matthew Sophos
BAFTA в области видеоигр / Best Original Property
Elden Ring Elden Ring
Победитель
Все номинанты
Citizen Sleeper Citizen Sleeper
Guillaume Singelin, Gareth Damian Martin, Amos Roddy
Cult of the Lamb Cult of the Lamb
Sifu Sifu
Stray Stray
Vampire Survivors Vampire Survivors
BAFTA в области видеоигр / EE Game of the Year
God of War: Ragnarök God of War Ragnarök
Победитель
Все номинанты
Horizon Forbidden West Horizon Forbidden West
Immortality Immortality
Marvel Snap Marvel Snap
Stray Stray
Elden Ring Elden Ring
BAFTA в области видеоигр / Game Beyond Entertainment
Endling - Extinction is Forever Endling - Extinction is Forever
Победитель
Все номинанты
Not for Broadcast Not for Broadcast
Citizen Sleeper Citizen Sleeper
Guillaume Singelin, Gareth Damian Martin, Amos Roddy
Gibbon: Beyond the Trees Gibbon: Beyond the Trees
I Was a Teenage Exocolonist I Was a Teenage Exocolonist
BAFTA в области видеоигр / Game Design
Vampire Survivors Vampire Survivors
Победитель
Все номинанты
Elden Ring Elden Ring
Cult of the Lamb Cult of the Lamb
God of War: Ragnarök God of War Ragnarök
Jason McDonald, Andrew Chrysafidis
Horizon Forbidden West Horizon Forbidden West
Tunic Tunic
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Leading Role
God of War: Ragnarök God of War Ragnarök
Кристофер Джадж
Победитель
Все номинанты
A Plague Tale: Requiem A Plague Tale: Requiem
Charlotte McBurney
Call of Duty: Modern Warfare II Call of Duty: Modern Warfare II
Alain Mesa
God of War: Ragnarök God of War Ragnarök
Санни Сулджик
Immortality Immortality
Manon Gage
The Quarry The Quarry
Шиван Уильямс
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Supporting Role
God of War: Ragnarök God of War Ragnarök
Лайя ДеЛеон Хэйес
Победитель
Все номинанты
God of War: Ragnarök God of War Ragnarök
Райан Херст
God of War: Ragnarök God of War Ragnarök
Адам Харингтон
God of War: Ragnarök God of War Ragnarök
Даниэль Бисутти
Horizon Forbidden West Horizon Forbidden West
Alison Jaye
Immortality Immortality
Charlotta Mohlin
BAFTA в области видеоигр / Technical Achievement
Horizon Forbidden West Horizon Forbidden West
Победитель
Все номинанты
Elden Ring Elden Ring
God of War: Ragnarök God of War Ragnarök
Immortality Immortality
Connor Carson, Dylan Nelkin, Lizi Attwood
Stray Stray
The Last of Us: Part I The Last of Us: Part I
EE Rising Star Award
Эмма Маккей
Эмма Маккей
Победитель
Все номинанты
Эйми Лу Вуд
Эйми Лу Вуд
Дэрил МакКормак
Наоми Аки
Наоми Аки
Шила Атим
Шила Атим
Год проведения
Номинации