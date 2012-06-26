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Постер к сериалу По долгу службы
Постер к сериалу По долгу службы
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу По долгу службы
Рейтинги
8.8 Рейтинг IMDb: 8.7
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3 постера
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
8.8 Рейтинг IMDb: 8.7
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Киноафиша Сериалы По долгу службы
По долгу службы (2012 - …) Line of Duty 16+
Год выпуска 2012
Страна Великобритания
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность 36 часов 0 минут
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О чем сериал

Сержант Стив Арнотт — один из лучших детективов в своем отделе. За свою карьеру ему удалось раскрыть бесчисленное количество преступлений, но однажды удача повернулась к нему спиной: во время антитеррористической операции под его руководством погибает невиновный человек. Так Стив оказывается в отделе полиции по борьбе с коррупцией, где, как предполагается, на него будет возлагаться намного меньше ответственности. За годы работы сержанту удается раскрыть множество преступлений, совершенных в том числе и его собственными коллегами. 

В ролях Персонажи
Автор идеи
Джед Меркурио
Джед Меркурио
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Тэнди Ньютон
Тэнди Ньютон DCI Roseanne "Roz" Huntley
Стивен Грэм
Стивен Грэм DS John Corbett
Келли Макдоналд
Келли Макдоналд DCI Joanne Davidson
Кили Хоуз
Кили Хоуз DI Lindsay Denton
Ленни Джеймс
Ленни Джеймс DCI Tony Gates
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
По долгу службы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 5 эпизодов
 
По долгу службы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 6 эпизодов
 
По долгу службы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 6 эпизодов
 
По долгу службы - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2017, 6 эпизодов
 
По долгу службы - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2019, 6 эпизодов
 
По долгу службы - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2021, 7 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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