Сержант Стив Арнотт — один из лучших детективов в своем отделе. За свою карьеру ему удалось раскрыть бесчисленное количество преступлений, но однажды удача повернулась к нему спиной: во время антитеррористической операции под его руководством погибает невиновный человек. Так Стив оказывается в отделе полиции по борьбе с коррупцией, где, как предполагается, на него будет возлагаться намного меньше ответственности. За годы работы сержанту удается раскрыть множество преступлений, совершенных в том числе и его собственными коллегами.