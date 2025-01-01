|BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
|2025
|
|
|
|BAFTA 2024
|2024
|18 февраля 2024
|Альберт-холл, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
|2023
|19 февраля 2023
|Альберт-холл, Лондон, Великобритания
|
Ричард Э. Грант, Элисон Хэммонд
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
|2022
|13 марта 2022
|Альберт-холл, Лондон, Великобритания
|
Ребел Уилсон
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
|2021
|11 апреля 2021
|Альберт-холл, Лондон, Великобритания
|
Clara Amfo, Dermot O'Leary, Edith Bowman
|BAFTA 2020
|2020
|2 февраля 2020 - 3 февраля 2020
|Альберт-холл, Лондон, Великобритания
|
Грэм Нортон
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
|2019
|10 февраля 2019
|Альберт-холл, Лондон, Великобритания
|
Джоанна Ламли
|BAFTA 2018
|2018
|18 февраля 2018
|Альберт-холл, Лондон, Великобритания
|
Джоанна Ламли
|BAFTA 2017
|2017
|12 февраля 2017
|Альберт-холл, Лондон, Великобритания
|
Стивен Фрай
|BAFTA 2016
|2016
|14 февраля 2016
|Ковент-Гарден, Лондон, Великобритания
|
Стивен Фрай
|BAFTA 2015
|2015
|8 февраля 2015
|Ковент-Гарден, Лондон, Великобритания
|
Стивен Фрай
|BAFTA 2014
|2014
|16 февраля 2014
|Ковент-Гарден, Лондон, Великобритания
|
Стивен Фрай
|BAFTA 2013
|2013
|10 февраля 2013
|Ковент-Гарден, Лондон, Великобритания
|
Стивен Фрай
|BAFTA 2012
|2012
|12 февраля 2012
|Ковент-Гарден, Лондон, Великобритания
|
Стивен Фрай
|BAFTA 2011
|2011
|13 февраля 2011
|Ковент-Гарден, Лондон, Великобритания
|
Jonathan Ross
|BAFTA 2010
|2010
|21 февраля 2010
|Ковент-Гарден, Лондон, Великобритания
|
Jonathan Ross
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
|2009
|8 февраля 2009
|Ковент-Гарден, Лондон, Великобритания
|
Jonathan Ross
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
|2008
|10 февраля 2008
|Ковент-Гарден, Лондон, Великобритания
|
Jonathan Ross
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
|2007
|11 февраля 2007
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Jonathan Ross
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
|2006
|19 февраля 2006
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Стивен Фрай
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
|2005
|12 февраля 2005
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Стивен Фрай
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
|2004
|15 февраля 2004
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Стивен Фрай
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
|2003
|23 февраля 2003
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Стивен Фрай
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
|2002
|24 февраля 2002
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Стивен Фрай
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
|2001
|25 февраля 2001
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Стивен Фрай, Мариэлла Фрострап
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
|2000
|9 апреля 2000
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Jack Docherty
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
|1999
|11 апреля 1999
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Jonathan Ross
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
|1998
|19 апреля 1998
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Rory Bremner
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
|1997
|29 апреля 1997
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Ленни Генри
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
|1996
|23 апреля 1996
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Ангус Дейтон
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
|1995
|9 апреля 1995
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Билли Коннолли
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
|1994
|15 апреля 1994
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Sheena McDonald
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
|1993
|21 марта 1993
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Griff Rhys Jones
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
|1992
|22 марта 1992
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Michael Aspel
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
|1991
|17 марта 1991
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Noel Edmonds
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
|1990
|11 марта 1990
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Magnus Magnusson, Sally Magnusson
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
|1989
|19 марта 1989
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
David Dimbleby, Anna Ford
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
|1988
|20 марта 1988
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Michael Aspel
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
|1987
|22 марта 1987
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Ronnie Corbett, Ronnie Barker
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
|1986
|16 марта 1986
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Michael Aspel
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
|1985
|5 марта 1985
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Terry Wogan
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
|1984
|25 марта 1984
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Michael Aspel
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
|1983
|20 марта 1983
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Frank Bough, Selina Scott
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
|1982
|18 марта 1982
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
|1981
|22 марта 1981
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
David Frost
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
|1980
|20 марта 1980
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
|1979
|22 марта 1979
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Sue Lawley, Michael York
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
|1978
|16 марта 1978
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
|1977
|24 марта 1977
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Esther Rantzen, Roger Moore
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
|1976
|17 марта 1976
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
|1975
|26 февраля 1975
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
David Niven
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
|1974
|6 марта 1974
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973
|1973
|28 февраля 1973
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Michael Parkinson, John Mills
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
|1972
|23 февраля 1972
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
|1971
|4 марта 1971
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
Richard Attenborough
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
|1970
|8 марта 1970
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
David Frost
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
|1969
|26 марта 1969
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
|1968
|28 марта 1968
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
|1967
|
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
|1966
|
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
|1965
|
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
|1964
|3 апреля 1964
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
|1963
|7 мая 1963
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962
|1962
|5 апреля 1962
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
|1961
|6 апреля 1961
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
|1960
|22 марта 1960
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
|1959
|
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
|1958
|6 марта 1958
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957
|1957
|11 июля 1957
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
|1956
|1 марта 1956
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955
|1955
|10 марта 1955
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954
|1954
|25 марта 1954
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
|1953
|5 марта 1953
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1952
|1952
|8 мая 1952
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1951
|1951
|22 февраля 1951
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1950
|1950
|29 мая 1950
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|
|BAFTA - премия Британской киноакадемии 1949
|1949
|29 мая 1949
|Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
|