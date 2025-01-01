Меню
Название мероприятия Год Дата проведения Место проведения Ведущий
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025 2025  
BAFTA 2024 2024 18 февраля 2024 Альберт-холл, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023 2023 19 февраля 2023 Альберт-холл, Лондон, Великобритания Ричард Э. Грант, Элисон Хэммонд
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022 2022 13 марта 2022 Альберт-холл, Лондон, Великобритания Ребел Уилсон
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021 2021 11 апреля 2021 Альберт-холл, Лондон, Великобритания Clara Amfo, Dermot O'Leary, Edith Bowman
BAFTA 2020 2020 2 февраля 2020 - 3 февраля 2020 Альберт-холл, Лондон, Великобритания Грэм Нортон
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019 2019 10 февраля 2019 Альберт-холл, Лондон, Великобритания Джоанна Ламли
BAFTA 2018 2018 18 февраля 2018 Альберт-холл, Лондон, Великобритания Джоанна Ламли
BAFTA 2017 2017 12 февраля 2017 Альберт-холл, Лондон, Великобритания Стивен Фрай
BAFTA 2016 2016 14 февраля 2016 Ковент-Гарден, Лондон, Великобритания Стивен Фрай
BAFTA 2015 2015 8 февраля 2015 Ковент-Гарден, Лондон, Великобритания Стивен Фрай
BAFTA 2014 2014 16 февраля 2014 Ковент-Гарден, Лондон, Великобритания Стивен Фрай
BAFTA 2013 2013 10 февраля 2013 Ковент-Гарден, Лондон, Великобритания Стивен Фрай
BAFTA 2012 2012 12 февраля 2012 Ковент-Гарден, Лондон, Великобритания Стивен Фрай
BAFTA 2011 2011 13 февраля 2011 Ковент-Гарден, Лондон, Великобритания Jonathan Ross
BAFTA 2010 2010 21 февраля 2010 Ковент-Гарден, Лондон, Великобритания Jonathan Ross
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009 2009 8 февраля 2009 Ковент-Гарден, Лондон, Великобритания Jonathan Ross
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008 2008 10 февраля 2008 Ковент-Гарден, Лондон, Великобритания Jonathan Ross
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007 2007 11 февраля 2007 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Jonathan Ross
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006 2006 19 февраля 2006 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Стивен Фрай
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005 2005 12 февраля 2005 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Стивен Фрай
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004 2004 15 февраля 2004 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Стивен Фрай
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003 2003 23 февраля 2003 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Стивен Фрай
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002 2002 24 февраля 2002 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Стивен Фрай
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001 2001 25 февраля 2001 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Стивен Фрай, Мариэлла Фрострап
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000 2000 9 апреля 2000 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Jack Docherty
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999 1999 11 апреля 1999 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Jonathan Ross
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998 1998 19 апреля 1998 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Rory Bremner
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997 1997 29 апреля 1997 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Ленни Генри
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996 1996 23 апреля 1996 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Ангус Дейтон
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995 1995 9 апреля 1995 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Билли Коннолли
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994 1994 15 апреля 1994 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Sheena McDonald
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993 1993 21 марта 1993 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Griff Rhys Jones
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992 1992 22 марта 1992 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Michael Aspel
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991 1991 17 марта 1991 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Noel Edmonds
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990 1990 11 марта 1990 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Magnus Magnusson, Sally Magnusson
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989 1989 19 марта 1989 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания David Dimbleby, Anna Ford
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988 1988 20 марта 1988 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Michael Aspel
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987 1987 22 марта 1987 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Ronnie Corbett, Ronnie Barker
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986 1986 16 марта 1986 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Michael Aspel
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985 1985 5 марта 1985 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Terry Wogan
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984 1984 25 марта 1984 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Michael Aspel
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983 1983 20 марта 1983 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Frank Bough, Selina Scott
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982 1982 18 марта 1982 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981 1981 22 марта 1981 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания David Frost
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980 1980 20 марта 1980 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979 1979 22 марта 1979 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Sue Lawley, Michael York
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978 1978 16 марта 1978 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977 1977 24 марта 1977 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Esther Rantzen, Roger Moore
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976 1976 17 марта 1976 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975 1975 26 февраля 1975 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания David Niven
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974 1974 6 марта 1974 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973 1973 28 февраля 1973 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Michael Parkinson, John Mills
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972 1972 23 февраля 1972 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971 1971 4 марта 1971 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания Richard Attenborough
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970 1970 8 марта 1970 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания David Frost
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969 1969 26 марта 1969 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968 1968 28 марта 1968 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967 1967 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966 1966 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965 1965 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964 1964 3 апреля 1964 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963 1963 7 мая 1963 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962 1962 5 апреля 1962 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961 1961 6 апреля 1961 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960 1960 22 марта 1960 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959 1959 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958 1958 6 марта 1958 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957 1957 11 июля 1957 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956 1956 1 марта 1956 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955 1955 10 марта 1955 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954 1954 25 марта 1954 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953 1953 5 марта 1953 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1952 1952 8 мая 1952 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1951 1951 22 февраля 1951 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1950 1950 29 мая 1950 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1949 1949 29 мая 1949 Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания  
