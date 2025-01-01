Меню
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1983 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 20 марта 1983
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Ганди 8.1
Ганди Gandhi
Ричард Аттенборо
Победитель
Все номинанты
Пропавший без вести 7.7
Пропавший без вести Missing
Edward Lewis, Mildred Lewis
Инопланетянин 7.8
Инопланетянин E.T.: The Extra-Terrestrial
Стивен Спилберг, Kathleen Kennedy
На Золотом пруду 7.6
На Золотом пруду On Golden Pond
Bruce Gilbert
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
The Privilege The Privilege
Ian Knox
Победитель
Все номинанты
The Rocking Horse Winner The Rocking Horse Winner
Robert Bierman
A Shocking Accident A Shocking Accident
James Scott
Rating Notman Rating Notman
Carlo Gebler
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
Dreamland Express Dreamland Express
David Anderson
Победитель
Все номинанты
Some of Your Bits Ain't Nice Some of Your Bits Ain't Nice
Richard Taylor
The Sound Collector The Sound Collector
Lynn Smith
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Ганди
Победитель
Все номинанты
Джек Леммон
Джек Леммон
Пропавший без вести
Генри Фонда
Генри Фонда
На Золотом пруду
Альберт Финни
Shoot the Moon
Уоррен Битти
Уоррен Битти
Красные
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
На Золотом пруду
Победитель
Все номинанты
Сисси Спейсек
Сисси Спейсек
Пропавший без вести
Jennifer Kendal
36 Chowringhee Lane
Дайан Китон
Дайан Китон
Красные
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Джек Николсон
Джек Николсон
Красные
Победитель
Все номинанты
Рошан Сет
Ганди
Эдвард Фокс
Ганди
Фрэнк Финлей
The Return of the Soldier
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Рохини Хаттангди
Ганди
Победитель
Морин Стейплтон
Морин Стейплтон
Красные
Победитель
Все номинанты
Джейн Фонда
Джейн Фонда
На Золотом пруду
Кэндис Берген
Кэндис Берген
Ганди
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Бегущий по лезвию 7.8
Бегущий по лезвию Blade Runner
Jordan Cronenweth
Победитель
Все номинанты
Красные 7.3
Красные Reds
Vittorio Storaro
Ганди 8.1
Ганди Gandhi
Ronnie Taylor, Billy Williams
Инопланетянин 7.8
Инопланетянин E.T.: The Extra-Terrestrial
Allen Daviau
BAFTA в области кино / Лучший звук
Стена 7.4
Стена Pink Floyd - The Wall
James Guthrie, Graham V. Hartstone, Eddy Joseph, Nicolas Le Messurier, Clive Winter
Победитель
Все номинанты
Бегущий по лезвию 7.8
Бегущий по лезвию Blade Runner
Gerry Humphreys, Bud Alper, Graham V. Hartstone, Peter Pennell
Инопланетянин 7.8
Инопланетянин E.T.: The Extra-Terrestrial
Charles L. Campbell, Gene S. Cantamessa, Don Digirolamo, Robert Glass, Robert Knudson
Ганди 8.1
Ганди Gandhi
Gerry Humphreys, Jonathan Bates, Simon Kaye, Robin O'Donoghue
BAFTA в области кино / Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Бегущий по лезвию 7.8
Бегущий по лезвию Blade Runner
Lawrence G. Paull
Победитель
Все номинанты
Инопланетянин 7.8
Инопланетянин E.T.: The Extra-Terrestrial
Jim Bissell
Ганди 8.1
Ганди Gandhi
Stuart Craig
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Бегущий по лезвию 7.8
Бегущий по лезвию Blade Runner
Michael Kaplan, Charles Knode
Победитель
Все номинанты
Красные 7.3
Красные Reds
Shirley Russell
Ганди 8.1
Ганди Gandhi
Bhanu Athaiya, John Mollo
BAFTA в области кино / Best Direction
Ганди 8.1
Ганди Gandhi
Ричард Аттенборо
Победитель
Все номинанты
На Золотом пруду 7.6
На Золотом пруду On Golden Pond
Марк Райделл
Инопланетянин 7.8
Инопланетянин E.T.: The Extra-Terrestrial
Стивен Спилберг
Пропавший без вести 7.7
Пропавший без вести Missing
Коста-Гаврас
BAFTA в области кино / Best Film Editing
Пропавший без вести 7.7
Пропавший без вести Missing
Françoise Bonnot
Победитель
Все номинанты
Инопланетянин 7.8
Инопланетянин E.T.: The Extra-Terrestrial
Carol Littleton
Бегущий по лезвию 7.8
Бегущий по лезвию Blade Runner
Terry Rawlings
Ганди 8.1
Ганди Gandhi
John Bloom
BAFTA в области кино / Best Foreign Language Film
Christ Stopped at Eboli Cristo si è fermato a Eboli
Франческо Рози Italy/France.
Победитель
Все номинанты
Дива 6.7
Дива Diva
Жан-Жак Беиней France.
Фицкарральдо 8.0
Фицкарральдо Fitzcarraldo
Вернер Херцог West Germany.
Подводная лодка 8.3
Подводная лодка Das Boot
Вольфганг Петерсен West Germany.
BAFTA в области кино / Best Make Up Artist
Quest for Fire La guerre du feu
Michèle Burke, Sarah Monzani, Christopher Tucker
Победитель
Все номинанты
Ганди 8.1
Ганди Gandhi
Tom Smith
Инопланетянин 7.8
Инопланетянин E.T.: The Extra-Terrestrial
Robert Sidell
Бегущий по лезвию 7.8
Бегущий по лезвию Blade Runner
Marvin G. Westmore
BAFTA в области кино / Best Original Television Music
Все номинанты
Harry's Game Harry's Game
Ciarán Brennan, Pol Brennan Theme from Harrys Game
BAFTA в области кино / Best Original Song
Стена 7.4
Стена Pink Floyd - The Wall
Роджер Уотерс For the song "Another Brick in the Wall".
Победитель
Все номинанты
Annie Annie
Martin Charnin, Charles Strouse For the song "Tomorrow".
Рокки 3 7.0
Рокки 3 Rocky III
Frankie Sullivan, Jim Peterik For the song "Eye of the Tiger".
Рэгтайм 7.6
Рэгтайм Ragtime
Randy Newman For the song "One More Hour".
BAFTA в области кино / Best Score
Инопланетянин 7.8
Инопланетянин E.T.: The Extra-Terrestrial
John Williams
Победитель
Все номинанты
Ганди 8.1
Ганди Gandhi
George Fenton, Ravi Shankar
Бегущий по лезвию 7.8
Бегущий по лезвию Blade Runner
Vangelis
Пропавший без вести 7.7
Пропавший без вести Missing
Vangelis
BAFTA в области кино / Best Screenplay
Пропавший без вести 7.7
Пропавший без вести Missing
Коста-Гаврас, Donald E. Stewart
Победитель
Все номинанты
На Золотом пруду 7.6
На Золотом пруду On Golden Pond
Эрнест Томпсон
Ганди 8.1
Ганди Gandhi
John Briley
Инопланетянин 7.8
Инопланетянин E.T.: The Extra-Terrestrial
Melissa Mathison
BAFTA в области кино / Best Special Visual Effects
Полтергейст 7.5
Полтергейст Poltergeist
Ричард Эдлунд
Победитель
Все номинанты
Трон 6.4
Трон Tron
Harrison Ellenshaw, Richard Taylor
Бегущий по лезвию 7.8
Бегущий по лезвию Blade Runner
David Dryer, Дуглас Трамбалл, Richard Yuricich
Инопланетянин 7.8
Инопланетянин E.T.: The Extra-Terrestrial
Dennis Muren, Carlo Rambaldi
BAFTA в области кино / Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Ганди 8.1
Ганди Gandhi
Бен Кингсли
Победитель
Все номинанты
Инопланетянин 7.8
Инопланетянин E.T.: The Extra-Terrestrial
Генри Томас
Жар тела 7.4
Жар тела Body Heat
Кэтлин Тёрнер
Инопланетянин 7.8
Инопланетянин E.T.: The Extra-Terrestrial
Дрю Бэрримор
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Алек Гиннесс
Smiley's People
Победитель
Все номинанты
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
A Voyage Round My Father
Бернард Хилл
Boys from the Blackstuff
Джордж Коул
Minder
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Beryl Reid
Smiley's People
Победитель
Все номинанты
Джейн Эшер
A Voyage Round My Father
Джули Уолтерс
Джули Уолтерс
Boys from the Blackstuff
BAFTA в области телевидения / Best Actuality Coverage
Все номинанты
News at Ten News at Ten
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Documentary/Educational)
The Book Tower The Book Tower
Anne Wood, Douglas Wilcox
Победитель
Все номинанты
Blue Peter Blue Peter
Biddy Baxter
Take Hart Take Hart
Christopher Pilkington
Newsround Newsround
Eric Rowan
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Entertainment/Drama)
Снеговик 8.2
Снеговик The Snowman
John Coates
Победитель
Все номинанты
Educating Marmalade Educating Marmalade
Sue Birtwistle, Колин Бакси, John Stroud
Grange Hill Grange Hill
Susi Hush, Дьярмуид Лоуренс
Multi-Coloured Swap Shop Multi-Coloured Swap Shop
Rosemary Gill
Danger Mouse Danger Mouse
Брайан Косгров, Mark Hall
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Series
Yes Minister Yes Minister
Peter Whitmore
Победитель
Все номинанты
Last of the Summer Wine Last of the Summer Wine
Alan J.W. Bell
A Fine Romance A Fine Romance
James Cellan Jones
Hi-de-Hi! Hi-de-Hi!
David Croft, John Kilby
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
The Life and Adventures of Nicholas Nickleby The Life and Adventures of Nicholas Nickleby
John Napier
Победитель
Все номинанты
The Barchester Chronicles The Barchester Chronicles
Juanita Waterson
The Woman in White The Woman in White
Barbara Kronig
Nancy Astor Nancy Astor
Joyce Mortlock
BAFTA в области телевидения / Best Design
The Bell The Bell
Chris Pemsel
Победитель
Все номинанты
Smiley's People Smiley's People
Austen Spriggs
BAFTA в области телевидения / Best Documentary Programme
Great Performances Great Performances
Мелвин Брэгг, Robert Bee For episode "Laurence Olivier: A Life".
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Drama Series/Serial
Boys from the Blackstuff Boys from the Blackstuff
Филип Савилл, Michael Wearing
Победитель
Все номинанты
Smiley's People Smiley's People
Саймон Лэнгтон, Jonathan Powell
The Barchester Chronicles The Barchester Chronicles
David Giles, Jonathan Powell
Minder Minder
Lloyd Shirley, George Taylor
BAFTA в области телевидения / Best Film Cameraman
Smiley's People Smiley's People
Kenneth MacMillan
Победитель
Все номинанты
P'tang, Yang, Kipperbang P'tang, Yang, Kipperbang
Tony Pierce-Roberts
A Voyage Round My Father A Voyage Round My Father
Tony Pierce-Roberts
BAFTA в области телевидения / Best Film Editor
A Voyage Round My Father A Voyage Round My Father
Oscar Webb
Победитель
Все номинанты
Smiley's People Smiley's People
Clare Douglas, Chris Wimble
Boys from the Blackstuff Boys from the Blackstuff
Greg Miller
BAFTA в области телевидения / Best Film Sound
Все номинанты
Smiley's People Smiley's People
Ken Hains, Джон Стриклэнд, Malcolm Webberley
Harry's Game Harry's Game
Don Atkinson, Terry Cavagin, Alan Willis
P'tang, Yang, Kipperbang P'tang, Yang, Kipperbang
Derek Ball, Chris Greenham, Hugh Strain
BAFTA в области телевидения / Best Graphics
Gulliver in Lilliput Gulliver in Lilliput
Graham McCallum
Победитель
Все номинанты
Снеговик 8.2
Снеговик The Snowman
Raymond Briggs, Dianne Jackson
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
Yes Minister Yes Minister
Найджел Хоторн
Победитель
Все номинанты
Not the Nine O'Clock News Not the Nine O'Clock News
Роуэн Аткинсон
A Fine Romance A Fine Romance
Джуди Денч
Yes Minister Yes Minister
Paul Eddington
Let There Be Love Let There Be Love
Paul Eddington
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme
Three of a Kind Three of a Kind
Paul Jackson
Победитель
Все номинанты
The Two Ronnies The Two Ronnies
Paul Jackson
Not the Nine O'Clock News Not the Nine O'Clock News
Sean Hardie, John Lloyd
BAFTA в области телевидения / Best Make Up
Все номинанты
Walter Walter
Elaine Carew
The Life and Adventures of Nicholas Nickleby The Life and Adventures of Nicholas Nickleby
Robin Grantham
Smiley's People Smiley's People
Elizabeth Rowell
The Barchester Chronicles The Barchester Chronicles
Elizabeth Rowell
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
Smiley's People Smiley's People
Patrick Gowers
Победитель
Все номинанты
Harry's Game Harry's Game
Clannad
The Bell The Bell
Marc Wilkinson
A Voyage Round My Father A Voyage Round My Father
Marc Wilkinson
BAFTA в области телевидения / Best Programme/Series Without Category
Arena Arena
Alan Yentob
Победитель
Все номинанты
Clive James on Television Clive James on Television
Nicholas Barrett
Did You See..? Did You See..?
John Archer
The South Bank Show The South Bank Show
Мелвин Брэгг
BAFTA в области телевидения / Best Sound Supervisor
Boys from the Blackstuff Boys from the Blackstuff
Dave Baumber, Ramon Bailey
Победитель
Все номинанты
The Barchester Chronicles The Barchester Chronicles
Chick Anthony
Frost in May Frost in May
Chick Anthony
The Life and Adventures of Nicholas Nickleby The Life and Adventures of Nicholas Nickleby
Andrew Boulton
BAFTA в области телевидения / Best VTR Editor
Boys from the Blackstuff Boys from the Blackstuff
Mike Bloore
Победитель
Все номинанты
A Fine Romance A Fine Romance
Graham Roberts
BAFTA в области телевидения / Best Video Cameraman
The Life and Adventures of Nicholas Nickleby The Life and Adventures of Nicholas Nickleby
David Swan
Победитель
Все номинанты
The Barchester Chronicles The Barchester Chronicles
Geoff Feld
BAFTA в области телевидения / Best Video Lighting
Все номинанты
The Barchester Chronicles The Barchester Chronicles
Howard King
Nancy Astor Nancy Astor
Howard King
Boys from the Blackstuff Boys from the Blackstuff
Dick Bentley
The Life and Adventures of Nicholas Nickleby The Life and Adventures of Nicholas Nickleby
Tony Imi
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
Все номинанты
Horizon Horizon
Graham Massey
Forty Minutes Forty Minutes
Roger E. Mills
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
The Ballroom of Romance The Ballroom of Romance
Пэт О’Коннор
Победитель
Все номинанты
P'tang, Yang, Kipperbang P'tang, Yang, Kipperbang
Майкл Аптед
Walter Walter
Стивен Фрирз
A Voyage Round My Father A Voyage Round My Father
Alvin Rakoff
Academy Fellowship
Ричард Аттенборо
Ричард Аттенборо
Победитель
Michael Balcon Award
Arthur Wooster
Победитель
Writers' Award (TV)
Alan Bleasdale
Победитель
Flaherty Documentary Award
Бремя мечты 7.9
Бремя мечты Burden of Dreams
Лес Бланк
Победитель
Все номинанты
The Weavers: Wasn't That a Time The Weavers: Wasn't That a Time
Jim Brown
Not a Love Story: A Film About Pornography Not a Love Story: A Film About Pornography
Bonnie Sherr Klein
The Atomic Cafe The Atomic Cafe
Jayne Loader, Kevin Rafferty, Pierce Rafferty
