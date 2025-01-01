Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1977 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 24 марта 1977
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Пролетая над гнездом кукушки 8.2
Пролетая над гнездом кукушки One Flew Over the Cockoo`s Nest
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Багси Мэлоун 6.9
Багси Мэлоун Bugsy Malone
Вся президентская рать 8.1
Вся президентская рать All the President's Men
Таксист 8.0
Таксист Taxi Driver
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Джек Николсон
Джек Николсон
Пролетая над гнездом кукушки
Победитель
Все номинанты
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Таксист
Уолтер Мэттау
Веселые ребята, The Bad News Bears
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Вся президентская рать, Марафонец
Уолтер Мэттау
Веселые ребята, The Bad News Bears
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Луиза Флетчер
Луиза Флетчер
Пролетая над гнездом кукушки
Победитель
Все номинанты
Лив Ульман
Лив Ульман
Лицом к лицу
Рита Морено
Рита Морено
The Ritz
Лорен Бэколл
Лорен Бэколл
Самый меткий
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Брэд Дуриф
Брэд Дуриф
Пролетая над гнездом кукушки
Победитель
Все номинанты
Мартин Болсам
Мартин Болсам
Вся президентская рать
Джейсон Робардс
Джейсон Робардс
Вся президентская рать
Майкл Хордерн
Туфелька и роза
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Багси Мэлоун, Таксист
Победитель
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Багси Мэлоун, Таксист
Победитель
Все номинанты
Вивьен Мерчант
The Homecoming
Билли Уайтлоу
Омен
Аннетт Кросби
Туфелька и роза
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Пикник у Висячей скалы 7.4
Пикник у Висячей скалы Picnic at Hanging Rock
Russell Boyd
Победитель
Все номинанты
Пролетая над гнездом кукушки 8.2
Пролетая над гнездом кукушки One Flew Over the Cockoo`s Nest
Haskell Wexler, Уильям Фрейкер, Bill Butler
Смотреть трейлер
Aces High Aces High
Peter Allwork, Gerry Fisher
Вся президентская рать 8.1
Вся президентская рать All the President's Men
Gordon Willis
Aces High Aces High
Peter Allwork, Gerry Fisher
BAFTA в области кино / Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Багси Мэлоун 6.9
Багси Мэлоун Bugsy Malone
Geoffrey Kirkland
Победитель
Все номинанты
Туфелька и роза 7.2
Туфелька и роза The Slipper and the Rose: The Story of Cinderella
Ray Simm
Вся президентская рать 8.1
Вся президентская рать All the President's Men
George Jenkins
Кинг Конг 6.8
Кинг Конг King Kong
Mario Chiari, Dale Hennesy
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Маркиза фон О 6.5
Маркиза фон О Die Marquise von O
Moidele Bickel
Победитель
Все номинанты
Багси Мэлоун 6.9
Багси Мэлоун Bugsy Malone
Monica Howe
Туфелька и роза 7.2
Туфелька и роза The Slipper and the Rose: The Story of Cinderella
Julie Harris
Пикник у Висячей скалы 7.4
Пикник у Висячей скалы Picnic at Hanging Rock
Judith Dorsman
BAFTA в области кино / Best Direction
Пролетая над гнездом кукушки 8.2
Пролетая над гнездом кукушки One Flew Over the Cockoo`s Nest
Милош Форман
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Таксист 8.0
Таксист Taxi Driver
Мартин Скорсезе
Смотреть трейлер
Вся президентская рать 8.1
Вся президентская рать All the President's Men
Алан Дж. Пакула
Багси Мэлоун 6.9
Багси Мэлоун Bugsy Malone
Алан Паркер
BAFTA в области кино / Best Film Editing
Пролетая над гнездом кукушки 8.2
Пролетая над гнездом кукушки One Flew Over the Cockoo`s Nest
Richard Chew, Sheldon Kahn, Lynzee Klingman
Победитель
Смотреть трейлер
Пролетая над гнездом кукушки 8.2
Пролетая над гнездом кукушки One Flew Over the Cockoo`s Nest
Richard Chew, Sheldon Kahn, Lynzee Klingman
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Марафонец 7.4
Марафонец Marathon Man
Jim Clark
Вся президентская рать 8.1
Вся президентская рать All the President's Men
Robert L. Wolfe
Таксист 8.0
Таксист Taxi Driver
Marcia Lucas, Tom Rolf, Melvin Shapiro
Смотреть трейлер
Таксист 8.0
Таксист Taxi Driver
Marcia Lucas, Tom Rolf, Melvin Shapiro
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Best Screenplay
Багси Мэлоун 6.9
Багси Мэлоун Bugsy Malone
Алан Паркер
Победитель
Все номинанты
Вся президентская рать 8.1
Вся президентская рать All the President's Men
William Goldman
Веселые ребята 7.1
Веселые ребята The Sunshine Boys
Neil Simon
Пролетая над гнездом кукушки 8.2
Пролетая над гнездом кукушки One Flew Over the Cockoo`s Nest
Bo Goldman, Lawrence Hauben
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Best Short Factual Film
The End of the Road The End of the Road
John Armstrong
Победитель
Все номинанты
Energy in Perspective Energy in Perspective
Peter De Normanville
The Speed Sailors The Speed Sailors
John Spencer
BAFTA в области кино / Best Short Fictional Film
BAFTA в области кино / Best Sound Track
Багси Мэлоун 6.9
Багси Мэлоун Bugsy Malone
Ken Barker, Les Wiggins, Clive Winter
Победитель
Багси Мэлоун 6.9
Багси Мэлоун Bugsy Malone
Ken Barker, Les Wiggins, Clive Winter
Победитель
Все номинанты
Вся президентская рать 8.1
Вся президентская рать All the President's Men
Milton C. Burrow, Les Fresholtz, Arthur Piantadosi, James E. Webb, Rick Alexander
Пикник у Висячей скалы 7.4
Пикник у Висячей скалы Picnic at Hanging Rock
Greg Bell, Don Connolly
Вся президентская рать 8.1
Вся президентская рать All the President's Men
Milton C. Burrow, Les Fresholtz, Arthur Piantadosi, James E. Webb, Rick Alexander
Пролетая над гнездом кукушки 8.2
Пролетая над гнездом кукушки One Flew Over the Cockoo`s Nest
Mark Berger, Larry Jost, Mary McGlone, Robert R. Rutledge, Veronica Selver
Смотреть трейлер
Пролетая над гнездом кукушки 8.2
Пролетая над гнездом кукушки One Flew Over the Cockoo`s Nest
Mark Berger, Larry Jost, Mary McGlone, Robert R. Rutledge, Veronica Selver
Смотреть трейлер
Пикник у Висячей скалы 7.4
Пикник у Висячей скалы Picnic at Hanging Rock
Greg Bell, Don Connolly
BAFTA в области кино / Best Specialised Film
Hydraulics Hydraulics
Anthony Searle
Победитель
Все номинанты
The Slender Chance The Slender Chance
Michael Crosfield
Proteins Proteins
Lawrence Crabb
For the Want of a Nail For the Want of a Nail
Joe Mendoza
Let's Sleep on It Let's Sleep on It
Christopher Ralling
BAFTA в области кино / Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Багси Мэлоун 6.9
Багси Мэлоун Bugsy Malone
Джоди Фостер
Победитель
Таксист 8.0
Таксист Taxi Driver
Джоди Фостер
Победитель
Смотреть трейлер
Багси Мэлоун 6.9
Багси Мэлоун Bugsy Malone
Джоди Фостер
Победитель
Таксист 8.0
Таксист Taxi Driver
Джоди Фостер
Победитель
Смотреть трейлер
BAFTA в области телевидения / 'Flame of Knowledge'
Scene Scene
Andrée Molyneux
Победитель
Все номинанты
Romeo and Juliet Romeo and Juliet
Francis Coleman, Joan Kemp-Welch
How We Used to Live How We Used to Live
Richard Handford
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Documentary/Factual)
Newsround Newsround
Победитель
Все номинанты
Magpie Magpie
Tim Jones For the special.
Blue Peter Blue Peter
Biddy Baxter
Clapper Board Clapper Board
Muriel Young
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Drama/Light Entertainment)
Multi-Coloured Swap Shop Multi-Coloured Swap Shop
Rosemary Gill
Победитель
Все номинанты
Record Breakers Record Breakers
Доктор Кто 9.0
Доктор Кто Doctor Who
Philip Hinchcliffe
Operation Patch Operation Patch
Don Leaver
Play Away Play Away
Ann Reay
Shadows Shadows
Ruth Boswell
The Canal Children The Canal Children
Anna Home
The Basil Brush Show The Basil Brush Show
Brian Penders
The Muppet Show The Muppet Show
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Дерек Джекоби
Дерек Джекоби
I, Claudius
Победитель
Все номинанты
Том Конти
The Glittering Prizes
Джек Шеперд
Bill Brand, Red Letter Day
Джеймс Болэм
When the Boat Comes In
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Шин Филлипс
I, Claudius
Победитель
Все номинанты
Julie Covington
Rock Follies
Джемма Джонс
Джемма Джонс
The Duchess of Duke Street
Penelope Keith
Private Lives
BAFTA в области телевидения / Best Design
I, Claudius I, Claudius
Tim Harvey
Победитель
Все номинанты
Rock Follies Rock Follies
Rod Stratfold, Alex Clarke
The Duchess of Duke Street The Duchess of Duke Street
Raymond Cusick, Paul Joel
When the Boat Comes In When the Boat Comes In
Oliver Bayldon, Peter Brachaki, Bernard Lloyd-Jones, Richard Morris
Rock Follies Rock Follies
Rod Stratfold, Alex Clarke
When the Boat Comes In When the Boat Comes In
Oliver Bayldon, Peter Brachaki, Bernard Lloyd-Jones, Richard Morris
The Duchess of Duke Street The Duchess of Duke Street
Raymond Cusick, Paul Joel
BAFTA в области телевидения / Best Drama Series/Serial
Rock Follies Rock Follies
Andrew Brown
Победитель
Все номинанты
The Glittering Prizes The Glittering Prizes
Mark Shivas
When the Boat Comes In When the Boat Comes In
Leonard Lewis
I, Claudius I, Claudius
Martin Lisemore, Херберт Уайз
The Duchess of Duke Street The Duchess of Duke Street
John Hawkesworth
BAFTA в области телевидения / Best Foreign Programme
Edvard Munch Edvard Munch
Peter Watkins
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
The Good Life The Good Life
Penelope Keith
Победитель
Все номинанты
The Two Ronnies The Two Ronnies
Ронни Баркер
Open All Hours Open All Hours
Ронни Баркер
The Fall and Rise of Reginald Perrin The Fall and Rise of Reginald Perrin
Леонард Росситер
The Good Life The Good Life
Ричард Брайерс
One-Upmanship One-Upmanship
Ричард Брайерс
The Two Ronnies The Two Ronnies
Ронни Баркер
Open All Hours Open All Hours
Ронни Баркер
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme
The Muppet Show The Muppet Show
Победитель
Все номинанты
The Two Ronnies The Two Ronnies
Терри Хьюз
The Morecambe & Wise Show The Morecambe & Wise Show
Ernest Maxin
Mastermind Mastermind
Bill Wright
BAFTA в области телевидения / Best Outside Broadcast Programme
Все номинанты
Match of the Day Match of the Day
BAFTA в области телевидения / Best Single Play
Play for Today Play for Today
Майкл Тачнер For episode "Bar Mitzvah Boy (#7.1)".
Победитель
Все номинанты
Rogue Male Rogue Male
Клайв Доннер
Red Letter Day Red Letter Day
Майк Ньюэлл For episode "Ready When You Are, Mr. McGill (#1.1)".
The Billion Dollar Bubble The Billion Dollar Bubble
Брайан Гибсон
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy
Porridge Porridge
Sydney Lotterby For the special.
Победитель
Все номинанты
Two's Company Two's Company
John Reardon
The Good Life The Good Life
Джон Говард Дэвис
The Fall and Rise of Reginald Perrin The Fall and Rise of Reginald Perrin
Gareth Gwenlan
Are You Being Served? Are You Being Served?
David Croft
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Programme
Все номинанты
Aquarius Aquarius
Derek Bailey
One Man and His Dog One Man and His Dog
Philip Gilbert
That's Life! That's Life!
Esther Rantzen
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
Все номинанты
Horizon Horizon
Peter Goodchild
Anthony Asquith Award for Film Music
Таксист 8.0
Таксист Taxi Driver
Bernard Herrmann Posthumously.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Пролетая над гнездом кукушки 8.2
Пролетая над гнездом кукушки One Flew Over the Cockoo`s Nest
Jack Nitzsche
Смотреть трейлер
Багси Мэлоун 6.9
Багси Мэлоун Bugsy Malone
Пол Уильямс
Туфелька и роза 7.2
Туфелька и роза The Slipper and the Rose: The Story of Cinderella
Richard M. Sherman, Robert B. Sherman
Academy Fellowship
Denis Forman
Победитель
Flaherty Documentary Award
Los Canadienses Los Canadienses
Albert Kish
Победитель
Все номинанты
White Rock White Rock
Тони Мэйлэм
UN Award
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
Монстр из этого советского фильма пугает уже 70 лет: американцы жалеют, что не могут увидеть ленту в кино
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше