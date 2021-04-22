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Митчеллы против Машин Митчеллы против Машин
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The Mitchells vs. the Machines

Митчеллы против Машин, 2021

2021 / США
8.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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«Митчеллы против машин» – оригинальный анимационный фильм о нашей повседневности, где членам семьи приходится бороться с современными технологиями и гаджетами за внимание своих близких.

Кэти Митчелл (Эбби Джейкобсон), как и многие творческие подростки, считается аутсайдером среди своих сверстников. Она мечтает поступить в киношколу, где наконец-то сможет найти по-настоящему «своих» людей. Ее отец Рик (Дэнни Макбрайд), большой фанат природы, не понимает желания дочери снимать все на камеру и просит ее жить настоящим, а не смотреть на мир через экран смартфона. Однако из-за этих наставлений Кэти ещё скорее хочет уехать из дома.

Однажды планы Кэти становятся как никогда близки к воплощению: ее принимают в тот самый колледж мечты. Но ее желание найти там настоящих друзей оказывается под большим вопросом, когда Рик сдает ее билет на самолет и решает отправиться в поездку до колледжа всей семьей на машине, чтобы по-настоящему объединиться в последний раз. Для Кэти все это означает лишь одно: вместо того, чтобы полететь навстречу взрослой и независимой жизни, ей придется вместе с отцом, чересчур позитивной мамой Линдой (Майя Рудольф), непоседливым младшим братом Аароном (Майкл Рианда) и мопсом по кличке Мончи вместе добираться до киношколы. 

Тем временем четко выверенный план Рика, согласно которому все должны снова стать одной большой семьей, внезапно нарушает технологический бунт: во всем мире электронные устройства – от мобильных телефонов и бытовой техники до новой линейки инновационных персональных роботов – восстают против человечества. С помощью двух неисправных роботов, настроенных к людям дружелюбно, Митчеллам придется решать свои семейные проблемы, одновременно спасая мир.

 

По словам президента Sony Animation Кристин Белсон, в фильме использован стиль анимации, аналогичный тому, что применялся в анимационном фильме «Человек-паук: Через Вселенные».  Этот стиль также имеет сходство с такими картинами, как «ЛЕГО Фильм», «Снупи и мелочь пузатая в кино» и «Губка Боб в бегах».

В оригинале фильм назывался «Митчеллы против машин», но ему дали другое название – «На связи». Однако после того, как стриминговый сервис Netflix купил права на показ анимационного фильма примерно за 110 миллионов долларов, название «Митчеллы против машин» снова вернули.

Это третий фильм Sony Animation с участием актрисы Майи Рудольф после картин «Эмоджи фильм» и «Angry Birds 2 в кино».

После выхода первого трейлера один из продюсеров фильма Фил Лорд подтвердил на своей странице в Twitter, что композитор Марк Мазерсбо сочинит саундтрек для картины. Для композитора это шестой анимационный фильм Sony Pictures.

Изначально выход анимационного фильма планировался в сентябре 2020 года, но был изменен в связи с пандемией COVID-19.

Это вторая работа в анимационном фильме для актрисы Эбби Джейкобсон после картины «ЛЕГО Ниндзяго Фильм».

Вторая работа актера Эрика Андре в анимационном фильме после картины «Король Лев», а также его первый полностью анимационный проект.

Актер Дэнни Макбрайд и актриса Майя Рудольф уже работали вместе над анимационными фильмами в дилогии «Angry Birds».

Второй анимационный фильм студии Sony Animation, в котором главная героиня – женщина, после картины «Смурфики: Затерянная деревня».

Главные герои «Митчеллов против машин» — семья Митчеллов, которые отправляются в путешествие через половину Америки, чтобы проводить свою старшую дочь в киношколу. Но во время поездки случается неожиданное: роботы восстают против человечества.

8.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 30 апреля 2021
Премьера в мире 22 апреля 2021
Возраст 6+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Майкл Рианда
В ролях
Эбби Джейкобсон
Дэнни МакБрайд
Дэнни МакБрайд
Майя Рудольф
Майя Рудольф
Майкл Рианда
Эрик Андре
Эрик Андре
Все актеры и съемочная группа
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Митчеллы против Машин
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Единственное, о чем с некоторых пор может думать юная Кэти Митчелл, – это поступление в Калифорнийскую школу кино, учеба в которой приблизит девочку к исполнению своей мечты стать режиссером. Однако ее отец, с которым у Кэти множество разногласий, без ведома дочери возвращает ее авиабилет и предлагает отвезти девочку в колледж через всю страну на автомобиле. Их семейное путешествие превращается в череду неудач, а тем временем в Кремниевой долине против разработчика искусственного…
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