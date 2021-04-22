Митчеллы против Машин, 2021

«Митчеллы против машин» – оригинальный анимационный фильм о нашей повседневности, где членам семьи приходится бороться с современными технологиями и гаджетами за внимание своих близких.
Кэти Митчелл (Эбби Джейкобсон), как и многие творческие подростки, считается аутсайдером среди своих сверстников. Она мечтает поступить в киношколу, где наконец-то сможет найти по-настоящему «своих» людей. Ее отец Рик (Дэнни Макбрайд), большой фанат природы, не понимает желания дочери снимать все на камеру и просит ее жить настоящим, а не смотреть на мир через экран смартфона. Однако из-за этих наставлений Кэти ещё скорее хочет уехать из дома.
Однажды планы Кэти становятся как никогда близки к воплощению: ее принимают в тот самый колледж мечты. Но ее желание найти там настоящих друзей оказывается под большим вопросом, когда Рик сдает ее билет на самолет и решает отправиться в поездку до колледжа всей семьей на машине, чтобы по-настоящему объединиться в последний раз. Для Кэти все это означает лишь одно: вместо того, чтобы полететь навстречу взрослой и независимой жизни, ей придется вместе с отцом, чересчур позитивной мамой Линдой (Майя Рудольф), непоседливым младшим братом Аароном (Майкл Рианда) и мопсом по кличке Мончи вместе добираться до киношколы.
Тем временем четко выверенный план Рика, согласно которому все должны снова стать одной большой семьей, внезапно нарушает технологический бунт: во всем мире электронные устройства – от мобильных телефонов и бытовой техники до новой линейки инновационных персональных роботов – восстают против человечества. С помощью двух неисправных роботов, настроенных к людям дружелюбно, Митчеллам придется решать свои семейные проблемы, одновременно спасая мир.
По словам президента Sony Animation Кристин Белсон, в фильме использован стиль анимации, аналогичный тому, что применялся в анимационном фильме «Человек-паук: Через Вселенные». Этот стиль также имеет сходство с такими картинами, как «ЛЕГО Фильм», «Снупи и мелочь пузатая в кино» и «Губка Боб в бегах».
В оригинале фильм назывался «Митчеллы против машин», но ему дали другое название – «На связи». Однако после того, как стриминговый сервис Netflix купил права на показ анимационного фильма примерно за 110 миллионов долларов, название «Митчеллы против машин» снова вернули.
Это третий фильм Sony Animation с участием актрисы Майи Рудольф после картин «Эмоджи фильм» и «Angry Birds 2 в кино».
После выхода первого трейлера один из продюсеров фильма Фил Лорд подтвердил на своей странице в Twitter, что композитор Марк Мазерсбо сочинит саундтрек для картины. Для композитора это шестой анимационный фильм Sony Pictures.
Изначально выход анимационного фильма планировался в сентябре 2020 года, но был изменен в связи с пандемией COVID-19.
Это вторая работа в анимационном фильме для актрисы Эбби Джейкобсон после картины «ЛЕГО Ниндзяго Фильм».
Вторая работа актера Эрика Андре в анимационном фильме после картины «Король Лев», а также его первый полностью анимационный проект.
Актер Дэнни Макбрайд и актриса Майя Рудольф уже работали вместе над анимационными фильмами в дилогии «Angry Birds».
Второй анимационный фильм студии Sony Animation, в котором главная героиня – женщина, после картины «Смурфики: Затерянная деревня».
Главные герои «Митчеллов против машин» — семья Митчеллов, которые отправляются в путешествие через половину Америки, чтобы проводить свою старшую дочь в киношколу. Но во время поездки случается неожиданное: роботы восстают против человечества.