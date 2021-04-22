Митчеллы против Машин, 2021

«Митчеллы против машин» – оригинальный анимационный фильм о нашей повседневности, где членам семьи приходится бороться с современными технологиями и гаджетами за внимание своих близких.

Кэти Митчелл (Эбби Джейкобсон), как и многие творческие подростки, считается аутсайдером среди своих сверстников. Она мечтает поступить в киношколу, где наконец-то сможет найти по-настоящему «своих» людей. Ее отец Рик (Дэнни Макбрайд), большой фанат природы, не понимает желания дочери снимать все на камеру и просит ее жить настоящим, а не смотреть на мир через экран смартфона. Однако из-за этих наставлений Кэти ещё скорее хочет уехать из дома.

Однажды планы Кэти становятся как никогда близки к воплощению: ее принимают в тот самый колледж мечты. Но ее желание найти там настоящих друзей оказывается под большим вопросом, когда Рик сдает ее билет на самолет и решает отправиться в поездку до колледжа всей семьей на машине, чтобы по-настоящему объединиться в последний раз. Для Кэти все это означает лишь одно: вместо того, чтобы полететь навстречу взрослой и независимой жизни, ей придется вместе с отцом, чересчур позитивной мамой Линдой (Майя Рудольф), непоседливым младшим братом Аароном (Майкл Рианда) и мопсом по кличке Мончи вместе добираться до киношколы.

Тем временем четко выверенный план Рика, согласно которому все должны снова стать одной большой семьей, внезапно нарушает технологический бунт: во всем мире электронные устройства – от мобильных телефонов и бытовой техники до новой линейки инновационных персональных роботов – восстают против человечества. С помощью двух неисправных роботов, настроенных к людям дружелюбно, Митчеллам придется решать свои семейные проблемы, одновременно спасая мир.