Незнакомая дочь, 2021

«Незнакомая дочь» — один из главных авторских фильмов 2021 года, который демонстрировался в рамках крупнейших европейских кинофестивалей. Лента получила однозначно положительные отзывы от критиков, отмечающих блистательный визуальный ряд, а также яркую игру оскароносной звезды Оливии Колман («Фаворитка», «Корона», «Отец»).

Поклонники актерского таланта Мэгги Джилленхол будут рады увидеть ее в новом амплуа. Несмотря на скудный режиссерский и сценарный опыт, дебютантка выпустила сильную драму, которая вряд ли оставит зрителей равнодушными.

Последний крупный релиз Netflix в 2021 году. Он позволит забыть о зимних морозах и на полтора часа погрузиться в атмосферу солнечного острова, затерянного где-то в Средиземноморье. Операторская работа — одно из ключевых достоинств «Незнакомой дочери».

На редкость точная адаптация романа, ставшего бестселлером. Однако кинокартина придется по душе и тем, кто никогда не брал в руки книг Элены Ферранте.

Помимо Колман, находящейся на пике славы, в киноленте снялись потрясающие актрисы Джесси Бакли («Думаю, как все закончилось») и Дакота Джонсон («Суспирия»), воплотивших на экране непростые образы.