Незнакомая дочь, 2021

«Незнакомая дочь» — один из главных авторских фильмов 2021 года, который демонстрировался в рамках крупнейших европейских кинофестивалей. Лента получила однозначно положительные отзывы от критиков, отмечающих блистательный визуальный ряд, а также яркую игру оскароносной звезды Оливии Колман («Фаворитка», «Корона», «Отец»).
Поклонники актерского таланта Мэгги Джилленхол будут рады увидеть ее в новом амплуа. Несмотря на скудный режиссерский и сценарный опыт, дебютантка выпустила сильную драму, которая вряд ли оставит зрителей равнодушными.
Последний крупный релиз Netflix в 2021 году. Он позволит забыть о зимних морозах и на полтора часа погрузиться в атмосферу солнечного острова, затерянного где-то в Средиземноморье. Операторская работа — одно из ключевых достоинств «Незнакомой дочери».
На редкость точная адаптация романа, ставшего бестселлером. Однако кинокартина придется по душе и тем, кто никогда не брал в руки книг Элены Ферранте.
Помимо Колман, находящейся на пике славы, в киноленте снялись потрясающие актрисы Джесси Бакли («Думаю, как все закончилось») и Дакота Джонсон («Суспирия»), воплотивших на экране непростые образы.
Полнометражный режиссерский дебют киноактрисы Мэгги Джилленхол, известной по ролям в фильмах «Сумасшедшее сердце» и «Донни Дарко».
Ранее Джилленхол ставила эпизод «Пенелопа» в телесериале «В домашних условиях», написав оригинальный сценарий. В создании шоу также приняли участие Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодой Папа»), Ладж Ли («Отверженные»), Кристен Стюарт («Персональный покупатель», «Сумерки») и другие.
Сюжет основан на одноименном произведении итальянской писательницы Элены Ферранте. «Пропавшая дочь», изданная в 2006 году, входит в цикл «неаполитанских романов», насчитывающий свыше 10 книг.
Съемки начались в сентябре 2020 года и проходили во время пандемии Covid-19.
Оператором выступила француженка Элен Лувар («Никогда, редко, иногда, всегда», «Счастливый Лазарь»), участвовавшая в производстве сериала «Моя гениальная подруга» по мотивам еще одного популярного романа Ферранте.
Мировая премьера состоялась 3 сентября 2021 года на фестивале в Венеции, где Джилленхол завоевала премию за лучший сценарий. Показ завершился четырехминутной овацией со стороны зрителей.
В августе компания Netflix купила права на выпуск фильма у себя на платформе. Релиз состоялся 31 декабря 2021 года.
Спокойный отпуск у моря принимает тревожный оборот, когда женщина замечает молодую мать, отдыхающую на соседней вилле, и на нее обрушиваются воспоминания.