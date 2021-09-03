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Незнакомая дочь Незнакомая дочь
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The Lost Daughter

Незнакомая дочь, 2021

2021 / Великобритания / Греция / Израиль
5.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Незнакомая дочь» — один из главных авторских фильмов 2021 года, который демонстрировался в рамках крупнейших европейских кинофестивалей. Лента получила однозначно положительные отзывы от критиков, отмечающих блистательный визуальный ряд, а также яркую игру оскароносной звезды Оливии Колман («Фаворитка», «Корона», «Отец»).

Поклонники актерского таланта Мэгги Джилленхол будут рады увидеть ее в новом амплуа. Несмотря на скудный режиссерский и сценарный опыт, дебютантка выпустила сильную драму, которая вряд ли оставит зрителей равнодушными.

Последний крупный релиз Netflix в 2021 году. Он позволит забыть о зимних морозах и на полтора часа погрузиться в атмосферу солнечного острова, затерянного где-то в Средиземноморье. Операторская работа — одно из ключевых достоинств «Незнакомой дочери».

На редкость точная адаптация романа, ставшего бестселлером. Однако кинокартина придется по душе и тем, кто никогда не брал в руки книг Элены Ферранте.

Помимо Колман, находящейся на пике славы, в киноленте снялись потрясающие актрисы Джесси Бакли («Думаю, как все закончилось») и Дакота Джонсон («Суспирия»), воплотивших на экране непростые образы. 

Полнометражный режиссерский дебют киноактрисы Мэгги Джилленхол, известной по ролям в фильмах «Сумасшедшее сердце» и «Донни Дарко».

Ранее Джилленхол ставила эпизод «Пенелопа» в телесериале «В домашних условиях», написав оригинальный сценарий. В создании шоу также приняли участие Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодой Папа»), Ладж Ли («Отверженные»), Кристен Стюарт («Персональный покупатель», «Сумерки») и другие.

Сюжет основан на одноименном произведении итальянской писательницы Элены Ферранте. «Пропавшая дочь», изданная в 2006 году, входит в цикл «неаполитанских романов», насчитывающий свыше 10 книг.

Съемки начались в сентябре 2020 года и проходили во время пандемии Covid-19.

Оператором выступила француженка Элен Лувар («Никогда, редко, иногда, всегда», «Счастливый Лазарь»), участвовавшая в производстве сериала «Моя гениальная подруга» по мотивам еще одного популярного романа Ферранте.

Мировая премьера состоялась 3 сентября 2021 года на фестивале в Венеции, где Джилленхол завоевала премию за лучший сценарий. Показ завершился четырехминутной овацией со стороны зрителей.

В августе компания Netflix купила права на выпуск фильма у себя на платформе. Релиз состоялся 31 декабря 2021 года.

Спокойный отпуск у моря принимает тревожный оборот, когда женщина замечает молодую мать, отдыхающую на соседней вилле, и на нее обрушиваются воспоминания.

5.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 31 декабря 2021
Премьера в мире 3 сентября 2021
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
В ролях
Оливия Колман
Оливия Колман
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
Джесси Бакли
Джесси Бакли
Эд Харрис
Эд Харрис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Незнакомая дочь 2 постера
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Наша рецензия
На Венецианском кинофестивале состоялась премьера первой полнометражной работы Мэгги Джилленхол и практически сразу же покорила сердца многих критиков. Рассказываем, что же у нее получилось. Преподавательница английской литературы и академик-лингвист Леда отправляется в Грецию. Ей необходимо было сменить обстановку и спокойно поработать около моря. На самом деле женщина страдает от одиночества, уже взрослые дочери не особо желают с ней разговаривать по телефону, а с мужем она давно в…
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саундтрек фильма Незнакомая дочь
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