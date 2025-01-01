Меню
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1954 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 25 марта 1954
BAFTA в области кино / Лучший британский фильм
Genevieve Genevieve
Победитель
Все номинанты
The Little Kidnappers The Kidnappers
Мулен Руж 7.4
Мулен Руж Moulin rouge
The Heart of the Matter The Heart of the Matter
The Cruel Sea The Cruel Sea
BAFTA в области кино / Best British Actor
Джон Гилгуд
Джон Гилгуд
Юлий Цезарь USA.
Победитель
Все номинанты
Кеннет Мор
Genevieve
Тревор Ховард
The Heart of the Matter
Duncan Macrae
The Little Kidnappers
Джек Хоукинс
The Cruel Sea
BAFTA в области кино / Best British Actress
Одри Хепберн
Одри Хепберн
Римские каникулы USA.
Победитель
Все номинанты
Селия Джонсон
The Captain's Paradise
BAFTA в области кино / Best Documentary Film
The Conquest of Everest The Conquest of Everest
Победитель
Все номинанты
The Ice of the Ocean Vo l'dakh okeana
Soviet Union.
Water Birds Water Birds
USA.
A Queen Is Crowned A Queen Is Crowned
Mille miglia 1953 Mille miglia 1953
White Mane Crin blanc : le cheval sauvage
France.
BAFTA в области кино / Best Film from any Source
Запрещенные игры 8.2
Запрещенные игры Jeux Interdits
France.
Победитель
Все номинанты
Два гроша надежды 7.3
Два гроша надежды Due soldi di speranza
Italy.
Римские каникулы 8.2
Римские каникулы Roman Holiday
USA.
The Sun Shines Bright The Sun Shines Bright
USA.
We Are All Murderers Nous sommes tous des assassins
France.
The Little World of Don Camillo Don Camillo
France/Italy.
Genevieve Genevieve
Shane Shane
USA.
Lili Lili
USA.
The Little Kidnappers The Kidnappers
Мулен Руж 7.4
Мулен Руж Moulin rouge
The Cruel Sea The Cruel Sea
Отныне и во веки веков 7.6
Отныне и во веки веков From Here to Eternity
USA.
Юлий Цезарь 7.2
Юлий Цезарь Julius Caesar
USA.
Злые и красивые 7.8
Злые и красивые The Bad and the Beautiful
USA.
Могамбо 6.9
Могамбо Mogambo
USA.
The Heart of the Matter The Heart of the Matter
The Medium The Medium
Italy.
Come Back, Little Sheba Come Back, Little Sheba
USA.
BAFTA в области кино / Best Foreign Actor
Марлон Брандо
Марлон Брандо
Юлий Цезарь USA.
Победитель
Все номинанты
Клод Лейдю
Дневник сельского священника France.
Грегори Пек
Грегори Пек
Римские каникулы USA.
Ван Хефлин
Shane USA.
Эдди Альберт
Римские каникулы USA.
Спенсер Трэйси
Спенсер Трэйси
The Actress USA.
BAFTA в области кино / Best Foreign Actress
Лесли Карон
Lili USA.
Победитель
Все номинанты
Ширли Бут
Come Back, Little Sheba USA.
Marie Powers
The Medium Italy.
Мария Шелл
The Heart of the Matter
BAFTA в области кино / Most Promising Newcomer to Film
Trouble in Store Trouble in Store
Норман Уиздом
Победитель
Все номинанты
Мулен Руж 7.4
Мулен Руж Moulin rouge
Колетт Маршан
Special Award
The Romance of Transportation in Canada The Romance of Transportation in Canada
Canada.
Победитель
Все номинанты
The Dog and the Diamonds The Dog and the Diamonds
The Pleasure Garden The Pleasure Garden
Johnny on the Run Johnny on the Run
UN Award
Все номинанты
Johnny on the Run Johnny on the Run
Certificate of Merit / Best Documentary Film
Elizabeth Is Queen Elizabeth Is Queen
Победитель
Certificate of Merit
The Conquest of Everest The Conquest of Everest
Thomas Stobart For his work as director/cameraman on the film of the 1953 Everest expedition.
Победитель
A Queen Is Crowned A Queen Is Crowned
Победитель
