Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 1951

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1951 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 22 февраля 1951
BAFTA в области кино / Лучший британский фильм
The Blue Lamp The Blue Lamp
Победитель
Все номинанты
The Wooden Horse The Wooden Horse
Seven Days to Noon Seven Days to Noon
Chance of a Lifetime Chance of a Lifetime
Operation Disaster Morning Departure
The Great Manhunt State Secret
BAFTA в области кино / Best Documentary Film
The Undefeated The Undefeated
Победитель
Все номинанты
La montagne est verte La montagne est verte
France.
Seal Island Seal Island
USA.
Life Begins Tomorrow La vie commence demain
France.
Kon-Tiki Kon-Tiki
Sweden/Norway.
BAFTA в области кино / Best Film from any Source
Все о Еве 7.8
Все о Еве All About Eve
USA.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Орфей 8.0
Орфей Orphée
France.
Красота дьявола 7.4
Красота дьявола Beauté du diable, La
France.
Intruder in the Dust Intruder in the Dust
USA.
Асфальтовые джунгли 7.4
Асфальтовые джунгли The Asphalt Jungle
USA.
Смотреть трейлер
Увольнение в город 7.6
Увольнение в город On the Town
USA.
Мужчины 7.1
Мужчины The Men
USA.
Special Award
Все номинанты
Les charmes de l'existence Les charmes de l'existence
France.
Muscle Beach Muscle Beach
USA.
UN Award
Intruder in the Dust Intruder in the Dust
USA.
Победитель
Все номинанты
La montagne est verte La montagne est verte
France.
The Lawless The Lawless
USA.
