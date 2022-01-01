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Билли Коннолли
Билли Коннолли
Billy Connolly
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Билли Коннолли
Billy Connolly
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Дата рождения
24 ноября 1942
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Композитор
Биография Билли Коннолли
Родился 24 ноября 1942 года. Андерстон, Глазго, Шотландия, Великобритания.
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Фильмография Билли Коннолли
Молодость по страховке
драма, комедия, боевик
2015, США
7.0
Каникулы мечты
комедия
2014, Великобритания
6.0
Квартет
комедия, драма
2012, Великобритания
6.0
Храбрая сердцем
семейный, анимация
2012, США
8.0
Баллада Несси
приключения, анимация, комедия
2011, США
7.0
Путешествия Гулливера
комедия
2010, США
7.0
Святые из Бундока 2: День всех святых
драма, триллер, криминал, боевик
2009, США
7.0
Секретные материалы: Хочу верить
ужасы, фантастика, мистика
2008, США / Канада
6.0
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