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Нив Алгар
Нив Алгар
Niamh Algar
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Нив Алгар
Niamh Algar
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Дата рождения
28 июня 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Нив Алгар
Родилась 28 июня 1992 года. Ирландия.
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Фильмография Нив Алгар
Цензор
ужасы
2021, Великобритания
6.0
Родственник поневоле
комедия, драма
2019, Ирландия
6.0
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15 февраля 2022 16:39
Сериал «Воспитанные волками» Ридли Скотта получит второй сезон
Проект стал самым успешным сериалом HBO Max.
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18 сентября 2020 10:59
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