Помощь, 2021

Сценарист сериалов «Молокососы» и «Темные начала» вместе с лучшими британскими актерами Джоди Комер и Стивеном Грэмом создают камерную драму, по следам большой социальной катастрофы, которой для Британии стала первая волна пандемии в 2020 году. В начале эпидемии коронавируса 40% погибших в Великобритании были жильцами домов престарелых, потому что именно их правительство не обеспечило необходимыми средствами защиты. Кормер играет молодую неопытную сиделку Сару, которая, даже не пройдя испытательного срока, остается одна со своими подопечными. Единственный, кто может ей помочь — Тони, 47-летний пациент с болезнью Альцгеймера, для которого Сара стала самым близким другом.