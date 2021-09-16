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Помощь, 2021

2021 / Великобритания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Сценарист сериалов «Молокососы» и «Темные начала» вместе с лучшими британскими актерами Джоди Комер и Стивеном Грэмом создают камерную драму, по следам большой социальной катастрофы, которой для Британии стала первая волна пандемии в 2020 году. В начале эпидемии коронавируса 40% погибших в Великобритании были жильцами домов престарелых, потому что именно их правительство не обеспечило необходимыми средствами защиты. Кормер играет молодую неопытную сиделку Сару, которая, даже не пройдя испытательного срока, остается одна со своими подопечными. Единственный, кто может ей помочь — Тони, 47-летний пациент с болезнью Альцгеймера, для которого Сара стала самым близким другом.

7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 16 сентября 2021
Режиссер
Марк Манден
Марк Манден
В ролях
Джоди Комер
Джоди Комер
Стивен Грэм
Стивен Грэм
Иэн Харт
Иэн Харт
Все актеры и съемочная группа
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Медсестра Джоди Комер помогает людям на фоне первой волны пандемии COVID в новом трейлере драмы «Сиделка» Для российских зрителей фильм доступен на видеосервисе Okko.
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11 января 2022 16:46
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