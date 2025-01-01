Меню
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 2025 году

Место проведения Великобритания
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Конклав 7.6
Конклав Conclave
Juliette Howell, Michael Jackman, Tessa Ross
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Анора 6.8
Анора Anora
Шон Бэйкер, Samantha Quan, Alex Coco
Смотреть трейлер
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Смотреть трейлер
Боб Дилан: Никому не известный 7.3
Боб Дилан: Никому не известный A Complete Unknown
Джеймс Мэнголд, Fred Berger, Alex Heineman
Смотреть трейлер
Бруталист 7.7
Бруталист The Brutalist
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Best Children's & Family Film
Уоллес и Громит: Самая дикая месть 7.1
Уоллес и Громит: Самая дикая месть Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
Ник Парк, Мерлин Кроссингэм, Richard Beek
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Королевство Кенсуке 6.9
Королевство Кенсуке Kensuke's Kingdom
Neil Boyle, Camilla Deakin, Kirk Hendry
Смотреть трейлер
Поток 7.8
Поток Flow
Матисс Кажа, Гинтс Зильбалодис
Смотреть трейлер
Дикий робот 8.8
Дикий робот The Wild Robot
Крис Сандерс, Jeff Hermann
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший британский фильм
Конклав 7.6
Конклав Conclave
Эдвард Бергер, Juliette Howell, Michael Jackman, Tessa Ross, Peter Straughan
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Кникап 7.4
Кникап Kneecap
Trevor Birney, Jack Tarling, Rich Peppiatt, Mo Chara, Móglaí Bap, DJ Próvai
Смотреть трейлер
Гладиатор 2 7.4
Гладиатор 2 Gladiator 2
Ридли Скотт, Питер Крэйг, Lucy Fisher, Скарпа Дэвид, Douglas Wick, Michael Pruss
Смотреть трейлер
Птица 7.0
Птица Bird
Андреа Арнольд, Juliette Howell, Tessa Ross, Lee Groombridge
Смотреть трейлер
Горькая правда 7.1
Горькая правда Hard Truths
Майк Ли, Georgina Lowe
Смотреть трейлер
Выгон 7.4
Выгон The Outrun
Dominic Norris, Сирша Ронан, Нора Финшелдт, Джек Лауден, Sarah Brocklehurst, Amy Liptrot
Смотреть трейлер
Великая 7.4
Великая Lee
Кейт Уинслет, John Collee, Lem Dobbs, Курас, Эллен, Kate Solomon, Лиз Ханна, Marion Hume
Смотреть трейлер
Любовь истекает кровью 7.3
Любовь истекает кровью Love Lies Bleeding
Andrea Cornwell, Роуз Гласс, Weronika Tofilska, Oliver Kassman
Смотреть трейлер
Блиц 6.6
Блиц Blitz
Tim Bevan, Eric Fellner, Anita Overland, Стив МакКуин
Смотреть трейлер
Уоллес и Громит: Самая дикая месть 7.1
Уоллес и Громит: Самая дикая месть Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
Марк Бертон, Ник Парк, Мерлин Кроссингэм, Richard Beek
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Жак Одиар
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Всё, что нам кажется светом 7.0
Всё, что нам кажется светом All We Imagine as Light
Thomas Hakim, Payal Kapadia
Смотреть трейлер
Кникап 7.4
Кникап Kneecap
Trevor Birney, Rich Peppiatt
Смотреть трейлер
Я все еще здесь 8.4
Я все еще здесь Ainda Estou Aqui
Уолтер Саллес
Смотреть трейлер
Семя священного инжира 7.8
Семя священного инжира The Seed of the Sacred Fig
Мохаммад Расулоф, Amin Sadraei
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Rock, Paper, Scissors Rock, Paper, Scissors
Franz Böhm, Hayder Rothschild Hoozeer
Победитель
Все номинанты
Marion Marion
Joe Weiland, Finn Constantine, Marija Djikic
The Flowers Stand Silently, Witnessing The Flowers Stand Silently, Witnessing
Marissa Keating, Theo Panagopoulos
Stomach Bug Stomach Bug
Matty Crawford, Karima Sammout-Kanellopoulou
milk milk
Miranda Stern, Ashionye Ogene
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
Wander to Wonder Wander to Wonder
Stienette Bosklopper, Nina Gantz, Simon Cartwright, Maarten Swart
Победитель
Все номинанты
Mog's Christmas Mog's Christmas
Joanna Harrison, Ruth Fielding, Camilla Deakin, Robin Shaw
Adiós Adiós
Jose Prats, Bernardo Angeletti, Natalia Kyriacou
BAFTA в области кино / Лучший анимационный полнометражный фильм
Уоллес и Громит: Самая дикая месть 7.1
Уоллес и Громит: Самая дикая месть Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
Ник Парк, Мерлин Кроссингэм, Richard Beek
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Дикий робот 8.8
Дикий робот The Wild Robot
Крис Сандерс, Jeff Hermann
Смотреть трейлер
Поток 7.8
Поток Flow
Матисс Кажа, Гинтс Зильбалодис
Смотреть трейлер
Головоломка 2 8.4
Головоломка 2 Inside Out 2
Mark Nielsen, Келси Манн
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший документальный фильм
Супермен: История Кристофера Рива 8.1
Супермен: История Кристофера Рива Super/Man: The Christopher Reeve Story
Ian Bonhôte, Питер Эттедги, Robert Ford, Lizzie Gillett
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Дочери 7.8
Дочери Daughters
Natalie Rae, Angela Patton
Смотреть трейлер
Уилл и Харпер 7.1
Уилл и Харпер Will & Harper
Уилл Феррелл, Jessica Elbaum, Chris Leggett, Джош Гринбаум, Rafael Marmor
Смотреть трейлер
No Other Land 8.6
No Other Land
Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor
Black Box Diaries 7.8
Black Box Diaries
Eric Nyari, Hanna Aqvilin, Shiori Ito
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Бруталист
Победитель
Все номинанты
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Конклав
Колман Доминго
Колман Доминго
Синг-Синг
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
Ученик. Восхождение Трампа
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
Боб Дилан: Никому не известный
Хью Грант
Хью Грант
Еретик
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Майки Мэдисон
Майки Мэдисон
Анора
Победитель
Все номинанты
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Выгон
Деми Мур
Деми Мур
Субстанция
Karla Sofía Gascón
Эмилия Перес
Синтиа Эриво
Синтиа Эриво
Злая: Сказка о ведьме Запада
Марианн Жан-Батист
Марианн Жан-Батист
Горькая правда
BAFTA в области кино / Лучшая режиссёрская работа
Бруталист 7.7
Бруталист The Brutalist
Брэйди Корбет
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Дюна: Часть вторая 8.7
Дюна: Часть вторая Dune: Part Two
Дени Вильнев
Смотреть трейлер
Анора 6.8
Анора Anora
Шон Бэйкер
Смотреть трейлер
Субстанция 7.0
Субстанция The Substance
Корали Фаржа
Смотреть трейлер
Конклав 7.6
Конклав Conclave
Эдвард Бергер
Смотреть трейлер
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Жак Одиар
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Киран Калкин
Киран Калкин
Настоящая боль
Победитель
Все номинанты
Юра Борисов
Юра Борисов
Анора
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Боб Дилан: Никому не известный
Джереми Стронг
Джереми Стронг
Ученик. Восхождение Трампа
Clarence Maclin
Синг-Синг
Гай Пирс
Гай Пирс
Бруталист
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Зои Салдана
Зои Салдана
Эмилия Перес
Победитель
Все номинанты
Селена Гомес
Селена Гомес
Эмилия Перес
Фелисити Джонс
Фелисити Джонс
Бруталист
Ариана Гранде
Ариана Гранде
Злая: Сказка о ведьме Запада
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Конклав
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Шоугерл
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Бруталист 7.7
Бруталист The Brutalist
Lol Crawley
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Paul Guilhaume
Смотреть трейлер
Носферату 7.2
Носферату Nosferatu
Jarin Blaschke
Смотреть трейлер
Дюна: Часть вторая 8.7
Дюна: Часть вторая Dune: Part Two
Greig Fraser
Смотреть трейлер
Конклав 7.6
Конклав Conclave
Stéphane Fontaine
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший звук
Дюна: Часть вторая 8.7
Дюна: Часть вторая Dune: Part Two
Ron Bartlett, Doug Hemphill, Gareth John, Richard King
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Гладиатор 2 7.4
Гладиатор 2 Gladiator 2
Matthew Collinge, Paul Massey, Danny Sheehan, Stéphane Bucher
Смотреть трейлер
Злая: Сказка о ведьме Запада 7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада Wicked
Andy Nelson, Nancy Nugent Title, John Marquis, Simon Hayes, Robin Baynton
Смотреть трейлер
Блиц 6.6
Блиц Blitz
John Casali, James Harrison, Paul Cotterell
Смотреть трейлер
Субстанция 7.0
Субстанция The Substance
Valérie Deloof, Stéphane Thiébaut, Emmanuelle Villard, Victor Praud, Victor Fleurant
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучшая музыка к фильму
Бруталист 7.7
Бруталист The Brutalist
Daniel Blumberg
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Камий, Clément Ducol
Смотреть трейлер
Дикий робот 8.8
Дикий робот The Wild Robot
Крис Бауэрс
Смотреть трейлер
Конклав 7.6
Конклав Conclave
Volker Bertelmann
Смотреть трейлер
Носферату 7.2
Носферату Nosferatu
Robin Carolan
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Злая: Сказка о ведьме Запада 7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада Wicked
Paul Tazewell
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Блиц 6.6
Блиц Blitz
Jacqueline Durran
Смотреть трейлер
Носферату 7.2
Носферату Nosferatu
Linda Muir
Смотреть трейлер
Боб Дилан: Никому не известный 7.3
Боб Дилан: Никому не известный A Complete Unknown
Arianne Phillips
Смотреть трейлер
Конклав 7.6
Конклав Conclave
Lisy Christl
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
Конклав 7.6
Конклав Conclave
Nick Emerson
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Кникап 7.4
Кникап Kneecap
Chris Gill, Julian Ulrichs
Смотреть трейлер
Дюна: Часть вторая 8.7
Дюна: Часть вторая Dune: Part Two
Joe Walker
Смотреть трейлер
Анора 6.8
Анора Anora
Шон Бэйкер
Смотреть трейлер
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Juliette Welfling
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Кникап 7.4
Кникап Kneecap
Rich Peppiatt
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Сантош 7.1
Сантош Santosh
Сандхья Сури, James Bowsher, Balthazar de Ganay
Клад 6.7
Клад Hoard
Luna Carmoon
Манкимэн 7.0
Манкимэн Monkey Man
Дев Патель
Смотреть трейлер
Sister Midnight Sister Midnight
Karan Kandhari
BAFTA в области кино / Лучшие визуальные эффекты
Дюна: Часть вторая 8.7
Дюна: Часть вторая Dune: Part Two
Gerd Nefzer, Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Злая: Сказка о ведьме Запада 7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада Wicked
Paul Corbould, Pablo Helman, Jonathan Fawkner, Anthony Smith
Смотреть трейлер
Быть лучше: История Робби Уильямса 7.2
Быть лучше: История Робби Уильямса Better Man
Peter Stubbs, Luke Millar, Keith Herft, David Clayton
Смотреть трейлер
Планета обезьян: Новое царство 7.5
Планета обезьян: Новое царство Kingdom of the Planet of the Apes
Rodney Burke, Paul Story, Stephen Unterfranz, Erik Winquist
Смотреть трейлер
Гладиатор 2 7.4
Гладиатор 2 Gladiator 2
Mark Bakowski, Neil Corbould, Nikki Penny, Pietro Ponti
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший грим и причёски
Субстанция 7.0
Субстанция The Substance
Pierre Olivier Persin, Frédérique Arguello, Stéphanie Guillon, Marilyne Scarselli
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Носферату 7.2
Носферату Nosferatu
Traci Loader, Suzanne Stokes-Munton, David White
Смотреть трейлер
Злая: Сказка о ведьме Запада 7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада Wicked
Frances Hannon, Sarah Nuth, Laura Blount
Смотреть трейлер
Дюна: Часть вторая 8.7
Дюна: Часть вторая Dune: Part Two
Eva Von Bahr, Love Larson
Смотреть трейлер
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Jean-Christophe Spadaccini, Julia Floch-Carbonel, Romain Marietti, Emmanuel Janvier
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
Настоящая боль 7.0
Настоящая боль A Real Pain
Джесси Айзенберг
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Кникап 7.4
Кникап Kneecap
Rich Peppiatt, Mo Chara, Móglaí Bap, DJ Próvai
Смотреть трейлер
Бруталист 7.7
Бруталист The Brutalist
Брэйди Корбет, Мона Фастволд Лерче
Смотреть трейлер
Анора 6.8
Анора Anora
Шон Бэйкер
Смотреть трейлер
Субстанция 7.0
Субстанция The Substance
Корали Фаржа
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
Конклав 7.6
Конклав Conclave
Peter Straughan
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Жак Одиар
Смотреть трейлер
Мальчишки из «Никеля» 7.1
Мальчишки из «Никеля» Nickel Boys
Joslyn Barnes, РаМелл Росс
Смотреть трейлер
Боб Дилан: Никому не известный 7.3
Боб Дилан: Никому не известный A Complete Unknown
Джеймс Мэнголд, Джей Кокс
Смотреть трейлер
Синг-Синг 7.7
Синг-Синг Sing Sing
Clint Bentley, Грег Куидар, John Divine G Whitfield, Clarence Maclin
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший кастинг
Анора 6.8
Анора Anora
Шон Бэйкер, Samantha Quan
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Ученик. Восхождение Трампа 6.5
Ученик. Восхождение Трампа The Apprentice
Carmen Cuba, Stephanie Gorin
Смотреть трейлер
Кникап 7.4
Кникап Kneecap
Carla Stronge
Смотреть трейлер
Боб Дилан: Никому не известный 7.3
Боб Дилан: Никому не известный A Complete Unknown
Yesi Ramirez
Смотреть трейлер
Конклав 7.6
Конклав Conclave
Nina Gold, Martin Ware
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
Злая: Сказка о ведьме Запада 7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада Wicked
Nathan Crowley, Lee Sandales
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Носферату 7.2
Носферату Nosferatu
Craig Lathrop
Смотреть трейлер
Конклав 7.6
Конклав Conclave
Cynthia Sleiter, Suzie Davies
Смотреть трейлер
Дюна: Часть вторая 8.7
Дюна: Часть вторая Dune: Part Two
Patrice Vermette, Shane Vieau
Смотреть трейлер
Бруталист 7.7
Бруталист The Brutalist
Judy Becker, Patricia Cuccia
Смотреть трейлер
Academy Fellowship
Уорвик Дэвис
Уорвик Дэвис
Победитель
EE Rising Star Award
Дэвид Джонссон Фрэй
Победитель
Все номинанты
Майки Мэдисон
Майки Мэдисон
Набхан Ризван
Набхан Ризван
Мариса Абела
Джаррель Джером
