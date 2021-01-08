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Постер к сериалу Люпен
Постер к сериалу Люпен
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Киноафиша Сериалы Люпен
Люпен (2021 - …) Lupin 16+
Год выпуска 2021
Страна Франция
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

«Люпен» — многосерийный приключенческий сериал, созданный онлайн-платформой Netflix. Действие разворачивается вокруг француза, который в раннем возрасте теряет любимого отца. Мужчину обвиняют в преступлении, которое он не совершал. Главный герой винит в гибели родственника людей, сфабриковавших против него обвинения. На протяжении двадцати пяти лет он вынашивает жестокий план мести, а затем создает себе новую личность под именем Арсена Люпена. Герой превращается в настоящего мастера ограблений — отчаянного и харизматичного — в надежде когда-нибудь встретить тех, кто ответственен за смерть его отца.

Люпен - трейлер второго сезона
Люпен
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Людивин Санье
Людивин Санье
Людивин Санье
Людивин Санье
Омар Си
Омар Си
Николь Гарсия
Николь Гарсия
Клотильда Эсме
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Люпен - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 5 эпизодов
 
Люпен - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 5 эпизодов
 
Люпен - Season 3 Season 3
TBA,
 
Новости о сериале
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«Люпен» стал еще одним сериалом Netflix, со съемок которого украли дорогостоящий реквизит
В Париже идут съемки третьей части сериала «Люпен»
В Париже идут съемки третьей части сериала «Люпен»
«Бумажный дом» и другие: 8 фильмов и сериалов Netflix об ограблениях
«Бумажный дом» и другие: 8 фильмов и сериалов Netflix об ограблениях
Слушать саундтрек сериала Люпен
Кадры из сериала
Интересные факты

Арсен Люпен — классический персонаж, созданный французским писателем Морисом Лебланом в 1905 году. В общей сложности о благородном грабителе написано 28 книг официальной серии. Помимо Леблана, образ Люпена в литературе использовали и другие авторы, включая знаменитый дуэт Буало – Нарсежак и советского прозаика Сергея Колбасьева.

Цикл произведений Мориса Леблана экранизировался десятки раз. Первый фильм о приключениях Люпена под названием «Арсен Люпен против Шерлока Холмса» вышел на экраны в 1910 году, тогда как наиболее известная полнометражная версия «Арсен Люпен» появилась на экранах в 2004 году.

В 1971 году на основе книг Леблана вышла манга «Люпен III», нарисованная Кадзухико Като и экранизированная для японского телевидения. Аниме-сериал стал одним из наиболее популярных в истории, а среди режиссеров, принимавших участие в его создании, числится легендарный Хаяо Миядзаки.

Идея перенести события в современность принадлежит режиссеру Джалилю Лесперу и сценаристу Абделю Рауфу Дафри. При этом Омар Си играет не самого Арсена Люпена, а его поклонника Ассана Диопа.

Съемки стартовали в декабре 2019 года, но в марте 2020 приостановились ввиду пандемии COVID-19. Полноценное производство возобновилось лишь в сентябре, тогда как летом съемочная группа отсняла эпизоды в Лувре и Этрете.

Луи Летерье, известный по блокбастерам «Иллюзия обмана» и «Перевозчик», поставил три первых эпизода шоу.

«Люпен» — первый французский телесериал, попавший в ТОП-10 Netflix в США. За 28 дней сериал посмотрели 78 миллионов аккаунтов.

Клотильда Эсме прежде уже снималась вместе с Омаром Си в кинофильме «Шоколад».

Как и в сериале, реальный отец Омара Си приехал во Францию из Сенегала.

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