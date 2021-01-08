Интересные факты

Арсен Люпен — классический персонаж, созданный французским писателем Морисом Лебланом в 1905 году. В общей сложности о благородном грабителе написано 28 книг официальной серии. Помимо Леблана, образ Люпена в литературе использовали и другие авторы, включая знаменитый дуэт Буало – Нарсежак и советского прозаика Сергея Колбасьева.

Цикл произведений Мориса Леблана экранизировался десятки раз. Первый фильм о приключениях Люпена под названием «Арсен Люпен против Шерлока Холмса» вышел на экраны в 1910 году, тогда как наиболее известная полнометражная версия «Арсен Люпен» появилась на экранах в 2004 году.

В 1971 году на основе книг Леблана вышла манга «Люпен III», нарисованная Кадзухико Като и экранизированная для японского телевидения. Аниме-сериал стал одним из наиболее популярных в истории, а среди режиссеров, принимавших участие в его создании, числится легендарный Хаяо Миядзаки.

Идея перенести события в современность принадлежит режиссеру Джалилю Лесперу и сценаристу Абделю Рауфу Дафри. При этом Омар Си играет не самого Арсена Люпена, а его поклонника Ассана Диопа.

Съемки стартовали в декабре 2019 года, но в марте 2020 приостановились ввиду пандемии COVID-19. Полноценное производство возобновилось лишь в сентябре, тогда как летом съемочная группа отсняла эпизоды в Лувре и Этрете.

Луи Летерье, известный по блокбастерам «Иллюзия обмана» и «Перевозчик», поставил три первых эпизода шоу.

«Люпен» — первый французский телесериал, попавший в ТОП-10 Netflix в США. За 28 дней сериал посмотрели 78 миллионов аккаунтов.

Клотильда Эсме прежде уже снималась вместе с Омаром Си в кинофильме «Шоколад».

Как и в сериале, реальный отец Омара Си приехал во Францию из Сенегала.