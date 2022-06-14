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Леди Гага

Lady GaGa
Леди Гага
Леди Гага Lady GaGa
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Дата рождения
28 марта 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Композитор
Биография Леди Гаги

Содержание:

Леди Гага – Фильмы
 - Леди Гага – «Мачете убивает»
 - Леди Гага – «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать»
 - Леди Гага – «Американская история ужасов»
 - Леди Гага – «Звезда родилась»
Леди Гага – Личная жизнь

Американская певица и актриса Леди Гага (Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) родилась в Нью-Йорке 28 марта 1986 года. Она является старшим ребёнком в семье и имеет итальянские корни. Уже в детстве в девочке проснулся интерес к музыке, и в четыре года она умела играть на фортепиано. Любовь к музыке она унаследовала от отца, который играл в ансамблях. В 11 лет она оказалась в школе Convent of The Sacred Heart вместо Guilliard School, куда её изначально планировали отдать. Там она училась с Кэролайн Кеннеди и сёстрами Хилтон.

После окончания средней школы будущая певица поступила в Школу искусств Tisch School of the Arts, попав в число двадцати счастливчиков. В 14 лет девочка пела в клубе Bitter End и выступала в школьном театре. Годом позже она стала выступать с местными группами, создав себе эксцентричный образ, чтобы запомниться. В 19 лет Стефани бросила колледж, чтобы осуществить свою мечту и прославиться.

Леди Гага – Фильмы

В первую очередь Леди Гага известна как певица, однако в последние годы она всё чаще появляется на экранах кино и телевидения. Она не может похвастаться большой фильмографией, однако Стефани растёт как актриса и демонстрирует выдающийся талант. Она сыграла в фильмах у Роберта Родригеса, в сериале-антологии «Американская история ужасов» Райана Мёрфи, а также в режиссёрском дебюте Брэдли Купера «Звезда родилась».

Леди Гага – «Мачете убивает»

Первым появлением Леди Гаги на экране стала роль в картине Роберта Родригеса «Мачете убивает», которая является продолжением истории о мексиканском полицейском. Фильм рассказывает о новом сложном задании по предотвращению ужасного преступления, которое не под силу выполнить никому, кроме Мачете. В фильме Леди Гага появляется в образе одной из проституток-убийц мадам Дездемоны по имени Хамелеон.

Леди Гага – «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать»

В 2014 году Леди Гага вновь сыграла эпизодическую роль в фильме Роберта Родригеса «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать». Картина также является сиквелом и рассказывает истории уже полюбившихся и новых персонажей из Города грехов. В фильме Леди Гага появляется в образе официантки Берты, а её коллегой по сцене стал Джозеф Гордон Левитт.

Леди Гага – «Американская история ужасов»

Наибольший взлёт актёрской карьеры Леди Гаги случился на телевидении. Певица сыграла одну из главных ролей в пятом сезоне сериала «Американская история ужасов: Отель». Этот сезон повествует о детективе Джоне Лоу, который пытается обнаружить зловещие тайны, скрывающиеся в отеле «Кортез». Леди Гага сыграла владелицу отеля Графиню Элизабет. Также Леди Гагу можно увидеть в шестом сезоне сериале, получившем название «Роанок».

Леди Гага – «Звезда родилась»

В 2018 году Леди Гага впервые сыграла главную роль на большом экране в режиссёрском дебюте Брэдли Купера «Звезда родилась». Картина является ремейком двух одноимённых фильмов и рассказывает историю музыкантов Джексона Мейна и Элли. Главные роли в фильме сыграли Леди Гага и Брэдли Купер. Картина была показана на Венецианском кинофестивале.

Леди Гага – Личная жизнь

В 2015 году Леди Гага получила предложение руки и сердца от своего партнёра Тейлора Кинни, однако они расстались в 2016-ом. В 2017-ом она вновь обручилась, в этот раз со своим бойфрендом и агентом Кристианом Карино.

Интересные факты о Леди Гаге

– Леди Гага получила свой псевдоним, потому что её стал так называть продюсер Роб Фьюзари в честь песни «Radio Ga Ga» группы Queen, так как девушка гримасничала в стиле Фредди Меркьюри.

– В 2012 году Леди Гага основала собственную социальную сеть LittleMonsters.

– Леди Гага является активным участником движений по защите прав человека, а также свобод ЛГБТ. Кроме того, певица и актриса активно занимается благотворительностью

Фильмография Леди Гаги
Дом Gucci
Дом Gucci
криминал, драма, триллер 2021, США
8.0
Звезда родилась
Звезда родилась
драма, мелодрама, мюзикл 2018, США
8.0
Гага: пять футов два дюйма
Гага: пять футов два дюйма
документальный, биография 2017, США
9.0
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
драма, криминал, боевик, триллер 2014, США
7.0
Мачете убивает
Мачете убивает
криминал, триллер, боевик 2013, США
6.0
Джокер 2
боевик, криминал, драма , США
0.0
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28 мая 2021 11:16
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