Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1963 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 7 мая 1963
BAFTA в области кино / Лучший британский фильм
Лоуренс Аравийский 8.4
Лоуренс Аравийский Lawrrence Of Arabia
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Billy Budd Billy Budd
Only Two Can Play Only Two Can Play
Угловая комната 7.4
Угловая комната The L-Shaped Room
A Kind of Loving A Kind of Loving
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Occurrence at Owl Creek Bridge La rivière du hibou
France.
Победитель
Все номинанты
Zoo Zoo
Holland.
Pan Pan
Holland.
Lonely Boy Lonely Boy
Canada.
BAFTA в области кино / Best Animated Film
The Apple The Apple
Победитель
BAFTA в области кино / Best British Actor
Питер О’Брайэн
Лоуренс Аравийский
Победитель
Все номинанты
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
Term of Trial
Джеймс Мейсон
Джеймс Мейсон
Лолита
Питер Селлерс
Питер Селлерс
Only Two Can Play
Алан Бэйтс
A Kind of Loving
Ричард Аттенборо
Ричард Аттенборо
Trial and Error
BAFTA в области кино / Best British Actress
Лесли Карон
Угловая комната
Победитель
Все номинанты
Janet Munro
Walk in the Shadow
Virginia Maskell
Young and Willing
BAFTA в области кино / Best British Screenplay
Лоуренс Аравийский 8.4
Лоуренс Аравийский Lawrrence Of Arabia
Роберт Болт
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Billy Budd Billy Budd
Питер Устинов, DeWitt Bodeen
A Kind of Loving A Kind of Loving
Willis Hall, Keith Waterhouse
Only Two Can Play Only Two Can Play
Брайан Форбс
Waltz of the Toreadors Waltz of the Toreadors
Wolf Mankowitz
Tiara Tahiti Tiara Tahiti
Geoffrey Cotterell, Ivan Foxwell
A Kind of Loving A Kind of Loving
Willis Hall, Keith Waterhouse
Tiara Tahiti Tiara Tahiti
Geoffrey Cotterell, Ivan Foxwell
BAFTA в области кино / Best Film from any Source
Лоуренс Аравийский 8.4
Лоуренс Аравийский Lawrrence Of Arabia
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Сквозь тёмное стекло 7.9
Сквозь тёмное стекло Såsom i en spegel
Sweden.
Столь долгое отсутствие 7.0
Столь долгое отсутствие Une aussi longue absence
France/Italy.
Phaedra Phaedra
Greece.
В прошлом году в Мариенбаде 7.4
В прошлом году в Мариенбаде L'annee derniere а Marienbad
France/Italy. Directed by 'Alain Resnais' and Produced by 'Robert Dorfmann'.
Дама с собачкой 6.5
Дама с собачкой Dama s sobachkoy
Soviet Union.
Лола 7.6
Лола Lola
France/Italy.
Кандидат от Манчжурии 7.9
Кандидат от Манчжурии The Manchurian Candidate
USA.
Голый остров 7.9
Голый остров Hadaka no shima
Japan.
Only Two Can Play Only Two Can Play
The Elusive Corporal Le caporal épinglé
France.
Угловая комната 7.4
Угловая комната The L-Shaped Room
Сотворившая чудо 8.3
Сотворившая чудо The Miracle Worker
USA.
Thou Shalt Not Kill Tu ne tueras point
Italy/Yugoslavia/Lichtenstein.
Billy Budd Billy Budd
Жюль и Джим 7.0
Жюль и Джим Jules et Jim
France.
A Kind of Loving A Kind of Loving
Вестсайдская история 7.6
Вестсайдская история West Side Story
USA.
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Best Foreign Actor
Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Любитель птиц из Алькатраса USA.
Победитель
Все номинанты
Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо
Леон Морен, священник
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Одинокие отважны USA.
Франко Читти
Аккаттоне
Джордж Хэмилтон
Light in the Piazza USA.
Жорж Вильсон
Столь долгое отсутствие France/Italy.
Чарльз Лотон
Advise & Consent USA.
Энтони Куинн
Энтони Куинн
Лоуренс Аравийский
Роберт Райан
Billy Budd
BAFTA в области кино / Best Foreign Actress
Энн Бэнкрофт
Сотворившая чудо USA.
Победитель
Все номинанты
Мелина Меркури
Phaedra Greece.
Джеральдин Пейдж
Джеральдин Пейдж
Сладкоголосая птица юности USA.
Анук Эме
Анук Эме
Лола France/Italy.
Харриет Андерссон
Харриет Андерссон
Сквозь тёмное стекло Sweden.
Жанна Моро
Жюль и Джим France.
Натали Вуд
Натали Вуд
Великолепие в траве USA.
BAFTA в области кино / Best Specialised Film
BAFTA в области кино / Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Одиночество бегуна на длинную дистанцию 7.5
Одиночество бегуна на длинную дистанцию The Loneliness of the Long Distance Runner
Том Кортни
Победитель
Все номинанты
Billy Budd Billy Budd
Теренс Стэмп
Term of Trial Term of Trial
Сара Майлз
Скачки по высокогорью 7.5
Скачки по высокогорью Ride the High Country
Мэриетт Хартли
Live Now - Pay Later Live Now - Pay Later
Иэн Хендри
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Хэрри Х. Корбетт
Победитель
Flaherty Documentary Award
UN Award
Reach for Glory Reach for Glory
Победитель
Все номинанты
Thou Shalt Not Kill Tu ne tueras point
Italy/Yugoslavia/Lichtenstein.
