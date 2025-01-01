Меню
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1970 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 8 марта 1970
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Полуночный ковбой 7.3
Полуночный ковбой Midnight Cowboy
Победитель
Все номинанты
Oh! What a Lovely War Oh! What a Lovely War
Дзета 8.2
Дзета Z
Влюбленные женщины 7.1
Влюбленные женщины Women in Love
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Picture to Post Picture to Post
Sarah Erulkar
Победитель
Все номинанты
Birthday Birthday
Фрэнк Роддэм
A Test of Violence A Test of Violence
Стюарт Купер
Barbican Barbican
Robin Cantelon
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
John and Mary, Полуночный ковбой
Победитель
Все номинанты
Уолтер Мэттау
The Secret Life of an American Wife
Алан Бэйтс
Влюбленные женщины
Никол Уильямсон
Inadmissible Evidence
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Мэгги Смит
Мэгги Смит
The Prime of Miss Jean Brodie
Победитель
Все номинанты
Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд
Смешная девчонка, Хеллоу, Долли!
Миа Фэрроу
Миа Фэрроу
Ребенок Розмари, Тайная церемония, John and Mary
Гленда Джексон
Гленда Джексон
Влюбленные женщины
Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд
Смешная девчонка, Хеллоу, Долли!
Миа Фэрроу
Миа Фэрроу
Ребенок Розмари, Тайная церемония, John and Mary
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
Oh! What a Lovely War
Победитель
Все номинанты
Джек Клагмен
Джек Клагмен
Goodbye, Columbus
Роберт Вон
Буллит
Джек Николсон
Джек Николсон
Беспечный ездок
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Селия Джонсон
The Prime of Miss Jean Brodie
Победитель
Все номинанты
Памела Франклин
The Prime of Miss Jean Brodie
Пегги Эшкрофт
Пегги Эшкрофт
Three Into Two Won't Go
Мэри Вимбуш
Oh! What a Lovely War
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Oh! What a Lovely War Oh! What a Lovely War
Gerry Turpin
Победитель
Все номинанты
Хеллоу, Долли! 7.3
Хеллоу, Долли! Hello, Dolly!
Harry Stradling Sr.
Смешная девчонка 7.4
Смешная девчонка Funny Girl
Harry Stradling Sr.
The Magus The Magus
Billy Williams
Буллит 7.4
Буллит Bullitt
Уильям Фрейкер
Влюбленные женщины 7.1
Влюбленные женщины Women in Love
Billy Williams
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Oh! What a Lovely War Oh! What a Lovely War
Anthony Mendleson
Победитель
Все номинанты
Влюбленные женщины 7.1
Влюбленные женщины Women in Love
Shirley Russell
Isadora Isadora
Ruth Myers
Смешная девчонка 7.4
Смешная девчонка Funny Girl
Irene Sharaff
BAFTA в области кино / Best Art Direction
Oh! What a Lovely War Oh! What a Lovely War
Donald M. Ashton
Победитель
Все номинанты
Война и мир 8.1
Война и мир Voyna i mir
Mikhail Bogdanov, Gennady Myasnikov
Хеллоу, Долли! 7.3
Хеллоу, Долли! Hello, Dolly!
John DeCuir
Влюбленные женщины 7.1
Влюбленные женщины Women in Love
Luciana Arrighi
BAFTA в области кино / Best Direction
Полуночный ковбой 7.3
Полуночный ковбой Midnight Cowboy
Джон Шлезингер
Победитель
Все номинанты
Буллит 7.4
Буллит Bullitt
Питер Йетс
Oh! What a Lovely War Oh! What a Lovely War
Ричард Аттенборо
Влюбленные женщины 7.1
Влюбленные женщины Women in Love
Кен Расселл
BAFTA в области кино / Best Film Editing
Полуночный ковбой 7.3
Полуночный ковбой Midnight Cowboy
Hugh A. Robertson
Победитель
Все номинанты
Буллит 7.4
Буллит Bullitt
Frank P. Keller
Дзета 8.2
Дзета Z
Françoise Bonnot
Oh! What a Lovely War Oh! What a Lovely War
Кевин Коннор
BAFTA в области кино / Best Screenplay
Полуночный ковбой 7.3
Полуночный ковбой Midnight Cowboy
Waldo Salt
Победитель
Все номинанты
Goodbye, Columbus Goodbye, Columbus
Arnold Schulman
Влюбленные женщины 7.1
Влюбленные женщины Women in Love
Larry Kramer
Дзета 8.2
Дзета Z
Коста-Гаврас, Jorge Semprún
BAFTA в области кино / Best Sound Track
Oh! What a Lovely War Oh! What a Lovely War
Don Challis, Simon Kaye
Победитель
Все номинанты
Isadora Isadora
Terry Rawlings
Буллит 7.4
Буллит Bullitt
Ed Scheid
Влюбленные женщины 7.1
Влюбленные женщины Women in Love
Terry Rawlings
Битва за Англию 7.0
Битва за Англию Battle of Britain
Teddy Mason, Jim Shields
BAFTA в области кино / Best Specialised Film
Let There Be Light Let There Be Light
Peter De Normanville
Победитель
Все номинанты
Mullardability Mullardability
René Basilico
The Behaviour Game The Behaviour Game
Ronald Spencer
Isotopes in Action Isotopes in Action
Kenneth McCready
BAFTA в области кино / Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Полуночный ковбой 7.3
Полуночный ковбой Midnight Cowboy
Джон Войт
Победитель
Все номинанты
Влюбленные женщины 7.1
Влюбленные женщины Women in Love
Дженни Линден
Goodbye, Columbus Goodbye, Columbus
Эли МакГроу
Настоящее мужество 7.4
Настоящее мужество True Grit
Ким Дарби
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
W. Somerset Maugham W. Somerset Maugham
Verity Lambert
Победитель
Все номинанты
The Gold Robbers The Gold Robbers
John Hawkesworth
Callan Callan
Reginald Collin
BAFTA в области телевидения / 'Flame of Knowledge'
Scene Scene
Michael Simpson, Ronald Smedley For episode "Terry".
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Эдвард Вудворд
Callan
Победитель
Все номинанты
Джон Элдертон
Please Sir!
Артур Лоу
Dad's Army
Колин Блейкли
The Wednesday Play, The Way We Live Now For episode "The Son of Man".
Колин Блейкли
The Wednesday Play, The Way We Live Now For episode "The Son of Man".
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Маргарет Тайзэк
The First Churchills
Победитель
Все номинанты
Gwen Watford
ITV Saturday Night Theatre For episode "A Walk Through the Forest".
Sheila Allen
Omnibus For episode "The Confessions of Marian Evans".
Айлин Эткинс
Айлин Эткинс
The Wednesday Play, BBC Play of the Month, W. Somerset Maugham For episode "The Heiress".
BAFTA в области телевидения / Best Design
The Wednesday Play The Wednesday Play
Tony Abbott For episode "The Vortex".
Победитель
Все номинанты
W. Somerset Maugham W. Somerset Maugham
Eileen Diss For episode " Louise".
The Borderers The Borderers
Colin Shaw
This Is Tom Jones This Is Tom Jones
Brian Bartholomew
BAFTA в области телевидения / Best Drama Plays
ITV Saturday Night Theatre ITV Saturday Night Theatre
Christopher Morahan For episode "The Letter".
Победитель
ITV Playhouse ITV Playhouse
Christopher Morahan For episode "The Letter".
Победитель
W. Somerset Maugham W. Somerset Maugham
Christopher Morahan For episode "The Letter".
Победитель
ITV Saturday Night Theatre ITV Saturday Night Theatre
Christopher Morahan For episode "The Letter".
Победитель
ITV Playhouse ITV Playhouse
Christopher Morahan For episode "The Letter".
Победитель
W. Somerset Maugham W. Somerset Maugham
Christopher Morahan For episode "The Letter".
Победитель
Все номинанты
Plays of Today Plays of Today
Claude Whatham For episode "A Voyage Round My Father (#1.7)".
BAFTA в области телевидения / Best Factual: Current Affairs
News at Ten News at Ten
Победитель
Все номинанты
The Money Programme The Money Programme
Michael Bunce
BAFTA в области телевидения / Best Factual: Documentary
Все номинанты
Lord Mountbatten: A Man for the Century Lord Mountbatten: A Man for the Century
Peter Morley
Royal Family Royal Family
Richard Cawston
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment
Please Sir! Please Sir!
Mark Stuart
Победитель
Все номинанты
Dad's Army Dad's Army
David Croft
The World of Beachcomber The World of Beachcomber
Duncan Wood
Воздушный цирк Монти Пайтона
Воздушный цирк Монти Пайтона Monty Python's Flying Circus
Джон Говард Дэвис, Иан МакНотон
Not in Front of the Children Not in Front of the Children
Graeme Muir
Bobbie Gentry Bobbie Gentry
Stanley Dorfman
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Personality
The Morecambe & Wise Show The Morecambe & Wise Show
Eric Morecambe, Ernie Wise
Победитель
The Morecambe & Wise Show The Morecambe & Wise Show
Eric Morecambe, Ernie Wise
Победитель
Все номинанты
Hark at Barker Hark at Barker
Ронни Баркер
Curry & Chips Curry & Chips
Spike Milligan
Q5 Q5
Spike Milligan
The World of Beachcomber The World of Beachcomber
Spike Milligan
Воздушный цирк Монти Пайтона
Воздушный цирк Монти Пайтона Monty Python's Flying Circus
Джон Клиз
Curry & Chips Curry & Chips
Spike Milligan
Q5 Q5
Spike Milligan
The World of Beachcomber The World of Beachcomber
Spike Milligan
BAFTA в области телевидения / Best Script
Lord Mountbatten: A Man for the Century Lord Mountbatten: A Man for the Century
John Terraine
Победитель
Все номинанты
Воздушный цирк Монти Пайтона
Воздушный цирк Монти Пайтона Monty Python's Flying Circus
Callan Callan
James Mitchell
Civilisation Civilisation
Kenneth Clark
The Wednesday Play The Wednesday Play
Dennis Potter For episode "Son of Man".
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Programme
Omnibus Omnibus
Fred Burnley For episodes "Dream Divided" and "Down These Mean Streets a Man Must Go". Tied with Blue Peter (1958).
Победитель
Blue Peter Blue Peter
Edward Barnes, Biddy Baxter, Rosemary Gill Tied with Omnibus (1967), episodes "Dream Divided" and "Down These Mean Streets a Man Must Go".
Победитель
Все номинанты
Omnibus Omnibus
Norman Swallow
Omnibus Omnibus
Don Taylor For episodes "Woman from the Shadows" and "The Confessions of Marian Evans".
Civilisation Civilisation
Michael Gill, Peter Montagnon
Anthony Asquith Award for Film Music
Дзета 8.2
Дзета Z
Микис Теодоракис
Победитель
Все номинанты
Афера Томаса Крауна 6.9
Афера Томаса Крауна The Thomas Crown Affair
Мишель Легран
Тайная церемония 6.3
Тайная церемония Secret Ceremony
Richard Rodney Bennett
Влюбленные женщины 7.1
Влюбленные женщины Women in Love
Жорж Делерю
Special Award
Воздушный цирк Монти Пайтона
Воздушный цирк Монти Пайтона Monty Python's Flying Circus
For the production, writing & performances.
Победитель
Воздушный цирк Монти Пайтона
Воздушный цирк Монти Пайтона Monty Python's Flying Circus
Терри Гиллиам For the graphics.
Победитель
Civilisation Civilisation
Michael Gill, Peter Montagnon
Победитель
Mullard Award
Horizon Horizon
Peter Goodchild For episode "The Unborn Patient".
Победитель
Shell International Award
The Money Programme The Money Programme
Michael Bunce
Победитель
Flaherty Documentary Award
Prologue Prologue
Победитель
UN Award
Oh! What a Lovely War Oh! What a Lovely War
Победитель
Все номинанты
Дзета 8.2
Дзета Z
Полуночный ковбой 7.3
Полуночный ковбой Midnight Cowboy
Adalen 31 Ådalen 31
