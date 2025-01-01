Меню
Кинофестивали
BAFTA - премия Британской киноакадемии
События
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1970 году
Место проведения
Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения
8 марта 1970
BAFTA в области кино / Лучший фильм
7.3
Полуночный ковбой
Midnight Cowboy
Победитель
Все номинанты
Oh! What a Lovely War
Oh! What a Lovely War
8.2
Дзета
Z
7.1
Влюбленные женщины
Women in Love
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Picture to Post
Picture to Post
Sarah Erulkar
Победитель
Все номинанты
Birthday
Birthday
Фрэнк Роддэм
A Test of Violence
A Test of Violence
Стюарт Купер
Barbican
Barbican
Robin Cantelon
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Дастин Хоффман
John and Mary, Полуночный ковбой
Победитель
Все номинанты
Уолтер Мэттау
The Secret Life of an American Wife
Алан Бэйтс
Влюбленные женщины
Никол Уильямсон
Inadmissible Evidence
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Мэгги Смит
The Prime of Miss Jean Brodie
Победитель
Все номинанты
Барбра Стрейзанд
Смешная девчонка, Хеллоу, Долли!
Миа Фэрроу
Ребенок Розмари, Тайная церемония, John and Mary
Гленда Джексон
Влюбленные женщины
Барбра Стрейзанд
Смешная девчонка, Хеллоу, Долли!
Миа Фэрроу
Ребенок Розмари, Тайная церемония, John and Mary
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Лоуренс Оливье
Oh! What a Lovely War
Победитель
Все номинанты
Джек Клагмен
Goodbye, Columbus
Роберт Вон
Буллит
Джек Николсон
Беспечный ездок
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Селия Джонсон
The Prime of Miss Jean Brodie
Победитель
Все номинанты
Памела Франклин
The Prime of Miss Jean Brodie
Пегги Эшкрофт
Three Into Two Won't Go
Мэри Вимбуш
Oh! What a Lovely War
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Oh! What a Lovely War
Oh! What a Lovely War
Gerry Turpin
Победитель
Все номинанты
7.3
Хеллоу, Долли!
Hello, Dolly!
Harry Stradling Sr.
7.4
Смешная девчонка
Funny Girl
Harry Stradling Sr.
The Magus
The Magus
Billy Williams
7.4
Буллит
Bullitt
Уильям Фрейкер
7.1
Влюбленные женщины
Women in Love
Billy Williams
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Oh! What a Lovely War
Oh! What a Lovely War
Anthony Mendleson
Победитель
Все номинанты
7.1
Влюбленные женщины
Women in Love
Shirley Russell
Isadora
Isadora
Ruth Myers
7.4
Смешная девчонка
Funny Girl
Irene Sharaff
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Art Direction
Oh! What a Lovely War
Oh! What a Lovely War
Donald M. Ashton
Победитель
Все номинанты
8.1
Война и мир
Voyna i mir
Mikhail Bogdanov, Gennady Myasnikov
7.3
Хеллоу, Долли!
Hello, Dolly!
John DeCuir
7.1
Влюбленные женщины
Women in Love
Luciana Arrighi
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Direction
7.3
Полуночный ковбой
Midnight Cowboy
Джон Шлезингер
Победитель
Все номинанты
7.4
Буллит
Bullitt
Питер Йетс
Oh! What a Lovely War
Oh! What a Lovely War
Ричард Аттенборо
7.1
Влюбленные женщины
Women in Love
Кен Расселл
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Film Editing
7.3
Полуночный ковбой
Midnight Cowboy
Hugh A. Robertson
Победитель
Все номинанты
7.4
Буллит
Bullitt
Frank P. Keller
8.2
Дзета
Z
Françoise Bonnot
Oh! What a Lovely War
Oh! What a Lovely War
Кевин Коннор
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Screenplay
7.3
Полуночный ковбой
Midnight Cowboy
Waldo Salt
Победитель
Все номинанты
Goodbye, Columbus
Goodbye, Columbus
Arnold Schulman
7.1
Влюбленные женщины
Women in Love
Larry Kramer
8.2
Дзета
Z
Коста-Гаврас, Jorge Semprún
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Sound Track
Oh! What a Lovely War
Oh! What a Lovely War
Don Challis, Simon Kaye
Победитель
Все номинанты
Isadora
Isadora
Terry Rawlings
7.4
Буллит
Bullitt
Ed Scheid
7.1
Влюбленные женщины
Women in Love
Terry Rawlings
7.0
Битва за Англию
Battle of Britain
Teddy Mason, Jim Shields
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Specialised Film
Let There Be Light
Let There Be Light
Peter De Normanville
Победитель
Все номинанты
Mullardability
Mullardability
René Basilico
The Behaviour Game
The Behaviour Game
Ronald Spencer
Isotopes in Action
Isotopes in Action
Kenneth McCready
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
7.3
Полуночный ковбой
Midnight Cowboy
Джон Войт
Победитель
Все номинанты
7.1
Влюбленные женщины
Women in Love
Дженни Линден
Goodbye, Columbus
Goodbye, Columbus
Эли МакГроу
7.4
Настоящее мужество
True Grit
Ким Дарби
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
W. Somerset Maugham
W. Somerset Maugham
Verity Lambert
Победитель
Все номинанты
The Gold Robbers
The Gold Robbers
John Hawkesworth
Callan
Callan
Reginald Collin
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / 'Flame of Knowledge'
Scene
Scene
Michael Simpson, Ronald Smedley
For episode "Terry".
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Эдвард Вудворд
Callan
Победитель
Все номинанты
Джон Элдертон
Please Sir!
Артур Лоу
Dad's Army
Колин Блейкли
The Wednesday Play, The Way We Live Now
For episode "The Son of Man".
Колин Блейкли
The Wednesday Play, The Way We Live Now
For episode "The Son of Man".
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Маргарет Тайзэк
The First Churchills
Победитель
Все номинанты
Gwen Watford
ITV Saturday Night Theatre
For episode "A Walk Through the Forest".
Sheila Allen
Omnibus
For episode "The Confessions of Marian Evans".
Айлин Эткинс
The Wednesday Play, BBC Play of the Month, W. Somerset Maugham
For episode "The Heiress".
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Design
The Wednesday Play
The Wednesday Play
Tony Abbott
For episode "The Vortex".
Победитель
Все номинанты
W. Somerset Maugham
W. Somerset Maugham
Eileen Diss
For episode " Louise".
The Borderers
The Borderers
Colin Shaw
This Is Tom Jones
This Is Tom Jones
Brian Bartholomew
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Drama Plays
ITV Saturday Night Theatre
ITV Saturday Night Theatre
Christopher Morahan
For episode "The Letter".
Победитель
ITV Playhouse
ITV Playhouse
Christopher Morahan
For episode "The Letter".
Победитель
W. Somerset Maugham
W. Somerset Maugham
Christopher Morahan
For episode "The Letter".
Победитель
ITV Saturday Night Theatre
ITV Saturday Night Theatre
Christopher Morahan
For episode "The Letter".
Победитель
ITV Playhouse
ITV Playhouse
Christopher Morahan
For episode "The Letter".
Победитель
W. Somerset Maugham
W. Somerset Maugham
Christopher Morahan
For episode "The Letter".
Победитель
Все номинанты
Plays of Today
Plays of Today
Claude Whatham
For episode "A Voyage Round My Father (#1.7)".
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Factual: Current Affairs
News at Ten
News at Ten
Победитель
Все номинанты
The Money Programme
The Money Programme
Michael Bunce
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Factual: Documentary
Все номинанты
Lord Mountbatten: A Man for the Century
Lord Mountbatten: A Man for the Century
Peter Morley
Royal Family
Royal Family
Richard Cawston
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment
Please Sir!
Please Sir!
Mark Stuart
Победитель
Все номинанты
Dad's Army
Dad's Army
David Croft
The World of Beachcomber
The World of Beachcomber
Duncan Wood
Воздушный цирк Монти Пайтона
Monty Python's Flying Circus
Джон Говард Дэвис, Иан МакНотон
Not in Front of the Children
Not in Front of the Children
Graeme Muir
Bobbie Gentry
Bobbie Gentry
Stanley Dorfman
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Personality
The Morecambe & Wise Show
The Morecambe & Wise Show
Eric Morecambe, Ernie Wise
Победитель
The Morecambe & Wise Show
The Morecambe & Wise Show
Eric Morecambe, Ernie Wise
Победитель
Все номинанты
Hark at Barker
Hark at Barker
Ронни Баркер
Curry & Chips
Curry & Chips
Spike Milligan
Q5
Q5
Spike Milligan
The World of Beachcomber
The World of Beachcomber
Spike Milligan
Воздушный цирк Монти Пайтона
Monty Python's Flying Circus
Джон Клиз
Curry & Chips
Curry & Chips
Spike Milligan
Q5
Q5
Spike Milligan
The World of Beachcomber
The World of Beachcomber
Spike Milligan
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Script
Lord Mountbatten: A Man for the Century
Lord Mountbatten: A Man for the Century
John Terraine
Победитель
Все номинанты
Воздушный цирк Монти Пайтона
Monty Python's Flying Circus
Callan
Callan
James Mitchell
Civilisation
Civilisation
Kenneth Clark
The Wednesday Play
The Wednesday Play
Dennis Potter
For episode "Son of Man".
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Programme
Omnibus
Omnibus
Fred Burnley
For episodes "Dream Divided" and "Down These Mean Streets a Man Must Go". Tied with Blue Peter (1958).
Победитель
Blue Peter
Blue Peter
Edward Barnes, Biddy Baxter, Rosemary Gill
Tied with Omnibus (1967), episodes "Dream Divided" and "Down These Mean Streets a Man Must Go".
Победитель
Все номинанты
Omnibus
Omnibus
Norman Swallow
Omnibus
Omnibus
Don Taylor
For episodes "Woman from the Shadows" and "The Confessions of Marian Evans".
Civilisation
Civilisation
Michael Gill, Peter Montagnon
Показать всех номинантов
Anthony Asquith Award for Film Music
8.2
Дзета
Z
Микис Теодоракис
Победитель
Все номинанты
6.9
Афера Томаса Крауна
The Thomas Crown Affair
Мишель Легран
6.3
Тайная церемония
Secret Ceremony
Richard Rodney Bennett
7.1
Влюбленные женщины
Women in Love
Жорж Делерю
Показать всех номинантов
Special Award
Воздушный цирк Монти Пайтона
Monty Python's Flying Circus
For the production, writing & performances.
Победитель
Воздушный цирк Монти Пайтона
Monty Python's Flying Circus
Терри Гиллиам
For the graphics.
Победитель
Civilisation
Civilisation
Michael Gill, Peter Montagnon
Победитель
Mullard Award
Horizon
Horizon
Peter Goodchild
For episode "The Unborn Patient".
Победитель
Shell International Award
The Money Programme
The Money Programme
Michael Bunce
Победитель
Flaherty Documentary Award
Prologue
Prologue
Победитель
UN Award
Oh! What a Lovely War
Oh! What a Lovely War
Победитель
Все номинанты
8.2
Дзета
Z
7.3
Полуночный ковбой
Midnight Cowboy
Adalen 31
Ådalen 31
Показать всех номинантов
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667