Катрина Балф – ирландская актриса, родилась 4 октября 1979 года в Дублине. В многодетной семье актрисы родилось семеро детей. Жили они с родителями в деревушке близ Монахана.

С детства актрису тянуло к сцене, в школе она впервые поучаствовала в театральной постановке «Оливер Твист» в роли толстого чиновника мистера Бамбла. После окончания школы Катрина переехала в Дублин, чтобы получать актерское образование. Но природная красота и грация Катрины сыграла в пользу профессии модели: ее заметили и предложили работу в крупнейшем ирландском модельном агентстве. После нескольких месяцев работы в локальном бизнесе и съемок для дублинских модных журналов Катрина получила предложение от Ford Model. Карьера модели устремилась вверх. Катрина покорила Париж, поучаствовал в показах крупнейших брендов. Катрина Балф переехала в Нью-Йорк, где стала одной из ведущих моделей индустрии.

В 29 лет Катрина Балф объявила об уходе из модельного бизнеса и начала карьеру актрисы. К разочарованию Катрины, ей доставались роли совсем без реплик, поэтому у нее не было возможности проявить свой талант. Первой картиной, где актриса смогла заговорить, стал «План побега». В 2013 году Катрину Балф утвердили на главную женскую роль в телесериале «Чужестранка». Роль Клэр Рендалл стала главной в карьере актрисы: за нее она была удостоена многочисленных наград, а ее актерский талант раскрылся в полной мере.