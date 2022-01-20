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Катрина Балф

Caitriona Balfe
Катрина Балф
Катрина Балф Caitriona Balfe
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Дата рождения
4 октября 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Дублин, Ирландия
Рост
175 см
Биография Катрины Балф

Катрина Балф – ирландская актриса, родилась 4 октября 1979 года в Дублине. В многодетной семье актрисы родилось семеро детей. Жили они с родителями в деревушке близ Монахана.

С детства актрису тянуло к сцене, в школе она впервые поучаствовала в театральной постановке «Оливер Твист» в роли толстого чиновника мистера Бамбла. После окончания школы Катрина переехала в Дублин, чтобы получать актерское образование. Но природная красота и грация Катрины сыграла в пользу профессии модели: ее заметили и предложили работу в крупнейшем ирландском модельном агентстве. После нескольких месяцев работы в локальном бизнесе и съемок для дублинских модных журналов Катрина получила предложение от Ford Model. Карьера модели устремилась вверх. Катрина покорила Париж, поучаствовал в показах крупнейших брендов. Катрина Балф переехала в Нью-Йорк, где стала одной из ведущих моделей индустрии.

В 29 лет Катрина Балф объявила об уходе из модельного бизнеса и начала карьеру актрисы. К разочарованию Катрины, ей доставались роли совсем без реплик, поэтому у нее не было возможности проявить свой талант. Первой картиной, где актриса смогла заговорить, стал «План побега». В 2013 году Катрину Балф утвердили на главную женскую роль в телесериале «Чужестранка». Роль Клэр Рендалл стала главной в карьере актрисы: за нее она была удостоена многочисленных наград, а ее актерский талант раскрылся в полной мере.  

Интересные факты о Катрине Балф
  • Двое из семи детей в семье актрисы – приемные;
  • В начале актерской карьеры Катрина Балф снималась в музыкальных клипах таких исполнителей, как Bonobo и Phoenix;
  • С 2018 года актриса помолвлена с музыкальным продюсером Тони МакГиллом;
  • Катрина Балф была одним из ангелов «Victoria’s Secret»;
  • Сестра Катрины с ранних лет советовала ей пойти в модельный бизнес, но Катрину эта индустрия не интересовала, поэтому пришла она к этому случайно – повстречав агента модельного агентства в дублинском магазине, где работала фасовщицей товаров;
  • Любимый исторический период, в котором Катрина Балф хотела бы оказаться, – Нью-Йорк 1920-х годов.
Фильмография Катрины Балф
Белфаст
Белфаст
драма 2021, Великобритания
6.0
FORD против FERRARI
FORD против FERRARI
биография, драма, спорт 2019, США
8.0
Финансовый монстр
Финансовый монстр
драма, триллер 2015, США
7.0
План побега
План побега
триллер, боевик, фантастика 2013, США
7.0
Одержимая
Одержимая
триллер 2013, США
6.0
Иллюзия обмана
Иллюзия обмана
криминал, триллер 2013, США
8.0
Супер 8
Супер 8
фантастика 2011, США
6.0
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