Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1990 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 11 марта 1990
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Общество мертвых поэтов 7.7
Общество мертвых поэтов Dead Poets Society
Питер Уир, Steven Haft, Paul Junger Witt, Tony Thomas
Победитель
Все номинанты
Когда Гарри встретил Салли 7.8
Когда Гарри встретил Салли When Harry Met Sally
Роб Райнер
Ширли Валентайн 7.2
Ширли Валентайн Shirley Valentine
Льюис Гилберт
Моя левая нога 7.8
Моя левая нога My Left Foot: The Story of Christy Brown
Джим Шеридан, Noel Pearson
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
Life and Nothing But La vie et rien d'autre
René Cleitman, Бертран Тавернье
Победитель
Все номинанты
Салам, Бомбей 7.9
Салам, Бомбей Salaam Bombay!
Мира Наир
Женщины на грани нервного срыва 7.0
Женщины на грани нервного срыва Mujeres al borde de un ataque de nervios
Педро Альмодовар
Пелле завоеватель 7.7
Пелле завоеватель Pelle the Conqueror / Pelle erobreren
Билле Аугуст, Per Holst
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
The Candy Show The Candy Show
David Freeman, Питер Хьюитт, Damian Jones
Победитель
Все номинанты
Tight Trousers Tight Trousers
Elaine Donnelly, Метин Хусейн
Carmela Campo Carmela Campo
Gabriel Enis, Ariel Piluso, Carlos Toscano
Uhloz Uhloz
Isabelle Goulliart, Ги Жак
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Моя левая нога
Победитель
Все номинанты
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Человек дождя
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Общество мертвых поэтов
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Король Генрих V
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Полин Коллинз
Ширли Валентайн
Победитель
Все номинанты
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Обвиняемые
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Опасные связи
Мелани Гриффит
Мелани Гриффит
Деловая женщина
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Рэй МакЭнэлли
Моя левая нога Posthumously.
Победитель
Все номинанты
Джек Николсон
Джек Николсон
Бэтмен
Шон Коннери
Шон Коннери
Индиана Джонс и последний крестовый Поход
Марлон Брандо
Марлон Брандо
Сухой белый сезон
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Опасные связи
Победитель
Все номинанты
Лаура Сан Джакомо
Лаура Сан Джакомо
Секс, ложь и видео
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Деловая женщина
Пегги Эшкрофт
Пегги Эшкрофт
Madame Sousatzka
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Миссисипи в огне 6.9
Миссисипи в огне Mississippi Burning
Peter Biziou
Победитель
Все номинанты
Медведь 7.9
Медведь L'ours / The Bear
Филип Руссело
Король Генрих V 7.5
Король Генрих V Henry V
Kenneth MacMillan
Опасные связи 7.8
Опасные связи Dangerous Liaisons
Филип Руссело
Гориллы в тумане 7.2
Гориллы в тумане Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey
John Seale, Alan Root
BAFTA в области кино / Лучший звук
Миссисипи в огне 6.9
Миссисипи в огне Mississippi Burning
Elliot Tyson, Rick Kline, Robert J. Litt, Danny Michael, Bill Phillips
Победитель
Все номинанты
Индиана Джонс и последний крестовый Поход 8.1
Индиана Джонс и последний крестовый Поход Indiana Jones And The Last Crusade
Tony Dawe, Shawn Murphy, Бен Бертт, Richard Hymns, Gary Summers
Бэтмен 7.8
Бэтмен Batman
Tony Dawe, Bill Rowe, Don Sharpe
Король Генрих V 7.5
Король Генрих V Henry V
Campbell Askew, David Crozier, Robin O'Donoghue
Бэтмен 7.8
Бэтмен Batman
Tony Dawe, Bill Rowe, Don Sharpe
Король Генрих V 7.5
Король Генрих V Henry V
Campbell Askew, David Crozier, Robin O'Donoghue
Индиана Джонс и последний крестовый Поход 8.1
Индиана Джонс и последний крестовый Поход Indiana Jones And The Last Crusade
Tony Dawe, Shawn Murphy, Бен Бертт, Richard Hymns, Gary Summers
BAFTA в области кино / Лучшая музыка к фильму
Общество мертвых поэтов 7.7
Общество мертвых поэтов Dead Poets Society
Maurice Jarre
Победитель
Все номинанты
Деловая женщина 6.8
Деловая женщина Working Girl
Carly Simon
Миссисипи в огне 6.9
Миссисипи в огне Mississippi Burning
Trevor Jones
Опасные связи 7.8
Опасные связи Dangerous Liaisons
George Fenton
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Приключения барона Мюнхгаузена 7.0
Приключения барона Мюнхгаузена The Adventures of baron Munchausen
Gabriella Pescucci
Победитель
Все номинанты
Бэтмен 7.8
Бэтмен Batman
Bob Ringwood
Опасные связи 7.8
Опасные связи Dangerous Liaisons
James Acheson
Король Генрих V 7.5
Король Генрих V Henry V
Phyllis Dalton
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
Миссисипи в огне 6.9
Миссисипи в огне Mississippi Burning
Gerry Hambling
Победитель
Все номинанты
Общество мертвых поэтов 7.7
Общество мертвых поэтов Dead Poets Society
William M. Anderson
Человек дождя 8.1
Человек дождя Rain Man
Stu Linder
Опасные связи 7.8
Опасные связи Dangerous Liaisons
Mick Audsley
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
Когда Гарри встретил Салли 7.8
Когда Гарри встретил Салли When Harry Met Sally
Нора Эфрон
Победитель
Все номинанты
Человек дождя 8.1
Человек дождя Rain Man
Ron Bass, Barry Morrow
Общество мертвых поэтов 7.7
Общество мертвых поэтов Dead Poets Society
Tom Schulman
Секс, ложь и видео 7.0
Секс, ложь и видео Sex, Lies, and Videotape
Стивен Содерберг
Человек дождя 8.1
Человек дождя Rain Man
Ron Bass, Barry Morrow
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
Опасные связи 7.8
Опасные связи Dangerous Liaisons
Кристофер Хэмптон
Победитель
Все номинанты
Турист поневоле 6.7
Турист поневоле The Accidental Tourist
Лоуренс Кэздан, Frank Galati
Моя левая нога 7.8
Моя левая нога My Left Foot: The Story of Christy Brown
Джим Шеридан, Shane Connaughton
Турист поневоле 6.7
Турист поневоле The Accidental Tourist
Лоуренс Кэздан, Frank Galati
Ширли Валентайн 7.2
Ширли Валентайн Shirley Valentine
Willy Russell
BAFTA в области кино / Best Animated Film
Wallace & Gromit: A Grand Day Out A Grand Day Out
Ник Парк
Победитель
Все номинанты
Creature Comforts Creature Comforts
Sara Mullock, Ник Парк
War Story War Story
Питер Лорд, Sara Mullock
Egoli Egoli
Karen Kelly
BAFTA в области кино / Best Direction
Король Генрих V 7.5
Король Генрих V Henry V
Кеннет Брана
Победитель
Все номинанты
Общество мертвых поэтов 7.7
Общество мертвых поэтов Dead Poets Society
Питер Уир
Опасные связи 7.8
Опасные связи Dangerous Liaisons
Стивен Фрирз
Миссисипи в огне 6.9
Миссисипи в огне Mississippi Burning
Алан Паркер
BAFTA в области кино / Best Make Up Artist
Приключения барона Мюнхгаузена 7.0
Приключения барона Мюнхгаузена The Adventures of baron Munchausen
Pam Meager, Fabrizio Sforza, Maggie Weston
Победитель
Все номинанты
Моя левая нога 7.8
Моя левая нога My Left Foot: The Story of Christy Brown
Ken Jennings
Опасные связи 7.8
Опасные связи Dangerous Liaisons
Jean-Luc Russier
Бэтмен 7.8
Бэтмен Batman
Nick Dudman, Paul Engelen
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
Приключения барона Мюнхгаузена 7.0
Приключения барона Мюнхгаузена The Adventures of baron Munchausen
Dante Ferretti
Победитель
Все номинанты
Опасные связи 7.8
Опасные связи Dangerous Liaisons
Stuart Craig
Король Генрих V 7.5
Король Генрих V Henry V
Tim Harvey
Бэтмен 7.8
Бэтмен Batman
Anton Furst
BAFTA в области кино / Best Special Effects
Назад в будущее 2 7.8
Назад в будущее 2 Back to the Future Part II
John Bell, Steve Gawley, Michael Lantieri, Ken Ralston
Победитель
Все номинанты
Бэтмен 7.8
Бэтмен Batman
John Evans, Derek Meddings
Приключения барона Мюнхгаузена 7.0
Приключения барона Мюнхгаузена The Adventures of baron Munchausen
Richard Conway, Kent Houston
Индиана Джонс и последний крестовый Поход 8.1
Индиана Джонс и последний крестовый Поход Indiana Jones And The Last Crusade
George Gibbs, Michael J. McAlister, Mark Sullivan, John Ellis
Бэтмен 7.8
Бэтмен Batman
John Evans, Derek Meddings
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Джон То
Inspector Morse
Победитель
Все номинанты
Альфред Молина
Альфред Молина
Screen One For episode "The Accountant (#1.3)".
Джон Гилгуд
Джон Гилгуд
Summer's Lease
Джосс Экленд
First and Last
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Дайана Ригг
Дайана Ригг
Mother Love
Победитель
Все номинанты
Джуди Денч
Джуди Денч
Behaving Badly
Gwen Taylor
A Bit of a Do
Пегги Эшкрофт
Пегги Эшкрофт
Screen One For episode "She's Been Away (#1.5)".
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Documentary/Educational)
The Really Wild Show The Really Wild Show
Paul Appleby
Победитель
Все номинанты
Blockbusters Blockbusters
Terry Steel, Hector Stewart
Scene Scene
Roger Tonge For episode "My Brother David".
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Entertainment/Drama)
Maid Marian and Her Merry Men Maid Marian and Her Merry Men
David Bell, Richard Callanan
Победитель
Все номинанты
Prince Caspian and the Voyage of the Dawn Treader Prince Caspian and the Voyage of the Dawn Treader
Alex Kirby, Paul Stone
Большой и дружелюбный великан 6.7
Большой и дружелюбный великан The BFG
Брайан Косгров, Mark Hall
Woof! Woof!
David Cobham
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Series
Blackadder Goes Forth Blackadder Goes Forth
Richard Boden, Ричард Кертис, Бен Элтон, John Lloyd
Победитель
Все номинанты
Only Fools and Horses Only Fools and Horses
Gareth Gwenlan, John Sullivan, Tony Dow
After Henry After Henry
Simon Brett, Peter Frazer-Jones
The New Statesman The New Statesman
Tony Charles, Maurice Gran, Джеффри Сакс, Laurence Marks
After Henry After Henry
Simon Brett, Peter Frazer-Jones
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
Пуаро 8.7
Пуаро Agatha Christie's Poirot
Linda Mattock For episodes 2, 4, 7, 8 and 10.
Победитель
Все номинанты
Precious Bane Precious Bane
Michael Burdle
Prince Caspian and the Voyage of the Dawn Treader Prince Caspian and the Voyage of the Dawn Treader
Judy Pepperdine
The Ginger Tree The Ginger Tree
Michael Burdle
Пуаро 8.7
Пуаро Agatha Christie's Poirot
Susi Thompson For episodes 1, 3, 5, 6 and 9.
BAFTA в области телевидения / Best Design
Traffik Traffik
Martyn Hebert, Hans Zillmann
Победитель
Все номинанты
Пуаро 8.7
Пуаро Agatha Christie's Poirot
Rob Harris For episodes 1, 2, 5, 8 and 10.
The Ginger Tree The Ginger Tree
Michael Young
The Woman in Black The Woman in Black
Jon Bunker
Prince Caspian and the Voyage of the Dawn Treader Prince Caspian and the Voyage of the Dawn Treader
Alan Spalding
BAFTA в области телевидения / Best Drama Series/Serial
Traffik Traffik
Brian Eastman, Simon Moore, Alastair Reid
Победитель
Все номинанты
Inspector Morse Inspector Morse
Chris Burt
Mother Love Mother Love
Эндрю Дэвис, Саймон Лэнгтон, Ken Riddington
Summer's Lease Summer's Lease
Martyn Friend, John Mortimer, Colin Rogers
Summer's Lease Summer's Lease
Martyn Friend, John Mortimer, Colin Rogers
Mother Love Mother Love
Эндрю Дэвис, Саймон Лэнгтон, Ken Riddington
BAFTA в области телевидения / Best Film Cameraman
Traffik Traffik
Clive Tickner
Победитель
Все номинанты
Around the World in 80 Days Around the World in 80 Days
Nigel Walters For episodes 5 - 7.
Inspector Morse Inspector Morse
Michael J. Davis
Around the World in 80 Days Around the World in 80 Days
Nigel Meakin For episodes 1 - 4.
BAFTA в области телевидения / Best Film Editor
Around the World in 80 Days Around the World in 80 Days
Howard Billingham For part 5.
Победитель
Все номинанты
Traffik Traffik
Jon Gregory
Mother Love Mother Love
Ray Wingrove
Summer's Lease Summer's Lease
Tariq Anwar
BAFTA в области телевидения / Best Film Sound
Traffik Traffik
David Hildyard, David Old, Ken Weston
Победитель
Все номинанты
Mother Love Mother Love
Graham Lawrence, Keith Marriner, Barrie Tharby
The Woman in Black The Woman in Black
Tony Dawe, John Downer
Around the World in 80 Days Around the World in 80 Days
Ron Brown, John Hale
BAFTA в области телевидения / Best Graphics
Пуаро 8.7
Пуаро Agatha Christie's Poirot
Pat Gavin
Победитель
Все номинанты
The Late Show The Late Show
Steve Bonnet, Jane Fielder, Mina Martinez
Around the World in 80 Days Around the World in 80 Days
Liz Friedman
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
Blackadder Goes Forth Blackadder Goes Forth
Роуэн Аткинсон
Победитель
Все номинанты
Victoria Wood Victoria Wood
Victoria Wood
Only Fools and Horses Only Fools and Horses
Дэвид Джейсон
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme
Clive James on Television Clive James on Television
Richard Drewett, Elaine Bedell For the special "Clive James on the 80s".
Победитель
Все номинанты
Whose Line Is It Anyway? Whose Line Is It Anyway?
Chris Bould, Dan Patterson
The Dame Edna Experience The Dame Edna Experience
Alasdair Macmillan, Claudia Rosencrantz
Victoria Wood Victoria Wood
Kevin Bishop, Geoff Posner
BAFTA в области телевидения / Best Make Up
Пуаро 8.7
Пуаро Agatha Christie's Poirot
Christine Cant, Hilary Martin, Roseann Samuel
Победитель
Все номинанты
Prince Caspian and the Voyage of the Dawn Treader Prince Caspian and the Voyage of the Dawn Treader
Sylvia Thornton
Precious Bane Precious Bane
Jan Nethercot
The Woman in Black The Woman in Black
Christine Allsopp
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
Пуаро 8.7
Пуаро Agatha Christie's Poirot
Christopher Gunning
Победитель
Все номинанты
Around the World in 80 Days Around the World in 80 Days
Paddy Kingsland
The Woman in Black The Woman in Black
Rachel Portman
Traffik Traffik
Tim Souster
BAFTA в области телевидения / Best Sound Supervisor
Все номинанты
Bomber Harris Bomber Harris
Barry Bonner
BAFTA в области телевидения / Best VTR Editor
Spitting Image Spitting Image
John Baldwin
Победитель
Все номинанты
The Ginger Tree The Ginger Tree
Stan Pow
Casualty Casualty
Nigel Cattle
The Clothes Show The Clothes Show
BAFTA в области телевидения / Best Video Cameraman
The Ginger Tree The Ginger Tree
Ron Green
Победитель
Все номинанты
Prince Caspian and the Voyage of the Dawn Treader Prince Caspian and the Voyage of the Dawn Treader
Trevor Wimlett
BAFTA в области телевидения / Best Video Lighting
The Ginger Tree The Ginger Tree
Clive Thomas
Победитель
Все номинанты
Bomber Harris Bomber Harris
Clive Thomas
Prince Caspian and the Voyage of the Dawn Treader Prince Caspian and the Voyage of the Dawn Treader
John Mason
Casualty Casualty
Chris Watts
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
Forty Minutes Forty Minutes
Edward Mirzoeff For series 1.
Победитель
Все номинанты
Arena Arena
Nigel Finch, Anthony Wall
Around the World in 80 Days Around the World in 80 Days
Roger E. Mills, Clem Vallance
World in Action World in Action
Stuart Prebble
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
Screen One Screen One
Les Blair, Geoffrey Case, Paul Knight For episode "The Accountant (#1.3)".
Победитель
Все номинанты
First and Last First and Last
Alan Dossor, Michael Frayn, Michael Wearing
Screen One Screen One
Питер Холл, Стивен Полякофф, Kenith Trodd For episode "She's Been Away (#1.5)".
Screen One Screen One
Bomber Harris Bomber Harris
Michael Darlow, Innes Lloyd, Don Shaw
Academy Fellowship
Paul Fox
Победитель
Michael Balcon Award
Льюис Гилберт
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
