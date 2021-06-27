CODA: ребенок глухих родителей, 2021

Семнадцатилетняя девочка по имени Руби Росси живет в Глостере вместе с мамой Джеки (Марли Мэтлин), папой Фрэнком (Трой Коцур) и старшим братом Лео (Дэниэл Дюран). С виду их семья кажется абсолютно обычной, однако, на самом деле, у троих членов этой семьи есть особенность. Правда в том, что родители Руби и ее брат – глухие. И хотя способность слышать отличает ее от родственников, у них никогда не было проблем во взаимопонимании.
Все свое время Руби проводит в школе, а после помогает на палубе семейной рыбацкой лодки с рыболовным бизнесом. Однажды в школе девушка с удивлением узнает, что ее парень, которого зовут Майлз (Фердия Уолш-Пило), решает записаться в хор. Дело в том, что Руби тоже просто обожает петь, но все детство ее талант оценить было попросту некому. Попробовав свои силы вместе с Майлзом, совсем скоро она оказывается на сцене под руководством требовательного руководителя хора мистера Ви (Эухенио Дербес). Именно он и убеждает девушку попробовать поступить в музыкальный колледж Беркли в Бостоне.
Когда Руби начинает размышлять о своем будущем, между девушкой и ее семьей начинает образовываться болезненная дистанция. Перед ней стоит нелегкий выбор: последовать за своей мечтой или остаться дома и помогать семье развивать малый бизнес по продаже рыбы, который напрямую зависит от способности Руби слышать и говорить.
При этом девушка понимает, что какими бы поддерживающими ни были ее родители, они никогда в полной мере не смогут оценить музыку и ее талант.
Поскольку во всех сценах фильма режиссер решил снять настоящую рыбалку, актерам и съемочной группе приходилось соблюдать местные правила рыбной ловли. Однажды им действительно пришлось взять с собой специального наблюдателя, и переместить одного из членов съемочной команды с лодки, так как на судне, по правилам, могли находиться не более 10 человек.
Стриминговый сервис Apple TV+ купил права на распространение этого фильма за 25 миллионов долларов после того, как его показали на кинофестивале Sundance. Данная сделка стала рекордной на тот момент (2021 год).
Все переводчики на съемочной площадке были детьми глухих родителей.
Аббревиатура CODA означает «ребенок глухих взрослых».
Фильм представляет собой англоязычную версию французской картины «Семейство Белье», которая была выпущена в 2014 году. Филипп Руссле был одним из продюсеров оригинального фильма, владел правами на создание ремейка. Совместно с продюсером Патриком Вахсбергером он обратился к режиссеру Сиан Хедер с просьбой снять ремейк для американской аудитории. В мае 2019 года такие компании, как Pathé Films и Vendôme Group, объединились для начала работы над фильмом.
Чтобы подготовиться к съемкам фильма, режиссер Сиан Хедер осмотрела местный рыбоперерабатывающий завод, чтобы проконсультироваться с руководителем о том, что разрешено и что запрещено во время ловли рыбы. Сразу несколько консультантов и рыбаков обучали режиссера методам рыболовства.
Специально для глухих актеров режиссер Сиан Хедер наняла группу сурдопереводчиков, которые облегчили общение с помощью подписей и разговоров между актерами и съемочной группой.
Режиссер также просмотрела несколько сотен претенденток, прежде чем выбрать актрису Эмилию Джонс на роль Руби. Актриса брала специальные уроки и выучила язык жестов за несколько месяцев до старта съемок.
Глостер, штат Массачусетс. Семья глухих ведет рыболовный бизнес. 17-летняя Руби — единственный слышащий член семьи — помогает глухим родителям и брату в рыбной ловле. В школе она присоединяется к местному хору, где понимает, что любит петь. Руководитель хора убеждает её подумать о музыкальной школе, и теперь девушка вынуждена выбирать между семьей и новой мечтой.