CODA: ребенок глухих родителей, 2021

Семнадцатилетняя девочка по имени Руби Росси живет в Глостере вместе с мамой Джеки (Марли Мэтлин), папой Фрэнком (Трой Коцур) и старшим братом Лео (Дэниэл Дюран). С виду их семья кажется абсолютно обычной, однако, на самом деле, у троих членов этой семьи есть особенность. Правда в том, что родители Руби и ее брат – глухие. И хотя способность слышать отличает ее от родственников, у них никогда не было проблем во взаимопонимании.

Все свое время Руби проводит в школе, а после помогает на палубе семейной рыбацкой лодки с рыболовным бизнесом. Однажды в школе девушка с удивлением узнает, что ее парень, которого зовут Майлз (Фердия Уолш-Пило), решает записаться в хор. Дело в том, что Руби тоже просто обожает петь, но все детство ее талант оценить было попросту некому. Попробовав свои силы вместе с Майлзом, совсем скоро она оказывается на сцене под руководством требовательного руководителя хора мистера Ви (Эухенио Дербес). Именно он и убеждает девушку попробовать поступить в музыкальный колледж Беркли в Бостоне.

Когда Руби начинает размышлять о своем будущем, между девушкой и ее семьей начинает образовываться болезненная дистанция. Перед ней стоит нелегкий выбор: последовать за своей мечтой или остаться дома и помогать семье развивать малый бизнес по продаже рыбы, который напрямую зависит от способности Руби слышать и говорить.

При этом девушка понимает, что какими бы поддерживающими ни были ее родители, они никогда в полной мере не смогут оценить музыку и ее талант.