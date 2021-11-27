Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Фредди Меркьюри: Последний Акт
1 постер
Киноафиша Фильмы Фредди Меркьюри: Последний Акт

Фредди Меркьюри: Последний Акт

Freddie Mercury - The Final Act 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История необычайной последней главы жизни Фредди Меркьюри и того, как после его смерти Queen устроили один из самых больших концертов в истории, чтобы отпраздновать его жизнь и бросить вызов предрассудкам вокруг ВИЧ / СПИДа.
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 18 ноября 2022
Премьера в мире 27 ноября 2021
Дата выхода
20 апреля 2022 Мексика B
Производство Rogan Productions
Другие названия
Freddie Mercury - The Final Act, Freddie Mercury: Den sista showen, Freddie Mercury: Der letzte Akt, Freddie Mercury: Det sidste kapitel, Freddie Mercury: el show final, Freddie Mercury: Loppunäytös, Freddie Mercury: The Final Act, L'Adieu à Freddie Mercury
Режиссер
Джеймс Роган
Джеймс Роган
В ролях
Фредди Меркьюри
Брайан Мэй
Роджер Тэйлор
Kashmira Cooke
Джон Дикон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 11 голосов
7.8 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Золотой дубль
Золотой дубль
2026, Россия, спорт, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше