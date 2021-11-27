История необычайной последней главы жизни Фредди Меркьюри и того, как после его смерти Queen устроили один из самых больших концертов в истории, чтобы отпраздновать его жизнь и бросить вызов предрассудкам вокруг ВИЧ / СПИДа.
СтранаВеликобритания
Продолжительность1 час 30 минут
Год выпуска2021
Премьера онлайн18 ноября 2022
Премьера в мире27 ноября 2021
Дата выхода
20 апреля 2022
Мексика
B
ПроизводствоRogan Productions
Другие названия
Freddie Mercury - The Final Act, Freddie Mercury: Den sista showen, Freddie Mercury: Der letzte Akt, Freddie Mercury: Det sidste kapitel, Freddie Mercury: el show final, Freddie Mercury: Loppunäytös, Freddie Mercury: The Final Act, L'Adieu à Freddie Mercury