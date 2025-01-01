Меню
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1961 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 6 апреля 1961
BAFTA в области кино / Лучший британский фильм
В субботу вечером, в воскресенье утром 7.5
В субботу вечером, в воскресенье утром Saturday Night and Sunday Morning
Карел Рейш
Победитель
Все номинанты
The Angry Silence The Angry Silence
Гай Грин
Tunes of Glory Tunes of Glory
Роналд Ним
The Trials of Oscar Wilde The Trials of Oscar Wilde
Кен Хьюз
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
High Journey High Journey
Peter Baylis France/NATO.
Победитель
Все номинанты
Seawards the Great Ships Seawards the Great Ships
Hilary Harris
BAFTA в области кино / Best Animated Film
Universe Universe
Roman Kroitor, Colin Low Canada.
Победитель
Все номинанты
The Interview The Interview
Ernest Pintoff USA.
Piccolo Piccolo
Душан Вукотич Yugoslavia.
BAFTA в области кино / Best British Actor
Питер Финч
Питер Финч
The Trials of Oscar Wilde
Победитель
Все номинанты
Алек Гиннесс
Tunes of Glory
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
The Entertainer
Ричард Аттенборо
Ричард Аттенборо
The Angry Silence
Джон Миллз
Tunes of Glory
Альберт Финни
В субботу вечером, в воскресенье утром
Джон Фрейзер
The Trials of Oscar Wilde
BAFTA в области кино / Best British Actress
Рэйчел Робертс
Рэйчел Робертс
В субботу вечером, в воскресенье утром
Победитель
Все номинанты
Уэнди Хиллер
Сыновья и любовники
Хейли Миллз
Хейли Миллз
Поллианна USA.
BAFTA в области кино / Best British Screenplay
The Angry Silence The Angry Silence
Брайан Форбс
Победитель
Все номинанты
В субботу вечером, в воскресенье утром 7.5
В субботу вечером, в воскресенье утром Saturday Night and Sunday Morning
Alan Sillitoe
The Day They Robbed the Bank of England The Day They Robbed the Bank of England
Howard Clewes
Миллионерша 5.5
Миллионерша The Millionairess
Wolf Mankowitz
The Trials of Oscar Wilde The Trials of Oscar Wilde
Кен Хьюз
Tunes of Glory Tunes of Glory
James Kennaway
The Entertainer The Entertainer
Nigel Kneale, Джон Осборн
The League of Gentlemen The League of Gentlemen
Брайан Форбс USA.
A Touch of Larceny A Touch of Larceny
Ivan Foxwell, Гай Хэмилтон, Roger MacDougall
Hell Is a City Hell Is a City
Вэл Гест
A Touch of Larceny A Touch of Larceny
Ivan Foxwell, Гай Хэмилтон, Roger MacDougall
BAFTA в области кино / Best Film from any Source
Квартира 8.0
Квартира The Apartment
Билли Уайлдер USA.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
The Angry Silence The Angry Silence
Гай Грин
Четыреста ударов 7.9
Четыреста ударов Les Quatre cents coups
Франсуа Трюффо France.
Elmer Gantry Elmer Gantry
Ричард Брукс USA.
Приключение 7.5
Приключение The Adventure
Микеланджело Антониони Italy/France.
Хиросима, моя любовь 7.6
Хиросима, моя любовь Hiroshima mon amour
Ален Рене France/Japan.
Тени 7.2
Тени Shadows
Джон Кассаветис USA.
Давай займемся любовью 6.5
Давай займемся любовью Let's Make Love
Джордж Кьюкор USA.
В субботу вечером, в воскресенье утром 7.5
В субботу вечером, в воскресенье утром Saturday Night and Sunday Morning
Карел Рейш
The Trials of Oscar Wilde The Trials of Oscar Wilde
Кен Хьюз
Черный Орфей 7.4
Черный Орфей Orfeu Negro
Marcel Camus France/Italy/Brazil.
Никогда в воскресенье 7.3
Никогда в воскресенье Pote tin Kyriaki
Жюль Дассен Greece.
Tunes of Glory Tunes of Glory
Роналд Ним
Спартак 6.6
Спартак Spartacus
Стэнли Кубрик USA.
Завещание Орфея 7.2
Завещание Орфея Le testament d'Orphée, ou ne me demandez pas pourquoi!
Жан Кокто France.
Сладкая жизнь 8.0
Сладкая жизнь La dolce vita
Федерико Феллини Italy/France.
Пожнешь бурю 8.2
Пожнешь бурю Inherit the Wind
Стэнли Крамер USA.
BAFTA в области кино / Best Foreign Actor
Джек Леммон
Джек Леммон
Квартира USA.
Победитель
Все номинанты
Спенсер Трэйси
Спенсер Трэйси
Пожнешь бурю USA.
Джордж Хэмилтон
Crime & Punishment, USA USA.
Фредрик Марч
Фредрик Марч
Пожнешь бурю USA.
Ив Монтан
Ив Монтан
Давай займемся любовью USA.
Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Elmer Gantry USA.
BAFTA в области кино / Best Foreign Actress
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Квартира USA.
Победитель
Все номинанты
Мелина Меркури
Никогда в воскресенье Greece.
Моника Витти
Моника Витти
Приключение Italy/France.
Эмманюэль Рива
Эмманюэль Рива
Хиросима, моя любовь France/Japan.
Пьер Анджели
The Angry Silence
Джин Симмонс
Elmer Gantry USA.
BAFTA в области кино / Best Specialised Film
BAFTA в области кино / Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
В субботу вечером, в воскресенье утром 7.5
В субботу вечером, в воскресенье утром Saturday Night and Sunday Morning
Альберт Финни
Победитель
Все номинанты
Тени 7.2
Тени Shadows
Лейла Гольдони USA.
Тени 7.2
Тени Shadows
Энтони Рэй USA.
Четыреста ударов 7.9
Четыреста ударов Les Quatre cents coups
Жан-Пьер Лео France.
The Entertainer The Entertainer
Джоан Плоурайт
Home from the Hill Home from the Hill
Джордж Пеппард USA.
Hell Is a City Hell Is a City
Билли Уайтлоу
Flaherty Documentary Award UN Award
Хиросима, моя любовь 7.6
Хиросима, моя любовь Hiroshima mon amour
Ален Рене France/Japan.
Победитель
Все номинанты
Тени 7.2
Тени Shadows
Джон Кассаветис USA.
Night and Fog Nuit et brouillard
Ален Рене France.
Год проведения
Номинации

