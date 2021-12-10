Быть Рикардо, 2021

5 причин посмотреть фильм «Быть Рикардо»

«Быть Рикардо» — новый хит от знаменитого Аарона Соркина, сделавшего себе имя еще в 90-е годы. В его послужном списке четыре номинации на «Оскар» за лучший сценарий, а также собственные постановки, признанные не только критиками, но и зрителями по всему миру.

Аутентичное воссоздание атмосферы послевоенного времени, когда телевидение лишь начинало проникать в каждый дом. Соркин предлагает узнать о деталях создания сериала «Я люблю Люси», ставшего одним из наиболее популярных в истории. Помимо тонкостей производственного процесса, в сюжете раскрываются взаимоотношения двух главных звезд — Люсиль Болл и Деси Арназа, покоривших сердца миллионов.

Выдающаяся игра Николь Кидман («Отыграть назад», «Большая маленькая ложь», «С широко закрытыми глазами») и Хавьера Бардема («Старикам тут не место», «Бьютифул»), впервые появившихся на одном экране.

Впечатляющая работа гримеров, костюмеров и декораторов. Благодаря их стараниям, вы на полтора часа погрузитесь в Америку 50-х.

Кинокартина «Быть Рикардо» придется по душе поклонникам авторского кино, благодаря стримингам теперь доступного для широкой аудитории. Вот уже несколько лет крупные онлайн-платформы выпускают независимые ленты ключевых кинематографистов, включая Аарона Соркина.