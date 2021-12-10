Быть Рикардо, 2021

5 причин посмотреть фильм «Быть Рикардо»
«Быть Рикардо» — новый хит от знаменитого Аарона Соркина, сделавшего себе имя еще в 90-е годы. В его послужном списке четыре номинации на «Оскар» за лучший сценарий, а также собственные постановки, признанные не только критиками, но и зрителями по всему миру.
Аутентичное воссоздание атмосферы послевоенного времени, когда телевидение лишь начинало проникать в каждый дом. Соркин предлагает узнать о деталях создания сериала «Я люблю Люси», ставшего одним из наиболее популярных в истории. Помимо тонкостей производственного процесса, в сюжете раскрываются взаимоотношения двух главных звезд — Люсиль Болл и Деси Арназа, покоривших сердца миллионов.
Выдающаяся игра Николь Кидман («Отыграть назад», «Большая маленькая ложь», «С широко закрытыми глазами») и Хавьера Бардема («Старикам тут не место», «Бьютифул»), впервые появившихся на одном экране.
Впечатляющая работа гримеров, костюмеров и декораторов. Благодаря их стараниям, вы на полтора часа погрузитесь в Америку 50-х.
Кинокартина «Быть Рикардо» придется по душе поклонникам авторского кино, благодаря стримингам теперь доступного для широкой аудитории. Вот уже несколько лет крупные онлайн-платформы выпускают независимые ленты ключевых кинематографистов, включая Аарона Соркина.
Официальный анонс состоялся еще в сентябре 2015 года. Изначально предполагалось, что главную женскую роль исполнит Кейт Бланшетт, но в январе 2021 года ее место заняла Николь Кидман.
Оригинальный сценарий, основанный на биографии актрисы Люсиль Болл, написал известный кинодраматург Аарон Соркин, выступивший режиссером. За его плечами работа над такими крупными проектами, как «Несколько хороших парней», «Социальная сеть», «Служба новостей», «Суд над чикагской семеркой» и другими.
Деси Арназ, сыгранный Хавьером Бардемом, прославился участием в ситкоме «Я люблю Люси», воплотив образ Рикки Рикардо. В те годы он был женат на Люсиль Болл, своей коллеге по съемочной площадке. Шоу выходило в эфир с 1951 по 1957 год, всего же было выпущено 180 эпизодов. Сериал оказал колоссальное влияние на развитие американского телевидения. В частности, это был первый ситком, снимавшийся на 35-миллиметровую пленку перед живой аудиторией в студии.
Компания Amazon Studios купила права на фильм в августе 2017 года. Релиз драмы на онлайн-платформе Prime Video состоялся 21 декабря 2021 года, однако мировая премьера прошла в Нью-Йорке за две недели до этого.
Съемочный процесс начался 29 марта 2021 года в Лос-Анджелесе и завершился в сентябре.
За неделю работы над сериалом «Я люблю Люси» – от первой читки в понедельник до студийной съемки перед зрителями в пятницу – Люсиль Болл и Дези Арназ переживают личный и профессиональный кризис, который ставит под угрозу их сериал, карьеру и брак.