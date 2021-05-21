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Постер к сериалу 1971: Год, который изменил музыку навсегда
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Киноафиша Сериалы 1971: Год, который изменил музыку навсегда
1971: Год, который изменил музыку навсегда (2021 - 2021) 1971: The Year That Music Changed Everything 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

«1971: Год, который изменил музыку навсегда» — документальный сериал Apple TV+ от Азифа Кападиа — автора фильма «Эми», в 2016 году получившего «Оскар». Каждая из восьми серий посвящена тому или иному событию, сыгравшему ключевую роль в американской истории последних тридцати лет XX века: война во Вьетнаме, студенческие протесты, революционная деятельность «Черных пантер». В прошлом неразрывно связанное с политикой творчество героев контркультуры, в частности рок-музыки, становится отражением общественных настроений в стране, а потому на экране Ричард Никсон и Анджела Дэвис соседствуют с Марвином Гэем, Джимом Моррисоном и Тиной Тернер.

1971: Год, который изменил музыку навсегда - трейлер
1971: Год, который изменил музыку навсегда
трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
1971: Год, который изменил музыку навсегда - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала 1971: Год, который изменил музыку навсегда
Кадры из сериала
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