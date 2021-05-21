«1971: Год, который изменил музыку навсегда» — документальный сериал Apple TV+ от Азифа Кападиа — автора фильма «Эми», в 2016 году получившего «Оскар». Каждая из восьми серий посвящена тому или иному событию, сыгравшему ключевую роль в американской истории последних тридцати лет XX века: война во Вьетнаме, студенческие протесты, революционная деятельность «Черных пантер». В прошлом неразрывно связанное с политикой творчество героев контркультуры, в частности рок-музыки, становится отражением общественных настроений в стране, а потому на экране Ричард Никсон и Анджела Дэвис соседствуют с Марвином Гэем, Джимом Моррисоном и Тиной Тернер.