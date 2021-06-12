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Everybody's Talking About Jamie

Все говорят о Джейми, 2021

2021 / Великобритания
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сюжет разворачивается вокруг Джейми, которому исполняется 16 лет. Яркий парень совершенно не вписывается в свое окружение в Шеффилде.

Школьная учительница мисс Хедж, которая интересуется у своих учеников, кем они хотят быть в будущем, не удивлена, когда Джейми заявляет на весь класс, что его самая большая мечта – стать дрэг-квин.

На шестнадцатый день рождения подростка мать Джейми устраивает ему сюрприз. Джейми в свою очередь не столько рад открытке с изображением гоночной машины от отца, сколько подарку Маргарет, которая нашла для Джейми красные туфли на каблуке. Однако парень быстро понимает, что не может никуда в них пойти.

Благодаря своей подруге по имени Притти Джейми не сдается и продолжает бороться за право выражать себя. Он показывает ей свои новые туфли, не боясь того, что одноклассники могут начать издеваться над ними. Именно Притти уговаривает Джейми прийти на выпускной в платье.

Джейми еще многое предстоит узнать. Так в местном магазине одежды под названием Victor's Secret Джейми знакомится с владельцем по имени Хьюго, от которого узнает, каково транс-персонам жить в их городке. Хьюго помогает парню с его первым дрэг-шоу и подбирает ему на выпускной потрясающее платье.

Неожиданно Джейми узнает, что все это время Маргарет подделывала открытки от отца, чтобы парень не воспринимал его равнодушие близко к сердцу. Встреча с отцом заканчивается тем, что он не хочет больше знать о сыне.
Тем временем Притти помогает Джейми с его первым макияжем, а сам парень начинает подготовку к дрэг-шоу в ночном клубе.

Для британского хореографа Джонатана Баттрелла это режиссерский дебют.

Фильм основа на реальной истории Джейми Кэмпбелла.

В экранизации не задействованы семь песен из оригинальной постановки, но при этом появляется один новый номер в исполнении Ричарда Э. Гранта.

Картина частично основана на фильме Jamie: Drag Queen at 16.

Продюсированием фильма занимались компании Regency Enterprises, Warp Films и Film4 Productions, а распространением – кинокомпания 20th Century Studios.

Первый фильм компании Regency Enterprises, который был выпущен под логотипом 20th Century Studios после выкупа Disney.

Частично основан на одноименном мюзикле.

Актеры Лейтон Уильямс и Джон МакКри, которые оба играли Джейми Нью на сцене, появляются в фильме в эпизодических ролях.

Начало работы над фильмом был анонсировано еще в мае 2018 года. 

В июне 2019 года появились новости о том, что Ричард Э. Грант, Шэрон Хорган, Шобна Гулати, Джон МакКри и Макс Харвуд сыграют роли в фильме Джонатана Баттрелла.

Для актера Макса Харвуда это дебютная роль.

Съемки фильма начались в июне 2019 года и проходили в Шеффилде.

Изначально премьера фильма должна была состояться в октябре 2020 года, однако было принято решение перенести ее на январь 2021 года из-за пандемии. Позднее дату выхода снова переносили несколько раз, пока в мае 2021 года не стало известно о том, что Disney решил отменить кинопрокат и сосредоточиться на распространении фильма онлайн на платформе Amazon Studios.  

Впервые фильм был показан на фестивале Frameline Film в июне 2021 года.

Экранизация мюзикла о 16-летнем подростке, который оказался в классе белой вороной, но не хочет отказываться от своих взглядов и пристрастий несмотря на непонимание взрослых и травлю со стороны одноклассников.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 17 сентября 2021
Премьера в мире 12 июня 2021
Возраст 18+
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Режиссер
Джонатан Баттрелл
В ролях
Ричард Э. Грант
Ричард Э. Грант
Сара Ланкашир
Сара Ланкашир
Адиль Ахтар
Адиль Ахтар
Шарлотт Солт
Джон Маккри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Все говорят о Джейми 2 постера
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Наша рецензия
На Amazon Prime Video вышла киноверсия нашумевшего и популярного британского мюзикла прошлых сезонов «Все говорят о Джейми». Режиссером стал все тот же постановщик Джонатан Баттрелл, а музыка фронтмена группы The Feeling Дэна Гиллеспи Селлса теперь звучит с экранов ваших лэптопов или телевизоров. Рассказываем, чего вам ожидать от этой работы, стоит ли вообще тратить на нее время или лучше сразу же выйти из дома и посмотреть театральную версию в каком-нибудь из ближайших…
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