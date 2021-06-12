Все говорят о Джейми, 2021

Сюжет разворачивается вокруг Джейми, которому исполняется 16 лет. Яркий парень совершенно не вписывается в свое окружение в Шеффилде.

Школьная учительница мисс Хедж, которая интересуется у своих учеников, кем они хотят быть в будущем, не удивлена, когда Джейми заявляет на весь класс, что его самая большая мечта – стать дрэг-квин.

На шестнадцатый день рождения подростка мать Джейми устраивает ему сюрприз. Джейми в свою очередь не столько рад открытке с изображением гоночной машины от отца, сколько подарку Маргарет, которая нашла для Джейми красные туфли на каблуке. Однако парень быстро понимает, что не может никуда в них пойти.

Благодаря своей подруге по имени Притти Джейми не сдается и продолжает бороться за право выражать себя. Он показывает ей свои новые туфли, не боясь того, что одноклассники могут начать издеваться над ними. Именно Притти уговаривает Джейми прийти на выпускной в платье.

Джейми еще многое предстоит узнать. Так в местном магазине одежды под названием Victor's Secret Джейми знакомится с владельцем по имени Хьюго, от которого узнает, каково транс-персонам жить в их городке. Хьюго помогает парню с его первым дрэг-шоу и подбирает ему на выпускной потрясающее платье.

Неожиданно Джейми узнает, что все это время Маргарет подделывала открытки от отца, чтобы парень не воспринимал его равнодушие близко к сердцу. Встреча с отцом заканчивается тем, что он не хочет больше знать о сыне.

Тем временем Притти помогает Джейми с его первым макияжем, а сам парень начинает подготовку к дрэг-шоу в ночном клубе.